Колос Ковалёвка
1:0
Второй тайм: 45'
Стадион: Stadion Kolos
Александрия
8' Желтая карточкаСелезнёв Евгений
0:0
15' Не забитый пенальтиГречишкин Дмитрий
16' Желтая карточкаГречишкин Дмитрий
1:0
26' ПенальтиСелезнёв Евгений
69
Ильин
Олег
14
Милько
Вадим
79
Панькив
Юрий
20
Пашаев
Павел
90
Дубра
Каспар
18
Ситало
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
94 Данфа МамадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Костышин Руслан
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
-
20 Пашаев ПавелЗащитник
- Защитник
-
90 Дубра КаспарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ситало АртёмНападающий
- Запасные игроки
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шаран Владимир
Ход матча
15'
26'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Селезнёв Евгений
|4 (4)
|0.33
|2.
|Лысенко Владимир
|3 (1)
|0.25
|3.
|Морозко Евгений
|2
|0.17
|4.
|Исаенко Евгений
|1
|0.08
|5.
|Милько Вадим
|1
|0.08
|6.
|Гавриш Виталий
|1
|0.08
|7.
|Смирный Евгений
|1
|0.08
|8.
|Костишин Денис
|1
|0.08
|9.
|Данфа Мамаду
|1
|0.08
|10.
|Ореховский Павел
|1 (1)
|0.08
|11.
|Богданов Андрей
|0
|0
|12.
|Кравченко Никита
|0
|0
|13.
|Антюх Денис
|0
|0
|14.
|Ильин Олег
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Банада Евгений
|3
|0.25
|2.
|Ситало Артём
|2
|0.17
|3.
|Третьяков Максим
|2 (1)
|0.17
|4.
|Безбородько Денис
|2
|0.17
|5.
|Лучкевич Валерий
|1
|0.08
|6.
|Мышенко Богдан
|1
|0.08
|7.
|Грицук Василий
|1
|0.08
|8.
|Гордиенко Артём
|1
|0.08
|9.
|Бондаренко Валерий
|1
|0.08
|10.
|Шастал Дмитрий
|1
|0.08
|11.
|Устименко Денис
|1
|0.08
|12.
|Mykyta Dudka
|1
|0.08
|13.
|Гречишкин Дмитрий
|1 (1)
|0.08
|14.
|Ковалец Кирилл
|0
|0
|15.
|Пашаев Павел
|0
|0
|16.
|Бабогло Владислав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Селезнёв Евгений
|3
|0
|2.
|Задоя Евгений
|3
|0
|3.
|Петров Кирилл
|3
|0
|4.
|Ильин Олег
|3
|0
|5.
|Лысенко Владимир
|2
|0
|6.
|Милько Вадим
|2
|0
|7.
|Гавриш Виталий
|2
|0
|8.
|Новак Евгений
|2
|0
|9.
|Смирный Евгений
|2
|0
|10.
|Кравченко Никита
|2
|0
|11.
|Богданов Андрей
|1
|0
|12.
|Бондаренко Александр
|1
|0
|13.
|Зозуля Алексей
|1
|0
|14.
|Максименко Максим
|1
|0
|15.
|Ореховский Павел
|1
|0
|16.
|Черноморец Александр
|1
|0
|17.
|Костишин Денис
|1
|0
|18.
|Антюх Денис
|1
|0
|19.
|Данфа Мамаду
|1
|0
|20.
|Волынец Евгений
|1
|0
|21.
|Емец Владислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пашаев Павел
|5
|0
|2.
|Гречишкин Дмитрий
|4
|0
|3.
|Банада Евгений
|2
|1
|4.
|Бондаренко Валерий
|2
|1
|5.
|Мышенко Богдан
|3
|0
|6.
|Лучкевич Валерий
|1
|1
|7.
|Третьяков Максим
|2
|0
|8.
|Ситало Артём
|2
|0
|9.
|Мельник Александр
|2
|0
|10.
|Гордиенко Артём
|1
|0
|11.
|Мирошниченко Денис
|1
|0
|12.
|Панькив Юрий
|1
|0
|13.
|Задерака Максим
|1
|0
|14.
|Ковалец Кирилл
|1
|0
|15.
|Безбородько Денис
|1
|0
|16.
|Грицук Василий
|1
|0
|17.
|Дубра Каспар
|1
|0
|18.
|Стецков Тимур
|1
|0
|19.
|Бабогло Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Колос Ковалёвка
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|0
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|33.33% (5)
|Александрия
|16.67% (3)
|0
|22.22% (4)
|22.22% (4)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
Предыдущие игры
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +10 =4 -6Нива 0:4 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Десна Ворскла 3:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 0:2 Колос Ковалёвка
Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 2:2 Минай Заря 1:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Риека 2:0 Колос Ковалёвка Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Львов Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Заря
Александрия Последние 20 матчей: +6 =6 -8Александрия 3:0 Минай Александрия 0:0 Рух Львов Шахтёр Донецк 1:1 Александрия Александрия 1:0 Львов
Александрия 2:2 Десна Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 4:3 Ингулец Олимпик Донецк 3:2 Александрия Александрия 4:1 Днепр-1 Александрия 0:2 Ворскла Минай 1:0 Александрия Заря 4:0 Александрия Александрия 4:1 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Десна 1:3 Александрия Александрия 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:2 Александрия
Последние игры между собой
Колос Ковалёвка: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Александрия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|23 - 8
|29
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|30 - 11
|26
|3.
|Десна
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 11
|20
|4.
|Ворскла
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 9
|19
|5.
|Колос Ковалёвка
|1:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 13
|19
|6.
|Заря
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|21 - 10
|17
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|19 - 19
|16
|8.
|Мариуполь
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 17
|16
|9.
|Александрия
|0:1 Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 16
|15
|10.
|Ингулец
|Заявка
|12
|1
|8
|3
|13 - 17
|11
|11.
|Минай
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 22
|9
|12.
|Львов
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 25
|8
|13.
|Днепр-1
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 24
|8
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|8 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 6
|17
|2.
|Александрия
|0:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|3.
|Десна
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|4.
|Колос Ковалёвка
|1:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|5.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|6.
|Ворскла
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 13
|10
|8.
|Заря
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 5
|9
|9.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|10.
|Минай
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|11.
|Львов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 15
|16
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|4.
|Ворскла
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|5.
|Заря
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 5
|8
|6.
|Колос Ковалёвка
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|7.
|Десна
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|9.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 12
|4
|10.
|Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 13
|4
|11.
|Ингулец
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|12.
|Минай
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 12
|2
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 15
|2
|14.
|Александрия
|0:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Колос Ковалёвка» – «Александрия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Колос Ковалёвка» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Александрия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Колос Ковалёвка» – «Александрия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 1:0 Александрия
Исход игры
Колос Ковалёвка
36.2% (55)
Ничья
47.4% (72)
Александрия
16.4% (25)
Тотал 2.5
Больше
26% (39)
Меньше
74% (111)
Обе команды забьют
Да
70.67% (106)
Нет
29.33% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.1% (67)
1:0 Колос Ковалёвка
15.8% (24)
2:1 Колос Ковалёвка
15.1% (23)
1:2 Александрия
7.9% (12)
0:1 Александрия
6.6% (10)
2:0 Колос Ковалёвка
3.9% (6)
0:0 Ничья
2.6% (4)
2:3 Александрия
1.3% (2)
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