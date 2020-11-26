Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нобоа Кристиан
|7 (3)
|0.44
|2.
|Бурмистров Никита
|5
|0.31
|3.
|Заболотный Антон
|3
|0.19
|4.
|Мевля Миха
|3
|0.19
|5.
|Полоз Дмитрий
|2 (1)
|0.13
|6.
|Заика Кирилл
|1
|0.06
|7.
|Терехов Сергей
|1
|0.06
|8.
|Юсупов Артур
|1
|0.06
|9.
|Миладинович Иван
|1
|0.06
|10.
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|11.
|Жоаозиньо Рамос
|0
|0
|12.
|Набиуллин Эльмир
|0
|0
|13.
|Маммана Эмануэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Бернард
|6 (3)
|0.38
|2.
|Ильин Владимир
|4 (1)
|0.25
|3.
|Тимофеев Артём
|3
|0.19
|4.
|Мелкадзе Георгий
|2 (1)
|0.13
|5.
|Роши Одисе
|2
|0.13
|6.
|Исмаэл Силва
|1
|0.06
|7.
|Анхель Вилькер
|1
|0.06
|8.
|Иванов Олег
|0
|0
|9.
|Нижич Зоран
|0
|0
|10.
|Ненахов Максим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Терехов Сергей
|6
|1
|2.
|Заика Кирилл
|3
|1
|3.
|Юсупов Артур
|4
|0
|4.
|Маргасов Тимофей
|4
|0
|5.
|Миладинович Иван
|4
|0
|6.
|Цаллагов Ибрагим
|2
|1
|7.
|Нобоа Кристиан
|3
|0
|8.
|Бурмистров Никита
|2
|0
|9.
|Заболотный Антон
|2
|0
|10.
|Полоз Дмитрий
|2
|0
|11.
|Набиуллин Эльмир
|2
|0
|12.
|Маммана Эмануэль
|2
|0
|13.
|Жоаозиньо Рамос
|1
|0
|14.
|Джанаев Сослан
|1
|0
|15.
|Мевля Миха
|1
|0
|16.
|Бахтияров Акмаль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ненахов Максим
|7
|1
|2.
|Швец Антон
|5
|2
|3.
|Семёнов Андрей
|5
|1
|4.
|Бериша Бернард
|5
|0
|5.
|Тимофеев Артём
|4
|0
|6.
|Исмаэл Силва
|4
|0
|7.
|Богосавац Мирослав
|2
|1
|8.
|Быстров Марат
|2
|1
|9.
|Нижич Зоран
|3
|0
|10.
|Ильин Владимир
|3
|0
|11.
|Роши Одисе
|2
|0
|12.
|Мелкадзе Георгий
|2
|0
|13.
|Харин Евгений
|2
|0
|14.
|Иванов Олег
|1
|0
|15.
|Кадыров Абубакар
|1
|0
|16.
|Понсе Андрес
|1
|0
|17.
|Адамов Арсен
|1
|0
|18.
|Кармаев Никита
|1
|0
|19.
|Садулаев Лечи
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сочи
|17.39% (4)
|21.74% (5)
|8.7% (2)
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|26.09% (6)
|Ахмат
|15.79% (3)
|5.26% (1)
|5.26% (1)
|26.32% (5)
|26.32% (5)
|21.05% (4)
Предыдущие игры
Сочи Последние 20 матчей: +8 =6 -6Урал 1:0 Сочи ЦСКА Москва 1:1 Сочи Сочи 1:1 Уфа Сочи 2:1 Локомотив Москва
Ахмат Последние 20 матчей: +9 =4 -7Ахмат 0:0 Локомотив Москва Ахмат 2:2 Зенит Тамбов 0:1 Ахмат Ахмат 2:0 Краснодар
Ахмат 3:1 Уфа Шинник 1:1 Ахмат Ростов 3:0 Ахмат Рубин 1:1 Ахмат Ахмат 2:0 Урал Динамо Москва 1:0 Ахмат Знамя Ногинск 0:3 Ахмат Ахмат 0:1 Сочи Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Локомотив Москва 2:3 Ахмат Химки 1:2 Ахмат Ахмат 3:1 Ротор Спартак Москва 2:0 Ахмат Арсенал Тула 0:0 Ахмат Краснодар 4:0 Ахмат Спартак Москва 3:0 Ахмат
Последние игры между собой
Сочи: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Ахмат: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|32 - 12
|32
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|28 - 12
|32
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|27 - 16
|32
|4.
|Ростов
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|22 - 16
|29
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|22 - 16
|27
|6.
|Ахмат
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|19 - 18
|25
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|16 - 16
|25
|8.
|Рубин
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|22 - 22
|24
|9.
|Сочи
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|23 - 22
|24
|10.
|Краснодар
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|24 - 19
|21
|11.
|Урал
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|12 - 15
|19
|12.
|Химки
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 26
|18
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 27
|14
|14.
|Тамбов
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|11 - 22
|12
|15.
|Уфа
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|13 - 29
|10
|16.
|Ротор
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|7 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 3
|19
|2.
|Зенит
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 7
|18
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|9 - 6
|16
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 7
|15
|6.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|7.
|Ахмат
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|8.
|Ростов
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 5
|13
|9.
|Сочи
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 8
|13
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|11.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|12.
|Рубин
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|13.
|Химки
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|14.
|Тамбов
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 8
|7
|15.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 11
|6
|16.
|Ротор
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|2 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 4
|16
|3.
|Ростов
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 11
|16
|4.
|Зенит
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 5
|14
|5.
|Рубин
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 11
|12
|6.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|7.
|Сочи
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|10.
|Химки
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|11.
|Ротор
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 11
|7
|12.
|Краснодар
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|13.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|14.
|Тамбов
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|15.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 18
|4
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 17
|1
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сочи» – «Ахмат» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сочи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ахмат» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сочи» – «Ахмат», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сочи - Ахмат
Исход игры
Сочи
53.5% (38)
Ничья
42.3% (30)
Ахмат
4.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
28.99% (20)
Меньше
71.01% (49)
Обе команды забьют
Да
69.57% (48)
Нет
30.43% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.4% (28)
1:0 Сочи
25.4% (18)
2:1 Сочи
23.9% (17)
2:0 Сочи
2.8% (2)
1:2 Ахмат
2.8% (2)
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