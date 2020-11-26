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Сочи
 
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Стадион:
Ахмат

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нобоа Кристиан 7 (3) 0.44
2. Бурмистров Никита 5 0.31
3. Заболотный Антон 3 0.19
4. Мевля Миха 3 0.19
5. Полоз Дмитрий 2 (1) 0.13
6. Заика Кирилл 1 0.06
7. Терехов Сергей 1 0.06
8. Юсупов Артур 1 0.06
9. Миладинович Иван 1 0.06
10. Маргасов Тимофей 0 0
11. Жоаозиньо Рамос 0 0
12. Набиуллин Эльмир 0 0
13. Маммана Эмануэль 0 0
Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Бернард 6 (3) 0.38
2. Ильин Владимир 4 (1) 0.25
3. Тимофеев Артём 3 0.19
4. Мелкадзе Георгий 2 (1) 0.13
5. Роши Одисе 2 0.13
6. Исмаэл Силва 1 0.06
7. Анхель Вилькер 1 0.06
8. Иванов Олег 0 0
9. Нижич Зоран 0 0
10. Ненахов Максим 0 0

Карточки

Сочи
# Игрок      
1. Терехов Сергей 6 1
2. Заика Кирилл 3 1
3. Юсупов Артур 4 0
4. Маргасов Тимофей 4 0
5. Миладинович Иван 4 0
6. Цаллагов Ибрагим 2 1
7. Нобоа Кристиан 3 0
8. Бурмистров Никита 2 0
9. Заболотный Антон 2 0
10. Полоз Дмитрий 2 0
11. Набиуллин Эльмир 2 0
12. Маммана Эмануэль 2 0
13. Жоаозиньо Рамос 1 0
14. Джанаев Сослан 1 0
15. Мевля Миха 1 0
16. Бахтияров Акмаль 1 0
Ахмат
# Игрок      
1. Ненахов Максим 7 1
2. Швец Антон 5 2
3. Семёнов Андрей 5 1
4. Бериша Бернард 5 0
5. Тимофеев Артём 4 0
6. Исмаэл Силва 4 0
7. Богосавац Мирослав 2 1
8. Быстров Марат 2 1
9. Нижич Зоран 3 0
10. Ильин Владимир 3 0
11. Роши Одисе 2 0
12. Мелкадзе Георгий 2 0
13. Харин Евгений 2 0
14. Иванов Олег 1 0
15. Кадыров Абубакар 1 0
16. Понсе Андрес 1 0
17. Адамов Арсен 1 0
18. Кармаев Никита 1 0
19. Садулаев Лечи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сочи 17.39% (4) 21.74% (5) 8.7% (2) 13.04% (3) 13.04% (3) 26.09% (6)
 Ахмат 15.79% (3) 5.26% (1) 5.26% (1) 26.32% (5) 26.32% (5) 21.05% (4)

Предыдущие игры

Сочи Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Урал 1:0 Сочи ЦСКА Москва 1:1 Сочи Сочи 1:1 Уфа Сочи 2:1 Локомотив Москва
Динамо Москва 3:1 Сочи Оренбург 1:1 Сочи Зенит 3:1 Сочи Сочи 4:2 Ростов Сочи 1:1 Краснодар Арсенал Тула 3:2 Сочи Звезда Пермь 0:1 Сочи Ахмат 0:1 Сочи Сочи 0:0 Урал Тамбов 0:1 Сочи Ротор 1:2 Сочи Сочи 3:2 Рубин Сочи 1:1 Химки Спартак Москва 2:2 Сочи Крылья Советов 3:0 Сочи Тамбов 3:0 Сочи
Ахмат Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Ахмат 0:0 Локомотив Москва Ахмат 2:2 Зенит Тамбов 0:1 Ахмат Ахмат 2:0 Краснодар
Ахмат 3:1 Уфа Шинник 1:1 Ахмат Ростов 3:0 Ахмат Рубин 1:1 Ахмат Ахмат 2:0 Урал Динамо Москва 1:0 Ахмат Знамя Ногинск 0:3 Ахмат Ахмат 0:1 Сочи Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Локомотив Москва 2:3 Ахмат Химки 1:2 Ахмат Ахмат 3:1 Ротор Спартак Москва 2:0 Ахмат Арсенал Тула 0:0 Ахмат Краснодар 4:0 Ахмат Спартак Москва 3:0 Ахмат

