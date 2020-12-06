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Заря
3:1
Конец матча

Стадион:
Днепр-1
23
Василь
Никола
45
Фаворов
Денис
15
Вернидуб
Виталий
20
Абу-Ханна
Джоэл
97
Цыганик
Андрей
27
Назарина
Егор
80
Юрченко
Владлен
21
Иванисеня
Дмитрий
28
Громов
Артём
22
Кабаев
Владислав
90
Сайяд
Аллахьяр
23
Сарнавский
Богдан
29
Назаренко
Александр
39
Сваток
Александр
15
Логинов
Сергей
3
Адамюк
Владимир
4
Кравченко
Сергей
5
Коркишко
Дмитрий
14
Ярмолюк
Егор
97
Игнатенко
Даниил
20
Ди
Франко
Франсиско
9
Хобленко
Алексей
Заря
Днепр-1

Бомбардиры внутри турнира

Заря
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кочергин Владислав 5 0.45
2. Гладкий Александр 4 0.36
3. Громов Артём 4 0.36
4. Юрченко Владлен 3 (2) 0.27
5. Иванисеня Дмитрий 3 0.27
6. Фаворов Денис 1 0.09
7. Сайяд Аллахьяр 1 0.09
8. Кабаев Владислав 0 0
9. Хомченовский Дмитрий 0 0
10. Назарина Егор 0 0
11. Руфати Агрон 0 0
Днепр-1
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Назаренко Александр 4 0.33
2. Хобленко Алексей 3 (1) 0.25
3. Довбик Артём 2 (1) 0.17
4. Когут Игорь 1 0.08
5. Цуриков Андрей 1 0.08
6. Булеца Сергей 1 0.08
7. Чичиков Алексей 1 0.08
8. Адамюк Владимир 1 0.08
9. Коркишко Дмитрий 1 (1) 0.08
10. Кравченко Сергей 0 0
11. Пихалёнок Александр 0 0
12. Лукас Тэйлор 0 0
13. Дубинчак Владислав 0 0

Карточки

Заря
# Игрок      
1. Вернидуб Виталий 5 0
2. Цвек Ловро 4 0
3. Юрченко Владлен 2 1
4. Фаворов Денис 3 0
5. Кабаев Владислав 3 0
6. Хомченовский Дмитрий 1 1
7. Иванисеня Дмитрий 2 0
8. Абу-Ханна Джоэл 2 0
9. Кочергин Владислав 2 0
10. Гречкин Максим 2 0
Днепр-1
# Игрок      
1. Когут Игорь 4 1
2. Назаренко Александр 4 0
3. Цуриков Андрей 2 1
4. Адамюк Владимир 3 0
5. Дубинчак Владислав 3 0
6. Хобленко Алексей 1 1
7. Кравченко Сергей 2 0
8. Логинов Сергей 2 0
9. Сваток Александр 2 0
10. Ди Франко Франсиско 2 0
11. Вакулко Юрий 2 0
12. Дуглас Силва 1 0
13. Пихалёнок Александр 1 0
14. Лукас Тэйлор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Заря 9.52% (2) 14.29% (3) 19.05% (4) 19.05% (4) 19.05% (4) 19.05% (4)
 Днепр-1 26.67% (4) 13.33% (2) 6.67% (1) 20% (3) 0 33.33% (5)

Предыдущие игры

Заря Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Заря 1:0 Лестер Минай 0:3 Заря АЕК 0:3 Заря Заря 0:0 Ворскла
Заря 1:4 АЕК Ингулец 1:1 Заря Заря 1:2 Брага Заря 4:0 Рух Львов Лестер 3:0 Заря Заря 1:1 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:1 Заря Львов 0:5 Заря Заря 2:2 Шахтёр Донецк Заря 0:1 Мариуполь Заря 4:0 Александрия Десна 3:1 Заря Заря 2:1 Мариуполь Заря 2:3 Днепр-1 Заря 1:1 Десна Динамо Киев 3:1 Заря
Днепр-1 Последние 20 матчей: +7 =3 -10
ВПК-Агро 0:5 Днепр-1 Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк Минай 3:2 Днепр-1 Днепр-1 0:2 Колос Ковалёвка
Днепр-1 1:2 Динамо Киев Львов 1:3 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Десна Днепр-1 2:2 Ворскла Александрия 4:1 Днепр-1 Днепр-1 1:2 Мариуполь Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Заря 2:3 Днепр-1 Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Ворскла Днепр-1 3:2 Львов Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Мариуполь 2:1 Днепр-1 Ворскла 2:0 Днепр-1

