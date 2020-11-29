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Колос Ковалёвка
1:1
Конец матча

Стадион:
Десна
0'
1:0
12' Пенальти
Лысенко Владимир
24' Желтая карточка
Смирный Евгений
1:1
27' Пенальти
Будковский Филипп
56' Желтая карточка
Имереков Максим
67' Желтая карточка
Богданов Андрей
67' Желтая карточка
Конопля Ефим
88' Желтая карточка
Мостовой Андрей II
90' Желтая карточка
Тамм Йоонас
90' Вторая желтая карточка
Имереков Максим
90'+7
25
Волынец
Евгений
5
Петров
Кирилл
21
Новак
Евгений
15
Черноморец
Александр
24
Зозуля
Алексей
99
Задоя
Евгений
90
Богданов
Андрей
29
Емец
Владислав
8
Смирный
Евгений
7
Лысенко
Владимир
9
Антюх
Денис
44
Паст
Евгений
26
Конопля
Ефим
32
Имереков
Максим
4
Тамм
Йоонас
22
Мостовой
Андрей
II
7
Огиря
Владислав
25
Гуцуляк
Алексей
8
Домбровский
Андрей
9
Арвеладзе
Леван
14
Мудрик
Михаил
28
Будковский
Филипп
Колос Ковалёвка
Десна

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Селезнёв Евгений 3 (3) 0.27
2. Лысенко Владимир 3 (1) 0.27
3. Морозко Евгений 2 0.18
4. Исаенко Евгений 1 0.09
5. Милько Вадим 1 0.09
6. Гавриш Виталий 1 0.09
7. Смирный Евгений 1 0.09
8. Костишин Денис 1 0.09
9. Данфа Мамаду 1 0.09
10. Ореховский Павел 1 (1) 0.09
11. Богданов Андрей 0 0
12. Кравченко Никита 0 0
13. Антюх Денис 0 0
14. Ильин Олег 0 0
Десна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Будковский Филипп 5 (1) 0.45
2. Тотовицкий Андрей 4 (2) 0.36
3. Шевцов Илья 1 0.09
4. Гитченко Андрей 1 0.09
5. Мостовой Андрей II 1 0.09
6. Тамм Йоонас 1 0.09
7. Дегтярёв Максим 1 0.09
8. Филиппов Александр 1 (1) 0.09
9. Калитвинцев Владислав 0 0
10. Гуцуляк Алексей 0 0
11. Конопля Ефим 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
# Игрок      
1. Задоя Евгений 3 0
2. Петров Кирилл 3 0
3. Ильин Олег 3 0
4. Селезнёв Евгений 2 0
5. Лысенко Владимир 2 0
6. Милько Вадим 2 0
7. Гавриш Виталий 2 0
8. Новак Евгений 2 0
9. Смирный Евгений 2 0
10. Кравченко Никита 2 0
11. Богданов Андрей 1 0
12. Бондаренко Александр 1 0
13. Зозуля Алексей 1 0
14. Максименко Максим 1 0
15. Ореховский Павел 1 0
16. Черноморец Александр 1 0
17. Костишин Денис 1 0
18. Антюх Денис 1 0
19. Данфа Мамаду 1 0
20. Волынец Евгений 1 0
21. Емец Владислав 1 0
Десна
# Игрок      
1. Имереков Максим 4 2
2. Мостовой Андрей II 5 0
3. Гитченко Андрей 3 0
4. Огиря Владислав 3 0
5. Калитвинцев Владислав 3 0
6. Конопля Ефим 3 0
7. Будковский Филипп 2 0
8. Домбровский Андрей 2 0
9. Паст Евгений 1 0
10. Картушов Егор 1 0
11. Тамм Йоонас 1 0
12. Литовка Игорь 1 0
13. Тотовицкий Андрей 1 0
14. Гуцуляк Алексей 1 0
15. Хлёбас Дмитрий 1 0
16. Ермаков Виталий 1 0
17. Мудрик Михаил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Колос Ковалёвка 13.33% (2) 26.67% (4) 0 13.33% (2) 13.33% (2) 33.33% (5)
 Десна 6.67% (1) 26.67% (4) 20% (3) 13.33% (2) 20% (3) 13.33% (2)

Предыдущие игры

Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Ворскла 3:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 0:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 2:2 Минай
Заря 1:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Риека 2:0 Колос Ковалёвка Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Львов Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Заря Десна 5:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Александрия
Десна Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Десна 0:1 Львов Десна 1:0 Минай Александрия 2:2 Десна Олимпик Донецк 0:2 Десна
Днепр-1 2:0 Десна Десна 2:2 Шахтёр Донецк Десна 3:1 Рух Львов Вольфсбург 2:0 Десна Ингулец 1:1 Десна Динамо Киев 0:0 Десна Obolon 2:5 Десна Десна 3:1 Заря Десна 2:0 Олимпик Донецк Диназ Вышгород 1:4 Десна Заря 1:1 Десна Десна 1:3 Александрия Десна 2:4 Шахтёр Донецк Десна 5:1 Колос Ковалёвка Десна 3:2 Динамо Киев Десна 1:2 Заря

