22' Желтая карточкаНухиу Атдхи
34' Желтая карточкаГубочан Томаш
0:1
38' ГолЛюфтнер Михаэл
0:2
80' ГолКусулос Янис
85' Желтая карточкаЙенсен Майк
0:3
86' ГолДюриш Михал
90' Желтая карточкаСантос Рафаэл II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Захид ГайасПолузащитник
-
27 Ацили ОмерПолузащитник
-
31 Йенсен МайкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Нсуэ ЭмилиоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
-
14 Саар БенНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Маккарти Мик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
-
31 Кусулос ЯнисЗащитник
-
16 Гомес ХордиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Дюриш МихалНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
75 Лойзу ЛойзосПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
Ход матча
22'
34'
38'
0:1
53'
80'
0:2
85'
86'
0:3
89'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Клонаридис Виктор
|3
|0.23
|2.
|Захид Гайас
|3 (1)
|0.23
|3.
|Саар Бен
|1
|0.08
|4.
|Меркис Георге
|1
|0.08
|5.
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0.08
|6.
|Сантос Рафаэл II
|1
|0.08
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ботеак Эрик
|4 (2)
|0.33
|2.
|Дюриш Михал
|2
|0.17
|3.
|Кусулос Янис
|2
|0.17
|4.
|Асанте Эрнест
|1
|0.08
|5.
|Папулис Фотис
|1
|0.08
|6.
|Кику Франсишку
|1
|0.08
|7.
|Люфтнер Михаэл
|1
|0.08
|8.
|Ционис Маринос
|1
|0.08
|9.
|Какулис Андроникос
|1
|0.08
|10.
|Сене Кали
|1
|0.08
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тухами Ануар
|5
|0
|2.
|Йенсен Майк
|3
|0
|3.
|Нухиу Атдхи
|3
|0
|4.
|Де Винсенти Томас
|3
|0
|5.
|Клонаридис Виктор
|3
|0
|6.
|Жорж Артур
|3
|0
|7.
|Меркис Георге
|2
|0
|8.
|Захид Гайас
|2
|0
|9.
|Ндонгаля Дьемерси
|2
|0
|10.
|Вилер Христос
|2
|0
|11.
|Сантос Рафаэл II
|2
|0
|12.
|Сьелис Христос
|2
|0
|13.
|Саар Бен
|1
|0
|14.
|Нсуэ Эмилио
|1
|0
|15.
|Лундему Мариус
|1
|0
|16.
|Иоанну Николас
|1
|0
|17.
|Ацили Омер
|1
|0
|18.
|Сациас Яннис
|1
|0
|19.
|Stavros Gavriel
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ланг Адам
|2
|1
|2.
|Лекьякс Ян
|2
|0
|3.
|Кику Франсишку
|2
|0
|4.
|Харис Мавриас
|2
|0
|5.
|Кусулос Янис
|2
|0
|6.
|Дюриш Михал
|1
|0
|7.
|Губочан Томаш
|1
|0
|8.
|Гомес Хорди
|1
|0
|9.
|Асанте Эрнест
|1
|0
|10.
|Папулис Фотис
|1
|0
|11.
|Ционис Маринос
|1
|0
|12.
|Абдуллахи Шеху
|1
|0
|13.
|Лойзу Лойзос
|1
|0
|14.
|Харалампус Харалампос
|1
|0
|15.
