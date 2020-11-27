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Львов
1:3
Второй тайм: 78'

Стадион:
Мариуполь
0'
0:1
13' Гол
Сикан Даниил
29' Желтая карточка
Oleksandr Romanchuk
0:2
34' Гол
Мишнёв Дмитрий
50' Желтая карточка
Муравский Назарий
0:3
60' Гол
Oleh Ocheretko
1:3
73' Гол
Maroine Mihoubi
73' Желтая карточка
Петерман Никита
78' Желтая карточка
Махмутович Энес
78'
12
Костик
Орест
22
Махмутович
Энес
99
Maroine
Mihoubi
24
Якимец
Владимир
47
Грисьо
Максим
21
Oleksandr
Romanchuk
8
Borislav
Topic
II
19
Казлаускас
Донатас
7
Шина
Алвес
13
Ныч
Назарий
45
Захаркив
Юрий
31
Кудрик
Олег
95
Стасюк
Пётр
37
Муравский
Назарий
4
Чоботенко
Сергей
17
Горбунов
Сергей
Олегович
11
Oleh
Ocheretko
34
Петерман
Никита
29
Танковский
Вячеслав
9
Мишнёв
Дмитрий
21
Бондаренко
Артём
99
Сикан
Даниил
Львов
Мариуполь

Бомбардиры внутри турнира

Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шина Алвес 1 0.1
2. Грисьо Максим 1 0.1
3. Maroine Mihoubi 1 0.1
4. Maks Juraj Celic 1 0.1
5. Ныч Назарий 1 0.1
6. Кравчук Юрий 1 0.1
7. Рафаэль да Сильва 0 0
8. Кошман Игорь 0 0
9. Чирьяк Фране 0 0
Мариуполь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бондаренко Артём 3 (1) 0.27
2. Мишнёв Дмитрий 2 (1) 0.18
3. Сикан Даниил 2 (1) 0.18
4. Горбунов Сергей Олегович 1 0.09
5. Топалов Дмитрий 1 0.09
6. Кулаков Андрей 1 0.09
7. Oleh Ocheretko 1 0.09
8. Танковский Вячеслав 1 0.09
9. Сагуткин Даниил 1 0.09

Карточки

Львов
# Игрок      
1. Грисьо Максим 5 0
2. Maroine Mihoubi 3 1
3. Рафаэль да Сильва 4 0
4. Казлаускас Донатас 3 0
5. Богунов Ярослав 2 0
6. Кошман Игорь 2 0
7. Клименчук Егор 2 0
8. Махмутович Энес 2 0
9. Чирьяк Фране 1 0
10. Захаркив Юрий 1 0
11. Борзенко Сергей 1 0
12. Borislav Topic II 1 0
13. Шина Алвес 1 0
14. Ныч Назарий 1 0
15. Кравчук Юрий 1 0
16. Oleksandr Romanchuk 1 0
Мариуполь
# Игрок      
1. Быков Алексей 4 0
2. Сагуткин Даниил 2 1
3. Игнатенко Даниил 2 1
4. Петерман Никита 2 1
5. Топалов Дмитрий 3 0
6. Мишнёв Дмитрий 2 0
7. Oleh Ocheretko 2 0
8. Тищенко Игорь 1 0
9. Гальчук Евгений 1 0
10. Чоботенко Сергей 1 0
11. Кащук Алексей 1 0
12. Кирюханцев Игорь 1 0
13. Стасюк Пётр 1 0
14. Чех Максим 1 0
15. Кулаков Андрей 1 0
16. Муравский Назарий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Львов 0 80% (4) 0 0 20% (1) 0
 Мариуполь 10% (1) 10% (1) 20% (2) 0 30% (3) 30% (3)

Предыдущие игры

Львов Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Десна 0:1 Львов Александрия 1:0 Львов Львов 1:0 Ворскла Львов 1:3 Днепр-1
Шахтёр Донецк 5:1 Львов Рух Львов 0:0 Львов Львов 0:5 Заря Динамо Киев 3:1 Львов Колос Ковалёвка 4:0 Львов Львов 0:2 Мариуполь Львов 1:5 Олимпик Донецк Днепр-1 3:2 Львов Львов 2:2 Ворскла Карпаты 1:1 Львов Мариуполь 3:0 Львов Олимпик Донецк 2:0 Львов Львов 1:2 Днепр-1 Ворскла 1:1 Львов Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов
Мариуполь Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Рух Львов 0:0 Мариуполь Олимпик Донецк 3:3 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Ингулец 1:1 Мариуполь
Минай 0:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Ворскла 0:0 Мариуполь Днепр-1 1:2 Мариуполь Заря 0:1 Мариуполь Александрия 4:1 Мариуполь Заря 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Львов 0:2 Мариуполь Ворскла 1:2 Мариуполь Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Мариуполь 2:1 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Мариуполь 3:0 Львов Мариуполь 1:1 Ворскла

