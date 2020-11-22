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Ворскла
1:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
Колос Ковалёвка
0'
14' Желтая карточка
Гавриш Виталий
19' Желтая карточка
Новак Евгений
1:0
31' Гол
Скляр Александр
38'
21
Ткаченко
Александр
4
Пердута
Игорь
17
Чеснаков
Владимир
13
Яворский
Сергей
92
Ндиайе
Пап-Альюн
II
50
Кане
Ибрахим
6
Скляр
Александр
28
Пуцлин
Давид
5
Якубу
Наджиб
11
Степанюк
Руслан
99
Щербак
Дмитрий
25
Волынец
Евгений
13
Гавриш
Виталий
21
Новак
Евгений
5
Петров
Кирилл
24
Зозуля
Алексей
48
Ореховский
Павел
90
Богданов
Андрей
15
Черноморец
Александр
8
Смирный
Евгений
9
Антюх
Денис
7
Лысенко
Владимир
Ворскла
Колос Ковалёвка

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кулач Владислав 5 0.5
2. Степанюк Руслан 3 0.3
3. Пуцлин Давид 2 0.2
4. Кане Ибрахим 2 (1) 0.2
5. Скляр Александр 1 0.1
6. Пердута Игорь 0 0
7. Васин Денис 0 0
8. Щербак Дмитрий 0 0
Колос Ковалёвка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Селезнёв Евгений 3 (3) 0.3
2. Лысенко Владимир 2 0.2
3. Морозко Евгений 2 0.2
4. Исаенко Евгений 1 0.1
5. Милько Вадим 1 0.1
6. Гавриш Виталий 1 0.1
7. Смирный Евгений 1 0.1
8. Костишин Денис 1 0.1
9. Данфа Мамаду 1 0.1
10. Ореховский Павел 1 (1) 0.1
11. Богданов Андрей 0 0
12. Кравченко Никита 0 0
13. Антюх Денис 0 0
14. Ильин Олег 0 0

Карточки

Ворскла
# Игрок      
1. Кане Ибрахим 3 1
2. Кулач Владислав 4 0
3. Пуцлин Давид 4 0
4. Ребенок Павел 2 1
5. Скляр Александр 2 1
6. Ндиайе Пап-Альюн II 2 1
7. Якубу Наджиб 2 1
8. Чеснаков Владимир 2 0
9. Пердута Игорь 2 0
10. Степанюк Руслан 1 0
11. Пешич Иван 1 0
12. Щербак Дмитрий 1 0
13. Ризнык Дмитрий 1 0
14. Кравчук Даниил 1 0
15. Семилет Даниил 1 0
Колос Ковалёвка
# Игрок      
1. Задоя Евгений 3 0
2. Ильин Олег 3 0
3. Селезнёв Евгений 2 0
4. Милько Вадим 2 0
5. Гавриш Виталий 2 0
6. Петров Кирилл 2 0
7. Новак Евгений 2 0
8. Кравченко Никита 2 0
9. Лысенко Владимир 1 0
10. Бондаренко Александр 1 0
11. Максименко Максим 1 0
12. Смирный Евгений 1 0
13. Ореховский Павел 1 0
14. Черноморец Александр 1 0
15. Костишин Денис 1 0
16. Антюх Денис 1 0
17. Данфа Мамаду 1 0
18. Волынец Евгений 1 0
19. Емец Владислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ворскла 15.38% (2) 15.38% (2) 30.77% (4) 15.38% (2) 23.08% (3) 0
 Колос Ковалёвка 7.14% (1) 28.57% (4) 0 14.29% (2) 14.29% (2) 35.71% (5)

Предыдущие игры

Ворскла Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Заря 0:0 Ворскла Львов 1:0 Ворскла Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 0:1 Ворскла
Днепр-1 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Мариуполь Александрия 0:2 Ворскла Ворскла 2:0 Ингулец Ворскла 2:4 Минай Ворскла 5:2 Рух Львов Днепр-1 3:0 Ворскла Ворскла 1:2 Мариуполь Динамо Киев 1:1 Ворскла Львов 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 2:0 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 1:1 Львов Александрия 4:2 Ворскла
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Днепр-1 0:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 2:2 Минай Заря 1:1 Колос Ковалёвка
Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Риека 2:0 Колос Ковалёвка Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Львов Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Заря Десна 5:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка

Последние игры между собой

Ворскла: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Колос Ковалёвка: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Премьер-лига Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Кубок Колос Ковалёвка 0:3 Ворскла Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 10 7 2 1 19 - 7 23
2. Шахтёр Донецк Заявка 10 5 5 0 24 - 10 20
3. Ворскла 1:0 Заявка 10 5 4 1 14 - 6 19
4. Десна Заявка 10 4 4 2 14 - 10 16
5. Колос Ковалёвка 0:1 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
6. Александрия Заявка 10 4 2 4 18 - 15 14
7. Олимпик Донецк Заявка 9 4 1 4 15 - 16 13
8. Мариуполь Заявка 10 3 4 3 10 - 14 13
9. Заря Заявка 9 2 5 2 15 - 9 11
10. Минай Заявка 9 2 3 4 7 - 14 9
11. Днепр-1 Заявка 10 2 2 6 14 - 20 8
12. Львов Заявка 9 2 1 6 5 - 21 7
13. Ингулец Заявка 10 0 7 3 10 - 15 7
14. Рух Львов Заявка 10 0 5 5 7 - 19 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vorskla Butovsky Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Ворскла 66.2% (102)
X 29.2% (45)
Колос Ковалёвка 4.5% (7)
Все прогнозы
2.3 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ворскла
Ничья
Колос Ковалёвка
2.49
3.20
3.30
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.45 2.80 3.25
Бонус: 5 000 ₽ 2.40 3.10 3.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.29 3.20 3.12
  2.49 2.89 3.23

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
6.50 1.11 4.75 1.18 2.33 1.60 1.75 2.05 1.80 2.03 1.44 2.75 1.18 4.75 1.14 5.55 1.06 7.70 1.05 8.30 1.01 15.00 0.00 20.00
7.50 1.05 6.15 1.08 2.76 1.39 2.11 1.68 1.65 2.29 1.29 3.40 1.20 4.10 1.05 7.30 1.04 8.00
2.59 1.50 2.07 1.76 1.79 2.03 1.51 2.55 1.38 3.00 1.59 2.37 1.42 2.83 1.21 4.49
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.72 2.08 1.18 4.75 1.10 6.80 1.07 7.40
2.57 1.47 1.69 2.09 1.32 3.20
1.46 2.70 1.26 3.78 1.53 2.50 1.42 2.91 1.34 3.34
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.70 1.27 2.55 1.50 1.65 2.22 1.17 4.50
3.26 1.31 2.18 1.64 1.51 2.45 1.21 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.33 1.60
Букмекер Да Нет
10.00 1.04
Букмекер Да Нет
4.05 1.30
Где смотреть матч Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка онлайн

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Прогнозы на матч Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка

Исход игры
Ворскла
66.2% (102)
Ничья
29.2% (45)
Колос Ковалёвка
4.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
32.24% (49)
Меньше
67.76% (103)
Обе команды забьют
Да
54.61% (83)
Нет
45.39% (69)
Популярный счёт
1:0 Ворскла
31.8% (49)
2:1 Ворскла
25.3% (39)
1:1 Ничья
22.7% (35)
2:0 Ворскла
6.5% (10)
0:0 Ничья
4.5% (7)
1:2 Колос Ковалёвка
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
0:1 Колос Ковалёвка
1.3% (2)
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