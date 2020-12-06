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  3. Украина
Десна
1:0
Конец матча

Стадион:
Ворскла
0'
19' Желтая карточка
Степанюк Руслан
30' Желтая карточка
Ермаков Виталий
74' Желтая карточка
Калитвинцев Владислав
80' Желтая карточка
Яворский Сергей
84' Вторая желтая карточка
Степанюк Руслан
1:0
90' Гол
Тамм Йоонас
90'+6
44
Паст
Евгений
4
Тамм
Йоонас
17
Гитченко
Андрей
5
Ермаков
Виталий
26
Конопля
Ефим
7
Огиря
Владислав
9
Арвеладзе
Леван
22
Мостовой
Андрей
II
11
Калитвинцев
Владислав
28
Будковский
Филипп
14
Мудрик
Михаил
31
Ризнык
Дмитрий
23
Сапай
Вадим
13
Яворский
Сергей
92
Ндиайе
Пап-Альюн
II
4
Пердута
Игорь
6
Скляр
Александр
28
Пуцлин
Давид
5
Якубу
Наджиб
38
Челядин
Артём
99
Щербак
Дмитрий
11
Степанюк
Руслан
Десна
Ворскла

Бомбардиры внутри турнира

Десна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Будковский Филипп 5 (1) 0.42
2. Тотовицкий Андрей 4 (2) 0.33
3. Тамм Йоонас 2 0.17
4. Шевцов Илья 1 0.08
5. Гитченко Андрей 1 0.08
6. Мостовой Андрей II 1 0.08
7. Дегтярёв Максим 1 0.08
8. Филиппов Александр 1 (1) 0.08
9. Калитвинцев Владислав 0 0
10. Гуцуляк Алексей 0 0
11. Конопля Ефим 0 0
Ворскла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кулач Владислав 5 0.42
2. Степанюк Руслан 3 0.25
3. Скляр Александр 2 0.17
4. Пуцлин Давид 2 0.17
5. Кане Ибрахим 2 (1) 0.17
6. Щербак Дмитрий 1 0.08
7. Яворский Сергей 1 0.08
8. Пердута Игорь 0 0
9. Васин Денис 0 0

Карточки

Десна
# Игрок      
1. Имереков Максим 4 2
2. Мостовой Андрей II 5 0
3. Калитвинцев Владислав 4 0
4. Гитченко Андрей 3 0
5. Огиря Владислав 3 0
6. Конопля Ефим 3 0
7. Будковский Филипп 2 0
8. Домбровский Андрей 2 0
9. Ермаков Виталий 2 0
10. Паст Евгений 1 0
11. Картушов Егор 1 0
12. Тамм Йоонас 1 0
13. Литовка Игорь 1 0
14. Тотовицкий Андрей 1 0
15. Гуцуляк Алексей 1 0
16. Хлёбас Дмитрий 1 0
17. Мудрик Михаил 1 0
Ворскла
# Игрок      
1. Кане Ибрахим 3 2
2. Скляр Александр 4 1
3. Пуцлин Давид 5 0
4. Кулач Владислав 4 0
5. Ребенок Павел 2 1
6. Степанюк Руслан 2 1
7. Ндиайе Пап-Альюн II 2 1
8. Якубу Наджиб 2 1
9. Чеснаков Владимир 3 0
10. Пердута Игорь 3 0
11. Яворский Сергей 2 0
12. Пешич Иван 1 0
13. Щербак Дмитрий 1 0
14. Ризнык Дмитрий 1 0
15. Челядин Артём 1 0
16. Кравчук Даниил 1 0
17. Семилет Даниил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Десна 6.25% (1) 25% (4) 18.75% (3) 12.5% (2) 18.75% (3) 18.75% (3)
 Ворскла 12.5% (2) 12.5% (2) 31.25% (5) 18.75% (3) 25% (4) 0

Предыдущие игры

Десна Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Колос Ковалёвка 1:1 Десна Десна 0:1 Львов Десна 1:0 Минай Александрия 2:2 Десна
Олимпик Донецк 0:2 Десна Днепр-1 2:0 Десна Десна 2:2 Шахтёр Донецк Десна 3:1 Рух Львов Вольфсбург 2:0 Десна Ингулец 1:1 Десна Динамо Киев 0:0 Десна Obolon 2:5 Десна Десна 3:1 Заря Десна 2:0 Олимпик Донецк Диназ Вышгород 1:4 Десна Заря 1:1 Десна Десна 1:3 Александрия Десна 2:4 Шахтёр Донецк Десна 5:1 Колос Ковалёвка Десна 3:2 Динамо Киев
Ворскла Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Агробизнес 1:0 Ворскла Динамо Киев 2:0 Ворскла Ворскла 3:0 Колос Ковалёвка Заря 0:0 Ворскла
Львов 1:0 Ворскла Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 0:1 Ворскла Днепр-1 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Мариуполь Александрия 0:2 Ворскла Ворскла 2:0 Ингулец Ворскла 2:4 Минай Ворскла 5:2 Рух Львов Днепр-1 3:0 Ворскла Ворскла 1:2 Мариуполь Динамо Киев 1:1 Ворскла Львов 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 2:0 Днепр-1

