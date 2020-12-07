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  2. Матчи
  3. Италия
Порденоне
0:0
Конец матча

Стадион:
Эмполи
0'
28' Желтая карточка
Берра Филиппо
36' Желтая карточка
Риччи Самуэле
39' Желтая карточка
Хаас Николас
90'+5
22
Перизан
Самуэле
2
Берра
Филиппо
5
Фольякко
Алессандро
31
Кампорезе
Микеле
44
Хжановски
Адам
16
Luca
Magnino
8
Кало
Джакомо
20
Паза
Симоне
13
Чиурриа
Патрик
9
Дьяв
Давиде
11
Мусёлик
Себастьян
22
Jacopo
Furlan
Казале
Николо
6
Романьоли
Симоне
43
Николау
Димитриос
65
Fabiano
Parisi
28
Риччи
Самуэле
5
Штулац
Лео
25
Бандинелли
Филиппо
32
Хаас
Николас
8
Матос
Ридер
19
Ла
Мантия
Андреа
Порденоне
4-3-1-2
Эмполи
4-3-1-2

Ход матча

28'
Берра Филиппо
 
36'
 
Риччи Самуэле
39'
 
Хаас Николас
46'
 
Манкузо Леонардо
Риччи Самуэле
59'
 
Оливьери Марко
Ла Мантия Андреа
66'
Karlo Butic
Мусёлик Себастьян
 
69'
Бассоли Алессандро
Берра Филиппо
 
80'
 
Андреа Камбиасо
Fabiano Parisi
80'
 
Журковски Шимон
Матос Ридер
88'
Скавоне Мануэль
Паза Симоне
 
88'
Малламо Алессандро
Чиурриа Патрик
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 10
  • 3 Удары в створ 7
  • 13 Угловые 3
  • 6 Офсайды 3
  • 19 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 38 Владение мячом, % 62

Бомбардиры внутри турнира

Порденоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дьяв Давиде 5 (1) 0.5
2. Мусёлик Себастьян 2 0.2
3. Чиурриа Патрик 1 0.1
4. Берра Филиппо 1 0.1
5. Скавоне Мануэль 1 0.1
6. Барисон Альберто 1 0.1
7. Фаласко Никола 0 0
8. Кало Джакомо 0 0
9. Luca Magnino 0 0
10. Karlo Butic 0 0
Эмполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ла Мантия Андреа 4 0.4
2. Манкузо Леонардо 3 (1) 0.3
3. Морео Стефано 3 0.3
4. Матос Ридер 2 0.2
5. Оливьери Марко 2 0.2
6. Байрами Недим 1 0.1
7. Романьоли Симоне 1 0.1
8. Бандинелли Филиппо 0 0
9. Риччи Самуэле 0 0
10. Фьямоцци Риккардо 0 0
11. Штулац Лео 0 0
12. Хаас Николас 0 0
13. Терзич Алекса 0 0

Карточки

Порденоне
# Игрок      
1. Кампорезе Микеле 3 0
2. Кало Джакомо 3 0
3. Дьяв Давиде 3 0
4. Фаласко Никола 2 0
5. Фольякко Алессандро 2 0
6. Бассоли Алессандро 1 0
7. Мисурака Джанвито 1 0
8. Гавацци Давиде 1 0
9. Скавоне Мануэль 1 0
10. Берра Филиппо 1 0
11. Мусёлик Себастьян 1 0
12. Барисон Альберто 1 0
13. Luca Magnino 1 0
14. Karlo Butic 1 0
Эмполи
# Игрок      
1. Фьямоцци Риккардо 2 1
2. Манкузо Леонардо 3 0
3. Бандинелли Филиппо 3 0
4. Ла Мантия Андреа 2 0
5. Хаас Николас 2 0
6. Николау Димитриос 2 0
7. Романьоли Симоне 0 1
8. Штулац Лео 1 0
9. Морео Стефано 1 0
10. Риччи Самуэле 1 0
11. Терзич Алекса 1 0
12. Андреа Камбиасо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Порденоне 18.18% (2) 18.18% (2) 9.09% (1) 27.27% (3) 9.09% (1) 18.18% (2)
 Эмполи 12.5% (2) 0 6.25% (1) 25% (4) 31.25% (5) 25% (4)

Предыдущие игры

Порденоне Последние 20 матчей: +4 =10 -6
Пескара 0:2 Порденоне Порденоне 1:1 Монца Порденоне 1:1 Кьево Асколи 0:1 Порденоне
Порденоне 0:0 Монца Порденоне 2:2 Реджина Читтаделла 2:0 Порденоне Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 Виченца Виртус 1:1 Порденоне Порденоне 3:0 Казарано Лечче 0:0 Порденоне Порденоне 0:1 Равенна Венеция 2:2 Порденоне Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Кремонезе 2:2 Порденоне Порденоне 1:1 Салернитана Асколи 2:2 Порденоне Порденоне 1:2 Козенца Кротоне 1:0 Порденоне
Эмполи Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Эмполи 2:2 Виченца Виртус Читтаделла 2:2 Эмполи Эмполи 3:0 Реджина Венеция 2:0 Эмполи
Беневенто 2:4 Эмполи Эмполи 3:1 Пиза Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Пескара 1:2 Эмполи Эмполи 0:0 Монца Эмполи 2:1 Ренате Фрозиноне 0:2 Эмполи Эмполи 2:0 Вис Пезаро Эмполи 4:0 Луккьезе Парма 0:2 Эмполи Эмполи 0:1 Понтедера Кьево 1:1 Эмполи Ливорно 0:2 Эмполи Эмполи 1:5 Козенца Салернитана 2:4 Эмполи Эмполи 2:4 Виртус Энтелла

