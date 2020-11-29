  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
Минай
0:3
Конец матча

Стадион:
Заря
0'
14' Желтая карточка
Вернидуб Виталий
14' Желтая карточка
Голодюк Олег
30' Желтая карточка
Шиндер Антон
0:1
53' Гол
Кочергин Владислав
0:2
58' Гол
Иванисеня Дмитрий
0:3
61' Гол
Гладкий Александр
89' Желтая карточка
Нуриев Анатолий
90'+4
32
Каниболоцкий
Антон
99
Kyrylo
Melichenko
71
Лопырёнок
Максим
44
Mislav
Matic
4
Сакив
Тарас
96
Снижко
Александр
7
Нуриев
Анатолий
14
Голодюк
Олег
20
Пыняшко
Василий
17
Кныш
Данило
19
Шиндер
Антон
23
Василь
Никола
45
Фаворов
Денис
15
Вернидуб
Виталий
20
Абу-Ханна
Джоэл
97
Цыганик
Андрей
28
Громов
Артём
80
Юрченко
Владлен
21
Иванисеня
Дмитрий
7
Кочергин
Владислав
22
Кабаев
Владислав
11
Гладкий
Александр
Минай
Заря

Бомбардиры внутри турнира

Минай
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нуриев Анатолий 4 (3) 0.4
2. Шиндер Антон 2 0.2
3. Пыняшко Василий 1 0.1
4. Сакив Тарас 0 0
Заря
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кочергин Владислав 5 0.5
2. Гладкий Александр 4 0.4
3. Юрченко Владлен 3 (2) 0.3
4. Громов Артём 2 0.2
5. Иванисеня Дмитрий 2 0.2
6. Фаворов Денис 1 0.1
7. Сайяд Аллахьяр 1 0.1
8. Кабаев Владислав 0 0
9. Хомченовский Дмитрий 0 0
10. Назарина Егор 0 0
11. Руфати Агрон 0 0

Карточки

Минай
# Игрок      
1. Шиндер Антон 5 0
2. Лопырёнок Максим 3 0
3. Kyrylo Melichenko 3 0
4. Пыняшко Василий 1 1
5. Dmytro Pavlish 1 1
6. Попович Андрей 2 0
7. Снижко Александр 2 0
8. Shemmy Mayembe 2 0
9. Нуриев Анатолий 2 0
10. Mislav Matic 2 0
11. Rustam Akhmedzade 2 0
12. Голодюк Олег 1 0
13. Кныш Данило 1 0
14. Сакив Тарас 1 0
15. Маткобожик Александр 1 0
16. Хахлев Алексей 1 0
Заря
# Игрок      
1. Вернидуб Виталий 5 0
2. Цвек Ловро 4 0
3. Юрченко Владлен 2 1
4. Фаворов Денис 3 0
5. Кабаев Владислав 3 0
6. Хомченовский Дмитрий 1 1
7. Иванисеня Дмитрий 2 0
8. Абу-Ханна Джоэл 2 0
9. Кочергин Владислав 2 0
10. Гречкин Максим 2 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Минай 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 0 28.57% (2) 14.29% (1)
 Заря 11.11% (2) 16.67% (3) 22.22% (4) 16.67% (3) 16.67% (3) 16.67% (3)

