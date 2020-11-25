  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Ланс
1:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Нант
0'
1:0
27' Гол
Какута Гаэль
37' Желтая карточка
Дукуре Шейк
45'+1
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
4
Баде
Луак
21
Айдара
Массадио
13
Мишлен
Клеман
18
Каюзак
Янник
28
Дукуре
Шейк
3
Силла
Иссиага
10
Какута
Гаэль
9
Ганаго
Игнатиус
23
Банса
Саймон
1
Лафон
Альбан
24
Коршья
Себастьен
3
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
12
Аппиа
Деннис
8
Абейд
Мехди
19
Туре
Абдулайе
10
Блас
Людовик
26
Луза
Имран
28
Эмон
Рено
23
Коло-Муани
Рандаль
Ланс
3-4-1-2
Нант
4-2-3-1

Ход матча

27'
Какута Гаэль
(Банса Саймон)
1:0
37'
Дукуре Шейк
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Какута Гаэль 5 (4) 0.5
2. Ганаго Игнатиус 4 0.4
3. Сотока Флорьян 3 0.3
4. Банса Саймон 1 0.1
5. Медина Факундо 1 0.1
6. Мюинга Арно 1 0.1
7. Маурисио Тони 0 0
8. Жан Корентин 0 0
9. Клаусс Джонатан 0 0
Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Блас Людовик 3 0.27
2. Коло-Муани Рандаль 2 0.18
3. Бамба Кадер 2 0.18
4. Луза Имран 2 (2) 0.18
5. Саймон Мозес 1 0.09
6. Эмон Рено 1 0.09
7. Жиротто Андрей 1 0.09
8. Аппиа Деннис 0 0
9. Коршья Себастьен 0 0
10. Туре Абдулайе 0 0
11. Коко Маркус 0 0
12. Чиривелла Педро 0 0

Карточки

Ланс
# Игрок      
1. Гради Жонатан 3 1
2. Медина Факундо 4 0
3. Баде Луак 2 1
4. Каюзак Янник 3 0
5. Дукуре Шейк 2 0
6. Мишлен Клеман 0 1
7. Перес Мануэль 1 0
8. Какута Гаэль 1 0
9. Жан Корентин 1 0
10. Фортес Стивен 1 0
11. Маурисио Тони 1 0
12. Сотока Флорьян 1 0
13. Боура Исмаэль 1 0
Нант
# Игрок      
1. Фабио да Сильва 3 1
2. Паллуа Николя 3 0
3. Жиротто Андрей 1 1
4. Луза Имран 1 1
5. Абейд Мехди 2 0
6. Аппиа Деннис 1 0
7. Туре Абдулайе 1 0
8. Коко Маркус 1 0
9. Чиривелла Педро 1 0
10. Блас Людовик 1 0
11. Лафон Альбан 1 0
12. Траоре Шарль 1 0
13. Ндилю Бридж 1 0
14. Бамба Кадер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ланс 14.29% (2) 14.29% (2) 21.43% (3) 21.43% (3) 7.14% (1) 21.43% (3)
 Нант 8.33% (1) 33.33% (4) 8.33% (1) 0 16.67% (2) 33.33% (4)

Предыдущие игры

Ланс Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Дижон 0:1 Ланс Ланс 4:4 Реймс Лилль 4:0 Ланс Ланс 2:0 Сент-Этьен
Ним 1:1 Ланс Ланс 2:1 Бордо Лорьян 2:3 Ланс Ланс 1:0 ПСЖ Ланс 3:1 Шарлеруа Ланс 3:1 Шарлеруа Ницца 2:1 Ланс Ланс 1:0 Дижон Ланс 1:2 Париж Ланс 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Ланс 1:3 Ст. Гиллоис Генк 2:3 Ланс Генк 2:3 Ланс Ланс 1:1 Гент Ланс 1:3 Гавр Ланс 1:0 Орлеан
Нант Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Нант 1:1 Метц Лорьян 0:2 Нант Нант 0:3 ПСЖ Нант 3:1 Брест
Нант 1:2 Анже Ницца 2:1 Нант Лилль 2:0 Нант Нант 2:2 Сент-Этьен Монако 2:1 Нант Нант 2:1 Ним Бордо 0:0 Нант Нант 3:1 Гавр Андерлехт 0:0 Нант Стад де Ньон 0:6 Нант Анже 2:0 Нант Нант 0:1 Лилль Марсель 1:3 Нант Нант 0:0 Метц Дижон 3:3 Нант Нант 1:2 ПСЖ

