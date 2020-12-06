Десна
1:0
Конец матча
Стадион: им. Юрия Гагарина (Чернигов)
Ворскла
19' Желтая карточкаСтепанюк Руслан
30' Желтая карточкаЕрмаков Виталий
74' Желтая карточкаКалитвинцев Владислав
80' Желтая карточкаЯворский Сергей
84' Вторая желтая карточкаСтепанюк Руслан
1:0
90' ГолТамм Йоонас
44
Паст
Евгений
26
Конопля
Ефим
23
Сапай
Вадим
28
Пуцлин
Давид
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Конопля ЕфимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Сапай ВадимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Пуцлин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Васин ДенисПолузащитник
-
42 Гаджук ИльяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Максимов Юрий
Ход матча
19'
30'
80'
84'
90'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Будковский Филипп
|5 (1)
|0.42
|2.
|Тотовицкий Андрей
|4 (2)
|0.33
|3.
|Тамм Йоонас
|2
|0.17
|4.
|Шевцов Илья
|1
|0.08
|5.
|Гитченко Андрей
|1
|0.08
|6.
|Мостовой Андрей II
|1
|0.08
|7.
|Дегтярёв Максим
|1
|0.08
|8.
|Филиппов Александр
|1 (1)
|0.08
|9.
|Калитвинцев Владислав
|0
|0
|10.
|Гуцуляк Алексей
|0
|0
|11.
|Конопля Ефим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кулач Владислав
|5
|0.42
|2.
|Степанюк Руслан
|3
|0.25
|3.
|Скляр Александр
|2
|0.17
|4.
|Пуцлин Давид
|2
|0.17
|5.
|Кане Ибрахим
|2 (1)
|0.17
|6.
|Щербак Дмитрий
|1
|0.08
|7.
|Яворский Сергей
|1
|0.08
|8.
|Пердута Игорь
|0
|0
|9.
|Васин Денис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Имереков Максим
|4
|2
|2.
|Мостовой Андрей II
|5
|0
|3.
|Калитвинцев Владислав
|4
|0
|4.
|Гитченко Андрей
|3
|0
|5.
|Огиря Владислав
|3
|0
|6.
|Конопля Ефим
|3
|0
|7.
|Будковский Филипп
|2
|0
|8.
|Домбровский Андрей
|2
|0
|9.
|Ермаков Виталий
|2
|0
|10.
|Паст Евгений
|1
|0
|11.
|Картушов Егор
|1
|0
|12.
|Тамм Йоонас
|1
|0
|13.
|Литовка Игорь
|1
|0
|14.
|Тотовицкий Андрей
|1
|0
|15.
|Гуцуляк Алексей
|1
|0
|16.
|Хлёбас Дмитрий
|1
|0
|17.
|Мудрик Михаил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кане Ибрахим
|3
|2
|2.
|Скляр Александр
|4
|1
|3.
|Пуцлин Давид
|5
|0
|4.
|Кулач Владислав
|4
|0
|5.
|Ребенок Павел
|2
|1
|6.
|Степанюк Руслан
|2
|1
|7.
|Ндиайе Пап-Альюн II
|2
|1
|8.
|Якубу Наджиб
|2
|1
|9.
|Чеснаков Владимир
|3
|0
|10.
|Пердута Игорь
|3
|0
|11.
|Яворский Сергей
|2
|0
|12.
|Пешич Иван
|1
|0
|13.
|Щербак Дмитрий
|1
|0
|14.
|Ризнык Дмитрий
|1
|0
|15.
|Челядин Артём
|1
|0
|16.
|Кравчук Даниил
|1
|0
|17.
|Семилет Даниил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Десна
|6.25% (1)
|25% (4)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|Ворскла
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|31.25% (5)
|18.75% (3)
|25% (4)
|0
Предыдущие игры
Десна Последние 20 матчей: +9 =6 -5Колос Ковалёвка 1:1 Десна Десна 0:1 Львов Десна 1:0 Минай Александрия 2:2 Десна
Олимпик Донецк 0:2 Десна Днепр-1 2:0 Десна Десна 2:2 Шахтёр Донецк Десна 3:1 Рух Львов Вольфсбург 2:0 Десна Ингулец 1:1 Десна Динамо Киев 0:0 Десна Obolon 2:5 Десна Десна 3:1 Заря Десна 2:0 Олимпик Донецк Диназ Вышгород 1:4 Десна Заря 1:1 Десна Десна 1:3 Александрия Десна 2:4 Шахтёр Донецк Десна 5:1 Колос Ковалёвка Десна 3:2 Динамо Киев
Ворскла Последние 20 матчей: +7 =6 -7Агробизнес 1:0 Ворскла Динамо Киев 2:0 Ворскла Ворскла 3:0 Колос Ковалёвка Заря 0:0 Ворскла
Львов 1:0 Ворскла Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 0:1 Ворскла Днепр-1 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Мариуполь Александрия 0:2 Ворскла Ворскла 2:0 Ингулец Ворскла 2:4 Минай Ворскла 5:2 Рух Львов Днепр-1 3:0 Ворскла Ворскла 1:2 Мариуполь Динамо Киев 1:1 Ворскла Львов 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 2:0 Днепр-1
Последние игры между собой
Десна: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Ворскла: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|23 - 8
|29
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|30 - 11
|26
|3.
|Десна
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 11
|20
|4.
|Ворскла
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 9
|19
|5.
|Колос Ковалёвка
|1:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 13
|19
|6.
|Заря
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|21 - 10
|17
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|19 - 19
|16
|8.
|Мариуполь
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 17
|16
|9.
|Александрия
|0:1 Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 16
|15
|10.
|Ингулец
|Заявка
|12
|1
|8
|3
|13 - 17
|11
|11.
|Минай
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 22
|9
|12.
|Львов
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 25
|8
|13.
|Днепр-1
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 24
|8
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|8 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 6
|17
|2.
|Александрия
|0:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|3.
|Десна
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|4.
|Колос Ковалёвка
|1:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|5.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|6.
|Ворскла
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 13
|10
|8.
|Заря
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 5
|9
|9.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|10.
|Минай
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|11.
|Львов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 15
|16
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|4.
|Ворскла
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|5.
|Заря
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 5
|8
|6.
|Колос Ковалёвка
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|7.
|Десна
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|9.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 12
|4
|10.
|Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 13
|4
|11.
|Ингулец
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|12.
|Минай
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 12
|2
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 15
|2
|14.
|Александрия
|0:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Десна» – «Ворскла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Десна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ворскла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Десна» – «Ворскла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Десна 1:0 Ворскла
Исход игры
Десна
41.7% (63)
Ничья
43.7% (66)
Ворскла
14.6% (22)
Тотал 2.5
Больше
34.23% (51)
Меньше
65.77% (98)
Обе команды забьют
Да
73.83% (110)
Нет
26.17% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.1% (59)
2:1 Десна
21.2% (32)
1:0 Десна
18.5% (28)
1:2 Ворскла
9.9% (15)
0:1 Ворскла
3.3% (5)
2:2 Ничья
2.6% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
2:0 Десна
1.3% (2)
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