|Konstantinos Venizelos
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АПОЭЛ
|20% (2)
|0
|10% (1)
|10% (1)
|50% (5)
|10% (1)
|Омония
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|20% (3)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|33.33% (5)
Предыдущие игры
АПОЭЛ Последние 20 матчей: +10 =5 -5Неа Саламина 0:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия АПОЭЛ 0:1 Олимпиакос Никосия Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ
АПОЭЛ 1:1 Аполлон ПАЕЕК 0:4 АПОЭЛ Анортосис 2:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:1 Пафос Эрмис Арадиппу 0:0 АПОЭЛ Слован Либерец 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:2 Зриньски Эносис 0:2 АПОЭЛ Кайсар 1:4 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 3:0 АПОЭЛ Гиляни 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:2 Кармиотисса АПОЭЛ 2:1 Аполлон АПОЭЛ 1:0 АЕК Ларнака Анортосис 1:1 АПОЭЛ
Омония Последние 20 матчей: +7 =7 -6Омония 2:1 ПАОК Омония 0:0 Эрмис Арадиппу Гранада 2:1 Омония Неа Саламина 2:1 Омония
Омония 0:0 Докса Катокопия Омония 0:2 Гранада Олимпиакос Никосия 1:0 Омония Омония 1:2 ПСВ Омония 0:0 Эносис ПАОК 1:1 Омония Этникос Ахна 1:2 Омония Омония 3:0 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Омония Омония 2:1 АЕК Ларнака Омония 1:1 Црвена Звезда Анортосис 1:1 Омония Омония 1:0 Кармиотисса Легия 0:2 Омония Пафос 2:2 Омония
Последние игры между собой
АПОЭЛ: победы: 15, ничьи: 5, поражения: 0
Омония: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 15
Омония 1:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:0 Омония Первый дивизион АПОЭЛ 4:1 Омония Первый дивизион Омония 0:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:1 Омония Первый дивизион Омония 1:3 АПОЭЛ Первый дивизион Омония 1:3 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 1:0 Омония Первый дивизион АПОЭЛ 2:1 Омония Первый дивизион Омония 1:4 АПОЭЛ Первый дивизион Омония 0:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:1 Омония Первый дивизион АПОЭЛ 2:0 Омония Первый дивизион Омония 2:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 3:2 Омония Первый дивизион Омония 0:0 АПОЭЛ Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕЛ Лимаcсол
|13
|9
|0
|4
|24 - 14
|27
|2.
|Аполлон
|12
|8
|2
|2
|27 - 10
|26
|3.
|Анортосис
|13
|8
|2
|3
|22 - 12
|26
|4.
|АЕК Ларнака
|12
|7
|1
|4
|21 - 9
|22
|5.
|Олимпиакос Никосия
|13
|7
|1
|5
|15 - 16
|22
|6.
|Омония
|12
|5
|5
|2
|15 - 8
|20
|7.
|Пафос
|12
|5
|4
|3
|14 - 9
|19
|8.
|Докса Катокопия
|13
|4
|5
|4
|13 - 15
|17
|9.
|АПОЭЛ
|13
|4
|4
|5
|11 - 13
|16
|10.
|Эрмис Арадиппу
|13
|3
|5
|5
|8 - 16
|14
|11.
|Неа Саламина
|13
|3
|2
|8
|9 - 20
|11
|12.
|Кармиотисса
|13
|2
|5
|6
|14 - 21
|11
|13.
|Этникос Ахна
|13
|1
|4
|8
|10 - 24
|7
|14.
|Эносис
|13
|1
|4
|8
|9 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕЛ Лимаcсол
|6
|6
|0
|0
|17 - 4
|18
|2.
|Анортосис
|7
|5
|1
|1
|14 - 7
|16
|3.
|Пафос
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|4.
|АЕК Ларнака
|5
|4
|0
|1
|12 - 3
|12
|5.
|Омония
|6
|3
|3
|0
|6 - 1
|12
|6.
|Докса Катокопия
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|7.
|Аполлон
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|8.
|Олимпиакос Никосия
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|9.
|АПОЭЛ
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|10.
|Неа Саламина
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|11.
|Кармиотисса
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|12.
|Эносис
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|13.
|Этникос Ахна
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|14.
|Эрмис Арадиппу
|6
|0
|3
|3
|2 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|6
|5
|1
|0
|18 - 4
|16
|2.
|Олимпиакос Никосия
|6
|4
|0
|2
|7 - 8
|12
|3.
|Эрмис Арадиппу
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|4.
|Анортосис
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|5.
|АЕК Ларнака
|7
|3
|1
|3
|9 - 6
|10
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|7
|3
|0
|4
|7 - 10
|9
|7.
|Омония
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|8.
|АПОЭЛ
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|9.
|Докса Катокопия
|7
|1
|3
|3
|3 - 8
|6
|10.
|Пафос
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|11.
|Кармиотисса
|7
|1
|2
|4
|10 - 16
|5
|12.
|Неа Саламина
|6
|1
|1
|4
|2 - 8
|4
|13.
|Этникос Ахна
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|14.
|Эносис
|7
|0
|2
|5
|5 - 15
|2
Победитель
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