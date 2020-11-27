Львов
1:3
Конец матча
Стадион: Арена Львов
Мариуполь
0:1
12' ГолСикан Даниил
29' Желтая карточкаOleksandr Romanchuk
0:2
34' ГолМишнёв Дмитрий
49' Желтая карточкаМуравский Назарий
0:3
60' ГолOleh Ocheretko
73' Желтая карточкаПетерман Никита
1:3
73' ГолMaroine Mihoubi
74' Желтая карточкаMaroine Mihoubi
76' Желтая карточкаМахмутович Энес
88' Красная карточкаЧех Максим
89' Желтая карточкаЛуис Филипе
12
Костик
Орест
13
Ныч
Назарий
- Основной состав
-
12 Костик ОрестВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ныч НазарийПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Луис ФилипеЗащитник
-
25 Чирьяк ФранеПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Gia Tsetsadze
- Основной состав
-
31 Кудрик ОлегВратарь
-
95 Стасюк ПётрЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ostap Markevych
Ход матча
12'
34'
0:2
60'
0:3
73'
73'
1:3
74'
76'
88'
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шина Алвес
|1
|0.1
|2.
|Грисьо Максим
|1
|0.1
|3.
|Maroine Mihoubi
|1
|0.1
|4.
|Maks Juraj Celic
|1
|0.1
|5.
|Ныч Назарий
|1
|0.1
|6.
|Кравчук Юрий
|1
|0.1
|7.
|Рафаэль да Сильва
|0
|0
|8.
|Кошман Игорь
|0
|0
|9.
|Чирьяк Фране
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бондаренко Артём
|3 (1)
|0.27
|2.
|Мишнёв Дмитрий
|2 (1)
|0.18
|3.
|Сикан Даниил
|2 (1)
|0.18
|4.
|Горбунов Сергей Олегович
|1
|0.09
|5.
|Кулаков Андрей
|1
|0.09
|6.
|Oleh Ocheretko
|1
|0.09
|7.
|Танковский Вячеслав
|1
|0.09
|8.
|Сагуткин Даниил
|1
|0.09
|9.
|Топалов Дмитрий
|1
|0.09
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Maroine Mihoubi
|4
|1
|2.
|Грисьо Максим
|5
|0
|3.
|Рафаэль да Сильва
|4
|0
|4.
|Казлаускас Донатас
|3
|0
|5.
|Богунов Ярослав
|2
|0
|6.
|Кошман Игорь
|2
|0
|7.
|Клименчук Егор
|2
|0
|8.
|Махмутович Энес
|2
|0
|9.
|Луис Филипе
|1
|0
|10.
|Чирьяк Фране
|1
|0
|11.
|Захаркив Юрий
|1
|0
|12.
|Борзенко Сергей
|1
|0
|13.
|Borislav Topic II
|1
|0
|14.
|Шина Алвес
|1
|0
|15.
|Ныч Назарий
|1
|0
|16.
|Кравчук Юрий
|1
|0
|17.
|Oleksandr Romanchuk
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Быков Алексей
|4
|0
|2.
|Сагуткин Даниил
|2
|1
|3.
|Игнатенко Даниил
|2
|1
|4.
|Петерман Никита
|2
|1
|5.
|Топалов Дмитрий
|3
|0
|6.
|Чех Максим
|1
|1
|7.
|Мишнёв Дмитрий
|2
|0
|8.
|Oleh Ocheretko
|2
|0
|9.
|Тищенко Игорь
|1
|0
|10.
|Гальчук Евгений
|1
|0
|11.
|Чоботенко Сергей
|1
|0
|12.
|Кащук Алексей
|1
|0
|13.
|Кирюханцев Игорь
|1
|0
|14.
|Стасюк Пётр
|1
|0
|15.
|Кулаков Андрей
|1
|0
|16.
|Муравский Назарий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Львов
|0
|66.67% (4)
|0
|0
|33.33% (2)
|0
|Мариуполь
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
Предыдущие игры
Львов Последние 20 матчей: +4 =4 -12Десна 0:1 Львов Александрия 1:0 Львов Львов 1:0 Ворскла Львов 1:3 Днепр-1
Шахтёр Донецк 5:1 Львов Рух Львов 0:0 Львов Львов 0:5 Заря Динамо Киев 3:1 Львов Колос Ковалёвка 4:0 Львов Львов 0:2 Мариуполь Львов 1:5 Олимпик Донецк Днепр-1 3:2 Львов Львов 2:2 Ворскла Карпаты 1:1 Львов Мариуполь 3:0 Львов Олимпик Донецк 2:0 Львов Львов 1:2 Днепр-1 Ворскла 1:1 Львов Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов
Мариуполь Последние 20 матчей: +8 =5 -7Рух Львов 0:0 Мариуполь Олимпик Донецк 3:3 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Ингулец 1:1 Мариуполь
Минай 0:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Ворскла 0:0 Мариуполь Днепр-1 1:2 Мариуполь Заря 0:1 Мариуполь Александрия 4:1 Мариуполь Заря 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Львов 0:2 Мариуполь Ворскла 1:2 Мариуполь Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Мариуполь 2:1 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Мариуполь 3:0 Львов Мариуполь 1:1 Ворскла
Последние игры между собой
Львов: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 8
Мариуполь: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|19 - 7
|23
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|24 - 10
|20
|3.
|Ворскла
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 6
|19
|4.
|Десна
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 10
|16
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 15
|16
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 12
|15
|7.
|Александрия
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 15
|14
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 16
|13
|9.
|Заря
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|15 - 9
|11
|10.
|Минай
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 14
|9
|11.
|Днепр-1
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|14 - 20
|8
|12.
|Львов
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 24
|7
|13.
|Ингулец
|Заявка
|10
|0
|7
|3
|10 - 15
|7
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|7 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|16 - 5
|14
|2.
|Александрия
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 9
|13
|3.
|Ворскла
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|4.
|Десна
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|6.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|7.
|Минай
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|9.
|Заря
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 4
|6
|10.
|Ингулец
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|5 - 7
|5
|11.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Львов
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 11
|3
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мариуполь
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 15
|16
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 2
|15
|3.
|Ворскла
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|5.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|8 - 5
|6
|7.
|Десна
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|8.
|Заря
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 5
|5
|9.
|Днепр-1
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|10.
|Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 13
|4
|11.
|Ингулец
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|12.
|Минай
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|13.
|Александрия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Львов» – «Мариуполь» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Львов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мариуполь» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Львов» – «Мариуполь», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Львов 1:3 Мариуполь
Исход игры
Львов
20.7% (30)
Ничья
40.7% (59)
Мариуполь
38.6% (56)
Тотал 2.5
Больше
31.47% (45)
Меньше
68.53% (98)
Обе команды забьют
Да
67.13% (96)
Нет
32.87% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.2% (51)
1:2 Мариуполь
18.6% (27)
0:1 Мариуполь
17.9% (26)
2:1 Львов
10.3% (15)
1:0 Львов
7.6% (11)
0:0 Ничья
4.8% (7)
2:0 Львов
1.4% (2)
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