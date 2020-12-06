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Олимпик Донецк
3:1
Конец матча

Стадион:
Рух Львов
0'
1:0
8' Гол
Захеди Шахаб
2:0
24' Гол
Бенито
51' Желтая карточка
Копына Юрий
3:0
62' Гол
Захеди Шахаб
65' Желтая карточка
Бенито
3:1
69' Гол
Кондраков Даниил
71' Желтая карточка
Климчук Юрий
90'+4
12
Алими
Бетим
11
Ксёнз
Павел
6
Драме
Иссьяр
74
Снурницын
Игорь
54
Лебеденко
Орест
44
Цымбалюк
Евгений
22
Бенито
20
Бабенко
Руслан
89
Политыло
Сергей
18
Fabricio
Alvarenga
8
Захеди
Шахаб
33
Бандура
Александр
2
Roman
Gagun
25
Белый
Максим
67
Парамонов
Вадим
17
Мысык
Марьян
30
Копына
Юрий
7
Климчук
Юрий
99
Русин
Ростислав
5
Федорчук
Валерий
23
Бойчук
Богдан
19
Кондраков
Даниил
Олимпик Донецк
Рух Львов

Бомбардиры внутри турнира

Олимпик Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захеди Шахаб 8 (2) 0.73
2. Бенито 3 0.27
3. Политыло Сергей 3 (1) 0.27
4. До Коуто Тейшейра Максим 2 0.18
5. Каргбо Ибрагим 1 0.09
6. Зотько Иван 1 (1) 0.09
7. Чогадзе Темур 0 0
8. Лебеденко Орест 0 0
Рух Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кондраков Даниил 2 (1) 0.17
2. Русин Ростислав 1 0.08
3. Федорчук Валерий 1 0.08
4. Мысык Марьян 1 0.08
5. Бойчук Игорь 1 0.08
6. Климчук Юрий 1 0.08
7. Бойчук Богдан 0 0
8. Копына Юрий 0 0

Карточки

Олимпик Донецк
# Игрок      
1. Бенито 5 0
2. Бабенко Руслан 4 0
3. Политыло Сергей 3 0
4. Снурницын Игорь 3 0
5. До Коуто Тейшейра Максим 2 0
6. Захеди Шахаб 2 0
7. Драме Иссьяр 2 0
8. Кичак Артём 1 0
9. Завийский Тарас 1 0
10. Романовский Даниэль 1 0
11. Fabricio Alvarenga 1 0
Рух Львов
# Игрок      
1. Мартынюк Ярослав 5 1
2. Мысык Марьян 5 0
3. Кухаревич Николай 4 0
4. Парамонов Вадим 2 1
5. Дуць Игорь 3 0
6. Кухарук Андрей 3 0
7. Бойчук Богдан 2 0
8. Erik Gliha 2 0
9. Климчук Юрий 2 0
10. Roman Gagun 0 1
11. Федорчук Валерий 1 0
12. Стаменкович Милош 1 0
13. Брикнер Иван 1 0
14. Заставный Владимир 1 0
15. Русин Ростислав 1 0
16. Копына Юрий 1 0
17. Кондраков Даниил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Олимпик Донецк 11.11% (2) 22.22% (4) 16.67% (3) 11.11% (2) 16.67% (3) 22.22% (4)
 Рух Львов 0 14.29% (1) 0 28.57% (2) 28.57% (2) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Ингулец 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:3 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Десна
Олимпик Донецк 0:1 Ворскла Олимпик Донецк 3:2 Александрия Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:0 Минай Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Десна 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:2 Диназ Вышгород Олимпик Донецк 5:0 Киев Святошин Львов 1:5 Олимпик Донецк Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:0 Львов
Рух Львов Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Александрия 0:0 Рух Львов Рух Львов 0:0 Мариуполь Рух Львов 2:2 Ингулец Минай 0:0 Рух Львов
Заря 4:0 Рух Львов Рух Львов 0:2 Динамо Киев Рух Львов 0:0 Львов Десна 3:1 Рух Львов Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Ворскла 5:2 Рух Львов Рух Львов 4:0 Авангард Краматорск Ингулец 1:1 Рух Львов Рух Львов 1:0 Минай Кремень 0:1 Рух Львов Рух Львов 2:1 Горняк-Спорт Оболонь-Бровар 0:0 Рух Львов Рух Львов 4:0 Черкащина-Академия Черноморец Од 2:2 Рух Львов Рух Львов 2:3 Агробизнес
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 12 9 2 1 23 - 8 29
2. Шахтёр Донецк Заявка 12 7 5 0 30 - 11 26
3. Ворскла Заявка 11 5 4 2 16 - 8 19
4. Десна Заявка 11 4 5 2 15 - 11 17
5. Олимпик Донецк Заявка 11 5 1 5 19 - 19 16
6. Колос Ковалёвка Заявка 11 4 4 3 15 - 13 16
7. Мариуполь Заявка 12 4 4 4 14 - 17 16
8. Александрия Заявка 11 4 3 4 18 - 15 15
9. Заря Заявка 10 3 5 2 18 - 9 14
10. Ингулец Заявка 12 1 8 3 13 - 17 11
11. Минай Заявка 11 2 3 6 8 - 22 9
12. Днепр-1 Заявка 11 2 2 7 14 - 21 8
13. Львов Заявка 11 2 2 7 7 - 25 8
14. Рух Львов Заявка 12 0 6 6 8 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 7 5 2 0 21 - 6 17
2. Александрия Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
3. Динамо Киев Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
4. Ворскла Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
5. Десна Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
6. Олимпик Донецк Заявка 7 3 1 3 13 - 13 10
7. Колос Ковалёвка Заявка 6 2 3 1 9 - 5 9
8. Ингулец Заявка 7 1 5 1 7 - 8 8
9. Минай Заявка 6 2 1 3 4 - 10 7
10. Заря Заявка 5 1 3 1 7 - 4 6
11. Львов Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
12. Рух Львов Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
13. Днепр-1 Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
14. Мариуполь Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Мариуполь Заявка 11 4 4 3 13 - 15 16
3. Шахтёр Донецк Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
4. Ворскла Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
5. Заря Заявка 5 2 2 1 11 - 5 8
6. Колос Ковалёвка Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
7. Десна Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
8. Олимпик Донецк Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
9. Днепр-1 Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
10. Львов Заявка 6 1 1 4 3 - 13 4
11. Ингулец Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
12. Минай Заявка 5 0 2 3 4 - 12 2
13. Рух Львов Заявка 6 0 2 4 4 - 15 2
14. Александрия Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Бенито бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Захеди Шахаб бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Valeriy Lobanovskyi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Олимпик Донецк 86.8% (131)
X 11.9% (18)
Рух Львов 1.3% (2)
Все прогнозы
2.08 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.02 21.00 48.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.11 2.98 4.10
  1.08 10.01 30.72