Последние игры между собой

Десна: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Ворскла: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Десна 0:1 Ворскла Кубок Ворскла 0:1 Десна Премьер-лига Десна 2:0 Ворскла Премьер-лига Десна 0:1 Ворскла Премьер-лига
Ворскла 3:3 Десна Премьер-лига Ворскла 0:0 Десна Премьер-лига Десна 0:2 Ворскла Премьер-лига Десна 1:2 Ворскла Кубок Десна 1:2 Ворскла Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 12 9 2 1 23 - 8 29
2. Шахтёр Донецк Заявка 12 7 5 0 30 - 11 26
3. Десна Заявка 12 5 5 2 16 - 11 20
4. Ворскла Заявка 12 5 4 3 16 - 9 19
5. Колос Ковалёвка 1:0 Заявка 12 5 4 3 16 - 13 19
6. Заря Заявка 11 4 5 2 21 - 10 17
7. Олимпик Донецк Заявка 11 5 1 5 19 - 19 16
8. Мариуполь Заявка 12 4 4 4 14 - 17 16
9. Александрия 0:1 Заявка 12 4 3 5 18 - 16 15
10. Ингулец Заявка 12 1 8 3 13 - 17 11
11. Минай Заявка 11 2 3 6 8 - 22 9
12. Львов Заявка 11 2 2 7 7 - 25 8
13. Днепр-1 Заявка 12 2 2 8 15 - 24 8
14. Рух Львов Заявка 12 0 6 6 8 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 7 5 2 0 21 - 6 17
2. Александрия 0:1 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
3. Десна Заявка 6 4 1 1 10 - 5 13
4. Колос Ковалёвка 1:0 Заявка 7 3 3 1 10 - 5 12
5. Динамо Киев Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
6. Ворскла Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
7. Олимпик Донецк Заявка 7 3 1 3 13 - 13 10
8. Заря Заявка 6 2 3 1 10 - 5 9
9. Ингулец Заявка 7 1 5 1 7 - 8 8
10. Минай Заявка 6 2 1 3 4 - 10 7
11. Львов Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
12. Рух Львов Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
13. Днепр-1 Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
14. Мариуполь Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Мариуполь Заявка 11 4 4 3 13 - 15 16
3. Шахтёр Донецк Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
4. Ворскла Заявка 8 2 3 3 6 - 7 9
5. Заря Заявка 5 2 2 1 11 - 5 8
6. Колос Ковалёвка 1:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
7. Десна Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
8. Олимпик Донецк Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
9. Днепр-1 Заявка 5 1 1 3 8 - 12 4
10. Львов Заявка 6 1 1 4 3 - 13 4
11. Ингулец Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
12. Минай Заявка 5 0 2 3 4 - 12 2
13. Рух Львов Заявка 6 0 2 4 4 - 15 2
14. Александрия 0:1 Заявка 5 0 1 4 3 - 7 1
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Ермаков Виталий получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Степанюк Руслан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Yuri Gagarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Десна 41.7% (63)
X 43.7% (66)
Ворскла 14.6% (22)
Все прогнозы
1.9 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.30 1.25 24.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.80 1.65 5.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.86 3.62 3.90
  4.26 1.45 7.25

Самый высокий коэффициент на матч «Десна» – «Ворскла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Десна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ворскла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Десна» – «Ворскла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
1.77 2.04 1.20 4.44 1.11 6.50 1.09 7.20 2.17 1.69 1.07 8.40 1.74 2.10 1.03 12.00 1.70 2.15 1.03 12.00 1.14 5.00 1.11 5.70 1.03 10.00 1.02 10.50 1.01 18.50
9.50 1.02 8.30 1.03 3.40 1.27 2.60 1.46 1.88 1.96 1.48 2.54 1.31 3.14 1.12 5.15 1.09 5.90 1.01 11.00 1.03 9.00
1.51 2.54 1.29 3.53 1.56 2.42 1.35 3.13 1.59 2.36 1.39 2.97 1.33 3.27 1.50 2.59 1.94 1.89 1.74 2.12 1.54 2.50 1.47 2.69 1.37 3.11 1.14 5.99
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.45 2.70 1.06 8.80 1.04 10.00 1.13 5.50
2.94 1.37 1.95 1.80 1.41 2.77 1.22 4.00
1.26 3.77 1.13 5.75 2.02 1.82 1.62 2.32 1.44 2.82
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.31 2.27 1.62 1.55 2.45 1.29 3.45 1.30 3.35
2.65 1.44 1.67 2.12 1.27 3.54

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
10.00 1.04
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
4.00 1.24
Где смотреть матч Десна 1:0 Ворскла онлайн

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Прогнозы на матч Десна 1:0 Ворскла

Исход игры
Десна
41.7% (63)
Ничья
43.7% (66)
Ворскла
14.6% (22)
Тотал 2.5
Больше
34.23% (51)
Меньше
65.77% (98)
Обе команды забьют
Да
73.83% (110)
Нет
26.17% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.1% (59)
2:1 Десна
21.2% (32)
1:0 Десна
18.5% (28)
1:2 Ворскла
9.9% (15)
0:1 Ворскла
3.3% (5)
2:2 Ничья
2.6% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
2:0 Десна
1.3% (2)
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3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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