Последние игры между собой

Ланс: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Нант: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Ланс 1:0 Нант Лига 1 Нант 1:0 Ланс Лига 1 Ланс 1:2 Нант Лига 2 Нант 4:0 Ланс Лига 2
Ланс 1:0 Нант Лига 2 Нант 1:0 Ланс Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 8 0 3 28 - 6 24
2. Лилль Заявка 11 6 4 1 21 - 7 22
3. Ланс 1:0 Заявка 10 6 2 2 16 - 14 20
4. Монпелье Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
5. Монако Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
6. Лион Заявка 11 5 5 1 18 - 10 20
7. Марсель Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
8. Ренн Заявка 11 5 3 3 18 - 15 18
9. Ницца Заявка 10 5 2 3 15 - 12 17
10. Анже Заявка 11 5 1 5 15 - 21 16
11. Метц Заявка 11 4 4 3 12 - 9 16
12. Брест Заявка 11 5 0 6 19 - 23 15
13. Бордо Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
14. Нант 0:1 Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
15. Ним Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
16. Сент-Этьен Заявка 11 3 1 7 11 - 19 10
17. Реймс Заявка 11 2 3 6 16 - 19 9
18. Лорьян Заявка 11 2 2 7 12 - 21 8
19. Страсбург Заявка 11 2 0 9 13 - 23 6
20. Дижон Заявка 11 0 4 7 5 - 20 4
  • Первый тайм
  • 46'
    Контроль мяча: Ланс: 57%, Нант: 43%.
  • 45'
    Какой промах! Силла Иссиага имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • Угловой
    45'
    Мишлен Клеман из команды Ланс подал угловой слева.
  • 45'
    Дукуре Шейк мяч отрикошетил от ворот
  • 45'
    Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 45'
    Каюзак Янник из команды Ланс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 45'
    Мишлен Клеман из команды Ланс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 45'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 44'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 43'
    Дукуре Шейк нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 43'
    Игрок команды Нант плохо выносит и его команда может получить опасную атаку.
  • Угловой
    43'
    Какута Гаэль из команды Ланс подал угловой справа.
  • 43'
    Мишлен Клеман из команды Ланс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 42'
    Ланс контролирует мяч.
  • 42'
    Айдара Массадио из команды Ланс хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 42'
    Эмон Рено из команды Нант плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 42'
    Коло-Муани Рандаль из команды Нант делает пас партнеру.
  • 42'
    Луза Имран из команды Нант делает пас партнеру.
  • 41'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: Ланс: 56%, Нант: 44%.
  • 40'
    Матч возобновлен
  • 39'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 39'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 39'
    Какута Гаэль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 38'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    37'
    Дукуре Шейк получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья свистит. Дукуре Шейк атаковал сзади соперника. Это Коло-Муани Рандаль заработал своей команде штрафной
  • 37'
    Какута Гаэль из команды Ланс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 37'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 37'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    36'
    Судья сигнализирует, что Коло-Муани Рандаль из команды Нант поставил подножку. Пострадал Какута Гаэль
  • 35'
    Контроль мяча: Ланс: 54%, Нант: 46%.
  • 34'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Аппиа Деннис из команды Нант поставил подножку. Пострадал Банса Саймон
  • 33'
    Эмон Рено из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 33'
    Блас Людовик из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Нант контролирует мяч.
  • 32'
    Силла Иссиага из команды Ланс делает неудачный навес.
  • 32'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Мишлен Клеман из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 31'
    Блас Людовик из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 30'
    Нант пытается что-то создать.
  • 30'
    Контроль мяча: Ланс: 54%, Нант: 46%.
  • 29'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 29'
    Коло-Муани Рандаль имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
  • Офсайд
    29'
    Банса Саймон из команды Ланс в офсайде
  • 27'
    Банса Саймон сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Какута Гаэль изменил счет на табло!
  • 27'
    Банса Саймон из команды Ланс делает пас партнеру.
  • 27'
    Ланс имеет хороший шанс забить.
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Абейд Мехди из команды Нант поставил подножку. Пострадал Каюзак Янник
  • 26'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Ланс: 55%, Нант: 45%.
  • 25'
    Нант контролирует мяч.
  • 25'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 24'
    Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
  • 24'
    Отличный пас сделал Дукуре Шейк из команды Ланс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья сигнализирует, что Коло-Муани Рандаль из команды Нант поставил подножку. Пострадал Айдара Массадио
  • 23'
    Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
  • 23'
    Мишлен Клеман из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Блас Людовик из команды Нант плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 21'
    Коло-Муани Рандаль из команды Нант делает пас партнеру.
  • 20'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 20'
    Контроль мяча: Ланс: 65%, Нант: 35%.
  • 20'
    Банса Саймон нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 19'
    Ланс контролирует мяч.
  • 17'
    Нант контролирует мяч.
  • 17'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Игрок команды Нант выносит мяч
  • Угловой
    16'
    Какута Гаэль из команды Ланс подал угловой справа.
  • 16'
    Игрок команды Нант выносит мяч на угловой
  • Угловой
    16'
    Какута Гаэль из команды Ланс подал угловой справа.
  • 15'
    Аппиа Деннис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 15'
    Ланс контролирует мяч.
  • 15'
    Контроль мяча: Ланс: 55%, Нант: 45%.
  • 15'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    13'
    Жиротто Андрей наказан за толчок Банса Саймон
  • 13'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Игрок команды Нант нанес удар, но мяч был заблокирован
  • 12'
    Матч возобновлен
  • 8'
    Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
  • 3'
    Должен был быть гол! Коло-Муани Рандаль имел отличный шанс, но Лека Жан-Луи не дал голу состоятся!
  • 2'
    Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Ланс 66.4% (99)
X 25.5% (38)
Нант 8.1% (12)
Все прогнозы
2.08 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ланс
Ничья
Нант
2.25
4.60
4.02
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.25 3.25 3.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.33 4.60 12.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.25 3.45 3.34
  1.33 4.87 11.45

