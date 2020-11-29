Минай
0:3
Конец матча
Стадион: Авангард (Ужгород)
Заря
14' Желтая карточкаВернидуб Виталий
14' Желтая карточкаГолодюк Олег
30' Желтая карточкаШиндер Антон
0:1
53' ГолКочергин Владислав
0:2
58' ГолИванисеня Дмитрий
0:3
61' ГолГладкий Александр
89' Желтая карточкаНуриев Анатолий
44
Mislav
Matic
14
Голодюк
Олег
17
Кныш
Данило
19
Шиндер
Антон
28
Громов
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Mislav MaticЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Голодюк ОлегПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кныш ДанилоПолузащитник
-
19 Шиндер АнтонНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шпак АлексейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кобин Василий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Громов АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Гринь СергейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
Ход матча
14'
14'
30'
53'
58'
61'
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нуриев Анатолий
|4 (3)
|0.4
|2.
|Шиндер Антон
|2
|0.2
|3.
|Пыняшко Василий
|1
|0.1
|4.
|Сакив Тарас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кочергин Владислав
|5
|0.5
|2.
|Гладкий Александр
|4
|0.4
|3.
|Юрченко Владлен
|3 (2)
|0.3
|4.
|Громов Артём
|2
|0.2
|5.
|Иванисеня Дмитрий
|2
|0.2
|6.
|Фаворов Денис
|1
|0.1
|7.
|Сайяд Аллахьяр
|1
|0.1
|8.
|Кабаев Владислав
|0
|0
|9.
|Хомченовский Дмитрий
|0
|0
|10.
|Назарина Егор
|0
|0
|11.
|Руфати Агрон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шиндер Антон
|5
|0
|2.
|Лопырёнок Максим
|3
|0
|3.
|Kyrylo Melichenko
|3
|0
|4.
|Пыняшко Василий
|1
|1
|5.
|Dmytro Pavlish
|1
|1
|6.
|Попович Андрей
|2
|0
|7.
|Снижко Александр
|2
|0
|8.
|Shemmy Mayembe
|2
|0
|9.
|Нуриев Анатолий
|2
|0
|10.
|Mislav Matic
|2
|0
|11.
|Rustam Akhmedzade
|2
|0
|12.
|Голодюк Олег
|1
|0
|13.
|Кныш Данило
|1
|0
|14.
|Сакив Тарас
|1
|0
|15.
|Маткобожик Александр
|1
|0
|16.
|Хахлев Алексей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вернидуб Виталий
|5
|0
|2.
|Цвек Ловро
|4
|0
|3.
|Юрченко Владлен
|2
|1
|4.
|Фаворов Денис
|3
|0
|5.
|Кабаев Владислав
|3
|0
|6.
|Хомченовский Дмитрий
|1
|1
|7.
|Иванисеня Дмитрий
|2
|0
|8.
|Абу-Ханна Джоэл
|2
|0
|9.
|Кочергин Владислав
|2
|0
|10.
|Гречкин Максим
|2
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Минай
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|Заря
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
Предыдущие игры
Минай Последние 20 матчей: +11 =4 -5Минай 3:2 Днепр-1 Десна 1:0 Минай Минай 0:0 Рух Львов Колос Ковалёвка 2:2 Минай
Минай 0:1 Мариуполь Ингулец 1:1 Минай Минай 0:4 Динамо Киев Олимпик Донецк 3:0 Минай Минай 1:0 Александрия Ворскла 2:4 Минай Минай 1:0 Волынь Авангард Краматорск 0:2 Минай Рух Львов 1:0 Минай Минай 1:0 Горняк-Спорт Черкащина-Академия 2:6 Минай Минай 2:1 Металлург Зп Агробизнес 0:2 Минай Минай 1:0 Металлист-1925 Балканы 1:2 Минай Минай 1:1 Ингулец
Заря Последние 20 матчей: +6 =7 -7АЕК 0:3 Заря Заря 0:0 Ворскла Заря 1:4 АЕК Ингулец 1:1 Заря
Заря 1:2 Брага Заря 4:0 Рух Львов Лестер 3:0 Заря Заря 1:1 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:1 Заря Львов 0:5 Заря Заря 2:2 Шахтёр Донецк Заря 0:1 Мариуполь Заря 4:0 Александрия Десна 3:1 Заря Заря 2:1 Мариуполь Заря 2:3 Днепр-1 Заря 1:1 Десна Динамо Киев 3:1 Заря Колос Ковалёвка 0:2 Заря Заря 2:2 Александрия
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 7
|26
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|25 - 10
|23
|3.
|Ворскла
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|16 - 8
|19
|4.
|Десна
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 10
|16
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 15
|16
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 12
|15
|7.
|Александрия
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 15
|15
|8.
|Заря
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|18 - 9
|14
|9.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 16
|13
|10.
|Минай
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 17
|9
|11.
|Днепр-1
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 21
|8
|12.
|Львов
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 24
|7
|13.
|Ингулец
|Заявка
|10
|0
|7
|3
|10 - 15
|7
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|7 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|16 - 5
|14
|2.
|Александрия
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|4.
|Ворскла
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|5.
|Десна
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|8.
|Минай
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|9.
|Заря
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 4
|6
|10.
|Ингулец
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|5 - 7
|5
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|12.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|13.
|Львов
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 11
|3
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мариуполь
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 15
|16
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 2
|15
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|4.
|Ворскла
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|5.
|Заря
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 5
|8
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Десна
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|9.
|Днепр-1
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|10.
|Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 13
|4
|11.
|Ингулец
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|12.
|Минай
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|14.
|Александрия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Минай» – «Заря» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Минай» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Заря» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Минай» – «Заря», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Минай 0:3 Заря
Исход игры
Минай
7.2% (11)
Ничья
23.7% (36)
Заря
69.1% (105)
Тотал 2.5
Больше
38.93% (58)
Меньше
61.07% (91)
Обе команды забьют
Да
59.73% (89)
Нет
40.27% (60)
Популярный счёт
1:2 Заря
33.6% (51)
0:1 Заря
23% (35)
1:1 Ничья
20.4% (31)
0:2 Заря
8.6% (13)
1:0 Минай
5.9% (9)
1:3 Заря
2.6% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
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