Последние игры между собой

Сочи: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Ахмат: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Ахмат 0:1 Сочи Премьер-лига Ахмат 1:1 Сочи Премьер-лига Ахмат 2:2 Сочи Товарищеские матчи Сочи 2:0 Ахмат Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 16 9 5 2 32 - 12 32
2. ЦСКА Москва Заявка 16 10 2 4 28 - 12 32
3. Спартак Москва Заявка 16 9 5 2 27 - 16 32
4. Ростов Заявка 16 9 2 5 22 - 16 29
5. Динамо Москва Заявка 16 8 3 5 22 - 16 27
6. Ахмат Заявка 16 7 4 5 19 - 18 25
7. Локомотив Москва Заявка 16 7 4 5 16 - 16 25
8. Рубин Заявка 16 7 3 6 22 - 22 24
9. Сочи Заявка 16 6 6 4 23 - 22 24
10. Краснодар Заявка 16 6 3 7 24 - 19 21
11. Урал Заявка 16 4 7 5 12 - 15 19
12. Химки Заявка 16 5 3 8 18 - 26 18
13. Арсенал Тула Заявка 16 3 5 8 17 - 27 14
14. Тамбов Заявка 16 3 3 10 11 - 22 12
15. Уфа Заявка 16 2 4 10 13 - 29 10
16. Ротор Заявка 16 1 5 10 7 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 8 6 1 1 14 - 3 19
2. Зенит Заявка 7 6 0 1 22 - 7 18
3. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 17 - 8 16
4. Локомотив Москва Заявка 8 5 1 2 9 - 6 16
5. Спартак Москва Заявка 8 4 3 1 12 - 7 15
6. Краснодар Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
7. Ахмат Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
8. Ростов Заявка 7 4 1 2 11 - 5 13
9. Сочи Заявка 7 3 4 0 12 - 8 13
10. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
11. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
12. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
13. Химки Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
14. Тамбов Заявка 8 2 1 5 5 - 8 7
15. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
16. Ротор Заявка 8 0 1 7 2 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 8 5 2 1 15 - 9 17
2. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 11 - 4 16
3. Ростов Заявка 9 5 1 3 11 - 11 16
4. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
5. Рубин Заявка 7 4 0 3 11 - 11 12
6. Ахмат Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
7. Сочи Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
8. Локомотив Москва Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
9. Динамо Москва Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
10. Химки Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
11. Ротор Заявка 8 1 4 3 5 - 11 7
12. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
13. Урал Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
14. Тамбов Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
15. Уфа Заявка 7 1 1 5 5 - 18 4
16. Арсенал Тула Заявка 7 0 1 6 5 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 декабря 2020, осталось 2 дня 15 часов 32 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 71
    Сочи 53.5% (38)
    X 42.3% (30)
    Ахмат 4.2% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    Ахмат
    2.55
    3.40
    3.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.50 3.25 2.90
    Бонус: 5 000 ₽ 2.48 3.40 2.85
    Бонус: 5 000 ₽ 2.55 3.32 3.00
      2.49 3.38 2.93

    Самый высокий коэффициент на матч «Сочи» – «Ахмат» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сочи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ахмат» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сочи» – «Ахмат», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    8.60 1.05 6.70 1.11 2.90 1.41 2.21 1.71 1.86 2.01 1.66 2.30 1.30 3.45 1.23 4.20 1.07 7.30 1.06 8.00 1.01 22.00 0.00 14.50 0.00 14.50
    8.30 1.08 6.90 1.11 2.91 1.42 2.18 1.70 1.66 2.36 1.32 3.45 1.23 4.30 1.08 8.10 1.07 9.00 1.01 17.75
    2.93 1.41 2.57 1.52 2.19 1.69 1.85 2.00 1.64 2.28 1.47 2.72 1.21 4.45
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.69 2.18 1.33 3.25 1.09 7.60
    2.65 1.48 1.72 2.12 1.33 3.30 1.09 7.50 1.06 8.80
    2.66 1.50 2.18 1.72 1.68 2.23 1.44 2.87
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.25 1.60 1.53 2.40 1.19 4.40
    3.32 1.33 2.22 1.66 1.53 2.50 1.19 4.85 1.13 6.00

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.98 1.80
    Букмекер Да Нет
    5.10 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.85 1.27
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    Прогнозы на матч Сочи - Ахмат

    Исход игры
    Сочи
    53.5% (38)
    Ничья
    42.3% (30)
    Ахмат
    4.2% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.99% (20)
    Меньше
    71.01% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    69.57% (48)
    Нет
    30.43% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.4% (28)
    1:0 Сочи
    25.4% (18)
    2:1 Сочи
    23.9% (17)
    2:0 Сочи
    2.8% (2)
    1:2 Ахмат
    2.8% (2)
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    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
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