Порденоне
0:0
Второй тайм: 71'
Стадион: Stadio Guido Teghil
Эмполи
28' Желтая карточкаБерра Филиппо
36' Желтая карточкаРиччи Самуэле
39' Желтая карточкаХаас Николас
16
Luca
Magnino
20
Паза
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Luca MagninoПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
32 Karlo Butic
-
18 Aldo Banse
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alessio Dionisi
Ход матча
28'
36'
39'
69'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 10
-
2 Удары в створ 3
-
9 Угловые 3
-
5 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
38 Владение мячом, % 62
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дьяв Давиде
|5 (1)
|0.5
|2.
|Мусёлик Себастьян
|2
|0.2
|3.
|Чиурриа Патрик
|1
|0.1
|4.
|Берра Филиппо
|1
|0.1
|5.
|Скавоне Мануэль
|1
|0.1
|6.
|Барисон Альберто
|1
|0.1
|7.
|Фаласко Никола
|0
|0
|8.
|Кало Джакомо
|0
|0
|9.
|Luca Magnino
|0
|0
|10.
|Karlo Butic
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ла Мантия Андреа
|4
|0.4
|2.
|Манкузо Леонардо
|3 (1)
|0.3
|3.
|Морео Стефано
|3
|0.3
|4.
|Матос Ридер
|2
|0.2
|5.
|Оливьери Марко
|2
|0.2
|6.
|Байрами Недим
|1
|0.1
|7.
|Романьоли Симоне
|1
|0.1
|8.
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|9.
|Риччи Самуэле
|0
|0
|10.
|Фьямоцци Риккардо
|0
|0
|11.
|Штулац Лео
|0
|0
|12.
|Хаас Николас
|0
|0
|13.
|Терзич Алекса
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кампорезе Микеле
|3
|0
|2.
|Кало Джакомо
|3
|0
|3.
|Дьяв Давиде
|3
|0
|4.
|Фаласко Никола
|2
|0
|5.
|Фольякко Алессандро
|2
|0
|6.
|Бассоли Алессандро
|1
|0
|7.
|Мисурака Джанвито
|1
|0
|8.
|Гавацци Давиде
|1
|0
|9.
|Скавоне Мануэль
|1
|0
|10.
|Берра Филиппо
|1
|0
|11.
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|12.
|Барисон Альберто
|1
|0
|13.
|Luca Magnino
|1
|0
|14.
|Karlo Butic
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фьямоцци Риккардо
|2
|1
|2.
|Манкузо Леонардо
|3
|0
|3.
|Бандинелли Филиппо
|3
|0
|4.
|Ла Мантия Андреа
|2
|0
|5.
|Хаас Николас
|2
|0
|6.
|Николау Димитриос
|2
|0
|7.
|Романьоли Симоне
|0
|1
|8.
|Штулац Лео
|1
|0
|9.
|Морео Стефано
|1
|0
|10.
|Риччи Самуэле
|1
|0
|11.
|Терзич Алекса
|1
|0
|12.
|Андреа Камбиасо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Порденоне
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|Эмполи
|12.5% (2)
|0
|6.25% (1)
|25% (4)
|31.25% (5)
|25% (4)
Предыдущие игры
Порденоне Последние 20 матчей: +4 =10 -6Пескара 0:2 Порденоне Порденоне 1:1 Монца Порденоне 1:1 Кьево Асколи 0:1 Порденоне
Порденоне 0:0 Монца Порденоне 2:2 Реджина Читтаделла 2:0 Порденоне Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 Виченца Виртус 1:1 Порденоне Порденоне 3:0 Казарано Лечче 0:0 Порденоне Порденоне 0:1 Равенна Венеция 2:2 Порденоне Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Кремонезе 2:2 Порденоне Порденоне 1:1 Салернитана Асколи 2:2 Порденоне Порденоне 1:2 Козенца Кротоне 1:0 Порденоне
Эмполи Последние 20 матчей: +12 =4 -4Эмполи 2:2 Виченца Виртус Читтаделла 2:2 Эмполи Эмполи 3:0 Реджина Венеция 2:0 Эмполи
Беневенто 2:4 Эмполи Эмполи 3:1 Пиза Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Пескара 1:2 Эмполи Эмполи 0:0 Монца Эмполи 2:1 Ренате Фрозиноне 0:2 Эмполи Эмполи 2:0 Вис Пезаро Эмполи 4:0 Луккьезе Парма 0:2 Эмполи Эмполи 0:1 Понтедера Кьево 1:1 Эмполи Ливорно 0:2 Эмполи Эмполи 1:5 Козенца Салернитана 2:4 Эмполи Эмполи 2:4 Виртус Энтелла
Последние игры между собой
Порденоне: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Эмполи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|10
|6
|3
|1
|18 - 8
|21
|2.
|Салернитана
|9
|6
|2
|1
|13 - 7
|20
|3.
|Фрозиноне
|10
|6
|1
|3
|11 - 9
|19
|4.
|Лечче
|10
|5
|4
|1
|24 - 12
|19
|5.
|Эмполи
|0:0
|10
|5
|4
|1
|16 - 11
|19
|6.
|Венеция
|10
|5
|3
|2
|18 - 9
|18
|7.
|Читтаделла
|9
|4
|2
|3
|16 - 10
|14
|8.
|Кьево
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|9.
|Монца
|10
|3
|5
|2
|9 - 9
|14
|10.
|Порденоне
|0:0
|10
|2
|7
|1
|11 - 10
|13
|11.
|Реджана 1915
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|12.
|Реджина
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|13.
|Брешия
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|14.
|Виченца Виртус
|9
|1
|6
|2
|13 - 14
|9
|15.
|Козенца
|10
|1
|6
|3
|7 - 9
|9
|16.
|Кремонезе
|9
|1
|4
|4
|7 - 11
|7
|17.
|Пиза
|9
|1
|4
|4
|13 - 24
|7
|18.
|Пескара
|10
|2
|1
|7
|8 - 19
|7
|19.
|Асколи
|9
|1
|2
|6
|5 - 12
|5
|20.
|Виртус Энтелла
|10
|0
|5
|5
|6 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|Салернитана
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|3.
|Венеция
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|4.
|Эмполи
|0:0
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|5.
|Фрозиноне
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|6.
|Лечче
|5
|2
|3
|0
|14 - 6
|9
|7.
|Реджана 1915
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|8.
|Монца
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|9.
|Читтаделла
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|10.
|Реджина
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|11.
|Кьево
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|12.
|Брешия
|5
|1
|3
|1
|9 - 7
|6
|13.
|Порденоне
|0:0
|5
|0
|5
|0
|7 - 7
|5
|14.
|Кремонезе
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|15.
|Виченца Виртус
|4
|0
|4
|0
|7 - 7
|4
|16.
|Пескара
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|17.
|Асколи
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|18.
|Козенца
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|19.
|Пиза
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|20.
|Виртус Энтелла
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|2.
|Фрозиноне
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|3.
|Кьево
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|4.
|СПАЛ 2013
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|5.
|Порденоне
|0:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|6.
|Эмполи
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|7.
|Салернитана
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|8.
|Читтаделла
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|9.
|Венеция
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|10.
|Козенца
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|11.
|Монца
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|12.
|Виченца Виртус
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|Пиза
|6
|1
|2
|3
|10 - 18
|5
|14.
|Виртус Энтелла
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|15.
|Реджана 1915
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|16.
|Брешия
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|17.
|Пескара
|5
|1
|0
|4
|4 - 12
|3
|18.
|Кремонезе
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|19.
|Реджина
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|20.
|Асколи
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
Победитель
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