Последние игры между собой

Заря: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Днепр-1: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Заря 2:3 Днепр-1 Товарищеские матчи Днепр-1 1:4 Заря Премьер-лига Заря 1:1 Днепр-1 Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 12 9 2 1 23 - 8 29
2. Шахтёр Донецк Заявка 12 7 5 0 30 - 11 26
3. Десна Заявка 12 5 5 2 16 - 11 20
4. Ворскла Заявка 12 5 4 3 16 - 9 19
5. Колос Ковалёвка 1:0 Заявка 12 5 4 3 16 - 13 19
6. Заря Заявка 11 4 5 2 21 - 10 17
7. Олимпик Донецк Заявка 11 5 1 5 19 - 19 16
8. Мариуполь Заявка 12 4 4 4 14 - 17 16
9. Александрия 0:1 Заявка 12 4 3 5 18 - 16 15
10. Ингулец Заявка 12 1 8 3 13 - 17 11
11. Минай Заявка 11 2 3 6 8 - 22 9
12. Львов Заявка 11 2 2 7 7 - 25 8
13. Днепр-1 Заявка 12 2 2 8 15 - 24 8
14. Рух Львов Заявка 12 0 6 6 8 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 7 5 2 0 21 - 6 17
2. Александрия 0:1 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
3. Десна Заявка 6 4 1 1 10 - 5 13
4. Колос Ковалёвка 1:0 Заявка 7 3 3 1 10 - 5 12
5. Динамо Киев Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
6. Ворскла Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
7. Олимпик Донецк Заявка 7 3 1 3 13 - 13 10
8. Заря Заявка 6 2 3 1 10 - 5 9
9. Ингулец Заявка 7 1 5 1 7 - 8 8
10. Минай Заявка 6 2 1 3 4 - 10 7
11. Львов Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
12. Рух Львов Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
13. Днепр-1 Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
14. Мариуполь Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Мариуполь Заявка 11 4 4 3 13 - 15 16
3. Шахтёр Донецк Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
4. Ворскла Заявка 8 2 3 3 6 - 7 9
5. Заря Заявка 5 2 2 1 11 - 5 8
6. Колос Ковалёвка 1:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
7. Десна Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
8. Олимпик Донецк Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
9. Днепр-1 Заявка 5 1 1 3 8 - 12 4
10. Львов Заявка 6 1 1 4 3 - 13 4
11. Ингулец Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
12. Минай Заявка 5 0 2 3 4 - 12 2
13. Рух Львов Заявка 6 0 2 4 4 - 15 2
14. Александрия 0:1 Заявка 5 0 1 4 3 - 7 1
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Slavutych Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Заря 92.1% (139)
X 6.6% (10)
Днепр-1 1.3% (2)
Все прогнозы
2.25 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.13 7.50 27.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.53 4.30 5.90
  1.16 6.06 30.99

Самый высокий коэффициент на матч «Заря» – «Днепр-1» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Заря» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Днепр-1» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Заря» – «Днепр-1», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.60 1.19 3.25 1.33 2.85 1.42 1.85 1.95 1.66 2.20 1.74 2.03 1.15 5.30 1.72 2.12 1.09 7.20 1.10 6.80 1.08 7.77 1.03 10.00 1.02 11.00 1.02 17.50 1.01 12.00
8.90 1.02 7.90 1.04 3.55 1.25 2.81 1.40 1.97 1.87 1.54 2.38 1.35 2.93 1.15 3.98 1.11 4.65 1.02 8.90 1.06 7.00 1.00 11.25
2.96 1.39 2.13 1.72 2.52 1.52 2.06 1.77 1.58 2.37 1.37 3.05 1.39 2.98 1.21 4.28 1.56 2.43 1.46 2.75 1.37 3.12 1.13 6.10 1.10 6.90
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
1.47 2.65 1.07 8.40 1.04 10.00 1.22 5.30
2.85 1.39 1.95 1.80 1.45 2.62 1.22 3.98
1.22 4.21 1.11 6.51 2.04 1.79 1.63 2.29 1.47 2.71 1.33 3.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.23 2.90 1.38 1.75 2.00 1.32 3.20 1.24 4.00
2.77 1.41 1.73 2.03 1.38 2.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.10 1.16
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.70 1.28
Где смотреть матч Заря 3:1 Днепр-1 онлайн

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Прогнозы на матч Заря 3:1 Днепр-1

Исход игры
Заря
92.1% (139)
Ничья
6.6% (10)
Днепр-1
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
43.62% (65)
Меньше
56.38% (84)
Обе команды забьют
Да
46.31% (69)
Нет
53.69% (80)
Популярный счёт
2:1 Заря
34.4% (52)
2:0 Заря
26.5% (40)
1:0 Заря
21.9% (33)
1:1 Ничья
6% (9)
3:1 Заря
4% (6)
3:0 Заря
2.6% (4)
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