Последние игры между собой

Колос Ковалёвка: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Десна: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Десна 5:1 Колос Ковалёвка Премьер-лига Колос Ковалёвка 0:2 Десна Премьер-лига Колос Ковалёвка 2:0 Десна Премьер-лига Десна 0:0 Колос Ковалёвка Премьер-лига
Колос Ковалёвка 0:1 Десна Первый дивизион Десна 2:3 Колос Ковалёвка Первый дивизион Колос Ковалёвка 0:1 Десна Первый дивизион Десна 0:4 Колос Ковалёвка Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 11 8 2 1 21 - 7 26
2. Шахтёр Донецк Заявка 11 6 5 0 25 - 10 23
3. Ворскла Заявка 11 5 4 2 16 - 8 19
4. Десна Заявка 11 4 5 2 15 - 11 17
5. Колос Ковалёвка Заявка 11 4 4 3 15 - 13 16
6. Мариуполь Заявка 11 4 4 3 13 - 15 16
7. Александрия Заявка 11 4 3 4 18 - 15 15
8. Заря Заявка 10 3 5 2 18 - 9 14
9. Олимпик Донецк 0:1 Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
10. Ингулец 1:0 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
11. Минай Заявка 10 2 3 5 7 - 17 9
12. Днепр-1 Заявка 11 2 2 7 14 - 21 8
13. Львов Заявка 10 2 1 7 6 - 24 7
14. Рух Львов Заявка 11 0 6 5 7 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 6 4 2 0 16 - 5 14
2. Александрия Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
3. Динамо Киев Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
4. Ворскла Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
5. Десна Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
6. Колос Ковалёвка Заявка 6 2 3 1 9 - 5 9
7. Ингулец 1:0 Заявка 7 1 5 1 6 - 7 8
8. Олимпик Донецк 0:1 Заявка 6 2 1 3 10 - 12 7
9. Минай Заявка 6 2 1 3 4 - 10 7
10. Заря Заявка 5 1 3 1 7 - 4 6
11. Рух Львов Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
12. Днепр-1 Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
13. Львов Заявка 4 1 0 3 3 - 11 3
14. Мариуполь Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мариуполь Заявка 11 4 4 3 13 - 15 16
2. Динамо Киев Заявка 5 5 0 0 14 - 2 15
3. Шахтёр Донецк Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
4. Ворскла Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
5. Заря Заявка 5 2 2 1 11 - 5 8
6. Колос Ковалёвка Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
7. Десна Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
8. Олимпик Донецк 0:1 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
9. Днепр-1 Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
10. Львов Заявка 6 1 1 4 3 - 13 4
11. Ингулец 1:0 Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
12. Минай Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
13. Рух Львов Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
14. Александрия Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kolos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Колос Ковалёвка 35.8% (54)
X 41.1% (62)
Десна 23.2% (35)
Все прогнозы
1.83 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.80 1.48 4.60
Бонус: 5 000 ₽ 4.90 1.70 3.90
Бонус: 5 000 ₽ 3.60 3.64 1.85
  5.62 1.54 4.26

Самый высокий коэффициент на матч «Колос Ковалёвка» – «Десна» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Колос Ковалёвка» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Десна» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Колос Ковалёвка» – «Десна», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
15.00 1.01 10.50 1.04 4.05 1.21 3.25 1.30 1.85 1.95 1.95 1.85 1.23 4.05 2.12 1.72 1.13 5.80 1.88 1.92 1.31 5.55 1.10 6.80 1.11 4.75 1.09 10.00 1.05 14.50 1.07 7.50 1.01 14.50
9.30 1.02 4.05 1.19 2.96 1.33 1.99 1.73 1.59 2.27 1.42 2.96 1.18 4.60 1.13 5.20 1.02 9.00 1.02 9.60 1.03 8.80
4.19 1.19 2.56 1.51 1.67 2.21 1.41 2.87 1.16 5.04 1.50 2.57 1.37 3.07 1.56 2.42 1.33 3.29 1.43 2.81 1.14 5.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.25 1.33 2.18 1.68 2.33 1.60 1.50 2.55 1.47 2.65 1.07 8.40 1.04 10.00
3.26 1.31 2.09 1.69 1.48 2.54 1.23 3.90
3.35 1.33 2.77 1.46 2.17 1.70 1.70 2.17 2.11 1.74 1.73 2.11 1.30 3.45 1.16 5.17
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.38 1.80 2.00 1.39 2.85 1.22 4.20
2.90 1.38 1.76 2.00 1.32 3.20 1.40 2.81

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.25 3.90
Букмекер Да Нет
2.27 1.62
Букмекер Да Нет
3.05 1.39
Где смотреть матч Колос Ковалёвка 1:1 Десна онлайн

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Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 1:1 Десна

Исход игры
Колос Ковалёвка
35.8% (54)
Ничья
41.1% (62)
Десна
23.2% (35)
Тотал 2.5
Больше
32.43% (48)
Меньше
67.57% (100)
Обе команды забьют
Да
70.27% (104)
Нет
29.73% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.1% (56)
1:0 Колос Ковалёвка
16.6% (25)
2:1 Колос Ковалёвка
14.6% (22)
1:2 Десна
13.2% (20)
0:1 Десна
8.6% (13)
2:0 Колос Ковалёвка
2% (3)
0:0 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
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