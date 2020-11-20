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Рух Львов
0:0
Второй тайм: 52'

Стадион:
Мариуполь
0' 52'
33
Бандура
Александр
2
Roman
Gagun
25
Белый
Максим
67
Парамонов
Вадим
17
Мысык
Марьян
18
Мартынюк
Ярослав
7
Климчук
Юрий
99
Русин
Ростислав
5
Федорчук
Валерий
23
Бойчук
Богдан
19
Кондраков
Даниил
31
Кудрик
Олег
8
Vycheslav
Velev
4
Чоботенко
Сергей
37
Муравский
Назарий
95
Стасюк
Пётр
17
Горбунов
Сергей
Олегович
21
Бондаренко
Артём
29
Танковский
Вячеслав
11
Oleh
Ocheretko
9
Мишнёв
Дмитрий
79
Eldar
Kuliiev
Рух Львов
Мариуполь

Ход матча

46'
 
Петерман Никита
Eldar Kuliiev

Бомбардиры внутри турнира

Рух Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Русин Ростислав 1 0.1
2. Федорчук Валерий 1 0.1
3. Мысык Марьян 1 0.1
4. Бойчук Игорь 1 0.1
5. Климчук Юрий 1 0.1
6. Кондраков Даниил 1 (1) 0.1
7. Бойчук Богдан 0 0
8. Копына Юрий 0 0
Мариуполь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бондаренко Артём 3 (1) 0.3
2. Горбунов Сергей Олегович 1 0.1
3. Кулаков Андрей 1 0.1
4. Мишнёв Дмитрий 1 (1) 0.1
5. Танковский Вячеслав 1 0.1
6. Сагуткин Даниил 1 0.1
7. Топалов Дмитрий 1 0.1
8. Сикан Даниил 1 (1) 0.1

Карточки

Рух Львов
# Игрок      
1. Мартынюк Ярослав 3 1
2. Мысык Марьян 4 0
3. Дуць Игорь 3 0
4. Кухарук Андрей 3 0
5. Кухаревич Николай 3 0
6. Парамонов Вадим 1 1
7. Бойчук Богдан 2 0
8. Erik Gliha 2 0
9. Roman Gagun 0 1
10. Стаменкович Милош 1 0
11. Брикнер Иван 1 0
12. Заставный Владимир 1 0
13. Русин Ростислав 1 0
14. Климчук Юрий 1 0
15. Кондраков Даниил 1 0
Мариуполь
# Игрок      
1. Быков Алексей 4 0
2. Сагуткин Даниил 2 1
3. Игнатенко Даниил 2 1
4. Топалов Дмитрий 3 0
5. Петерман Никита 1 1
6. Мишнёв Дмитрий 2 0
7. Oleh Ocheretko 2 0
8. Тищенко Игорь 1 0
9. Гальчук Евгений 1 0
10. Чоботенко Сергей 1 0
11. Кащук Алексей 1 0
12. Кирюханцев Игорь 1 0
13. Стасюк Пётр 1 0
14. Чех Максим 1 0
15. Кулаков Андрей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рух Львов 0 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 33.33% (2)
 Мариуполь 10% (1) 10% (1) 20% (2) 0 30% (3) 30% (3)

