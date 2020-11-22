  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
Минай
3:2
Конец матча

Стадион:
Днепр-1
0'
0:1
15' Пенальти
Хобленко Алексей
45' Желтая карточка
Назаренко Александр
1:1
45' Пенальти
Нуриев Анатолий
61' Желтая карточка
Лукас Тэйлор
68' Красная карточка
Хобленко Алексей
2:1
79' Гол
Пыняшко Василий
85' Желтая карточка
Дубинчак Владислав
88' Желтая карточка
Хахлев Алексей
89' Желтая карточка
Игнатенко Даниил
3:1
90' Гол
Нуриев Анатолий
3:2
90' Пенальти
Коркишко Дмитрий
90' Желтая карточка
Kyrylo Melichenko
90'+9
1
Попович
Андрей
99
Kyrylo
Melichenko
71
Лопырёнок
Максим
44
Mislav
Matic
4
Сакив
Тарас
96
Снижко
Александр
7
Нуриев
Анатолий
23
Ткачук
Андрей
20
Пыняшко
Василий
17
Кныш
Данило
29
Кожанов
Денис
23
Сарнавский
Богдан
17
Лукас
Тэйлор
39
Сваток
Александр
15
Логинов
Сергей
24
Дубинчак
Владислав
97
Игнатенко
Даниил
29
Назаренко
Александр
76
Пихалёнок
Александр
10
Булеца
Сергей
11
Цуриков
Андрей
9
Хобленко
Алексей
Минай
Днепр-1

Бомбардиры внутри турнира

Минай
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нуриев Анатолий 4 (3) 0.44
2. Шиндер Антон 2 0.22
3. Пыняшко Василий 1 0.11
4. Сакив Тарас 0 0
Днепр-1
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Назаренко Александр 3 0.3
2. Хобленко Алексей 3 (1) 0.3
3. Довбик Артём 2 (1) 0.2
4. Когут Игорь 1 0.1
5. Цуриков Андрей 1 0.1
6. Булеца Сергей 1 0.1
7. Чичиков Алексей 1 0.1
8. Адамюк Владимир 1 0.1
9. Коркишко Дмитрий 1 (1) 0.1
10. Кравченко Сергей 0 0
11. Пихалёнок Александр 0 0
12. Лукас Тэйлор 0 0
13. Дубинчак Владислав 0 0

Карточки

Минай
# Игрок      
1. Шиндер Антон 4 0
2. Лопырёнок Максим 3 0
3. Kyrylo Melichenko 3 0
4. Пыняшко Василий 1 1
5. Dmytro Pavlish 1 1
6. Попович Андрей 2 0
7. Снижко Александр 2 0
8. Shemmy Mayembe 2 0
9. Mislav Matic 2 0
10. Rustam Akhmedzade 2 0
11. Кныш Данило 1 0
12. Сакив Тарас 1 0
13. Маткобожик Александр 1 0
14. Нуриев Анатолий 1 0
15. Хахлев Алексей 1 0
Днепр-1
# Игрок      
1. Когут Игорь 4 1
2. Игнатенко Даниил 4 0
3. Назаренко Александр 4 0
4. Цуриков Андрей 2 1
5. Адамюк Владимир 3 0
6. Дубинчак Владислав 3 0
7. Хобленко Алексей 1 1
8. Кравченко Сергей 2 0
9. Логинов Сергей 2 0
10. Сваток Александр 2 0
11. Ди Франко Франсиско 2 0
12. Вакулко Юрий 2 0
13. Дуглас Силва 1 0
14. Пихалёнок Александр 1 0
15. Лукас Тэйлор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Минай 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 0 14.29% (1) 28.57% (2)
 Днепр-1 28.57% (4) 14.29% (2) 7.14% (1) 21.43% (3) 0 28.57% (4)

