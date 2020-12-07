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АПОЭЛ
0:3
Конец матча
Омония
0'
22' Желтая карточка
Нухиу Атдхи
34' Желтая карточка
Губочан Томаш
0:1
38' Гол
Люфтнер Михаэл
0:2
80' Гол
Кусулос Янис
85' Желтая карточка
Йенсен Майк
0:3
86' Гол
Дюриш Михал
90' Желтая карточка
Сантос Рафаэл II
90'+4
АПОЭЛ
Омония

Бомбардиры внутри турнира

АПОЭЛ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Клонаридис Виктор 3 0.23
2. Захид Гайас 3 (1) 0.23
3. Саар Бен 1 0.08
4. Меркис Георге 1 0.08
5. Ндонгаля Дьемерси 1 0.08
6. Сантос Рафаэл II 1 0.08
Омония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ботеак Эрик 4 (2) 0.33
2. Дюриш Михал 2 0.17
3. Кусулос Янис 2 0.17
4. Асанте Эрнест 1 0.08
5. Папулис Фотис 1 0.08
6. Кику Франсишку 1 0.08
7. Люфтнер Михаэл 1 0.08
8. Ционис Маринос 1 0.08
9. Какулис Андроникос 1 0.08
10. Сене Кали 1 0.08

Карточки

АПОЭЛ
# Игрок      
1. Тухами Ануар 5 0
2. Йенсен Майк 3 0
3. Нухиу Атдхи 3 0
4. Де Винсенти Томас 3 0
5. Клонаридис Виктор 3 0
6. Жорж Артур 3 0
7. Меркис Георге 2 0
8. Захид Гайас 2 0
9. Ндонгаля Дьемерси 2 0
10. Вилер Христос 2 0
11. Сантос Рафаэл II 2 0
12. Сьелис Христос 2 0
13. Саар Бен 1 0
14. Нсуэ Эмилио 1 0
15. Лундему Мариус 1 0
16. Иоанну Николас 1 0
17. Ацили Омер 1 0
18. Сациас Яннис 1 0
19. Stavros Gavriel 1 0
Омония
# Игрок      
1. Ланг Адам 2 1
2. Лекьякс Ян 2 0
3. Кику Франсишку 2 0
4. Харис Мавриас 2 0
5. Кусулос Янис 2 0
6. Дюриш Михал 1 0
7. Губочан Томаш 1 0
8. Гомес Хорди 1 0
9. Асанте Эрнест 1 0
10. Папулис Фотис 1 0
11. Ционис Маринос 1 0
12. Абдуллахи Шеху 1 0
13. Лойзу Лойзос 1 0
14. Харалампус Харалампос 1 0
15. Konstantinos Venizelos 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АПОЭЛ 20% (2) 0 10% (1) 10% (1) 50% (5) 10% (1)
 Омония 13.33% (2) 6.67% (1) 20% (3) 13.33% (2) 13.33% (2) 33.33% (5)

Предыдущие игры

АПОЭЛ Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Неа Саламина 0:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия АПОЭЛ 0:1 Олимпиакос Никосия Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ
АПОЭЛ 1:1 Аполлон ПАЕЕК 0:4 АПОЭЛ Анортосис 2:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:1 Пафос Эрмис Арадиппу 0:0 АПОЭЛ Слован Либерец 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:2 Зриньски Эносис 0:2 АПОЭЛ Кайсар 1:4 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 3:0 АПОЭЛ Гиляни 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:2 Кармиотисса АПОЭЛ 2:1 Аполлон АПОЭЛ 1:0 АЕК Ларнака Анортосис 1:1 АПОЭЛ
Омония Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Омония 2:1 ПАОК Омония 0:0 Эрмис Арадиппу Гранада 2:1 Омония Неа Саламина 2:1 Омония
Омония 0:0 Докса Катокопия Омония 0:2 Гранада Олимпиакос Никосия 1:0 Омония Омония 1:2 ПСВ Омония 0:0 Эносис ПАОК 1:1 Омония Этникос Ахна 1:2 Омония Омония 3:0 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Омония Омония 2:1 АЕК Ларнака Омония 1:1 Црвена Звезда Анортосис 1:1 Омония Омония 1:0 Кармиотисса Легия 0:2 Омония Пафос 2:2 Омония

