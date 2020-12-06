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Колос Ковалёвка
1:1
Конец матча

Стадион:
Александрия
0'
8' Желтая карточка
Селезнёв Евгений
0:0
15' Не забитый пенальти
Гречишкин Дмитрий
16' Желтая карточка
Гречишкин Дмитрий
1:0
26' Пенальти
Селезнёв Евгений
52' Желтая карточка
Пашаев Павел
1:1
53' Гол
Шастал Дмитрий
57' Желтая карточка
Мышенко Богдан
69' Желтая карточка
Бабогло Владислав
83' Желтая карточка
Антюх Денис
90'+4
25
Волынец
Евгений
24
Зозуля
Алексей
5
Петров
Кирилл
21
Новак
Евгений
15
Черноморец
Александр
69
Ильин
Олег
14
Милько
Вадим
48
Ореховский
Павел
9
Антюх
Денис
8
Смирный
Евгений
11
Селезнёв
Евгений
79
Панькив
Юрий
20
Пашаев
Павел
4
Бабогло
Владислав
90
Дубра
Каспар
5
Стецков
Тимур
10
Третьяков
Максим
44
Банада
Евгений
27
Гречишкин
Дмитрий
23
Шастал
Дмитрий
6
Ковалец
Кирилл
18
Ситало
Артём
Колос Ковалёвка
Александрия

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Селезнёв Евгений 4 (4) 0.33
2. Лысенко Владимир 3 (1) 0.25
3. Морозко Евгений 2 0.17
4. Исаенко Евгений 1 0.08
5. Милько Вадим 1 0.08
6. Гавриш Виталий 1 0.08
7. Смирный Евгений 1 0.08
8. Костишин Денис 1 0.08
9. Данфа Мамаду 1 0.08
10. Ореховский Павел 1 (1) 0.08
11. Богданов Андрей 0 0
12. Кравченко Никита 0 0
13. Антюх Денис 0 0
14. Ильин Олег 0 0
Александрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Банада Евгений 3 0.25
2. Ситало Артём 2 0.17
3. Третьяков Максим 2 (1) 0.17
4. Безбородько Денис 2 0.17
5. Шастал Дмитрий 2 0.17
6. Лучкевич Валерий 1 0.08
7. Мышенко Богдан 1 0.08
8. Грицук Василий 1 0.08
9. Гордиенко Артём 1 0.08
10. Бондаренко Валерий 1 0.08
11. Устименко Денис 1 0.08
12. Mykyta Dudka 1 0.08
13. Гречишкин Дмитрий 1 (1) 0.08
14. Ковалец Кирилл 0 0
15. Пашаев Павел 0 0
16. Бабогло Владислав 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
# Игрок      
1. Селезнёв Евгений 3 0
2. Задоя Евгений 3 0
3. Петров Кирилл 3 0
4. Ильин Олег 3 0
5. Лысенко Владимир 2 0
6. Милько Вадим 2 0
7. Гавриш Виталий 2 0
8. Новак Евгений 2 0
9. Смирный Евгений 2 0
10. Кравченко Никита 2 0
11. Антюх Денис 2 0
12. Богданов Андрей 1 0
13. Бондаренко Александр 1 0
14. Зозуля Алексей 1 0
15. Максименко Максим 1 0
16. Ореховский Павел 1 0
17. Черноморец Александр 1 0
18. Костишин Денис 1 0
19. Данфа Мамаду 1 0
20. Волынец Евгений 1 0
21. Емец Владислав 1 0
Александрия
# Игрок      
1. Пашаев Павел 6 0
2. Гречишкин Дмитрий 4 0
3. Мышенко Богдан 4 0
4. Банада Евгений 2 1
5. Бондаренко Валерий 2 1
6. Лучкевич Валерий 1 1
7. Третьяков Максим 2 0
8. Ситало Артём 2 0
9. Бабогло Владислав 2 0
10. Мельник Александр 2 0
11. Гордиенко Артём 1 0
12. Мирошниченко Денис 1 0
13. Панькив Юрий 1 0
14. Задерака Максим 1 0
15. Ковалец Кирилл 1 0
16. Безбородько Денис 1 0
17. Грицук Василий 1 0
18. Дубра Каспар 1 0
19. Стецков Тимур 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Колос Ковалёвка 12.5% (2) 31.25% (5) 0 12.5% (2) 12.5% (2) 31.25% (5)
 Александрия 15.79% (3) 0 21.05% (4) 26.32% (5) 21.05% (4) 15.79% (3)

Предыдущие игры

Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Нива 0:4 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Десна Ворскла 3:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 0:2 Колос Ковалёвка
Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 2:2 Минай Заря 1:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Риека 2:0 Колос Ковалёвка Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Львов Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Заря
Александрия Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Александрия 3:0 Минай Александрия 0:0 Рух Львов Шахтёр Донецк 1:1 Александрия Александрия 1:0 Львов
Александрия 2:2 Десна Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 4:3 Ингулец Олимпик Донецк 3:2 Александрия Александрия 4:1 Днепр-1 Александрия 0:2 Ворскла Минай 1:0 Александрия Заря 4:0 Александрия Александрия 4:1 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Десна 1:3 Александрия Александрия 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:2 Александрия

