Олимпик Донецк
3:1
Конец матча
Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского
Рух Львов
1:0
8' ГолЗахеди Шахаб
2:0
24' ГолБенито
51' Желтая карточкаКопына Юрий
3:0
62' ГолЗахеди Шахаб
65' Желтая карточкаБенито
3:1
69' ГолКондраков Даниил
71' Желтая карточкаКлимчук Юрий
12
Алими
Бетим
11
Ксёнз
Павел
22
Бенито
25
Белый
Максим
17
Мысык
Марьян
30
Копына
Юрий
- Основной состав
-
12 Алими БетимВратарь
-
11 Ксёнз ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 БенитоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Igor Klimovsky
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Белый МаксимЗащитник
- Защитник
-
17 Мысык МарьянЗащитник
-
30 Копына ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Мисак РоманВратарь
- Защитник
-
12 Erik GlihaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Брикнер ИванПолузащитник
-
-
Главный тренер: Ivan Fedyk
Ход матча
8'
1:0
24'
2:0
51'
62'
3:0
65'
69'
71'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Захеди Шахаб
|8 (2)
|0.73
|2.
|Бенито
|3
|0.27
|3.
|Политыло Сергей
|3 (1)
|0.27
|4.
|До Коуто Тейшейра Максим
|2
|0.18
|5.
|Каргбо Ибрагим
|1
|0.09
|6.
|Зотько Иван
|1 (1)
|0.09
|7.
|Чогадзе Темур
|0
|0
|8.
|Лебеденко Орест
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кондраков Даниил
|2 (1)
|0.17
|2.
|Русин Ростислав
|1
|0.08
|3.
|Федорчук Валерий
|1
|0.08
|4.
|Мысык Марьян
|1
|0.08
|5.
|Бойчук Игорь
|1
|0.08
|6.
|Климчук Юрий
|1
|0.08
|7.
|Бойчук Богдан
|0
|0
|8.
|Копына Юрий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бенито
|5
|0
|2.
|Бабенко Руслан
|4
|0
|3.
|Политыло Сергей
|3
|0
|4.
|Снурницын Игорь
|3
|0
|5.
|До Коуто Тейшейра Максим
|2
|0
|6.
|Захеди Шахаб
|2
|0
|7.
|Драме Иссьяр
|2
|0
|8.
|Кичак Артём
|1
|0
|9.
|Завийский Тарас
|1
|0
|10.
|Романовский Даниэль
|1
|0
|11.
|Fabricio Alvarenga
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мартынюк Ярослав
|5
|1
|2.
|Мысык Марьян
|5
|0
|3.
|Кухаревич Николай
|4
|0
|4.
|Парамонов Вадим
|2
|1
|5.
|Дуць Игорь
|3
|0
|6.
|Кухарук Андрей
|3
|0
|7.
|Бойчук Богдан
|2
|0
|8.
|Erik Gliha
|2
|0
|9.
|Климчук Юрий
|2
|0
|10.
|Roman Gagun
|0
|1
|11.
|Федорчук Валерий
|1
|0
|12.
|Стаменкович Милош
|1
|0
|13.
|Брикнер Иван
|1
|0
|14.
|Заставный Владимир
|1
|0
|15.
|Русин Ростислав
|1
|0
|16.
|Копына Юрий
|1
|0
|17.
|Кондраков Даниил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Олимпик Донецк
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|Рух Львов
|0
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +9 =3 -8Ингулец 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:3 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Десна
Олимпик Донецк 0:1 Ворскла Олимпик Донецк 3:2 Александрия Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:0 Минай Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Десна 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:2 Диназ Вышгород Олимпик Донецк 5:0 Киев Святошин Львов 1:5 Олимпик Донецк Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:0 Львов
Рух Львов Последние 20 матчей: +5 =9 -6Александрия 0:0 Рух Львов Рух Львов 0:0 Мариуполь Рух Львов 2:2 Ингулец Минай 0:0 Рух Львов
Заря 4:0 Рух Львов Рух Львов 0:2 Динамо Киев Рух Львов 0:0 Львов Десна 3:1 Рух Львов Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Ворскла 5:2 Рух Львов Рух Львов 4:0 Авангард Краматорск Ингулец 1:1 Рух Львов Рух Львов 1:0 Минай Кремень 0:1 Рух Львов Рух Львов 2:1 Горняк-Спорт Оболонь-Бровар 0:0 Рух Львов Рух Львов 4:0 Черкащина-Академия Черноморец Од 2:2 Рух Львов Рух Львов 2:3 Агробизнес
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|23 - 8
|29
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|30 - 11
|26
|3.
|Ворскла
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|16 - 8
|19
|4.
|Десна
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 11
|17
|5.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|19 - 19
|16
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 13
|16
|7.
|Мариуполь
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 17
|16
|8.
|Александрия
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 15
|15
|9.
|Заря
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|18 - 9
|14
|10.
|Ингулец
|Заявка
|12
|1
|8
|3
|13 - 17
|11
|11.
|Минай
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 22
|9
|12.
|Днепр-1
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 21
|8
|13.
|Львов
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 25
|8
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|8 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 6
|17
|2.
|Александрия
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|4.
|Ворскла
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|5.
|Десна
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|6.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 13
|10
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 5
|9
|8.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|9.
|Минай
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|10.
|Заря
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 4
|6
|11.
|Львов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 15
|16
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|4.
|Ворскла
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|5.
|Заря
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 5
|8
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|7.
|Десна
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|9.
|Днепр-1
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|10.
|Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 13
|4
|11.
|Ингулец
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|12.
|Минай
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 12
|2
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 15
|2
|14.
|Александрия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Олимпик Донецк» – «Рух Львов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Олимпик Донецк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рух Львов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Олимпик Донецк» – «Рух Львов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Олимпик Донецк 3:1 Рух Львов
Исход игры
Олимпик Донецк
86.8% (131)
Ничья
11.9% (18)
Рух Львов
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
24.83% (37)
Меньше
75.17% (112)
Обе команды забьют
Да
33.56% (50)
Нет
66.44% (99)
Популярный счёт
1:0 Олимпик Донецк
44.4% (67)
2:1 Олимпик Донецк
19.9% (30)
2:0 Олимпик Донецк
18.5% (28)
1:1 Ничья
9.3% (14)
3:1 Олимпик Донецк
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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