Минай
3:2
Конец матча
Стадион: Авангард (Ужгород)
Днепр-1
0:1
15' ПенальтиХобленко Алексей
45' Желтая карточкаНазаренко Александр
1:1
45' ПенальтиНуриев Анатолий
61' Желтая карточкаЛукас Тэйлор
68' Красная карточкаХобленко Алексей
2:1
79' ГолПыняшко Василий
85' Желтая карточкаДубинчак Владислав
88' Желтая карточкаХахлев Алексей
89' Желтая карточкаИгнатенко Даниил
3:1
90' ГолНуриев Анатолий
3:2
90' ПенальтиКоркишко Дмитрий
90' Желтая карточкаKyrylo Melichenko
44
Mislav
Matic
17
Кныш
Данило
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Mislav MaticЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кныш ДанилоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шпак АлексейПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Голодюк ОлегПолузащитник
-
-
Главный тренер: Кобин Василий
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
Ход матча
15'
0:1
45'
1:1
61'
68'
79'
2:1
88'
89'
90'
3:1
90'
3:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нуриев Анатолий
|4 (3)
|0.44
|2.
|Шиндер Антон
|2
|0.22
|3.
|Пыняшко Василий
|1
|0.11
|4.
|Сакив Тарас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Назаренко Александр
|3
|0.3
|2.
|Хобленко Алексей
|3 (1)
|0.3
|3.
|Довбик Артём
|2 (1)
|0.2
|4.
|Когут Игорь
|1
|0.1
|5.
|Цуриков Андрей
|1
|0.1
|6.
|Булеца Сергей
|1
|0.1
|7.
|Чичиков Алексей
|1
|0.1
|8.
|Адамюк Владимир
|1
|0.1
|9.
|Коркишко Дмитрий
|1 (1)
|0.1
|10.
|Кравченко Сергей
|0
|0
|11.
|Пихалёнок Александр
|0
|0
|12.
|Лукас Тэйлор
|0
|0
|13.
|Дубинчак Владислав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шиндер Антон
|4
|0
|2.
|Лопырёнок Максим
|3
|0
|3.
|Kyrylo Melichenko
|3
|0
|4.
|Пыняшко Василий
|1
|1
|5.
|Dmytro Pavlish
|1
|1
|6.
|Попович Андрей
|2
|0
|7.
|Снижко Александр
|2
|0
|8.
|Shemmy Mayembe
|2
|0
|9.
|Mislav Matic
|2
|0
|10.
|Rustam Akhmedzade
|2
|0
|11.
|Кныш Данило
|1
|0
|12.
|Сакив Тарас
|1
|0
|13.
|Маткобожик Александр
|1
|0
|14.
|Нуриев Анатолий
|1
|0
|15.
|Хахлев Алексей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Когут Игорь
|4
|1
|2.
|Игнатенко Даниил
|4
|0
|3.
|Назаренко Александр
|4
|0
|4.
|Цуриков Андрей
|2
|1
|5.
|Адамюк Владимир
|3
|0
|6.
|Дубинчак Владислав
|3
|0
|7.
|Хобленко Алексей
|1
|1
|8.
|Кравченко Сергей
|2
|0
|9.
|Логинов Сергей
|2
|0
|10.
|Сваток Александр
|2
|0
|11.
|Ди Франко Франсиско
|2
|0
|12.
|Вакулко Юрий
|2
|0
|13.
|Дуглас Силва
|1
|0
|14.
|Пихалёнок Александр
|1
|0
|15.
|Лукас Тэйлор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Минай
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|Днепр-1
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|0
|28.57% (4)
Предыдущие игры
Минай Последние 20 матчей: +10 =4 -6Десна 1:0 Минай Минай 0:0 Рух Львов Колос Ковалёвка 2:2 Минай Минай 0:1 Мариуполь
Ингулец 1:1 Минай Минай 0:4 Динамо Киев Олимпик Донецк 3:0 Минай Минай 1:0 Александрия Ворскла 2:4 Минай Минай 1:0 Волынь Авангард Краматорск 0:2 Минай Рух Львов 1:0 Минай Минай 1:0 Горняк-Спорт Черкащина-Академия 2:6 Минай Минай 2:1 Металлург Зп Агробизнес 0:2 Минай Минай 1:0 Металлист-1925 Балканы 1:2 Минай Минай 1:1 Ингулец Кремень 1:0 Минай
Днепр-1 Последние 20 матчей: +9 =3 -8Днепр-1 0:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:2 Динамо Киев Львов 1:3 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Десна
Днепр-1 2:2 Ворскла Александрия 4:1 Днепр-1 Днепр-1 1:2 Мариуполь Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Заря 2:3 Днепр-1 Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Ворскла Днепр-1 3:2 Львов Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Мариуполь 2:1 Днепр-1 Ворскла 2:0 Днепр-1 Львов 1:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Днепр-1 2:0 Мариуполь
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|19 - 7
|23
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|24 - 10
|20
|3.
|Ворскла
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 6
|16
|4.
|Десна
|0:1 Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 10
|16
|5.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|6.
|Александрия
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 15
|14
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 16
|13
|8.
|Мариуполь
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 14
|13
|9.
|Заря
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|15 - 9
|11
|10.
|Минай
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 14
|9
|11.
|Днепр-1
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|14 - 20
|8
|12.
|Львов
|1:0 Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 21
|7
|13.
|Ингулец
|Заявка
|10
|0
|7
|3
|10 - 15
|7
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|7 - 19
|5
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Минай» – «Днепр-1» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Минай» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Днепр-1» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Минай» – «Днепр-1», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Минай 3:2 Днепр-1
Исход игры
Минай
8% (12)
Ничья
39.3% (59)
Днепр-1
52.7% (79)
Тотал 2.5
Больше
31.76% (47)
Меньше
68.24% (101)
Обе команды забьют
Да
64.19% (95)
Нет
35.81% (53)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32% (48)
1:2 Днепр-1
24% (36)
0:1 Днепр-1
24% (36)
0:0 Ничья
5.3% (8)
2:1 Минай
4% (6)
1:0 Минай
4% (6)
0:2 Днепр-1
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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