Самый высокий коэффициент на матч «Олимпик Донецк» – «Рух Львов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Олимпик Донецк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рух Львов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Олимпик Донецк» – «Рух Львов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
11.00 1.02 8.10 1.06 7.20 1.09 5.55 1.14 2.14 1.71 2.85 1.42 1.73 2.07 1.87 1.92 1.40 2.15 1.28 6.10 1.72 2.08 1.18 4.75 1.04 10.00 0.00 18.50
7.20 1.05 6.25 1.08 3.26 1.29 2.54 1.48 1.86 1.98 1.47 2.57 1.32 3.10 1.13 5.00 1.10 5.70 1.02 9.70
3.72 1.28 2.98 1.39 4.54 1.19 2.86 1.41 3.98 1.24 3.34 1.32 2.69 1.46 1.98 1.85 2.49 1.53 2.05 1.78 1.59 2.36 1.38 3.02 1.48 2.63 1.27 3.69
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.00 1.38 1.88 1.92 2.05 1.75 1.35 3.15 1.45 2.70 1.06 8.80 1.04 10.00
2.51 1.49 1.78 1.97 1.41 2.77
2.84 1.41 2.34 1.59 1.83 1.98 1.51 2.53 1.75 2.06 1.46 2.67 1.17 4.77 1.12 5.84 1.20 4.32
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.90 1.25 2.45 1.47 1.60 2.18 1.28 3.50
2.65 1.44 1.77 1.98 1.34 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.75
Букмекер Да Нет
4.75 1.18
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
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Прогнозы на матч Олимпик Донецк 3:1 Рух Львов

Исход игры
Олимпик Донецк
86.8% (131)
Ничья
11.9% (18)
Рух Львов
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
24.83% (37)
Меньше
75.17% (112)
Обе команды забьют
Да
33.56% (50)
Нет
66.44% (99)
Популярный счёт
1:0 Олимпик Донецк
44.4% (67)
2:1 Олимпик Донецк
19.9% (30)
2:0 Олимпик Донецк
18.5% (28)
1:1 Ничья
9.3% (14)
3:1 Олимпик Донецк
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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