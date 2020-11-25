  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Ланс
1:1
Конец матча

Стадион:
Нант
0'
6' Желтая карточка
Жиротто Андрей
1:0
26' Гол
Какута Гаэль
36' Желтая карточка
Дукуре Шейк
62' Желтая карточка
Какута Гаэль
70' Желтая карточка
Коло-Муани Рандаль
77' Желтая карточка
Гради Жонатан
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Туре Абдулайе
1:1
80' Пенальти
Туре Абдулайе
84' Желтая карточка
Баде Луак
90'+6
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
4
Баде
Луак
21
Айдара
Массадио
13
Мишлен
Клеман
18
Каюзак
Янник
28
Дукуре
Шейк
3
Силла
Иссиага
10
Какута
Гаэль
9
Ганаго
Игнатиус
23
Банса
Саймон
1
Лафон
Альбан
24
Коршья
Себастьен
3
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
12
Аппиа
Деннис
10
Блас
Людовик
19
Туре
Абдулайе
8
Абейд
Мехди
26
Луза
Имран
23
Коло-Муани
Рандаль
28
Эмон
Рено
Ланс
3-4-1-2
Нант
4-4-2

Ход матча

6'
 
Жиротто Андрей
26'
Какута Гаэль
(Банса Саймон)
1:0
36'
Дукуре Шейк
 
46'
 
Фабио да Сильва
Аппиа Деннис
46'
 
Бамба Кадер
Эмон Рено
46'
 
Чиривелла Педро
Абейд Мехди
62'
Какута Гаэль
 
66'
Сотока Флорьян
Ганаго Игнатиус
 
66'
Маурисио Тони
Какута Гаэль
 
70'
 
Коло-Муани Рандаль
72'
 
Коко Маркус
Луза Имран
77'
Гради Жонатан
 
79'
 
Туре Абдулайе
80'
1:1
Туре Абдулайе
83'
Фофана Секо
Каюзак Янник
 
83'
Медина Факундо
Силла Иссиага
 
84'
Баде Луак
 
87'
 
Кулибали Калифа
Коло-Муани Рандаль
87'
Мюинга Арно
Банса Саймон
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Какута Гаэль 5 (4) 0.5
2. Ганаго Игнатиус 4 0.4
3. Сотока Флорьян 3 0.3
4. Банса Саймон 1 0.1
5. Медина Факундо 1 0.1
6. Мюинга Арно 1 0.1
7. Маурисио Тони 0 0
8. Жан Корентин 0 0
9. Клаусс Джонатан 0 0
Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Блас Людовик 3 0.27
2. Коло-Муани Рандаль 2 0.18
3. Бамба Кадер 2 0.18
4. Луза Имран 2 (2) 0.18
5. Саймон Мозес 1 0.09
6. Туре Абдулайе 1 (1) 0.09
7. Эмон Рено 1 0.09
8. Жиротто Андрей 1 0.09
9. Аппиа Деннис 0 0
10. Коршья Себастьен 0 0
11. Коко Маркус 0 0
12. Чиривелла Педро 0 0

Карточки

Ланс
# Игрок      
1. Гради Жонатан 4 1
2. Баде Луак 3 1
3. Медина Факундо 4 0
4. Каюзак Янник 3 0
5. Дукуре Шейк 3 0
6. Какута Гаэль 2 0
7. Мишлен Клеман 0 1
8. Перес Мануэль 1 0
9. Жан Корентин 1 0
10. Фортес Стивен 1 0
11. Маурисио Тони 1 0
12. Сотока Флорьян 1 0
13. Боура Исмаэль 1 0
Нант
# Игрок      
1. Фабио да Сильва 3 1
2. Жиротто Андрей 2 1
3. Паллуа Николя 3 0
4. Луза Имран 1 1
5. Абейд Мехди 2 0
6. Аппиа Деннис 1 0
7. Туре Абдулайе 1 0
8. Коко Маркус 1 0
9. Чиривелла Педро 1 0
10. Блас Людовик 1 0
11. Лафон Альбан 1 0
12. Траоре Шарль 1 0
13. Коло-Муани Рандаль 1 0
14. Ндилю Бридж 1 0
15. Бамба Кадер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ланс 13.33% (2) 20% (3) 20% (3) 20% (3) 6.67% (1) 20% (3)
 Нант 7.69% (1) 30.77% (4) 7.69% (1) 0 15.38% (2) 38.46% (5)

Предыдущие игры

Ланс Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Дижон 0:1 Ланс Ланс 4:4 Реймс Лилль 4:0 Ланс Ланс 2:0 Сент-Этьен
Ним 1:1 Ланс Ланс 2:1 Бордо Лорьян 2:3 Ланс Ланс 1:0 ПСЖ Ланс 3:1 Шарлеруа Ланс 3:1 Шарлеруа Ницца 2:1 Ланс Ланс 1:0 Дижон Ланс 1:2 Париж Ланс 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Ланс 1:3 Ст. Гиллоис Генк 2:3 Ланс Генк 2:3 Ланс Ланс 1:1 Гент Ланс 1:3 Гавр Ланс 1:0 Орлеан
Нант Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Нант 1:1 Метц Лорьян 0:2 Нант Нант 0:3 ПСЖ Нант 3:1 Брест
Нант 1:2 Анже Ницца 2:1 Нант Лилль 2:0 Нант Нант 2:2 Сент-Этьен Монако 2:1 Нант Нант 2:1 Ним Бордо 0:0 Нант Нант 3:1 Гавр Андерлехт 0:0 Нант Стад де Ньон 0:6 Нант Анже 2:0 Нант Нант 0:1 Лилль Марсель 1:3 Нант Нант 0:0 Метц Дижон 3:3 Нант Нант 1:2 ПСЖ

