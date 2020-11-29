Колос Ковалёвка
1:1
Конец матча
Стадион: Stadion Kolos
Десна
1:0
12' ПенальтиЛысенко Владимир
24' Желтая карточкаСмирный Евгений
1:1
27' ПенальтиБудковский Филипп
56' Желтая карточкаИмереков Максим
67' Желтая карточкаБогданов Андрей
67' Желтая карточкаКонопля Ефим
88' Желтая карточкаМостовой Андрей II
90' Желтая карточкаТамм Йоонас
90' Вторая желтая карточкаИмереков Максим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
-
94 Данфа МамадуПолузащитник
- Полузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Костышин Руслан
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Шевцов ИльяНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
Ход матча
12'
1:0
24'
27'
56'
67'
67'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Селезнёв Евгений
|3 (3)
|0.27
|2.
|Лысенко Владимир
|3 (1)
|0.27
|3.
|Морозко Евгений
|2
|0.18
|4.
|Исаенко Евгений
|1
|0.09
|5.
|Милько Вадим
|1
|0.09
|6.
|Гавриш Виталий
|1
|0.09
|7.
|Смирный Евгений
|1
|0.09
|8.
|Костишин Денис
|1
|0.09
|9.
|Данфа Мамаду
|1
|0.09
|10.
|Ореховский Павел
|1 (1)
|0.09
|11.
|Богданов Андрей
|0
|0
|12.
|Кравченко Никита
|0
|0
|13.
|Антюх Денис
|0
|0
|14.
|Ильин Олег
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Будковский Филипп
|5 (1)
|0.45
|2.
|Тотовицкий Андрей
|4 (2)
|0.36
|3.
|Шевцов Илья
|1
|0.09
|4.
|Гитченко Андрей
|1
|0.09
|5.
|Мостовой Андрей II
|1
|0.09
|6.
|Тамм Йоонас
|1
|0.09
|7.
|Дегтярёв Максим
|1
|0.09
|8.
|Филиппов Александр
|1 (1)
|0.09
|9.
|Калитвинцев Владислав
|0
|0
|10.
|Гуцуляк Алексей
|0
|0
|11.
|Конопля Ефим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Задоя Евгений
|3
|0
|2.
|Петров Кирилл
|3
|0
|3.
|Ильин Олег
|3
|0
|4.
|Селезнёв Евгений
|2
|0
|5.
|Лысенко Владимир
|2
|0
|6.
|Милько Вадим
|2
|0
|7.
|Гавриш Виталий
|2
|0
|8.
|Новак Евгений
|2
|0
|9.
|Смирный Евгений
|2
|0
|10.
|Кравченко Никита
|2
|0
|11.
|Богданов Андрей
|1
|0
|12.
|Бондаренко Александр
|1
|0
|13.
|Зозуля Алексей
|1
|0
|14.
|Максименко Максим
|1
|0
|15.
|Ореховский Павел
|1
|0
|16.
|Черноморец Александр
|1
|0
|17.
|Костишин Денис
|1
|0
|18.
|Антюх Денис
|1
|0
|19.
|Данфа Мамаду
|1
|0
|20.
|Волынец Евгений
|1
|0
|21.
|Емец Владислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Имереков Максим
|4
|2
|2.
|Мостовой Андрей II
|5
|0
|3.
|Гитченко Андрей
|3
|0
|4.
|Огиря Владислав
|3
|0
|5.
|Калитвинцев Владислав
|3
|0
|6.
|Конопля Ефим
|3
|0
|7.
|Будковский Филипп
|2
|0
|8.
|Домбровский Андрей
|2
|0
|9.
|Паст Евгений
|1
|0
|10.
|Картушов Егор
|1
|0
|11.
|Тамм Йоонас
|1
|0
|12.
|Литовка Игорь
|1
|0
|13.
|Тотовицкий Андрей
|1
|0
|14.
|Гуцуляк Алексей
|1
|0
|15.
|Хлёбас Дмитрий
|1
|0
|16.
|Ермаков Виталий
|1
|0
|17.
|Мудрик Михаил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Колос Ковалёвка
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|0
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|33.33% (5)
|Десна
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|20% (3)
|13.33% (2)
|20% (3)
|13.33% (2)
Предыдущие игры
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +10 =3 -7Ворскла 3:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 0:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 2:2 Минай
Заря 1:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Риека 2:0 Колос Ковалёвка Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Львов Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Заря Десна 5:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Александрия
Десна Последние 20 матчей: +9 =5 -6Десна 0:1 Львов Десна 1:0 Минай Александрия 2:2 Десна Олимпик Донецк 0:2 Десна
Днепр-1 2:0 Десна Десна 2:2 Шахтёр Донецк Десна 3:1 Рух Львов Вольфсбург 2:0 Десна Ингулец 1:1 Десна Динамо Киев 0:0 Десна Obolon 2:5 Десна Десна 3:1 Заря Десна 2:0 Олимпик Донецк Диназ Вышгород 1:4 Десна Заря 1:1 Десна Десна 1:3 Александрия Десна 2:4 Шахтёр Донецк Десна 5:1 Колос Ковалёвка Десна 3:2 Динамо Киев Десна 1:2 Заря
Последние игры между собой
Колос Ковалёвка: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Десна: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 7
|26
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|25 - 10
|23
|3.
|Ворскла
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|16 - 8
|19
|4.
|Десна
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 11
|17
|5.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 13
|16
|6.
|Мариуполь
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 15
|16
|7.
|Александрия
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 15
|15
|8.
|Заря
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|18 - 9
|14
|9.
|Олимпик Донецк
|0:1 Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|10.
|Ингулец
|1:0 Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 15
|10
|11.
|Минай
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 17
|9
|12.
|Днепр-1
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 21
|8
|13.
|Львов
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 24
|7
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|7 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|16 - 5
|14
|2.
|Александрия
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|4.
|Ворскла
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|5.
|Десна
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 5
|9
|7.
|Ингулец
|1:0 Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 7
|8
|8.
|Олимпик Донецк
|0:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|9.
|Минай
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|10.
|Заря
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 4
|6
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|12.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|13.
|Львов
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 11
|3
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мариуполь
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 15
|16
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 2
|15
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|4.
|Ворскла
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|5.
|Заря
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 5
|8
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|7.
|Десна
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|8.
|Олимпик Донецк
|0:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Днепр-1
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|10.
|Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 13
|4
|11.
|Ингулец
|1:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|12.
|Минай
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|14.
|Александрия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Колос Ковалёвка» – «Десна» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Колос Ковалёвка» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Десна» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Колос Ковалёвка» – «Десна», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 1:1 Десна
Исход игры
Колос Ковалёвка
35.8% (54)
Ничья
41.1% (62)
Десна
23.2% (35)
Тотал 2.5
Больше
32.43% (48)
Меньше
67.57% (100)
Обе команды забьют
Да
70.27% (104)
Нет
29.73% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.1% (56)
1:0 Колос Ковалёвка
16.6% (25)
2:1 Колос Ковалёвка
14.6% (22)
1:2 Десна
13.2% (20)
0:1 Десна
8.6% (13)
2:0 Колос Ковалёвка
2% (3)
0:0 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
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