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Ингулец
2:1
Конец матча

Стадион:
Олимпик Донецк
0'
1:0
17' Гол
Ситчинава Ника
32' Желтая карточка
Драме Иссьяр
46' Желтая карточка
Романовский Даниэль
2:0
54' Гол
Бартулович Младен
61' Желтая карточка
Снурницын Игорь
70' Желтая карточка
Лупашко Владислав
76' Желтая карточка
Янаков Денис
90' Желтая карточка
Балан Денис
2:1
90' Пенальти
Захеди Шахаб
90'+7
14
Крынский
Владимир
39
Балан
Денис
90
Семенко
Андрей
28
Павлов
Виталий
89
Синегуб
Олег
23
Кучеренко
Александр
13
Коваленко
Илья
5
Запорожец
Евгений
11
Бартулович
Младен
10
Козак
Александр
49
Ситчинава
Ника
12
Алими
Бетим
11
Ксёнз
Павел
6
Драме
Иссьяр
74
Снурницын
Игорь
54
Лебеденко
Орест
44
Цымбалюк
Евгений
14
Романовский
Даниэль
21
Кравчук
Андрей
89
Политыло
Сергей
19
До
Коуто
Тейшейра
Максим
8
Захеди
Шахаб
Ингулец
Олимпик Донецк

Бомбардиры внутри турнира

Ингулец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ситчинава Ника 3 (1) 0.27
2. Бартулович Младен 3 (2) 0.27
3. Балан Денис 2 0.18
4. Янаков Денис 2 (1) 0.18
5. Коваленко Илья 1 0.09
6. Козак Александр 1 0.09
7. Щедрый Артём 0 0
Олимпик Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захеди Шахаб 6 (2) 0.6
2. Политыло Сергей 3 (1) 0.3
3. Бенито 2 0.2
4. До Коуто Тейшейра Максим 2 0.2
5. Каргбо Ибрагим 1 0.1
6. Зотько Иван 1 (1) 0.1
7. Чогадзе Темур 0 0

Карточки

Ингулец
# Игрок      
1. Лупашко Владислав 6 0
2. Козак Александр 4 1
3. Кучеренко Александр 4 1
4. Квасный Николай 4 0
5. Балан Денис 3 0
6. Коваленко Илья 3 0
7. Семенко Андрей 3 0
8. Бартулович Младен 2 0
9. Щедрый Артём 2 0
10. Ситчинава Ника 2 0
11. Синегуб Олег 2 0
12. Янаков Денис 2 0
13. Крынский Владимир 2 0
14. Павлов Виталий 0 1
15. Ковалёв Максим 1 0
16. Запорожец Евгений 1 0
Олимпик Донецк
# Игрок      
1. Бабенко Руслан 4 0
2. Бенито 4 0
3. Снурницын Игорь 3 0
4. Драме Иссьяр 3 0
5. Политыло Сергей 2 0
6. До Коуто Тейшейра Максим 2 0
7. Захеди Шахаб 2 0
8. Кичак Артём 1 0
9. Завийский Тарас 1 0
10. Романовский Даниэль 1 0
11. Fabricio Alvarenga 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ингулец 8.33% (1) 16.67% (2) 25% (3) 25% (3) 25% (3) 0
 Олимпик Донецк 6.67% (1) 20% (3) 20% (3) 13.33% (2) 13.33% (2) 26.67% (4)

