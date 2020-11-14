Росарио Сентраль
2:4
Конец матча
Банфилд
1:0
24' ГолEmiliano Vecchio
1:1
27' ГолAgustin Fontana
1:2
44' ГолБордагарай Фабиан
52' Желтая карточкаРинаудо Фабиан
1:3
65' ГолGiuliano Galoppo
73' Желтая карточкаGiuliano Galoppo
1:4
78' ГолКуэро Маурисио
2:4
90' ГолРинаудо Фабиан
30
Marcelo
Mino
25
Pedro
Ojeda
- Основной состав
-
30 Marcelo MinoВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Pedro OjedaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
13 Joan Mazzaco
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kily Gonzalez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Alexis SosaЗащитник
-
11 Урси АгустинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
Ход матча
24'
27'
44'
52'
65'
73'
78'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Emiliano Vecchio
|2 (1)
|0.67
|2.
|Ринаудо Фабиан
|1
|0.33
|3.
|Lucas Emanuel Gamba
|1
|0.33
|4.
|Pedro Ojeda
|1
|0.33
|5.
|Joel Lopez II
|0
|0
|6.
|Fernando Torrent
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Куэро Маурисио
|2
|0.67
|2.
|Agustin Fontana
|2
|0.67
|3.
|Giuliano Galoppo
|2
|0.67
|4.
|Бордагарай Фабиан
|1
|0.33
|5.
|Martin Payero
|0
|0
|6.
|Claudio Bravo III
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Joaquin Laso
|0
|1
|2.
|Боттинелли Хонатан
|1
|0
|3.
|Ринаудо Фабиан
|1
|0
|4.
|Pedro Ojeda
|1
|0
|5.
|Rodrigo Villagra
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Alexis Maldonado
|2
|0
|2.
|Giuliano Galoppo
|2
|0
|3.
|Лолло Лусиано
|1
|0
|4.
|Куэро Маурисио
|1
|0
|5.
|Agustin Fontana
|1
|0
|6.
|Ivan Arboleda
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Росарио Сентраль
|20% (1)
|20% (1)
|0
|0
|0
|60% (3)
|Банфилд
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +8 =5 -7Ривер Плейт 2:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Годой Крус Росарио Сентраль 1:3 Колон Аргентинос Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль
Росарио Сентраль 3:1 Арсенал Саранди Дефенса и Хустисия 3:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Химнасия Ла-Плата Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Индепендьенте 5:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Уракан Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 5:1 Альдосиви Ривер Плейт 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд Ланус 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда Унион Санта-Фе 0:0 Росарио Сентраль
Банфилд Последние 20 матчей: +7 =8 -5Банфилд 1:0 Годой Крус Ривер Плейт 1:3 Банфилд Химнасия Ла-Плата 0:0 Банфилд Банфилд 0:3 Уракан
Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Банфилд 0:1 Альдосиви Ривер Плейт 1:0 Банфилд Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Колон 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Патронато де Парана Индепендьенте 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Химнасия Ла-Плата Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд Ланус 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Сан-Лоренсо Годой Крус 0:2 Банфилд
Последние игры между собой
Росарио Сентраль: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 5
Банфилд: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 4
Росарио Сентраль 2:2 Банфилд Примера Банфилд 2:1 Росарио Сентраль Примера Банфилд 2:3 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 2:0 Банфилд Примера Б Банфилд 2:1 Росарио Сентраль Примера Б Банфилд 0:0 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 0:0 Банфилд Примера А Банфилд 3:1 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 0:0 Банфилд Примера А Росарио Сентраль 2:1 Банфилд Примера А Клаусура
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Банфилд
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Ривер Плейт
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|3.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Годой Крус
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Росарио Сентраль» – «Банфилд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Росарио Сентраль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Банфилд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Росарио Сентраль» – «Банфилд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6.5
|6.5
|
|5.00
|1.15
|7.10
|1.10
|—
|—
|1.95
|1.80
|—
|—
|2.33
|1.55
|1.93
|1.81
|4.05
|1.20
|—
|—
|1.30
|2.95
|—
|—
|2.35
|1.55
|—
|—
|1.10
|6.40
|—
|—
|1.27
|3.55
|—
|—
|1.01
|14.50
|1.55
|2.35
|—
|—
|1.05
|8.50
|
|8.30
|1.03
|7.20
|1.07
|—
|—
|3.04
|1.36
|—
|—
|2.36
|1.59
|—
|—
|1.77
|2.16
|—
|—
|1.38
|3.04
|—
|—
|1.26
|3.70
|—
|—
|1.08
|6.50
|—
|—
|1.06
|7.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|3.11
|1.36
|2.22
|1.67
|1.85
|1.97
|1.61
|2.32
|1.37
|3.08
|2.02
|1.83
|1.76
|2.08
|3.07
|1.37
|2.46
|1.55
|1.88
|1.95
|2.31
|1.62
|1.90
|1.93
|1.45
|2.73
|1.29
|3.50
|1.52
|2.53
|1.34
|3.20
|—
|—
|1.39
|2.95
|1.21
|4.27
|—
|—