Предыдущие игры

Минай Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Минай 3:2 Днепр-1 Десна 1:0 Минай Минай 0:0 Рух Львов Колос Ковалёвка 2:2 Минай
Минай 0:1 Мариуполь Ингулец 1:1 Минай Минай 0:4 Динамо Киев Олимпик Донецк 3:0 Минай Минай 1:0 Александрия Ворскла 2:4 Минай Минай 1:0 Волынь Авангард Краматорск 0:2 Минай Рух Львов 1:0 Минай Минай 1:0 Горняк-Спорт Черкащина-Академия 2:6 Минай Минай 2:1 Металлург Зп Агробизнес 0:2 Минай Минай 1:0 Металлист-1925 Балканы 1:2 Минай Минай 1:1 Ингулец
Заря Последние 20 матчей: +6 =7 -7
АЕК 0:3 Заря Заря 0:0 Ворскла Заря 1:4 АЕК Ингулец 1:1 Заря
Заря 1:2 Брага Заря 4:0 Рух Львов Лестер 3:0 Заря Заря 1:1 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:1 Заря Львов 0:5 Заря Заря 2:2 Шахтёр Донецк Заря 0:1 Мариуполь Заря 4:0 Александрия Десна 3:1 Заря Заря 2:1 Мариуполь Заря 2:3 Днепр-1 Заря 1:1 Десна Динамо Киев 3:1 Заря Колос Ковалёвка 0:2 Заря Заря 2:2 Александрия
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 11 8 2 1 21 - 7 26
2. Шахтёр Донецк Заявка 11 6 5 0 25 - 10 23
3. Ворскла Заявка 11 5 4 2 16 - 8 19
4. Десна Заявка 10 4 4 2 14 - 10 16
5. Мариуполь Заявка 11 4 4 3 13 - 15 16
6. Колос Ковалёвка Заявка 10 4 3 3 14 - 12 15
7. Александрия Заявка 11 4 3 4 18 - 15 15
8. Заря Заявка 10 3 5 2 18 - 9 14
9. Олимпик Донецк Заявка 9 4 1 4 15 - 16 13
10. Минай Заявка 10 2 3 5 7 - 17 9
11. Днепр-1 Заявка 11 2 2 7 14 - 21 8
12. Львов Заявка 10 2 1 7 6 - 24 7
13. Ингулец Заявка 10 0 7 3 10 - 15 7
14. Рух Львов Заявка 11 0 6 5 7 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 6 4 2 0 16 - 5 14
2. Александрия Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
3. Динамо Киев Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
4. Ворскла Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
5. Десна Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
6. Колос Ковалёвка Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
7. Олимпик Донецк Заявка 6 2 1 3 10 - 12 7
8. Минай Заявка 6 2 1 3 4 - 10 7
9. Заря Заявка 5 1 3 1 7 - 4 6
10. Ингулец Заявка 6 0 5 1 5 - 7 5
11. Рух Львов Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
12. Днепр-1 Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
13. Львов Заявка 4 1 0 3 3 - 11 3
14. Мариуполь Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мариуполь Заявка 11 4 4 3 13 - 15 16
2. Динамо Киев Заявка 5 5 0 0 14 - 2 15
3. Шахтёр Донецк Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
4. Ворскла Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
5. Заря Заявка 5 2 2 1 11 - 5 8
6. Колос Ковалёвка Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
7. Олимпик Донецк Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Десна Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
9. Днепр-1 Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
10. Львов Заявка 6 1 1 4 3 - 13 4
11. Ингулец Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
12. Минай Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
13. Рух Львов Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
14. Александрия Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Первую лигу
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Шиндер Антон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Голодюк Олег получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Вернидуб Виталий получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Avangard Uzhgorod. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Минай 7.2% (11)
X 23.7% (36)
Заря 69.1% (105)
Все прогнозы
1.69 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 14.00 2.20 1.35
Бонус: 5 000 ₽ 4.35 3.76 1.74
  3.71 2.24 2.93

Самый высокий коэффициент на матч «Минай» – «Заря» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Минай» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Заря» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Минай» – «Заря», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.00 1.38 1.95 1.85 2.45 1.55 1.60 2.33 1.30 3.50 1.72 2.12 1.07 8.40 1.75 2.05 1.15 4.75 1.10 6.80 1.03 10.50 1.02 11.00 1.01 18.00
10.00 1.01 8.80 1.03 3.55 1.25 2.85 1.39 1.99 1.86 1.53 2.40 1.34 2.98 1.14 4.80 1.10 5.50 1.01 9.80 1.03 8.70
3.14 1.35 2.63 1.48 2.12 1.72 1.70 2.15 1.50 2.57 1.65 2.24 1.40 2.90 1.61 2.32 1.47 2.66 1.78 2.06 1.55 2.48 1.48 2.69 1.57 2.41 1.34 3.20 1.13 5.88 1.40 2.90 1.12 6.53
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.45 2.70 1.06 8.80 1.04 10.00 1.13 5.50
3.04 1.35 2.02 1.74 1.45 2.62
1.26 3.78 1.13 5.78 2.02 1.82 1.62 2.33 1.44 2.83
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.90 1.25 2.65 1.47 1.66 2.20 1.30 3.35
2.77 1.41 1.71 2.06 1.30 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.60 1.31
Где смотреть матч Минай 0:3 Заря онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок



Прогнозы на матч Минай 0:3 Заря

Исход игры
Минай
7.2% (11)
Ничья
23.7% (36)
Заря
69.1% (105)
Тотал 2.5
Больше
38.93% (58)
Меньше
61.07% (91)
Обе команды забьют
Да
59.73% (89)
Нет
40.27% (60)
Популярный счёт
1:2 Заря
33.6% (51)
0:1 Заря
23% (35)
1:1 Ничья
20.4% (31)
0:2 Заря
8.6% (13)
1:0 Минай
5.9% (9)
1:3 Заря
2.6% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный