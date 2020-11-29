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Колос Ковалёвка
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Десна
0' 4'
25
Волынец
Евгений
21
Новак
Евгений
5
Петров
Кирилл
15
Черноморец
Александр
24
Зозуля
Алексей
99
Задоя
Евгений
90
Богданов
Андрей
29
Емец
Владислав
8
Смирный
Евгений
9
Антюх
Денис
7
Лысенко
Владимир
44
Паст
Евгений
26
Конопля
Ефим
32
Имереков
Максим
4
Тамм
Йоонас
22
Мостовой
Андрей
II
7
Огиря
Владислав
25
Гуцуляк
Алексей
9
Арвеладзе
Леван
8
Домбровский
Андрей
14
Мудрик
Михаил
28
Будковский
Филипп
Колос Ковалёвка
Десна

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Селезнёв Евгений 3 (3) 0.3
2. Лысенко Владимир 2 0.2
3. Морозко Евгений 2 0.2
4. Исаенко Евгений 1 0.1
5. Милько Вадим 1 0.1
6. Гавриш Виталий 1 0.1
7. Смирный Евгений 1 0.1
8. Костишин Денис 1 0.1
9. Данфа Мамаду 1 0.1
10. Ореховский Павел 1 (1) 0.1
11. Богданов Андрей 0 0
12. Кравченко Никита 0 0
13. Антюх Денис 0 0
14. Ильин Олег 0 0
Десна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тотовицкий Андрей 4 (2) 0.4
2. Будковский Филипп 4 0.4
3. Шевцов Илья 1 0.1
4. Гитченко Андрей 1 0.1
5. Мостовой Андрей II 1 0.1
6. Тамм Йоонас 1 0.1
7. Дегтярёв Максим 1 0.1
8. Филиппов Александр 1 (1) 0.1
9. Калитвинцев Владислав 0 0
10. Гуцуляк Алексей 0 0
11. Конопля Ефим 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
# Игрок      
1. Задоя Евгений 3 0
2. Петров Кирилл 3 0
3. Ильин Олег 3 0
4. Селезнёв Евгений 2 0
5. Лысенко Владимир 2 0
6. Милько Вадим 2 0
7. Гавриш Виталий 2 0
8. Новак Евгений 2 0
9. Кравченко Никита 2 0
10. Бондаренко Александр 1 0
11. Зозуля Алексей 1 0
12. Максименко Максим 1 0
13. Смирный Евгений 1 0
14. Ореховский Павел 1 0
15. Черноморец Александр 1 0
16. Костишин Денис 1 0
17. Антюх Денис 1 0
18. Данфа Мамаду 1 0
19. Волынец Евгений 1 0
20. Емец Владислав 1 0
Десна
# Игрок      
1. Имереков Максим 3 1
2. Мостовой Андрей II 4 0
3. Гитченко Андрей 3 0
4. Огиря Владислав 3 0
5. Калитвинцев Владислав 3 0
6. Будковский Филипп 2 0
7. Домбровский Андрей 2 0
8. Конопля Ефим 2 0
9. Паст Евгений 1 0
10. Картушов Егор 1 0
11. Литовка Игорь 1 0
12. Тотовицкий Андрей 1 0
13. Гуцуляк Алексей 1 0
14. Хлёбас Дмитрий 1 0
15. Ермаков Виталий 1 0
16. Мудрик Михаил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Колос Ковалёвка 7.14% (1) 28.57% (4) 0 14.29% (2) 14.29% (2) 35.71% (5)
 Десна 7.14% (1) 21.43% (3) 21.43% (3) 14.29% (2) 21.43% (3) 14.29% (2)

Предыдущие игры

Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Ворскла 3:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 0:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 2:2 Минай
Заря 1:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Риека 2:0 Колос Ковалёвка Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Львов Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Заря Десна 5:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Александрия
Десна Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Десна 0:1 Львов Десна 1:0 Минай Александрия 2:2 Десна Олимпик Донецк 0:2 Десна
Днепр-1 2:0 Десна Десна 2:2 Шахтёр Донецк Десна 3:1 Рух Львов Вольфсбург 2:0 Десна Ингулец 1:1 Десна Динамо Киев 0:0 Десна Obolon 2:5 Десна Десна 3:1 Заря Десна 2:0 Олимпик Донецк Диназ Вышгород 1:4 Десна Заря 1:1 Десна Десна 1:3 Александрия Десна 2:4 Шахтёр Донецк Десна 5:1 Колос Ковалёвка Десна 3:2 Динамо Киев Десна 1:2 Заря