Последние игры между собой

Ланс: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Нант: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Ланс 1:0 Нант Лига 1 Нант 1:0 Ланс Лига 1 Ланс 1:2 Нант Лига 2 Нант 4:0 Ланс Лига 2
Ланс 1:0 Нант Лига 2 Нант 1:0 Ланс Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 8 0 3 28 - 6 24
2. Лилль Заявка 11 6 4 1 21 - 7 22
3. Монпелье Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
4. Монако Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
5. Лион Заявка 11 5 5 1 18 - 10 20
6. Марсель Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
7. Ланс Заявка 10 5 3 2 16 - 15 18
8. Ренн Заявка 11 5 3 3 18 - 15 18
9. Ницца Заявка 10 5 2 3 15 - 12 17
10. Анже Заявка 11 5 1 5 15 - 21 16
11. Метц Заявка 11 4 4 3 12 - 9 16
12. Брест Заявка 11 5 0 6 19 - 23 15
13. Бордо Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
14. Нант Заявка 11 3 4 4 13 - 15 13
15. Ним Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
16. Сент-Этьен Заявка 11 3 1 7 11 - 19 10
17. Реймс Заявка 11 2 3 6 16 - 19 9
18. Лорьян Заявка 11 2 2 7 12 - 21 8
19. Страсбург Заявка 11 2 0 9 13 - 23 6
20. Дижон Заявка 11 0 4 7 5 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 6 4 2 0 13 - 2 14
2. Монако Заявка 6 4 2 0 15 - 8 14
3. ПСЖ Заявка 5 4 0 1 14 - 2 12
4. Брест Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
5. Монпелье Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
6. Лион Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
7. Ланс Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
8. Метц Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
9. Ренн Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
10. Бордо Заявка 6 2 3 1 5 - 2 9
11. Нант Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
12. Ницца Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
13. Анже Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
14. Сент-Этьен Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
15. Марсель Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
16. Лорьян Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
17. Ним Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
18. Реймс Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
19. Страсбург Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
20. Дижон Заявка 6 0 3 3 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 5 4 1 0 7 - 3 13
2. ПСЖ Заявка 6 4 0 2 14 - 4 12
3. Ницца Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
4. Анже Заявка 5 3 0 2 10 - 12 9
5. Лион Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
6. Лилль Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
7. Монпелье Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
8. Ренн Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
9. Ним Заявка 5 2 1 2 3 - 4 7
10. Ланс Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
11. Монако Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
12. Бордо Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
13. Реймс Заявка 6 1 3 2 13 - 11 6
14. Метц Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
15. Нант Заявка 6 1 2 3 5 - 7 5
16. Сент-Этьен Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
17. Лорьян Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
18. Брест Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
19. Страсбург Заявка 6 1 0 5 10 - 14 3
20. Дижон Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Контроль мяча: Ланс: 57%, Нант: 43%.
  • 46'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 46'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Матч возобновлен
  • 45'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 45'
    Контроль мяча: Ланс: 57%, Нант: 43%.
  • 45'
    Какой промах! Силла Иссиага имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • Угловой
    45'
    Мишлен Клеман из команды Ланс подал угловой слева.
  • 45'
    Дукуре Шейк мяч отрикошетил от ворот
  • 45'
    Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 45'
    Каюзак Янник из команды Ланс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 45'
    Мишлен Клеман из команды Ланс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 45'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 44'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 43'
    Дукуре Шейк нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 43'
    Игрок команды Нант плохо выносит и его команда может получить опасную атаку.
  • Угловой
    43'
    Какута Гаэль из команды Ланс подал угловой справа.
  • 43'
    Мишлен Клеман из команды Ланс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 42'
    Ланс контролирует мяч.
  • 42'
    Айдара Массадио из команды Ланс хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 42'
    Эмон Рено из команды Нант плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 42'
    Коло-Муани Рандаль из команды Нант делает пас партнеру.
  • 42'
    Луза Имран из команды Нант делает пас партнеру.
  • 41'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: Ланс: 56%, Нант: 44%.
  • 40'
    Матч возобновлен
  • 39'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 39'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 39'
    Какута Гаэль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 38'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    36'
    Дукуре Шейк получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    36'
    Судья свистит. Дукуре Шейк атаковал сзади соперника. Это Коло-Муани Рандаль заработал своей команде штрафной
  • 36'
    Какута Гаэль из команды Ланс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 36'
    Удар от ворот произведет Нант
  • Фол, нарушение
    36'
    Судья сигнализирует, что Коло-Муани Рандаль из команды Нант поставил подножку. Пострадал Какута Гаэль
  • 35'
    Контроль мяча: Ланс: 54%, Нант: 46%.
  • 34'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Аппиа Деннис из команды Нант поставил подножку. Пострадал Банса Саймон
  • 33'
    Эмон Рено из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 33'
    Блас Людовик из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Нант контролирует мяч.
  • 32'
    Силла Иссиага из команды Ланс делает неудачный навес.
  • 32'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Мишлен Клеман из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 31'
    Блас Людовик из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 30'
    Нант пытается что-то создать.
  • 30'
    Контроль мяча: Ланс: 54%, Нант: 46%.
  • 29'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 29'
    Коло-Муани Рандаль имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
  • Офсайд
    29'
    Банса Саймон из команды Ланс в офсайде
  • 26'
    Банса Саймон сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Какута Гаэль изменил счет на табло!
  • 26'
    Банса Саймон из команды Ланс делает пас партнеру.
  • 26'
    Ланс имеет хороший шанс забить.
  • 26'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья сигнализирует, что Абейд Мехди из команды Нант поставил подножку. Пострадал Каюзак Янник
  • 26'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Ланс: 55%, Нант: 45%.
  • 25'
    Нант контролирует мяч.
  • 25'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 24'
    Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
  • 24'
    Отличный пас сделал Дукуре Шейк из команды Ланс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья сигнализирует, что Коло-Муани Рандаль из команды Нант поставил подножку. Пострадал Айдара Массадио
  • 23'
    Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
  • 23'
    Мишлен Клеман из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Блас Людовик из команды Нант плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 21'
    Коло-Муани Рандаль из команды Нант делает пас партнеру.
  • 20'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 20'
    Контроль мяча: Ланс: 65%, Нант: 35%.
  • 20'
    Банса Саймон нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 19'
    Ланс контролирует мяч.
  • 17'
    Нант контролирует мяч.
  • 17'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Игрок команды Нант выносит мяч
  • Угловой
    16'
    Какута Гаэль из команды Ланс подал угловой справа.
  • 16'
    Игрок команды Нант выносит мяч на угловой
  • Угловой
    16'
    Какута Гаэль из команды Ланс подал угловой справа.
  • 15'
    Аппиа Деннис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 15'
    Ланс контролирует мяч.
  • 15'
    Контроль мяча: Ланс: 55%, Нант: 45%.
  • 15'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    13'
    Жиротто Андрей наказан за толчок Банса Саймон
  • 13'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Игрок команды Нант нанес удар, но мяч был заблокирован
  • 12'
    Матч возобновлен
  • 8'
    Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
  • Желтая карточка
    6'
    Жиротто Андрей получил желтую карточку от судьи
  • 3'
    Должен был быть гол! Коло-Муани Рандаль имел отличный шанс, но Лека Жан-Луи не дал голу состоятся!
  • Угловой
    2'
    Нант произведет угловой с правой стороны.
  • 2'
    Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Нант начинает с центра поля
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Ланс 66.4% (99)
X 25.5% (38)
Нант 8.1% (12)
Все прогнозы
2.08 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.18 5.80 29.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.28 4.50 17.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.25 3.45 3.34
  1.22 5.16 33.42

