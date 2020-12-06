Заря
3:1
Конец матча
Стадион: Славутич-Арена
Днепр-1
1:0
52' ГолГромов Артём
2:0
75' ГолГромов Артём
3:0
84' ГолИванисеня Дмитрий
3:1
90' ГолНазаренко Александр
28
Громов
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Громов АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
50 Гринь СергейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
Ход матча
52'
75'
2:0
84'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кочергин Владислав
|5
|0.45
|2.
|Гладкий Александр
|4
|0.36
|3.
|Громов Артём
|4
|0.36
|4.
|Юрченко Владлен
|3 (2)
|0.27
|5.
|Иванисеня Дмитрий
|3
|0.27
|6.
|Фаворов Денис
|1
|0.09
|7.
|Сайяд Аллахьяр
|1
|0.09
|8.
|Кабаев Владислав
|0
|0
|9.
|Хомченовский Дмитрий
|0
|0
|10.
|Назарина Егор
|0
|0
|11.
|Руфати Агрон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Назаренко Александр
|4
|0.33
|2.
|Хобленко Алексей
|3 (1)
|0.25
|3.
|Довбик Артём
|2 (1)
|0.17
|4.
|Когут Игорь
|1
|0.08
|5.
|Цуриков Андрей
|1
|0.08
|6.
|Булеца Сергей
|1
|0.08
|7.
|Чичиков Алексей
|1
|0.08
|8.
|Адамюк Владимир
|1
|0.08
|9.
|Коркишко Дмитрий
|1 (1)
|0.08
|10.
|Кравченко Сергей
|0
|0
|11.
|Пихалёнок Александр
|0
|0
|12.
|Лукас Тэйлор
|0
|0
|13.
|Дубинчак Владислав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вернидуб Виталий
|5
|0
|2.
|Цвек Ловро
|4
|0
|3.
|Юрченко Владлен
|2
|1
|4.
|Фаворов Денис
|3
|0
|5.
|Кабаев Владислав
|3
|0
|6.
|Хомченовский Дмитрий
|1
|1
|7.
|Иванисеня Дмитрий
|2
|0
|8.
|Абу-Ханна Джоэл
|2
|0
|9.
|Кочергин Владислав
|2
|0
|10.
|Гречкин Максим
|2
|0
|#
|Игрок
|1.
|Когут Игорь
|4
|1
|2.
|Назаренко Александр
|4
|0
|3.
|Цуриков Андрей
|2
|1
|4.
|Адамюк Владимир
|3
|0
|5.
|Дубинчак Владислав
|3
|0
|6.
|Хобленко Алексей
|1
|1
|7.
|Кравченко Сергей
|2
|0
|8.
|Логинов Сергей
|2
|0
|9.
|Сваток Александр
|2
|0
|10.
|Ди Франко Франсиско
|2
|0
|11.
|Вакулко Юрий
|2
|0
|12.
|Дуглас Силва
|1
|0
|13.
|Пихалёнок Александр
|1
|0
|14.
|Лукас Тэйлор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Заря
|9.52% (2)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|Днепр-1
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|20% (3)
|0
|33.33% (5)
Предыдущие игры
Заря Последние 20 матчей: +7 =6 -7Заря 1:0 Лестер Минай 0:3 Заря АЕК 0:3 Заря Заря 0:0 Ворскла
Днепр-1 Последние 20 матчей: +7 =3 -10ВПК-Агро 0:5 Днепр-1 Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк Минай 3:2 Днепр-1 Днепр-1 0:2 Колос Ковалёвка
Днепр-1 1:2 Динамо Киев Львов 1:3 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Десна Днепр-1 2:2 Ворскла Александрия 4:1 Днепр-1 Днепр-1 1:2 Мариуполь Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Заря 2:3 Днепр-1 Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Ворскла Днепр-1 3:2 Львов Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Мариуполь 2:1 Днепр-1 Ворскла 2:0 Днепр-1
Последние игры между собой
Заря: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Днепр-1: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|23 - 8
|29
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|30 - 11
|26
|3.
|Десна
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 11
|20
|4.
|Ворскла
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 9
|19
|5.
|Колос Ковалёвка
|1:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 13
|19
|6.
|Заря
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|21 - 10
|17
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|19 - 19
|16
|8.
|Мариуполь
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 17
|16
|9.
|Александрия
|0:1 Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 16
|15
|10.
|Ингулец
|Заявка
|12
|1
|8
|3
|13 - 17
|11
|11.
|Минай
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 22
|9
|12.
|Львов
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 25
|8
|13.
|Днепр-1
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 24
|8
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|8 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 6
|17
|2.
|Александрия
|0:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|3.
|Десна
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|4.
|Колос Ковалёвка
|1:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|5.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|6.
|Ворскла
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 13
|10
|8.
|Заря
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 5
|9
|9.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|10.
|Минай
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|11.
|Львов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 15
|16
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|4.
|Ворскла
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|5.
|Заря
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 5
|8
|6.
|Колос Ковалёвка
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|7.
|Десна
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|9.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 12
|4
|10.
|Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 13
|4
|11.
|Ингулец
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|12.
|Минай
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 12
|2
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 15
|2
|14.
|Александрия
|0:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Заря» – «Днепр-1» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Заря» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Днепр-1» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Заря» – «Днепр-1», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Заря 3:1 Днепр-1
Исход игры
Заря
92.1% (139)
Ничья
6.6% (10)
Днепр-1
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
43.62% (65)
Меньше
56.38% (84)
Обе команды забьют
Да
46.31% (69)
Нет
53.69% (80)
Популярный счёт
2:1 Заря
34.4% (52)
2:0 Заря
26.5% (40)
1:0 Заря
21.9% (33)
1:1 Ничья
6% (9)
3:1 Заря
4% (6)
3:0 Заря
2.6% (4)
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