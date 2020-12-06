Колос Ковалёвка
1:1
Конец матча
Стадион: Stadion Kolos
Александрия
8' Желтая карточкаСелезнёв Евгений
0:0
15' Не забитый пенальтиГречишкин Дмитрий
16' Желтая карточкаГречишкин Дмитрий
1:0
26' ПенальтиСелезнёв Евгений
52' Желтая карточкаПашаев Павел
1:1
53' ГолШастал Дмитрий
57' Желтая карточкаМышенко Богдан
69' Желтая карточкаБабогло Владислав
83' Желтая карточкаАнтюх Денис
69
Ильин
Олег
14
Милько
Вадим
79
Панькив
Юрий
20
Пашаев
Павел
90
Дубра
Каспар
18
Ситало
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
94 Данфа МамадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Костышин Руслан
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
-
20 Пашаев ПавелЗащитник
- Защитник
-
90 Дубра КаспарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ситало АртёмНападающий
- Запасные игроки
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шаран Владимир
Ход матча
15'
26'
1:0
52'
53'
1:1
57'
83'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Селезнёв Евгений
|4 (4)
|0.33
|2.
|Лысенко Владимир
|3 (1)
|0.25
|3.
|Морозко Евгений
|2
|0.17
|4.
|Исаенко Евгений
|1
|0.08
|5.
|Милько Вадим
|1
|0.08
|6.
|Гавриш Виталий
|1
|0.08
|7.
|Смирный Евгений
|1
|0.08
|8.
|Костишин Денис
|1
|0.08
|9.
|Данфа Мамаду
|1
|0.08
|10.
|Ореховский Павел
|1 (1)
|0.08
|11.
|Богданов Андрей
|0
|0
|12.
|Кравченко Никита
|0
|0
|13.
|Антюх Денис
|0
|0
|14.
|Ильин Олег
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Банада Евгений
|3
|0.25
|2.
|Ситало Артём
|2
|0.17
|3.
|Третьяков Максим
|2 (1)
|0.17
|4.
|Безбородько Денис
|2
|0.17
|5.
|Шастал Дмитрий
|2
|0.17
|6.
|Лучкевич Валерий
|1
|0.08
|7.
|Мышенко Богдан
|1
|0.08
|8.
|Грицук Василий
|1
|0.08
|9.
|Гордиенко Артём
|1
|0.08
|10.
|Бондаренко Валерий
|1
|0.08
|11.
|Устименко Денис
|1
|0.08
|12.
|Mykyta Dudka
|1
|0.08
|13.
|Гречишкин Дмитрий
|1 (1)
|0.08
|14.
|Ковалец Кирилл
|0
|0
|15.
|Пашаев Павел
|0
|0
|16.
|Бабогло Владислав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Селезнёв Евгений
|3
|0
|2.
|Задоя Евгений
|3
|0
|3.
|Петров Кирилл
|3
|0
|4.
|Ильин Олег
|3
|0
|5.
|Лысенко Владимир
|2
|0
|6.
|Милько Вадим
|2
|0
|7.
|Гавриш Виталий
|2
|0
|8.
|Новак Евгений
|2
|0
|9.
|Смирный Евгений
|2
|0
|10.
|Кравченко Никита
|2
|0
|11.
|Антюх Денис
|2
|0
|12.
|Богданов Андрей
|1
|0
|13.
|Бондаренко Александр
|1
|0
|14.
|Зозуля Алексей
|1
|0
|15.
|Максименко Максим
|1
|0
|16.
|Ореховский Павел
|1
|0
|17.
|Черноморец Александр
|1
|0
|18.
|Костишин Денис
|1
|0
|19.
|Данфа Мамаду
|1
|0
|20.
|Волынец Евгений
|1
|0
|21.
|Емец Владислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пашаев Павел
|6
|0
|2.
|Гречишкин Дмитрий
|4
|0
|3.
|Мышенко Богдан
|4
|0
|4.
|Банада Евгений
|2
|1
|5.
|Бондаренко Валерий
|2
|1
|6.
|Лучкевич Валерий
|1
|1
|7.
|Третьяков Максим
|2
|0
|8.
|Ситало Артём
|2
|0
|9.
|Бабогло Владислав
|2
|0
|10.
|Мельник Александр
|2
|0
|11.
|Гордиенко Артём
|1
|0
|12.
|Мирошниченко Денис
|1
|0
|13.
|Панькив Юрий
|1
|0
|14.
|Задерака Максим
|1
|0
|15.
|Ковалец Кирилл
|1
|0
|16.
|Безбородько Денис
|1
|0
|17.
|Грицук Василий
|1
|0
|18.
|Дубра Каспар
|1
|0
|19.
|Стецков Тимур
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Колос Ковалёвка
|12.5% (2)
|31.25% (5)
|0
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|31.25% (5)
|Александрия
|15.79% (3)
|0
|21.05% (4)
|26.32% (5)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
Предыдущие игры
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +10 =4 -6Нива 0:4 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Десна Ворскла 3:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 0:2 Колос Ковалёвка
Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 2:2 Минай Заря 1:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Риека 2:0 Колос Ковалёвка Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Львов Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Заря
Александрия Последние 20 матчей: +6 =6 -8Александрия 3:0 Минай Александрия 0:0 Рух Львов Шахтёр Донецк 1:1 Александрия Александрия 1:0 Львов
Александрия 2:2 Десна Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 4:3 Ингулец Олимпик Донецк 3:2 Александрия Александрия 4:1 Днепр-1 Александрия 0:2 Ворскла Минай 1:0 Александрия Заря 4:0 Александрия Александрия 4:1 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Десна 1:3 Александрия Александрия 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:2 Александрия
Последние игры между собой
Колос Ковалёвка: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Александрия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|23 - 8
|29
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|30 - 11
|26
|3.
|Десна
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 11
|20
|4.
|Ворскла
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 9
|19
|5.
|Заря
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|21 - 10
|17
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 14
|17
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|19 - 19
|16
|8.
|Александрия
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|19 - 16
|16
|9.
|Мариуполь
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 17
|16
|10.
|Ингулец
|Заявка
|12
|1
|8
|3
|13 - 17
|11
|11.
|Минай
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 22
|9
|12.
|Львов
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 25
|8
|13.
|Днепр-1
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 24
|8
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|8 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 6
|17
|2.
|Александрия
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|3.
|Десна
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|5.
|Ворскла
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|6.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 13
|10
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|8.
|Заря
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 5
|9
|9.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|10.
|Минай
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|11.
|Львов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 15
|16
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|4.
|Ворскла
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|5.
|Заря
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 5
|8
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|7.
|Десна
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|9.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 12
|4
|10.
|Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 13
|4
|11.
|Ингулец
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|12.
|Александрия
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|13.
|Минай
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 12
|2
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 15
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Колос Ковалёвка» – «Александрия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Колос Ковалёвка» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Александрия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Колос Ковалёвка» – «Александрия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 1:1 Александрия
Исход игры
Колос Ковалёвка
36.2% (55)
Ничья
47.4% (72)
Александрия
16.4% (25)
Тотал 2.5
Больше
26% (39)
Меньше
74% (111)
Обе команды забьют
Да
70.67% (106)
Нет
29.33% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.1% (67)
1:0 Колос Ковалёвка
15.8% (24)
2:1 Колос Ковалёвка
15.1% (23)
1:2 Александрия
7.9% (12)
0:1 Александрия
6.6% (10)
2:0 Колос Ковалёвка
3.9% (6)
0:0 Ничья
2.6% (4)
2:3 Александрия
1.3% (2)
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