Последние игры между собой

Колос Ковалёвка: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Александрия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Премьер-лига Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Премьер-лига Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Премьер-лига Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 12 9 2 1 23 - 8 29
2. Шахтёр Донецк Заявка 12 7 5 0 30 - 11 26
3. Десна Заявка 12 5 5 2 16 - 11 20
4. Ворскла Заявка 12 5 4 3 16 - 9 19
5. Заря Заявка 11 4 5 2 21 - 10 17
6. Колос Ковалёвка Заявка 12 4 5 3 16 - 14 17
7. Олимпик Донецк Заявка 11 5 1 5 19 - 19 16
8. Александрия Заявка 12 4 4 4 19 - 16 16
9. Мариуполь Заявка 12 4 4 4 14 - 17 16
10. Ингулец Заявка 12 1 8 3 13 - 17 11
11. Минай Заявка 11 2 3 6 8 - 22 9
12. Львов Заявка 11 2 2 7 7 - 25 8
13. Днепр-1 Заявка 12 2 2 8 15 - 24 8
14. Рух Львов Заявка 12 0 6 6 8 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 7 5 2 0 21 - 6 17
2. Александрия Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
3. Десна Заявка 6 4 1 1 10 - 5 13
4. Динамо Киев Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
5. Ворскла Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
6. Олимпик Донецк Заявка 7 3 1 3 13 - 13 10
7. Колос Ковалёвка Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
8. Заря Заявка 6 2 3 1 10 - 5 9
9. Ингулец Заявка 7 1 5 1 7 - 8 8
10. Минай Заявка 6 2 1 3 4 - 10 7
11. Львов Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
12. Рух Львов Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
13. Днепр-1 Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
14. Мариуполь Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Мариуполь Заявка 11 4 4 3 13 - 15 16
3. Шахтёр Донецк Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
4. Ворскла Заявка 8 2 3 3 6 - 7 9
5. Заря Заявка 5 2 2 1 11 - 5 8
6. Колос Ковалёвка Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
7. Десна Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
8. Олимпик Донецк Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
9. Днепр-1 Заявка 5 1 1 3 8 - 12 4
10. Львов Заявка 6 1 1 4 3 - 13 4
11. Ингулец Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
12. Александрия Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2
13. Минай Заявка 5 0 2 3 4 - 12 2
14. Рух Львов Заявка 6 0 2 4 4 - 15 2
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kolos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Колос Ковалёвка 36.2% (55)
X 47.4% (72)
Александрия 16.4% (25)
Все прогнозы
3.35 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 10.50 1.20 7.77
Бонус: 5 000 ₽ 2.53 3.36 2.65
  4.57 1.71 3.89

Самый высокий коэффициент на матч «Колос Ковалёвка» – «Александрия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Колос Ковалёвка» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Александрия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Колос Ковалёвка» – «Александрия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.80 1.13 4.44 1.20 3.70 1.27 2.52 1.52 2.14 1.71 1.20 4.44 1.38 3.00 1.20 4.44 1.03 12.00 1.02 13.00 1.02 12.00 1.01 12.00 0.00 20.00
9.10 1.02 7.50 1.05 3.30 1.28 2.57 1.47 1.82 2.03 1.41 2.77 1.28 3.30 1.10 5.80 1.08 6.50 1.00 11.25
3.39 1.30 2.79 1.42 2.18 1.69 1.68 2.17 1.94 1.88 1.58 2.36 1.23 3.93 1.16 4.92 1.29 3.59
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
1.72 2.08 1.17 4.90 1.10 6.80 1.10 6.20
2.90 1.38 1.89 1.85 1.41 2.77
2.48 1.51 2.05 1.77 1.57 2.34 1.36 2.98 1.43 2.76 1.23 3.89
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.50 1.30 2.40 1.57 1.58 2.35 1.25 3.50
2.48 1.50 1.64 2.17 1.23 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.68 2.18
Букмекер Да Нет
10.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
Где смотреть матч Колос Ковалёвка 1:1 Александрия онлайн

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Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 1:1 Александрия

Исход игры
Колос Ковалёвка
36.2% (55)
Ничья
47.4% (72)
Александрия
16.4% (25)
Тотал 2.5
Больше
26% (39)
Меньше
74% (111)
Обе команды забьют
Да
70.67% (106)
Нет
29.33% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.1% (67)
1:0 Колос Ковалёвка
15.8% (24)
2:1 Колос Ковалёвка
15.1% (23)
1:2 Александрия
7.9% (12)
0:1 Александрия
6.6% (10)
2:0 Колос Ковалёвка
3.9% (6)
0:0 Ничья
2.6% (4)
2:3 Александрия
1.3% (2)
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