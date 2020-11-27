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Львов
1:3
Конец матча

Стадион:
Мариуполь
0'
0:1
12' Гол
Сикан Даниил
29' Желтая карточка
Oleksandr Romanchuk
0:2
34' Гол
Мишнёв Дмитрий
49' Желтая карточка
Муравский Назарий
0:3
60' Гол
Oleh Ocheretko
73' Желтая карточка
Петерман Никита
1:3
73' Гол
Maroine Mihoubi
74' Желтая карточка
Maroine Mihoubi
76' Желтая карточка
Махмутович Энес
88' Красная карточка
Чех Максим
89' Желтая карточка
Луис Филипе
90'+5
12
Костик
Орест
22
Махмутович
Энес
99
Maroine
Mihoubi
24
Якимец
Владимир
47
Грисьо
Максим
21
Oleksandr
Romanchuk
8
Borislav
Topic
II
19
Казлаускас
Донатас
7
Шина
Алвес
13
Ныч
Назарий
45
Захаркив
Юрий
31
Кудрик
Олег
95
Стасюк
Пётр
37
Муравский
Назарий
4
Чоботенко
Сергей
17
Горбунов
Сергей
Олегович
11
Oleh
Ocheretko
34
Петерман
Никита
29
Танковский
Вячеслав
9
Мишнёв
Дмитрий
21
Бондаренко
Артём
99
Сикан
Даниил
Львов
Мариуполь

Бомбардиры внутри турнира

Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шина Алвес 1 0.1
2. Грисьо Максим 1 0.1
3. Maroine Mihoubi 1 0.1
4. Maks Juraj Celic 1 0.1
5. Ныч Назарий 1 0.1
6. Кравчук Юрий 1 0.1
7. Рафаэль да Сильва 0 0
8. Кошман Игорь 0 0
9. Чирьяк Фране 0 0
Мариуполь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бондаренко Артём 3 (1) 0.27
2. Мишнёв Дмитрий 2 (1) 0.18
3. Сикан Даниил 2 (1) 0.18
4. Горбунов Сергей Олегович 1 0.09
5. Кулаков Андрей 1 0.09
6. Oleh Ocheretko 1 0.09
7. Танковский Вячеслав 1 0.09
8. Сагуткин Даниил 1 0.09
9. Топалов Дмитрий 1 0.09

Карточки

Львов
# Игрок      
1. Maroine Mihoubi 4 1
2. Грисьо Максим 5 0
3. Рафаэль да Сильва 4 0
4. Казлаускас Донатас 3 0
5. Богунов Ярослав 2 0
6. Кошман Игорь 2 0
7. Клименчук Егор 2 0
8. Махмутович Энес 2 0
9. Луис Филипе 1 0
10. Чирьяк Фране 1 0
11. Захаркив Юрий 1 0
12. Борзенко Сергей 1 0
13. Borislav Topic II 1 0
14. Шина Алвес 1 0
15. Ныч Назарий 1 0
16. Кравчук Юрий 1 0
17. Oleksandr Romanchuk 1 0
Мариуполь
# Игрок      
1. Быков Алексей 4 0
2. Сагуткин Даниил 2 1
3. Игнатенко Даниил 2 1
4. Петерман Никита 2 1
5. Топалов Дмитрий 3 0
6. Чех Максим 1 1
7. Мишнёв Дмитрий 2 0
8. Oleh Ocheretko 2 0
9. Тищенко Игорь 1 0
10. Гальчук Евгений 1 0
11. Чоботенко Сергей 1 0
12. Кащук Алексей 1 0
13. Кирюханцев Игорь 1 0
14. Стасюк Пётр 1 0
15. Кулаков Андрей 1 0
16. Муравский Назарий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Львов 0 66.67% (4) 0 0 33.33% (2) 0
 Мариуполь 15.38% (2) 7.69% (1) 23.08% (3) 7.69% (1) 23.08% (3) 23.08% (3)

Предыдущие игры

Львов Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Десна 0:1 Львов Александрия 1:0 Львов Львов 1:0 Ворскла Львов 1:3 Днепр-1
Шахтёр Донецк 5:1 Львов Рух Львов 0:0 Львов Львов 0:5 Заря Динамо Киев 3:1 Львов Колос Ковалёвка 4:0 Львов Львов 0:2 Мариуполь Львов 1:5 Олимпик Донецк Днепр-1 3:2 Львов Львов 2:2 Ворскла Карпаты 1:1 Львов Мариуполь 3:0 Львов Олимпик Донецк 2:0 Львов Львов 1:2 Днепр-1 Ворскла 1:1 Львов Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов
Мариуполь Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Рух Львов 0:0 Мариуполь Олимпик Донецк 3:3 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Ингулец 1:1 Мариуполь
Минай 0:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Ворскла 0:0 Мариуполь Днепр-1 1:2 Мариуполь Заря 0:1 Мариуполь Александрия 4:1 Мариуполь Заря 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Львов 0:2 Мариуполь Ворскла 1:2 Мариуполь Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Мариуполь 2:1 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Мариуполь 3:0 Львов Мариуполь 1:1 Ворскла

