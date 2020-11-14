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  3. Аргентина
Росарио Сентраль
2:4
Конец матча
Банфилд
0'
1:0
24' Гол
Emiliano Vecchio
1:1
27' Гол
Agustin Fontana
1:2
44' Гол
Бордагарай Фабиан
52' Желтая карточка
Ринаудо Фабиан
1:3
65' Гол
Giuliano Galoppo
73' Желтая карточка
Giuliano Galoppo
1:4
78' Гол
Куэро Маурисио
2:4
90' Гол
Ринаудо Фабиан
90'+5
30
Marcelo
Mino
20
Fernando
Torrent
14
Новаретти
Диего
33
Боттинелли
Хонатан
3
Lautaro
Blanco
11
Joel
Lopez
II
5
Rodrigo
Villagra
25
Pedro
Ojeda
19
Luciano
Ferreyra
28
Lucas
Emanuel
Gamba
10
Emiliano
Vecchio
1
Ivan
Arboleda
32
Emanuel
Coronel
2
Alexis
Maldonado
6
Лолло
Лусиано
3
Claudio
Bravo
III
18
Giuliano
Galoppo
30
Jorge
Rodriguez
I
21
Martin
Payero
17
Куэро
Маурисио
9
Agustin
Fontana
7
Бордагарай
Фабиан
Росарио Сентраль
4-4-2
Банфилд
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Emiliano Vecchio 2 (1) 0.67
2. Ринаудо Фабиан 1 0.33
3. Lucas Emanuel Gamba 1 0.33
4. Pedro Ojeda 1 0.33
5. Joel Lopez II 0 0
6. Fernando Torrent 0 0
Банфилд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Куэро Маурисио 2 0.67
2. Agustin Fontana 2 0.67
3. Giuliano Galoppo 2 0.67
4. Бордагарай Фабиан 1 0.33
5. Martin Payero 0 0
6. Claudio Bravo III 0 0

Карточки

Росарио Сентраль
# Игрок      
1. Joaquin Laso 0 1
2. Боттинелли Хонатан 1 0
3. Ринаудо Фабиан 1 0
4. Pedro Ojeda 1 0
5. Rodrigo Villagra 1 0
Банфилд
# Игрок      
1. Alexis Maldonado 2 0
2. Giuliano Galoppo 2 0
3. Лолло Лусиано 1 0
4. Куэро Маурисио 1 0
5. Agustin Fontana 1 0
6. Ivan Arboleda 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Росарио Сентраль 20% (1) 20% (1) 0 0 0 60% (3)
 Банфилд 0 28.57% (2) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Ривер Плейт 2:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Годой Крус Росарио Сентраль 1:3 Колон Аргентинос Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль
Росарио Сентраль 3:1 Арсенал Саранди Дефенса и Хустисия 3:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Химнасия Ла-Плата Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Индепендьенте 5:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Уракан Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 5:1 Альдосиви Ривер Плейт 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд Ланус 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда Унион Санта-Фе 0:0 Росарио Сентраль
Банфилд Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Банфилд 1:0 Годой Крус Ривер Плейт 1:3 Банфилд Химнасия Ла-Плата 0:0 Банфилд Банфилд 0:3 Уракан
Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Банфилд 0:1 Альдосиви Ривер Плейт 1:0 Банфилд Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Колон 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Патронато де Парана Индепендьенте 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Химнасия Ла-Плата Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд Ланус 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Сан-Лоренсо Годой Крус 0:2 Банфилд

Последние игры между собой

Росарио Сентраль: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 5
Банфилд: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 4
Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Суперлига Росарио Сентраль 1:0 Банфилд Суперлига Росарио Сентраль 0:4 Банфилд Суперлига Банфилд 3:1 Росарио Сентраль Примера
Росарио Сентраль 2:2 Банфилд Примера Банфилд 2:1 Росарио Сентраль Примера Банфилд 2:3 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 2:0 Банфилд Примера Б Банфилд 2:1 Росарио Сентраль Примера Б Банфилд 0:0 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 0:0 Банфилд Примера А Банфилд 3:1 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 0:0 Банфилд Примера А Росарио Сентраль 2:1 Банфилд Примера А Клаусура
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Банфилд 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Ривер Плейт 2 1 0 1 3 - 4 3
3. Росарио Сентраль 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Годой Крус 2 0 0 2 1 - 3 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Бордагарай Фабиан бьет в цель!
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Agustin Fontana бьет в цель!
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Эмилиано Вечио бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 18.00 3.15 1.35
Бонус: 5 000 ₽ 13.00 4.05 1.32
Бонус: 5 000 ₽ 2.62 3.28 2.72
  15.73 4.28 1.30

Самый высокий коэффициент на матч «Росарио Сентраль» – «Банфилд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Росарио Сентраль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Банфилд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Росарио Сентраль» – «Банфилд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 5.75 5.75 6.5 6.5
5.00 1.15 7.10 1.10 1.95 1.80 2.33 1.55 1.93 1.81 4.05 1.20 1.30 2.95 2.35 1.55 1.10 6.40 1.27 3.55 1.01 14.50 1.55 2.35 1.05 8.50
8.30 1.03 7.20 1.07 3.04 1.36 2.36 1.59 1.77 2.16 1.38 3.04 1.26 3.70 1.08 6.50 1.06 7.10
3.11 1.36 2.22 1.67 1.85 1.97 1.61 2.32 1.37 3.08 2.02 1.83 1.76 2.08 3.07 1.37 2.46 1.55 1.88 1.95 2.31 1.62 1.90 1.93 1.45 2.73 1.29 3.50 1.52 2.53 1.34 3.20 1.39 2.95 1.21 4.27
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.76 2.00 1.68 2.11 1.09 6.50 1.08 7.00 1.27 3.55
2.79 1.44 1.82 1.99 1.38 3.04 1.11 6.70 1.08 8.10
1.52 2.53 1.29 3.50 1.74 2.14 1.47 2.74 1.34 3.33
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.48 1.63 2.20 1.25 3.75
3.52 1.30 2.40 1.57 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.55 1.47
Букмекер Да Нет
5.10 1.15
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
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