Последние игры между собой

АПОЭЛ: победы: 15, ничьи: 5, поражения: 0
Омония: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 15
АПОЭЛ 0:0 Омония Первый дивизион Омония 0:0 АПОЭЛ Первый дивизион Омония 1:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 1:1 Омония Первый дивизион
Омония 1:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:0 Омония Первый дивизион АПОЭЛ 4:1 Омония Первый дивизион Омония 0:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:1 Омония Первый дивизион Омония 1:3 АПОЭЛ Первый дивизион Омония 1:3 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 1:0 Омония Первый дивизион АПОЭЛ 2:1 Омония Первый дивизион Омония 1:4 АПОЭЛ Первый дивизион Омония 0:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:1 Омония Первый дивизион АПОЭЛ 2:0 Омония Первый дивизион Омония 2:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 3:2 Омония Первый дивизион Омония 0:0 АПОЭЛ Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕЛ Лимаcсол 13 9 0 4 24 - 14 27
2. Аполлон 12 8 2 2 27 - 10 26
3. Анортосис 13 8 2 3 22 - 12 26
4. АЕК Ларнака 12 7 1 4 21 - 9 22
5. Олимпиакос Никосия 13 7 1 5 15 - 16 22
6. Омония 12 5 5 2 15 - 8 20
7. Пафос 12 5 4 3 14 - 9 19
8. Докса Катокопия 13 4 5 4 13 - 15 17
9. АПОЭЛ 13 4 4 5 11 - 13 16
10. Эрмис Арадиппу 13 3 5 5 8 - 16 14
11. Неа Саламина 13 3 2 8 9 - 20 11
12. Кармиотисса 13 2 5 6 14 - 21 11
13. Этникос Ахна 13 1 4 8 10 - 24 7
14. Эносис 13 1 4 8 9 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕЛ Лимаcсол 6 6 0 0 17 - 4 18
2. Анортосис 7 5 1 1 14 - 7 16
3. Пафос 7 4 2 1 11 - 5 14
4. АЕК Ларнака 5 4 0 1 12 - 3 12
5. Омония 6 3 3 0 6 - 1 12
6. Докса Катокопия 6 3 2 1 10 - 7 11
7. Аполлон 6 3 1 2 9 - 6 10
8. Олимпиакос Никосия 7 3 1 3 8 - 8 10
9. АПОЭЛ 7 2 2 3 6 - 8 8
10. Неа Саламина 7 2 1 4 7 - 12 7
11. Кармиотисса 6 1 3 2 4 - 5 6
12. Эносис 6 1 2 3 4 - 10 5
13. Этникос Ахна 7 1 1 5 4 - 11 4
14. Эрмис Арадиппу 6 0 3 3 2 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 6 5 1 0 18 - 4 16
2. Олимпиакос Никосия 6 4 0 2 7 - 8 12
3. Эрмис Арадиппу 7 3 2 2 6 - 5 11
4. Анортосис 6 3 1 2 8 - 5 10
5. АЕК Ларнака 7 3 1 3 9 - 6 10
6. АЕЛ Лимаcсол 7 3 0 4 7 - 10 9
7. Омония 6 2 2 2 9 - 7 8
8. АПОЭЛ 6 2 2 2 5 - 5 8
9. Докса Катокопия 7 1 3 3 3 - 8 6
10. Пафос 5 1 2 2 3 - 4 5
11. Кармиотисса 7 1 2 4 10 - 16 5
12. Неа Саламина 6 1 1 4 2 - 8 4
13. Этникос Ахна 6 0 3 3 6 - 13 3
14. Эносис 7 0 2 5 5 - 15 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 16.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 31.00 4.70 1.16
Бонус: 5 000 ₽ 2.46 3.02 3.10
  15.84 5.06 1.23

Самый высокий коэффициент на матч «АПОЭЛ» – «Омония» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АПОЭЛ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Омония» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АПОЭЛ» – «Омония», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.15 1.20 5.30 1.14 1.60 2.25 2.23 1.66 1.87 1.92 1.68 2.18 1.07 7.25 1.22 4.00 1.06 8.00 1.04 9.20 1.03 9.90 1.01 24.00 0.00 14.50 0.00 22.00
5.10 1.12 2.41 1.50 1.84 1.90 1.51 2.63 1.21 4.10 1.15 4.95 1.02 9.20
6.38 1.12 3.83 1.24 2.64 1.47 2.29 1.61 1.94 1.88 1.55 2.41 1.38 2.95 1.35 3.15 1.22 4.05 1.30 3.40 1.31 3.30 1.16 5.32
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.27 3.55 1.52 2.55 1.01 12.00 1.04 8.80
2.36 1.55 1.55 2.36 1.27 3.54
1.64 2.25 1.37 2.98 1.11 5.81 1.28 3.42 1.14 5.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.03 1.73 1.45 2.60 1.15 5.00
2.94 1.37 1.94 1.81 1.42 2.73

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
Где смотреть матч АПОЭЛ 0:3 Омония онлайн

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