Последние игры между собой

Порденоне: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Эмполи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Эмполи 0:1 Порденоне Серия B Порденоне 2:0 Эмполи Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 10 6 3 1 18 - 8 21
2. Салернитана 9 6 2 1 13 - 7 20
3. Фрозиноне 10 6 1 3 11 - 9 19
4. Лечче 10 5 4 1 24 - 12 19
5. Эмполи 10 5 4 1 16 - 11 19
6. Венеция 10 5 3 2 18 - 9 18
7. Читтаделла 9 4 2 3 16 - 10 14
8. Кьево 9 4 2 3 11 - 9 14
9. Монца 10 3 5 2 9 - 9 14
10. Порденоне 10 2 7 1 11 - 10 13
11. Реджана 1915 8 3 2 3 12 - 14 11
12. Реджина 10 2 4 4 10 - 13 10
13. Брешия 9 2 3 4 12 - 14 9
14. Виченца Виртус 9 1 6 2 13 - 14 9
15. Козенца 10 1 6 3 7 - 9 9
16. Кремонезе 9 1 4 4 7 - 11 7
17. Пиза 9 1 4 4 13 - 24 7
18. Пескара 10 2 1 7 8 - 19 7
19. Асколи 9 1 2 6 5 - 12 5
20. Виртус Энтелла 10 0 5 5 6 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 5 4 1 0 12 - 3 13
2. Салернитана 5 4 1 0 9 - 3 13
3. Венеция 5 4 0 1 11 - 3 12
4. Эмполи 5 3 2 0 10 - 4 11
5. Фрозиноне 6 3 1 2 5 - 6 10
6. Лечче 5 2 3 0 14 - 6 9
7. Реджана 1915 5 2 2 1 8 - 5 8
8. Монца 5 2 2 1 5 - 3 8
9. Читтаделла 4 2 1 1 8 - 4 7
10. Реджина 5 2 1 2 6 - 5 7
11. Кьево 4 2 0 2 5 - 4 6
12. Брешия 5 1 3 1 9 - 7 6
13. Порденоне 5 0 5 0 7 - 7 5
14. Кремонезе 4 1 1 2 2 - 4 4
15. Виченца Виртус 4 0 4 0 7 - 7 4
16. Пескара 5 1 1 3 4 - 7 4
17. Асколи 5 1 1 3 3 - 7 4
18. Козенца 5 0 3 2 3 - 5 3
19. Пиза 3 0 2 1 3 - 6 2
20. Виртус Энтелла 5 0 1 4 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 5 3 1 1 10 - 6 10
2. Фрозиноне 4 3 0 1 6 - 3 9
3. Кьево 5 2 2 1 6 - 5 8
4. СПАЛ 2013 5 2 2 1 6 - 5 8
5. Порденоне 5 2 2 1 4 - 3 8
6. Эмполи 5 2 2 1 6 - 7 8
7. Салернитана 4 2 1 1 4 - 4 7
8. Читтаделла 5 2 1 2 8 - 6 7
9. Венеция 5 1 3 1 7 - 6 6
10. Козенца 5 1 3 1 4 - 4 6
11. Монца 5 1 3 1 4 - 6 6
12. Виченца Виртус 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Пиза 6 1 2 3 10 - 18 5
14. Виртус Энтелла 5 0 4 1 4 - 5 4
15. Реджана 1915 3 1 0 2 4 - 9 3
16. Брешия 4 1 0 3 3 - 7 3
17. Пескара 5 1 0 4 4 - 12 3
18. Кремонезе 5 0 3 2 5 - 7 3
19. Реджина 5 0 3 2 4 - 8 3
20. Асколи 4 0 1 3 2 - 5 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Хаас Николас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Риччи Самуэле получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Берра Филиппо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Guido Teghil. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.85 3.00 2.70
Бонус: 5 000 ₽ 4.40 1.58 4.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.44 3.36 2.92
  5.35 1.42 6.33

Самый высокий коэффициент на матч «Порденоне» – «Эмполи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Порденоне» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эмполи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Порденоне» – «Эмполи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
1.72 2.05 10.00 1.03 1.11 5.80 3.15 1.31 2.15 1.70 1.09 6.50 1.88 1.92 1.65 2.23 1.04 9.00 1.21 4.30 1.02 11.00 1.05 8.70 1.04 9.30 0.00 15.50
9.80 1.01 9.00 1.04 3.98 1.23 3.20 1.35 2.15 1.78 1.67 2.21 1.44 2.70 1.20 4.20 1.14 4.75 1.04 8.10
1.49 2.71 1.28 3.76 1.86 2.02 1.55 2.52 1.40 3.03 1.25 4.07 1.32 3.42 1.25 4.01 1.31 3.51 1.45 2.82 1.29 3.64 1.56 2.53 1.46 2.82 1.18 5.27
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.44 2.65 2.10 1.73 1.03 10.00 1.15 4.90 1.03 10.00
3.10 1.37 2.11 1.73 1.52 2.53 1.18 4.90 1.12 6.10
1.28 3.79 1.14 5.75 1.30 3.49 1.21 4.39 1.48 2.74
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.31 1.83 1.91 1.40 2.80
4.45 1.21 3.15 1.36 1.85 1.95 1.39 3.00 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Где смотреть матч Порденоне 0:0 Эмполи онлайн

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