Последние игры между собой

Колос Ковалёвка: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Десна: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Десна 5:1 Колос Ковалёвка Премьер-лига Колос Ковалёвка 0:2 Десна Премьер-лига Колос Ковалёвка 2:0 Десна Премьер-лига Десна 0:0 Колос Ковалёвка Премьер-лига
Колос Ковалёвка 0:1 Десна Первый дивизион Десна 2:3 Колос Ковалёвка Первый дивизион Колос Ковалёвка 0:1 Десна Первый дивизион Десна 0:4 Колос Ковалёвка Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 11 8 2 1 21 - 7 26
2. Шахтёр Донецк Заявка 11 6 5 0 25 - 10 23
3. Ворскла Заявка 11 5 4 2 16 - 8 19
4. Десна Заявка 10 4 4 2 14 - 10 16
5. Мариуполь Заявка 11 4 4 3 13 - 15 16
6. Колос Ковалёвка Заявка 10 4 3 3 14 - 12 15
7. Александрия Заявка 11 4 3 4 18 - 15 15
8. Заря Заявка 10 3 5 2 18 - 9 14
9. Олимпик Донецк Заявка 9 4 1 4 15 - 16 13
10. Минай Заявка 10 2 3 5 7 - 17 9
11. Днепр-1 Заявка 11 2 2 7 14 - 21 8
12. Львов Заявка 10 2 1 7 6 - 24 7
13. Ингулец Заявка 10 0 7 3 10 - 15 7
14. Рух Львов Заявка 11 0 6 5 7 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 6 4 2 0 16 - 5 14
2. Александрия Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
3. Динамо Киев Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
4. Ворскла Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
5. Десна Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
6. Колос Ковалёвка Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
7. Олимпик Донецк Заявка 6 2 1 3 10 - 12 7
8. Минай Заявка 6 2 1 3 4 - 10 7
9. Заря Заявка 5 1 3 1 7 - 4 6
10. Ингулец Заявка 6 0 5 1 5 - 7 5
11. Рух Львов Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
12. Днепр-1 Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
13. Львов Заявка 4 1 0 3 3 - 11 3
14. Мариуполь Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мариуполь Заявка 11 4 4 3 13 - 15 16
2. Динамо Киев Заявка 5 5 0 0 14 - 2 15
3. Шахтёр Донецк Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
4. Ворскла Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
5. Заря Заявка 5 2 2 1 11 - 5 8
6. Колос Ковалёвка Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
7. Олимпик Донецк Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Десна Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
9. Днепр-1 Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
10. Львов Заявка 6 1 1 4 3 - 13 4
11. Ингулец Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
12. Минай Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
13. Рух Львов Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
14. Александрия Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
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  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kolos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Колос Ковалёвка 35.8% (54)
X 41.1% (62)
Десна 23.2% (35)
Все прогнозы
1.83 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Колос Ковалёвка
Ничья
Десна
3.84
3.80
2.08
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.80 3.80 1.90
Бонус: 5 000 ₽ 3.70 3.60 2.08
Бонус: 5 000 ₽ 3.60 3.64 1.85
  3.84 3.64 1.95

Самый высокий коэффициент на матч «Колос Ковалёвка» – «Десна» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Колос Ковалёвка» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Десна» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Колос Ковалёвка» – «Десна», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
15.00 1.01 10.50 1.04 4.05 1.21 3.25 1.30 2.18 1.72 1.95 1.85 1.71 2.22 2.12 1.72 1.42 2.65 1.88 1.92 1.20 4.44 1.16 4.70 1.06 8.10 1.05 8.70 1.05 14.50 1.07 7.50 1.01 14.50
9.30 1.02 4.05 1.19 2.96 1.33 1.99 1.73 1.59 2.27 1.42 2.96 1.18 4.60 1.13 5.20 1.02 9.00 1.02 9.60 1.03 8.80
4.19 1.19 2.49 1.49 2.08 1.68 1.86 1.88 1.63 2.17 1.50 2.47 1.40 2.74 1.14 5.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
3.25 1.33 2.18 1.68 1.50 2.48 1.17 4.60
3.26 1.31 2.09 1.69 1.48 2.54 1.23 3.90
3.35 1.33 2.77 1.46 2.18 1.71 1.70 2.18 1.49 2.64
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 1.86 1.97 1.39 2.85 1.24 4.00
2.90 1.38 1.76 2.00 1.32 3.20 1.40 2.81

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.66 2.28
Букмекер Да Нет
4.05 1.23
Букмекер Да Нет
3.05 1.39
Где смотреть матч Колос Ковалёвка 0:0 Десна онлайн

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Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 0:0 Десна

Исход игры
Колос Ковалёвка
35.8% (54)
Ничья
41.1% (62)
Десна
23.2% (35)
Тотал 2.5
Больше
32.43% (48)
Меньше
67.57% (100)
Обе команды забьют
Да
70.27% (104)
Нет
29.73% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.1% (56)
1:0 Колос Ковалёвка
16.6% (25)
2:1 Колос Ковалёвка
14.6% (22)
1:2 Десна
13.2% (20)
0:1 Десна
8.6% (13)
2:0 Колос Ковалёвка
2% (3)
0:0 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
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