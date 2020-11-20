Рух Львов
0:0
Конец матча
Стадион: Арена Львов
Мариуполь
86' Желтая карточкаМартынюк Ярослав
25
Белый
Максим
17
Мысык
Марьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Белый МаксимЗащитник
- Защитник
-
17 Мысык МарьянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Мисак РоманВратарь
-
12 Erik GlihaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Брикнер ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ivan Fedyk
- Основной состав
-
31 Кудрик ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Стасюк ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
14 Байдал АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ostap Markevych
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Русин Ростислав
|1
|0.1
|2.
|Федорчук Валерий
|1
|0.1
|3.
|Мысык Марьян
|1
|0.1
|4.
|Бойчук Игорь
|1
|0.1
|5.
|Климчук Юрий
|1
|0.1
|6.
|Кондраков Даниил
|1 (1)
|0.1
|7.
|Бойчук Богдан
|0
|0
|8.
|Копына Юрий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бондаренко Артём
|3 (1)
|0.3
|2.
|Горбунов Сергей Олегович
|1
|0.1
|3.
|Кулаков Андрей
|1
|0.1
|4.
|Мишнёв Дмитрий
|1 (1)
|0.1
|5.
|Танковский Вячеслав
|1
|0.1
|6.
|Сагуткин Даниил
|1
|0.1
|7.
|Топалов Дмитрий
|1
|0.1
|8.
|Сикан Даниил
|1 (1)
|0.1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мартынюк Ярослав
|4
|1
|2.
|Мысык Марьян
|4
|0
|3.
|Дуць Игорь
|3
|0
|4.
|Кухарук Андрей
|3
|0
|5.
|Кухаревич Николай
|3
|0
|6.
|Парамонов Вадим
|1
|1
|7.
|Бойчук Богдан
|2
|0
|8.
|Erik Gliha
|2
|0
|9.
|Roman Gagun
|0
|1
|10.
|Стаменкович Милош
|1
|0
|11.
|Брикнер Иван
|1
|0
|12.
|Заставный Владимир
|1
|0
|13.
|Русин Ростислав
|1
|0
|14.
|Климчук Юрий
|1
|0
|15.
|Кондраков Даниил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Быков Алексей
|4
|0
|2.
|Сагуткин Даниил
|2
|1
|3.
|Игнатенко Даниил
|2
|1
|4.
|Топалов Дмитрий
|3
|0
|5.
|Петерман Никита
|1
|1
|6.
|Мишнёв Дмитрий
|2
|0
|7.
|Oleh Ocheretko
|2
|0
|8.
|Тищенко Игорь
|1
|0
|9.
|Гальчук Евгений
|1
|0
|10.
|Чоботенко Сергей
|1
|0
|11.
|Кащук Алексей
|1
|0
|12.
|Кирюханцев Игорь
|1
|0
|13.
|Стасюк Пётр
|1
|0
|14.
|Чех Максим
|1
|0
|15.
|Кулаков Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рух Львов
|0
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|Мариуполь
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
|0
|30% (3)
|30% (3)
Предыдущие игры
Рух Львов Последние 20 матчей: +5 =8 -7Рух Львов 2:2 Ингулец Минай 0:0 Рух Львов Заря 4:0 Рух Львов Рух Львов 0:2 Динамо Киев
Рух Львов 0:0 Львов Десна 3:1 Рух Львов Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Ворскла 5:2 Рух Львов Рух Львов 4:0 Авангард Краматорск Ингулец 1:1 Рух Львов Рух Львов 1:0 Минай Кремень 0:1 Рух Львов Рух Львов 2:1 Горняк-Спорт Оболонь-Бровар 0:0 Рух Львов Рух Львов 4:0 Черкащина-Академия Черноморец Од 2:2 Рух Львов Рух Львов 2:3 Агробизнес Николаев 1:1 Рух Львов Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов
Мариуполь Последние 20 матчей: +8 =5 -7Олимпик Донецк 3:3 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Ингулец 1:1 Мариуполь Минай 0:1 Мариуполь
Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Ворскла 0:0 Мариуполь Днепр-1 1:2 Мариуполь Заря 0:1 Мариуполь Александрия 4:1 Мариуполь Заря 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Львов 0:2 Мариуполь Ворскла 1:2 Мариуполь Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Мариуполь 2:1 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Мариуполь 3:0 Львов Мариуполь 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|23 - 9
|19
|3.
|Ворскла
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 6
|16
|4.
|Десна
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|5.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|6.
|Александрия
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 14
|13
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 16
|13
|8.
|Мариуполь
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 14
|13
|9.
|Заря
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|15 - 9
|11
|10.
|Днепр-1
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 17
|8
|11.
|Ингулец
|Заявка
|9
|0
|7
|2
|10 - 13
|7
|12.
|Минай
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 12
|6
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|7 - 19
|5
|14.
|Львов
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 21
|4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Рух Львов» – «Мариуполь» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рух Львов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мариуполь» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рух Львов» – «Мариуполь», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Рух Львов 0:0 Мариуполь
Исход игры
Рух Львов
12.5% (19)
Ничья
39.5% (60)
Мариуполь
48% (73)
Тотал 2.5
Больше
29.33% (44)
Меньше
70.67% (106)
Обе команды забьют
Да
66% (99)
Нет
34% (51)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.2% (55)
0:1 Мариуполь
22.4% (34)
1:2 Мариуполь
20.4% (31)
2:1 Рух Львов
6.6% (10)
1:0 Рух Львов
5.3% (8)
0:2 Мариуполь
3.3% (5)
0:0 Ничья
2.6% (4)
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