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.80 1.13 6.80 1.08 2.55 1.50 2.35 1.64 1.98 1.91 1.31 3.35 1.37 3.10 1.05 9.50 1.10 6.90 1.02 13.00 1.01 13.50 0.00 14.50 0.00 21.00
9.00 1.07 7.40 1.10 3.05 1.39 2.29 1.64 1.73 2.23 1.35 3.26 1.25 4.05 1.09 7.50 1.08 8.30 1.01 16.50
5.75 1.15 2.74 1.48 1.58 2.48 1.33 3.42 1.40 3.10 1.27 3.95 1.67 2.28 1.46 2.81 1.34 3.42 1.22 4.54
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.95 1.85 1.73 2.11 1.15 5.30 1.10 7.30 1.02 13.00
2.72 1.46 1.77 2.05 1.36 3.15 1.10 7.00 1.07 8.40
1.75 2.16 1.46 2.84 1.17 5.31 1.45 2.85 1.20 4.82
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.44 1.52 1.60 2.30 1.23 3.95
3.45 1.31 2.32 1.61 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.50 1.53
Букмекер Да Нет
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
3.65 1.28
Где смотреть матч Ланс 1:1 Нант онлайн

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Прогнозы на матч Ланс 1:1 Нант

Исход игры
Ланс
66.4% (99)
Ничья
25.5% (38)
Нант
8.1% (12)
Тотал 2.5
Больше
43.15% (63)
Меньше
56.85% (83)
Обе команды забьют
Да
65.75% (96)
Нет
34.25% (50)
Популярный счёт
2:1 Ланс
34.9% (52)
1:0 Ланс
23.5% (35)
1:1 Ничья
22.1% (33)
2:0 Ланс
4.7% (7)
1:2 Нант
4% (6)
0:1 Нант
2.7% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
3:1 Ланс
1.3% (2)
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