Предыдущие игры

Рух Львов Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Рух Львов 2:2 Ингулец Минай 0:0 Рух Львов Заря 4:0 Рух Львов Рух Львов 0:2 Динамо Киев
Рух Львов 0:0 Львов Десна 3:1 Рух Львов Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Ворскла 5:2 Рух Львов Рух Львов 4:0 Авангард Краматорск Ингулец 1:1 Рух Львов Рух Львов 1:0 Минай Кремень 0:1 Рух Львов Рух Львов 2:1 Горняк-Спорт Оболонь-Бровар 0:0 Рух Львов Рух Львов 4:0 Черкащина-Академия Черноморец Од 2:2 Рух Львов Рух Львов 2:3 Агробизнес Николаев 1:1 Рух Львов Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов
Мариуполь Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Олимпик Донецк 3:3 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Ингулец 1:1 Мариуполь Минай 0:1 Мариуполь
Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Ворскла 0:0 Мариуполь Днепр-1 1:2 Мариуполь Заря 0:1 Мариуполь Александрия 4:1 Мариуполь Заря 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Львов 0:2 Мариуполь Ворскла 1:2 Мариуполь Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Мариуполь 2:1 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Мариуполь 3:0 Львов Мариуполь 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
2. Шахтёр Донецк Заявка 9 5 4 0 23 - 9 19
3. Ворскла Заявка 9 4 4 1 13 - 6 16
4. Десна Заявка 9 4 4 1 14 - 9 16
5. Колос Ковалёвка Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
6. Александрия Заявка 9 4 1 4 17 - 14 13
7. Олимпик Донецк Заявка 9 4 1 4 15 - 16 13
8. Мариуполь 0:0 Заявка 10 3 4 3 10 - 14 13
9. Заря Заявка 9 2 5 2 15 - 9 11
10. Днепр-1 Заявка 9 2 2 5 12 - 17 8
11. Ингулец Заявка 9 0 7 2 10 - 13 7
12. Минай Заявка 8 1 3 4 4 - 12 6
13. Рух Львов 0:0 Заявка 10 0 5 5 7 - 19 5
14. Львов Заявка 8 1 1 6 4 - 21 4
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Рух Львов 12.5% (19)
X 39.5% (60)
Мариуполь 48% (73)
0
выиграет Рух Львов, со счетом 1:0
РУХ ты мух!
Олег Чижиков #
Все прогнозы
3.35 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рух Львов
Ничья
Мариуполь
2.55
3.48
4.49
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.55 3.25 2.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.28 2.75 3.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.94 3.48 3.74
  2.20 2.62 4.49

Самый высокий коэффициент на матч «Рух Львов» – «Мариуполь» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рух Львов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мариуполь» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рух Львов» – «Мариуполь», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.44 1.20 3.15 1.35 1.85 1.95 1.37 3.05 1.96 1.84 1.24 4.00 1.07 8.40 1.06 8.80 1.10 6.30 1.07 7.10 1.01 13.00 1.01 12.50 0.00 21.00
9.00 1.02 7.10 1.05 3.02 1.33 2.43 1.52 1.77 2.10 1.37 2.94 1.26 3.48 1.09 6.20 1.07 6.55 1.00 11.25
3.04 1.37 2.19 1.68 1.83 1.99 1.59 2.37 1.35 3.18 2.03 1.79 1.77 2.06 1.58 2.38 1.42 2.88 1.26 3.89
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.44 2.75 1.06 8.80 1.04 10.00 1.08 6.30
2.70 1.43 1.81 1.93 1.38 2.90
2.80 1.45 2.30 1.62 1.79 2.04 1.49 2.60 1.35 3.23
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
4.05 1.23 2.85 1.42 1.72 2.08 1.22 3.90
2.36 1.55 1.60 2.25 1.22 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.05 1.37
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
Где смотреть матч Рух Львов 0:0 Мариуполь онлайн

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Прогнозы на матч Рух Львов 0:0 Мариуполь

Исход игры
Рух Львов
12.5% (19)
Ничья
39.5% (60)
Мариуполь
48% (73)
Тотал 2.5
Больше
29.33% (44)
Меньше
70.67% (106)
Обе команды забьют
Да
66% (99)
Нет
34% (51)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.2% (55)
0:1 Мариуполь
22.4% (34)
1:2 Мариуполь
20.4% (31)
2:1 Рух Львов
6.6% (10)
1:0 Рух Львов
5.3% (8)
0:2 Мариуполь
3.3% (5)
0:0 Ничья
2.6% (4)
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4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
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