Последние игры между собой

Львов: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 8
Мариуполь: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 1
Львов 0:2 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 3:0 Львов Премьер-лига Мариуполь 0:0 Львов Премьер-лига Львов 0:1 Мариуполь Премьер-лига
Мариуполь 2:0 Львов Премьер-лига Львов 2:3 Мариуполь Премьер-лига Львов 2:2 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 2:2 Львов Премьер-лига Львов 1:1 Мариуполь Премьер-лига Львов 2:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 2:0 Львов Премьер-лига Львов 1:2 Мариуполь Кубок Львов 1:2 Мариуполь Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 10 7 2 1 19 - 7 23
2. Шахтёр Донецк Заявка 10 5 5 0 24 - 10 20
3. Ворскла Заявка 10 5 4 1 16 - 6 19
4. Десна Заявка 10 4 4 2 14 - 10 16
5. Мариуполь 3:1 Заявка 11 4 4 3 13 - 15 16
6. Колос Ковалёвка Заявка 10 4 3 3 14 - 12 15
7. Александрия Заявка 10 4 2 4 18 - 15 14
8. Олимпик Донецк Заявка 9 4 1 4 15 - 16 13
9. Заря Заявка 9 2 5 2 15 - 9 11
10. Минай Заявка 9 2 3 4 7 - 14 9
11. Днепр-1 Заявка 10 2 2 6 14 - 20 8
12. Львов 1:3 Заявка 10 2 1 7 6 - 24 7
13. Ингулец Заявка 10 0 7 3 10 - 15 7
14. Рух Львов Заявка 10 0 5 5 7 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 6 4 2 0 16 - 5 14
2. Александрия Заявка 6 4 1 1 15 - 9 13
3. Ворскла Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
4. Десна Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5. Колос Ковалёвка Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
6. Динамо Киев Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
7. Минай Заявка 5 2 1 2 4 - 7 7
8. Олимпик Донецк Заявка 6 2 1 3 10 - 12 7
9. Заря Заявка 5 1 3 1 7 - 4 6
10. Ингулец Заявка 6 0 5 1 5 - 7 5
11. Днепр-1 Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
12. Рух Львов Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
13. Львов 1:3 Заявка 4 1 0 3 3 - 11 3
14. Мариуполь 3:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мариуполь 3:1 Заявка 11 4 4 3 13 - 15 16
2. Динамо Киев Заявка 5 5 0 0 14 - 2 15
3. Ворскла Заявка 6 2 3 1 6 - 4 9
4. Колос Ковалёвка Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
5. Олимпик Донецк Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
6. Шахтёр Донецк Заявка 4 1 3 0 8 - 5 6
7. Десна Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
8. Заря Заявка 4 1 2 1 8 - 5 5
9. Днепр-1 Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
10. Львов 1:3 Заявка 6 1 1 4 3 - 13 4
11. Ингулец Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
12. Минай Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
13. Александрия Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
14. Рух Львов Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Мишнёв Дмитрий бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Oleksandr Romanchuk получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Сикан Даниил бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Львов 20.7% (30)
X 40.7% (59)
Мариуполь 38.6% (56)
Все прогнозы
2.65 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Львов
Ничья
Мариуполь
34.00
4.79
2.38
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 34.00 14.00 1.05
Бонус: 5 000 ₽ 3.12 2.99 2.38
  11.26 4.79 1.33

Самый высокий коэффициент на матч «Львов» – «Мариуполь» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Львов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мариуполь» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Львов» – «Мариуполь», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.60 1.07 5.60 1.12 6.50 1.11 4.90 1.17 1.71 2.14 4.75 1.18 3.50 1.30 3.15 1.35 2.05 1.75 1.87 1.92 1.24 4.00 1.13 5.80 0.00 21.00
7.70 1.04 6.15 1.08 2.62 1.43 1.95 1.80 1.54 2.55 1.21 4.10 1.14 5.00 1.02 9.60 1.01 10.25 1.00 11.25
2.86 1.42 2.50 1.54 2.00 1.87 1.80 2.05 1.61 2.35 1.45 2.79 1.87 1.99 2.01 1.85 1.99 1.87 1.88 1.99 1.10 6.94
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.65 2.25 1.44 2.75 1.06 8.80 1.04 10.00
2.60 1.46 1.67 2.13 1.30 3.32
2.64 1.50 2.02 1.84 1.68 2.21 1.44 2.84 1.85 2.01 1.24 4.17
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 3.05 1.37 1.82 1.97 1.14 5.10 1.23 4.05
2.99 1.36 1.96 1.79 1.42 2.73 1.21 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.40 1.57
Букмекер Да Нет
5.55 1.33
Букмекер Да Нет
3.05 1.37
Где смотреть матч Львов 1:3 Мариуполь онлайн

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Прогнозы на матч Львов 1:3 Мариуполь

Исход игры
Львов
20.7% (30)
Ничья
40.7% (59)
Мариуполь
38.6% (56)
Тотал 2.5
Больше
31.47% (45)
Меньше
68.53% (98)
Обе команды забьют
Да
67.13% (96)
Нет
32.87% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.2% (51)
1:2 Мариуполь
18.6% (27)
0:1 Мариуполь
17.9% (26)
2:1 Львов
10.3% (15)
1:0 Львов
7.6% (11)
0:0 Ничья
4.8% (7)
2:0 Львов
1.4% (2)
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