Последние игры между собой

Львов: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 8
Мариуполь: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 1
Львов 0:2 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 3:0 Львов Премьер-лига Мариуполь 0:0 Львов Премьер-лига Львов 0:1 Мариуполь Премьер-лига
Мариуполь 2:0 Львов Премьер-лига Львов 2:3 Мариуполь Премьер-лига Львов 2:2 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 2:2 Львов Премьер-лига Львов 1:1 Мариуполь Премьер-лига Львов 2:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 2:0 Львов Премьер-лига Львов 1:2 Мариуполь Кубок Львов 1:2 Мариуполь Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 10 7 2 1 19 - 7 23
2. Шахтёр Донецк Заявка 10 5 5 0 24 - 10 20
3. Ворскла Заявка 10 5 4 1 16 - 6 19
4. Десна Заявка 10 4 4 2 14 - 10 16
5. Мариуполь Заявка 11 4 4 3 13 - 15 16
6. Колос Ковалёвка Заявка 10 4 3 3 14 - 12 15
7. Александрия Заявка 10 4 2 4 18 - 15 14
8. Олимпик Донецк Заявка 9 4 1 4 15 - 16 13
9. Заря Заявка 9 2 5 2 15 - 9 11
10. Минай Заявка 9 2 3 4 7 - 14 9
11. Днепр-1 Заявка 10 2 2 6 14 - 20 8
12. Львов Заявка 10 2 1 7 6 - 24 7
13. Ингулец Заявка 10 0 7 3 10 - 15 7
14. Рух Львов Заявка 10 0 5 5 7 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 6 4 2 0 16 - 5 14
2. Александрия Заявка 6 4 1 1 15 - 9 13
3. Ворскла Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
4. Десна Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5. Колос Ковалёвка Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
6. Динамо Киев Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
7. Минай Заявка 5 2 1 2 4 - 7 7
8. Олимпик Донецк Заявка 6 2 1 3 10 - 12 7
9. Заря Заявка 5 1 3 1 7 - 4 6
10. Ингулец Заявка 6 0 5 1 5 - 7 5
11. Днепр-1 Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
12. Рух Львов Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
13. Львов Заявка 4 1 0 3 3 - 11 3
14. Мариуполь Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мариуполь Заявка 11 4 4 3 13 - 15 16
2. Динамо Киев Заявка 5 5 0 0 14 - 2 15
3. Ворскла Заявка 6 2 3 1 6 - 4 9
4. Колос Ковалёвка Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
5. Олимпик Донецк Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
6. Шахтёр Донецк Заявка 4 1 3 0 8 - 5 6
7. Десна Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
8. Заря Заявка 4 1 2 1 8 - 5 5
9. Днепр-1 Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
10. Львов Заявка 6 1 1 4 3 - 13 4
11. Ингулец Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
12. Минай Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
13. Александрия Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
14. Рух Львов Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Мишнёв Дмитрий бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Oleksandr Romanchuk получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Сикан Даниил бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Львов 20.7% (30)
X 40.7% (59)
Мариуполь 38.6% (56)
Все прогнозы
2.65 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 34.00 14.00 1.05
Бонус: 5 000 ₽ 3.12 2.99 2.38
  11.26 4.79 1.33

Самый высокий коэффициент на матч «Львов» – «Мариуполь» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Львов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мариуполь» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Львов» – «Мариуполь», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.60 1.07 5.60 1.12 6.50 1.11 4.90 1.17 1.71 2.14 4.75 1.18 3.50 1.30 3.15 1.35 2.05 1.75 1.87 1.92 1.24 4.00 1.13 5.80 0.00 21.00
7.70 1.04 6.15 1.08 2.62 1.43 1.95 1.80 1.54 2.55 1.21 4.10 1.14 5.00 1.02 9.60 1.01 10.25 1.00 11.25
2.86 1.42 2.50 1.54 2.00 1.87 1.80 2.05 1.61 2.35 1.45 2.79 1.87 1.99 2.01 1.85 1.99 1.87 1.88 1.99 1.53 2.56
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.65 2.25 1.44 2.75 1.06 8.80 1.04 10.00
2.60 1.46 1.67 2.13 1.30 3.32
2.64 1.50 2.02 1.84 1.68 2.21 1.44 2.84 1.85 2.01 1.24 4.17
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 3.05 1.37 1.82 1.97 1.14 5.10 1.23 4.05
2.99 1.36 1.96 1.79 1.42 2.73 1.21 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.40 1.57
Букмекер Да Нет
5.55 1.33
Букмекер Да Нет
3.05 1.37
Где смотреть матч Львов 1:3 Мариуполь онлайн

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Прогнозы на матч Львов 1:3 Мариуполь

Исход игры
Львов
20.7% (30)
Ничья
40.7% (59)
Мариуполь
38.6% (56)
Тотал 2.5
Больше
31.47% (45)
Меньше
68.53% (98)
Обе команды забьют
Да
67.13% (96)
Нет
32.87% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.2% (51)
1:2 Мариуполь
18.6% (27)
0:1 Мариуполь
17.9% (26)
2:1 Львов
10.3% (15)
1:0 Львов
7.6% (11)
0:0 Ничья
4.8% (7)
2:0 Львов
1.4% (2)
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