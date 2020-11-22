Десна
0:1
Первый тайм: 33'
Стадион: им. Юрия Гагарина (Чернигов)
Львов
12' Желтая карточкаКазлаускас Донатас
0:1
22' ГолГрисьо Максим
32' Желтая карточкаОгиря Владислав
32' Желтая карточкаЗахаркив Юрий
44
Паст
Евгений
12
Костик
Орест
13
Ныч
Назарий
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Шевцов ИльяНападающий
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
- Основной состав
-
12 Костик ОрестВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ныч НазарийНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Луис ФилипеЗащитник
-
25 Чирьяк ФранеПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gia Tsetsadze
Ход матча
22'
0:1
32'
32'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тотовицкий Андрей
|4 (2)
|0.4
|2.
|Будковский Филипп
|4
|0.4
|3.
|Шевцов Илья
|1
|0.1
|4.
|Гитченко Андрей
|1
|0.1
|5.
|Мостовой Андрей II
|1
|0.1
|6.
|Тамм Йоонас
|1
|0.1
|7.
|Дегтярёв Максим
|1
|0.1
|8.
|Филиппов Александр
|1 (1)
|0.1
|9.
|Калитвинцев Владислав
|0
|0
|10.
|Гуцуляк Алексей
|0
|0
|11.
|Конопля Ефим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шина Алвес
|1
|0.11
|2.
|Грисьо Максим
|1
|0.11
|3.
|Maks Juraj Celic
|1
|0.11
|4.
|Ныч Назарий
|1
|0.11
|5.
|Кравчук Юрий
|1
|0.11
|6.
|Кошман Игорь
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Имереков Максим
|3
|1
|2.
|Мостовой Андрей II
|4
|0
|3.
|Гитченко Андрей
|3
|0
|4.
|Огиря Владислав
|3
|0
|5.
|Калитвинцев Владислав
|3
|0
|6.
|Будковский Филипп
|2
|0
|7.
|Домбровский Андрей
|2
|0
|8.
|Конопля Ефим
|2
|0
|9.
|Паст Евгений
|1
|0
|10.
|Картушов Егор
|1
|0
|11.
|Литовка Игорь
|1
|0
|12.
|Тотовицкий Андрей
|1
|0
|13.
|Гуцуляк Алексей
|1
|0
|14.
|Хлёбас Дмитрий
|1
|0
|15.
|Ермаков Виталий
|1
|0
|16.
|Мудрик Михаил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Грисьо Максим
|5
|0
|2.
|Maroine Mihoubi
|3
|1
|3.
|Рафаэль да Сильва
|3
|0
|4.
|Казлаускас Донатас
|3
|0
|5.
|Богунов Ярослав
|2
|0
|6.
|Кошман Игорь
|2
|0
|7.
|Клименчук Егор
|2
|0
|8.
|Чирьяк Фране
|1
|0
|9.
|Захаркив Юрий
|1
|0
|10.
|Махмутович Энес
|1
|0
|11.
|Борзенко Сергей
|1
|0
|12.
|Borislav Topic II
|1
|0
|13.
|Шина Алвес
|1
|0
|14.
|Ныч Назарий
|1
|0
|15.
|Кравчук Юрий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Десна
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|Львов
|0
|75% (3)
|0
|0
|25% (1)
|0
Предыдущие игры
Десна Последние 20 матчей: +10 =5 -5Десна 1:0 Минай Александрия 2:2 Десна Олимпик Донецк 0:2 Десна Днепр-1 2:0 Десна
Десна 2:2 Шахтёр Донецк Десна 3:1 Рух Львов Вольфсбург 2:0 Десна Ингулец 1:1 Десна Динамо Киев 0:0 Десна Obolon 2:5 Десна Десна 3:1 Заря Десна 2:0 Олимпик Донецк Диназ Вышгород 1:4 Десна Заря 1:1 Десна Десна 1:3 Александрия Десна 2:4 Шахтёр Донецк Десна 5:1 Колос Ковалёвка Десна 3:2 Динамо Киев Десна 1:2 Заря Александрия 1:5 Десна
Львов Последние 20 матчей: +3 =5 -12Александрия 1:0 Львов Львов 1:0 Ворскла Львов 1:3 Днепр-1 Шахтёр Донецк 5:1 Львов
Рух Львов 0:0 Львов Львов 0:5 Заря Динамо Киев 3:1 Львов Колос Ковалёвка 4:0 Львов Львов 0:2 Мариуполь Львов 1:5 Олимпик Донецк Днепр-1 3:2 Львов Львов 2:2 Ворскла Карпаты 1:1 Львов Мариуполь 3:0 Львов Олимпик Донецк 2:0 Львов Львов 1:2 Днепр-1 Ворскла 1:1 Львов Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов Львов 1:1 Карпаты
Последние игры между собой
Десна: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Львов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|19 - 7
|23
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|24 - 10
|20
|3.
|Ворскла
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 6
|16
|4.
|Десна
|0:1 Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 10
|16
|5.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|6.
|Александрия
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 15
|14
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 16
|13
|8.
|Мариуполь
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 14
|13
|9.
|Заря
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|15 - 9
|11
|10.
|Минай
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 14
|9
|11.
|Днепр-1
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|14 - 20
|8
|12.
|Львов
|1:0 Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 21
|7
|13.
|Ингулец
|Заявка
|10
|0
|7
|3
|10 - 15
|7
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|7 - 19
|5
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Десна» – «Львов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Десна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Львов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Десна» – «Львов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Десна 0:1 Львов
Исход игры
Десна
86.4% (133)
Ничья
11% (17)
Львов
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
25% (38)
Меньше
75% (114)
Обе команды забьют
Да
34.21% (52)
Нет
65.79% (100)
Популярный счёт
2:0 Десна
40.3% (62)
1:0 Десна
22.7% (35)
2:1 Десна
15.6% (24)
1:1 Ничья
10.4% (16)
3:1 Десна
5.2% (8)
1:2 Львов
1.9% (3)
3:0 Десна
1.3% (2)
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