Самый высокий коэффициент на матч «Ланс» – «Нант» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ланс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нант» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ланс» – «Нант», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.80 1.13 6.80 1.08 4.20 1.22 2.35 1.64 1.98 1.91 1.80 2.00 1.37 3.10 1.22 4.20 1.10 6.90 1.05 9.50 1.01 13.50 0.00 14.50 0.00 21.00
9.00 1.07 7.40 1.10 3.05 1.39 2.29 1.64 1.73 2.23 1.35 3.26 1.25 4.05 1.09 7.50 1.08 8.30 1.01 16.50
5.75 1.15 2.74 1.48 4.53 1.22 1.91 1.97 3.09 1.40 2.17 1.74 1.80 2.08 1.57 2.50 1.34 3.42 1.22 4.54
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.95 1.85 1.73 2.11 1.15 5.30 1.10 7.30 1.02 13.00
2.72 1.46 1.77 2.05 1.36 3.15 1.10 7.00 1.07 8.40
1.75 2.16 1.46 2.84 1.17 5.31 1.45 2.85 1.20 4.82
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.44 1.52 1.60 2.30 1.23 3.95
3.45 1.31 2.32 1.61 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.95
Букмекер Да Нет
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
3.65 1.28
Где смотреть матч Ланс 1:0 Нант онлайн

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Прогнозы на матч Ланс 1:0 Нант

Исход игры
Ланс
66.4% (99)
Ничья
25.5% (38)
Нант
8.1% (12)
Тотал 2.5
Больше
43.15% (63)
Меньше
56.85% (83)
Обе команды забьют
Да
65.75% (96)
Нет
34.25% (50)
Популярный счёт
2:1 Ланс
34.9% (52)
1:0 Ланс
23.5% (35)
1:1 Ничья
22.1% (33)
2:0 Ланс
4.7% (7)
1:2 Нант
4% (6)
0:1 Нант
2.7% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
3:1 Ланс
1.3% (2)
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