Предыдущие игры

Минай Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Десна 1:0 Минай Минай 0:0 Рух Львов Колос Ковалёвка 2:2 Минай Минай 0:1 Мариуполь
Ингулец 1:1 Минай Минай 0:4 Динамо Киев Олимпик Донецк 3:0 Минай Минай 1:0 Александрия Ворскла 2:4 Минай Минай 1:0 Волынь Авангард Краматорск 0:2 Минай Рух Львов 1:0 Минай Минай 1:0 Горняк-Спорт Черкащина-Академия 2:6 Минай Минай 2:1 Металлург Зп Агробизнес 0:2 Минай Минай 1:0 Металлист-1925 Балканы 1:2 Минай Минай 1:1 Ингулец Кремень 1:0 Минай
Днепр-1 Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Днепр-1 0:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:2 Динамо Киев Львов 1:3 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Десна
Днепр-1 2:2 Ворскла Александрия 4:1 Днепр-1 Днепр-1 1:2 Мариуполь Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Заря 2:3 Днепр-1 Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Ворскла Днепр-1 3:2 Львов Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Мариуполь 2:1 Днепр-1 Ворскла 2:0 Днепр-1 Львов 1:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Днепр-1 2:0 Мариуполь
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 10 7 2 1 19 - 7 23
2. Шахтёр Донецк Заявка 10 5 5 0 24 - 10 20
3. Ворскла Заявка 9 4 4 1 13 - 6 16
4. Десна 0:1 Заявка 10 4 4 2 14 - 10 16
5. Колос Ковалёвка Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
6. Александрия Заявка 10 4 2 4 18 - 15 14
7. Олимпик Донецк Заявка 9 4 1 4 15 - 16 13
8. Мариуполь Заявка 10 3 4 3 10 - 14 13
9. Заря Заявка 9 2 5 2 15 - 9 11
10. Минай Заявка 9 2 3 4 7 - 14 9
11. Днепр-1 Заявка 10 2 2 6 14 - 20 8
12. Львов 1:0 Заявка 9 2 1 6 5 - 21 7
13. Ингулец Заявка 10 0 7 3 10 - 15 7
14. Рух Львов Заявка 10 0 5 5 7 - 19 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Нуриев Анатолий из команды Минай забивает с точки!
  • Желтая карточка
    45'
    Oleksandr Nazarenko получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Хобленко Алексей из команды Днепр-1 забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Avangard Uzhgorod. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Минай 8% (12)
X 39.3% (59)
Днепр-1 52.7% (79)
Все прогнозы
1.86 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 4.05 1.92 5.30
Бонус: 5 000 ₽ 3.68 3.35 1.99
  3.31 1.68 5.93

Самый высокий коэффициент на матч «Минай» – «Днепр-1» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Минай» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Днепр-1» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Минай» – «Днепр-1», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.90 1.04 6.60 1.09 4.90 1.17 3.60 1.28 1.88 1.93 2.00 1.80 1.95 2.75 1.44 4.20 1.04 10.00 1.03 12.00 1.01 14.00 0.00 14.50 0.00 22.00
7.90 1.04 6.55 1.07 2.89 1.36 2.22 1.61 1.70 2.21 1.33 3.14 1.22 3.82 1.06 6.75 1.05 7.50 1.00 11.00
3.01 1.39 2.65 1.49 2.83 1.43 2.08 1.76 1.89 1.93 2.22 1.66 1.76 2.07 1.49 2.60 1.36 3.12 1.10 7.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.75 1.44 1.85 1.95 1.42 1.77 1.07 8.40 1.04 10.00
2.65 1.44 1.74 2.02 1.34 3.10
2.70 1.47 2.21 1.68 1.72 2.16 1.46 2.77 1.24 3.99 1.12 6.15
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.50 1.30 2.33 1.60 1.57 2.40 1.20 4.20
3.32 1.30 2.27 1.59 1.54 2.38 1.21 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.72 2.08
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
Букмекер Да Нет
4.05 1.23
Где смотреть матч Минай 3:2 Днепр-1 онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок



Прогнозы на матч Минай 3:2 Днепр-1

Исход игры
Минай
8% (12)
Ничья
39.3% (59)
Днепр-1
52.7% (79)
Тотал 2.5
Больше
31.76% (47)
Меньше
68.24% (101)
Обе команды забьют
Да
64.19% (95)
Нет
35.81% (53)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32% (48)
1:2 Днепр-1
24% (36)
0:1 Днепр-1
24% (36)
0:0 Ничья
5.3% (8)
2:1 Минай
4% (6)
1:0 Минай
4% (6)
0:2 Днепр-1
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный