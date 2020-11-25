Ланс
1:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Боллар-Делелис
Нант
1:0
27' ГолКакута Гаэль
37' Желтая карточкаДукуре Шейк
16
Лека
Жан-Луи
18
Каюзак
Янник
28
Дукуре
Шейк
10
Какута
Гаэль
23
Банса
Саймон
12
Аппиа
Деннис
10
Блас
Людовик
26
Луза
Имран
28
Эмон
Рено
- Основной состав
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Каюзак ЯнникПолузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
- Нападающий
-
23 Банса СаймонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Жан КорентинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мюинга АрноНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
26 Луза ИмранПолузащитник
-
28 Эмон РеноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
- Защитник
-
15 Базила ТомаЗащитник
- Защитник
-
32 Бамба КадерПолузащитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гуркюфф Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
27'
1:0
37'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Какута Гаэль
|5 (4)
|0.5
|2.
|Ганаго Игнатиус
|4
|0.4
|3.
|Сотока Флорьян
|3
|0.3
|4.
|Банса Саймон
|1
|0.1
|5.
|Медина Факундо
|1
|0.1
|6.
|Мюинга Арно
|1
|0.1
|7.
|Маурисио Тони
|0
|0
|8.
|Жан Корентин
|0
|0
|9.
|Клаусс Джонатан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Блас Людовик
|3
|0.27
|2.
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0.18
|3.
|Бамба Кадер
|2
|0.18
|4.
|Луза Имран
|2 (2)
|0.18
|5.
|Саймон Мозес
|1
|0.09
|6.
|Эмон Рено
|1
|0.09
|7.
|Жиротто Андрей
|1
|0.09
|8.
|Аппиа Деннис
|0
|0
|9.
|Коршья Себастьен
|0
|0
|10.
|Туре Абдулайе
|0
|0
|11.
|Коко Маркус
|0
|0
|12.
|Чиривелла Педро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гради Жонатан
|3
|1
|2.
|Медина Факундо
|4
|0
|3.
|Баде Луак
|2
|1
|4.
|Каюзак Янник
|3
|0
|5.
|Дукуре Шейк
|2
|0
|6.
|Мишлен Клеман
|0
|1
|7.
|Перес Мануэль
|1
|0
|8.
|Какута Гаэль
|1
|0
|9.
|Жан Корентин
|1
|0
|10.
|Фортес Стивен
|1
|0
|11.
|Маурисио Тони
|1
|0
|12.
|Сотока Флорьян
|1
|0
|13.
|Боура Исмаэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фабио да Сильва
|3
|1
|2.
|Паллуа Николя
|3
|0
|3.
|Жиротто Андрей
|1
|1
|4.
|Луза Имран
|1
|1
|5.
|Абейд Мехди
|2
|0
|6.
|Аппиа Деннис
|1
|0
|7.
|Туре Абдулайе
|1
|0
|8.
|Коко Маркус
|1
|0
|9.
|Чиривелла Педро
|1
|0
|10.
|Блас Людовик
|1
|0
|11.
|Лафон Альбан
|1
|0
|12.
|Траоре Шарль
|1
|0
|13.
|Ндилю Бридж
|1
|0
|14.
|Бамба Кадер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ланс
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|Нант
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|8.33% (1)
|0
|16.67% (2)
|33.33% (4)
Предыдущие игры
Ланс Последние 20 матчей: +11 =3 -6Дижон 0:1 Ланс Ланс 4:4 Реймс Лилль 4:0 Ланс Ланс 2:0 Сент-Этьен
Нант Последние 20 матчей: +6 =6 -8Нант 1:1 Метц Лорьян 0:2 Нант Нант 0:3 ПСЖ Нант 3:1 Брест
Последние игры между собой
Ланс: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Нант: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|28 - 6
|24
|2.
|Лилль
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 7
|22
|3.
|Ланс
|1:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 14
|20
|4.
|Монпелье
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|5.
|Монако
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|6.
|Лион
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|18 - 10
|20
|7.
|Марсель
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 8
|18
|8.
|Ренн
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|9.
|Ницца
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|10.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 21
|16
|11.
|Метц
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 9
|16
|12.
|Брест
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|19 - 23
|15
|13.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|14.
|Нант
|0:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|15.
|Ним
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 19
|10
|17.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 19
|9
|18.
|Лорьян
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 21
|8
|19.
|Страсбург
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|13 - 23
|6
|20.
|Дижон
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|5 - 20
|4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ланс» – «Нант» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ланс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нант» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ланс» – «Нант», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ланс 1:0 Нант
Исход игры
Ланс
66.4% (99)
Ничья
25.5% (38)
Нант
8.1% (12)
Тотал 2.5
Больше
43.15% (63)
Меньше
56.85% (83)
Обе команды забьют
Да
65.75% (96)
Нет
34.25% (50)
Популярный счёт
2:1 Ланс
34.9% (52)
1:0 Ланс
23.5% (35)
1:1 Ничья
22.1% (33)
2:0 Ланс
4.7% (7)
1:2 Нант
4% (6)
0:1 Нант
2.7% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
3:1 Ланс
1.3% (2)
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