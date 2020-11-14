Атлетико Тукуман
0:0
Первый тайм: 35'
Унион Санта-Фе
13' Желтая карточкаRamiro Carrera
26
Мелано
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Мелано ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
29 Kevin Isa
-
-
-
-
18 Ramiro Ruiz
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinsky
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Nery LeyesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
34 Kevin Zenon
-
-
-
40 Leonel Bucca
-
Главный тренер: Juan Manuel Azconzabal
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ramiro Ruiz
|1
|0.33
|2.
|Мелано Лукас
|1
|0.33
|3.
|Ramiro Carrera
|1
|0.33
|4.
|Guillermo Acosta
|1
|0.33
|5.
|Gabriel Risso
|1
|0.33
|6.
|Kevin Isa
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандо Андре Маркес
|1
|0.33
|2.
|Mauro Luna Diale
|1
|0.33
|3.
|Franco Troyansky
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ramiro Carrera
|2
|0
|2.
|Javier Fabian Toledo
|1
|0
|3.
|Marcelo Ortiz
|1
|0
|4.
|Gabriel Risso
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Mauro Luna Diale
|1
|0
|2.
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0
|3.
|Leonel Bucca
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Тукуман
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|Унион Санта-Фе
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +5 =8 -7Арсенал Саранди 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Расинг Авельянеда 1:4 Атлетико Тукуман Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман
Атлетико Тукуман 1:1 Ривер Плейт Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Медельин Атлетико Тукуман 2:2 Ланус Индепендьенте Медельин 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:2 Аргентинос Хуниорс Атлетико Тукуман 2:0 Стронгест Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман Стронгест 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Сан-Лоренсо Унион Санта-Фе 0:1 Атлетико Тукуман Колон 0:2 Атлетико Тукуман
Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +6 =5 -9Унион Санта-Фе 2:0 Расинг Авельянеда Эмелек 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 0:1 Эмелек
Унион Санта-Фе 1:1 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 0:3 Велес Сарсфилд Унион Санта-Фе 1:1 Док Суд Годой Крус 1:3 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Сентраль Кордоба Атлетико Минейро 2:0 Унион Санта-Фе Патронато де Парана 1:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:2 Ривер Плейт Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Минейро Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Аргентинос Хуниорс Тальерес Кордоба 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Уракан Бока Хуниорс 2:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:1 Атлетико Тукуман Банфилд 3:3 Унион Санта-Фе
Последние игры между собой
Атлетико Тукуман: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Унион Санта-Фе: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
Атлетико Тукуман 2:0 Унион Санта-Фе Примера Атлетико Тукуман 0:1 Унион Санта-Фе Примера Б Унион Санта-Фе 2:3 Атлетико Тукуман Примера Б Атлетико Тукуман 1:1 Унион Санта-Фе Примера Б Унион Санта-Фе 1:1 Атлетико Тукуман Примера Б Унион Санта-Фе 1:0 Атлетико Тукуман Националь Б Атлетико Тукуман 0:1 Унион Санта-Фе Националь Б Атлетико Тукуман 1:0 Унион Санта-Фе Националь Б Унион Санта-Фе 2:3 Атлетико Тукуман Националь Б
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Унион Санта-Фе
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|3.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|Расинг Авельянеда
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Победитель
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|6.50
|1.09
|5.30
|1.14
|—
|—
|2.35
|1.55
|—
|—
|1.87
|1.87
|1.64
|2.18
|1.44
|2.65
|1.22
|4.00
|1.14
|5.20
|1.04
|9.00
|1.03
|10.00
|0.00
|17.00
|
|6.50
|1.07
|5.30
|1.13
|—
|—
|2.49
|1.51
|—
|—
|1.91
|1.89
|—
|—
|1.54
|2.64
|1.24
|4.05
|1.16
|5.00
|1.03
|9.40
|1.02
|9.90
|—
|—
|
|7.14
|1.10
|—
|—
|2.84
|1.42
|2.26
|1.64
|1.97
|1.86
|1.66
|2.23
|1.48
|2.63
|1.52
|2.52
|—
|—
|1.19
|4.72
|—
|—
|—
|—
|—
|—