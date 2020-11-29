Ингулец
1:0
Первый тайм: 34'
Стадион: Звезда (Кропивницкий)
Олимпик Донецк
1:0
17' ГолСитчинава Ника
32' Желтая карточкаДраме Иссьяр
39
Балан
Денис
89
Синегуб
Олег
12
Алими
Бетим
11
Ксёнз
Павел
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Балан ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
89 Синегуб ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Шишка МихаилПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Янаков ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Sergiy Lavrynenko
- Основной состав
-
12 Алими БетимВратарь
-
11 Ксёнз ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Igor Klimovsky
Ход матча
17'
1:0
32'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ситчинава Ника
|3 (1)
|0.27
|2.
|Балан Денис
|2
|0.18
|3.
|Янаков Денис
|2 (1)
|0.18
|4.
|Бартулович Младен
|2 (2)
|0.18
|5.
|Коваленко Илья
|1
|0.09
|6.
|Козак Александр
|1
|0.09
|7.
|Щедрый Артём
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Захеди Шахаб
|5 (1)
|0.5
|2.
|Политыло Сергей
|3 (1)
|0.3
|3.
|Бенито
|2
|0.2
|4.
|До Коуто Тейшейра Максим
|2
|0.2
|5.
|Каргбо Ибрагим
|1
|0.1
|6.
|Зотько Иван
|1 (1)
|0.1
|7.
|Чогадзе Темур
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Козак Александр
|4
|1
|2.
|Кучеренко Александр
|4
|1
|3.
|Лупашко Владислав
|5
|0
|4.
|Квасный Николай
|4
|0
|5.
|Коваленко Илья
|3
|0
|6.
|Семенко Андрей
|3
|0
|7.
|Бартулович Младен
|2
|0
|8.
|Балан Денис
|2
|0
|9.
|Щедрый Артём
|2
|0
|10.
|Ситчинава Ника
|2
|0
|11.
|Синегуб Олег
|2
|0
|12.
|Крынский Владимир
|2
|0
|13.
|Павлов Виталий
|0
|1
|14.
|Ковалёв Максим
|1
|0
|15.
|Янаков Денис
|1
|0
|16.
|Запорожец Евгений
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бабенко Руслан
|4
|0
|2.
|Бенито
|4
|0
|3.
|Политыло Сергей
|2
|0
|4.
|До Коуто Тейшейра Максим
|2
|0
|5.
|Захеди Шахаб
|2
|0
|6.
|Снурницын Игорь
|2
|0
|7.
|Драме Иссьяр
|2
|0
|8.
|Кичак Артём
|1
|0
|9.
|Завийский Тарас
|1
|0
|10.
|Fabricio Alvarenga
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ингулец
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|20% (2)
|30% (3)
|0
|Олимпик Донецк
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
Предыдущие игры
Ингулец Последние 20 матчей: +5 =12 -3Ингулец 0:2 Динамо Киев Рух Львов 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Заря Ингулец 1:1 Мариуполь
Александрия 4:3 Ингулец Ингулец 1:1 Минай Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Ингулец 1:1 Десна Ворскла 2:0 Ингулец Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Балканы 1:1 Ингулец Ингулец 1:1 Рух Львов Ингулец 3:0 Кремень Оболонь-Бровар 1:1 Ингулец Ингулец 0:0 Черноморец Од Николаев 1:2 Ингулец Ингулец 1:0 Прикарпатье Волынь 0:1 Ингулец Ингулец 3:2 Авангард Краматорск
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +9 =4 -7Олимпик Донецк 3:3 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Десна Олимпик Донецк 0:1 Ворскла
Олимпик Донецк 3:2 Александрия Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:0 Минай Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Десна 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:2 Диназ Вышгород Олимпик Донецк 5:0 Киев Святошин Львов 1:5 Олимпик Донецк Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:0 Львов Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 7
|26
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|25 - 10
|23
|3.
|Ворскла
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|16 - 8
|19
|4.
|Десна
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 11
|17
|5.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 13
|16
|6.
|Мариуполь
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 15
|16
|7.
|Александрия
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 15
|15
|8.
|Заря
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|18 - 9
|14
|9.
|Олимпик Донецк
|0:1 Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|10.
|Ингулец
|1:0 Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 15
|10
|11.
|Минай
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 17
|9
|12.
|Днепр-1
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 21
|8
|13.
|Львов
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 24
|7
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|7 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|16 - 5
|14
|2.
|Александрия
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|4.
|Ворскла
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|5.
|Десна
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 5
|9
|7.
|Ингулец
|1:0 Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 7
|8
|8.
|Олимпик Донецк
|0:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|9.
|Минай
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|10.
|Заря
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 4
|6
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|12.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|13.
|Львов
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 11
|3
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мариуполь
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 15
|16
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 2
|15
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|4.
|Ворскла
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|5.
|Заря
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 5
|8
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|7.
|Десна
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|8.
|Олимпик Донецк
|0:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Днепр-1
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|10.
|Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 13
|4
|11.
|Ингулец
|1:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|12.
|Минай
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|14.
|Александрия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ингулец» – «Олимпик Донецк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ингулец» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Олимпик Донецк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ингулец» – «Олимпик Донецк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ингулец 1:0 Олимпик Донецк
Исход игры
Ингулец
21.7% (33)
Ничья
45.4% (69)
Олимпик Донецк
32.9% (50)
Тотал 2.5
Больше
27.52% (41)
Меньше
72.48% (108)
Обе команды забьют
Да
67.11% (100)
Нет
32.89% (49)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.1% (61)
1:2 Олимпик Донецк
16.4% (25)
0:1 Олимпик Донецк
13.8% (21)
1:0 Ингулец
11.8% (18)
2:1 Ингулец
6.6% (10)
0:0 Ничья
3.3% (5)
2:2 Ничья
2% (3)
3:0 Ингулец
1.3% (2)
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