Предыдущие игры

Ингулец Последние 20 матчей: +5 =12 -3
Ингулец 0:2 Динамо Киев Рух Львов 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Заря Ингулец 1:1 Мариуполь
Александрия 4:3 Ингулец Ингулец 1:1 Минай Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Ингулец 1:1 Десна Ворскла 2:0 Ингулец Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Балканы 1:1 Ингулец Ингулец 1:1 Рух Львов Ингулец 3:0 Кремень Оболонь-Бровар 1:1 Ингулец Ингулец 0:0 Черноморец Од Николаев 1:2 Ингулец Ингулец 1:0 Прикарпатье Волынь 0:1 Ингулец Ингулец 3:2 Авангард Краматорск
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Олимпик Донецк 3:3 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Десна Олимпик Донецк 0:1 Ворскла
Олимпик Донецк 3:2 Александрия Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:0 Минай Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Десна 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:2 Диназ Вышгород Олимпик Донецк 5:0 Киев Святошин Львов 1:5 Олимпик Донецк Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:0 Львов Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 11 8 2 1 21 - 7 26
2. Шахтёр Донецк Заявка 11 6 5 0 25 - 10 23
3. Ворскла Заявка 11 5 4 2 16 - 8 19
4. Десна Заявка 11 4 5 2 15 - 11 17
5. Колос Ковалёвка Заявка 11 4 4 3 15 - 13 16
6. Мариуполь Заявка 11 4 4 3 13 - 15 16
7. Александрия Заявка 11 4 3 4 18 - 15 15
8. Заря Заявка 10 3 5 2 18 - 9 14
9. Олимпик Донецк Заявка 10 4 1 5 16 - 18 13
10. Ингулец Заявка 11 1 7 3 12 - 16 10
11. Минай Заявка 10 2 3 5 7 - 17 9
12. Днепр-1 Заявка 11 2 2 7 14 - 21 8
13. Львов Заявка 10 2 1 7 6 - 24 7
14. Рух Львов Заявка 11 0 6 5 7 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 6 4 2 0 16 - 5 14
2. Александрия Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
3. Динамо Киев Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
4. Ворскла Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
5. Десна Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
6. Колос Ковалёвка Заявка 6 2 3 1 9 - 5 9
7. Ингулец Заявка 7 1 5 1 7 - 8 8
8. Олимпик Донецк Заявка 6 2 1 3 10 - 12 7
9. Минай Заявка 6 2 1 3 4 - 10 7
10. Заря Заявка 5 1 3 1 7 - 4 6
11. Рух Львов Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
12. Днепр-1 Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
13. Львов Заявка 4 1 0 3 3 - 11 3
14. Мариуполь Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мариуполь Заявка 11 4 4 3 13 - 15 16
2. Динамо Киев Заявка 5 5 0 0 14 - 2 15
3. Шахтёр Донецк Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
4. Ворскла Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
5. Заря Заявка 5 2 2 1 11 - 5 8
6. Колос Ковалёвка Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
7. Десна Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
8. Олимпик Донецк Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
9. Днепр-1 Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
10. Львов Заявка 6 1 1 4 3 - 13 4
11. Ингулец Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
12. Минай Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
13. Рух Львов Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
14. Александрия Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Issiar Drame получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Nika Sichinava бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zirka. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Ингулец 21.7% (33)
X 45.4% (69)
Олимпик Донецк 32.9% (50)
Все прогнозы
3.45 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.04 16.00 41.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.08 3.45 3.34
  1.45 3.73 9.41

Самый высокий коэффициент на матч «Ингулец» – «Олимпик Донецк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ингулец» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Олимпик Донецк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ингулец» – «Олимпик Донецк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.00 1.02 8.10 1.05 3.70 1.27 2.52 1.52 2.14 1.71 1.16 5.10 1.69 2.17 1.24 2.85 1.22 4.20 1.03 12.00 1.03 12.00 1.04 11.00 1.01 12.50 0.00 19.00
9.10 1.02 8.00 1.04 3.14 1.31 2.63 1.45 1.89 1.95 1.45 2.62 1.27 3.40 1.11 5.40 1.08 6.05 1.00 10.75
3.24 1.33 2.70 1.46 2.14 1.71 1.69 2.17 1.75 2.10 1.47 2.67 1.20 4.45 1.43 2.79 1.33 3.35 1.11 6.75
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.90 1.90 1.02 13.00 1.20 4.44 1.11 6.50
2.81 1.40 1.86 1.83 1.39 2.85
2.53 1.52 2.08 1.76 1.61 2.32 1.56 2.45 1.51 2.54 1.29 3.52
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.70 1.27 2.52 1.52 1.62 2.27 1.28 3.50
2.54 1.48 1.61 2.23 1.23 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
Букмекер Да Нет
3.50 1.31
Где смотреть матч Ингулец 2:1 Олимпик Донецк онлайн

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Прогнозы на матч Ингулец 2:1 Олимпик Донецк

Исход игры
Ингулец
21.7% (33)
Ничья
45.4% (69)
Олимпик Донецк
32.9% (50)
Тотал 2.5
Больше
27.52% (41)
Меньше
72.48% (108)
Обе команды забьют
Да
67.11% (100)
Нет
32.89% (49)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.1% (61)
1:2 Олимпик Донецк
16.4% (25)
0:1 Олимпик Донецк
13.8% (21)
1:0 Ингулец
11.8% (18)
2:1 Ингулец
6.6% (10)
0:0 Ничья
3.3% (5)
2:2 Ничья
2% (3)
3:0 Ингулец
1.3% (2)
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