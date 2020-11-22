Ворскла
1:0
Первый тайм: 38'
Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского
Колос Ковалёвка
14' Желтая карточкаГавриш Виталий
19' Желтая карточкаНовак Евгений
1:0
31' ГолСкляр Александр
50
Кане
Ибрахим
28
Пуцлин
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Пуцлин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
51 Исенко ПавелВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Гаджук ИльяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Oleh Vlasov
-
Главный тренер: Максимов Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Костышин Руслан
Ход матча
14'
19'
31'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кулач Владислав
|5
|0.5
|2.
|Степанюк Руслан
|3
|0.3
|3.
|Пуцлин Давид
|2
|0.2
|4.
|Кане Ибрахим
|2 (1)
|0.2
|5.
|Скляр Александр
|1
|0.1
|6.
|Пердута Игорь
|0
|0
|7.
|Васин Денис
|0
|0
|8.
|Щербак Дмитрий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Селезнёв Евгений
|3 (3)
|0.3
|2.
|Лысенко Владимир
|2
|0.2
|3.
|Морозко Евгений
|2
|0.2
|4.
|Исаенко Евгений
|1
|0.1
|5.
|Милько Вадим
|1
|0.1
|6.
|Гавриш Виталий
|1
|0.1
|7.
|Смирный Евгений
|1
|0.1
|8.
|Костишин Денис
|1
|0.1
|9.
|Данфа Мамаду
|1
|0.1
|10.
|Ореховский Павел
|1 (1)
|0.1
|11.
|Богданов Андрей
|0
|0
|12.
|Кравченко Никита
|0
|0
|13.
|Антюх Денис
|0
|0
|14.
|Ильин Олег
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кане Ибрахим
|3
|1
|2.
|Кулач Владислав
|4
|0
|3.
|Пуцлин Давид
|4
|0
|4.
|Ребенок Павел
|2
|1
|5.
|Скляр Александр
|2
|1
|6.
|Ндиайе Пап-Альюн II
|2
|1
|7.
|Якубу Наджиб
|2
|1
|8.
|Чеснаков Владимир
|2
|0
|9.
|Пердута Игорь
|2
|0
|10.
|Степанюк Руслан
|1
|0
|11.
|Пешич Иван
|1
|0
|12.
|Щербак Дмитрий
|1
|0
|13.
|Ризнык Дмитрий
|1
|0
|14.
|Кравчук Даниил
|1
|0
|15.
|Семилет Даниил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Задоя Евгений
|3
|0
|2.
|Ильин Олег
|3
|0
|3.
|Селезнёв Евгений
|2
|0
|4.
|Милько Вадим
|2
|0
|5.
|Гавриш Виталий
|2
|0
|6.
|Петров Кирилл
|2
|0
|7.
|Новак Евгений
|2
|0
|8.
|Кравченко Никита
|2
|0
|9.
|Лысенко Владимир
|1
|0
|10.
|Бондаренко Александр
|1
|0
|11.
|Максименко Максим
|1
|0
|12.
|Смирный Евгений
|1
|0
|13.
|Ореховский Павел
|1
|0
|14.
|Черноморец Александр
|1
|0
|15.
|Костишин Денис
|1
|0
|16.
|Антюх Денис
|1
|0
|17.
|Данфа Мамаду
|1
|0
|18.
|Волынец Евгений
|1
|0
|19.
|Емец Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ворскла
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|0
|Колос Ковалёвка
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|0
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|35.71% (5)
Предыдущие игры
Ворскла Последние 20 матчей: +6 =8 -6Заря 0:0 Ворскла Львов 1:0 Ворскла Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 0:1 Ворскла
Днепр-1 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Мариуполь Александрия 0:2 Ворскла Ворскла 2:0 Ингулец Ворскла 2:4 Минай Ворскла 5:2 Рух Львов Днепр-1 3:0 Ворскла Ворскла 1:2 Мариуполь Динамо Киев 1:1 Ворскла Львов 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 2:0 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 1:1 Львов Александрия 4:2 Ворскла
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +10 =3 -7Днепр-1 0:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 2:2 Минай Заря 1:1 Колос Ковалёвка
Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Риека 2:0 Колос Ковалёвка Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Львов Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Заря Десна 5:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка
Последние игры между собой
Ворскла: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Колос Ковалёвка: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|19 - 7
|23
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|24 - 10
|20
|3.
|Ворскла
|1:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|4.
|Десна
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 10
|16
|5.
|Колос Ковалёвка
|0:1 Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|6.
|Александрия
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 15
|14
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 16
|13
|8.
|Мариуполь
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 14
|13
|9.
|Заря
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|15 - 9
|11
|10.
|Минай
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 14
|9
|11.
|Днепр-1
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|14 - 20
|8
|12.
|Львов
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 21
|7
|13.
|Ингулец
|Заявка
|10
|0
|7
|3
|10 - 15
|7
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|7 - 19
|5
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ворскла» – «Колос Ковалёвка» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ворскла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Колос Ковалёвка» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ворскла» – «Колос Ковалёвка», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка
Исход игры
Ворскла
66.2% (102)
Ничья
29.2% (45)
Колос Ковалёвка
4.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
32.24% (49)
Меньше
67.76% (103)
Обе команды забьют
Да
54.61% (83)
Нет
45.39% (69)
Популярный счёт
1:0 Ворскла
31.8% (49)
2:1 Ворскла
25.3% (39)
1:1 Ничья
22.7% (35)
2:0 Ворскла
6.5% (10)
0:0 Ничья
4.5% (7)
1:2 Колос Ковалёвка
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
0:1 Колос Ковалёвка
1.3% (2)
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