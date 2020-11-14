  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
Атлетико Тукуман
3:1
Конец матча
Унион Санта-Фе
0'
13' Желтая карточка
Ramiro Carrera
1:0
50' Гол
Leonardo Heredia
2:0
51' Гол
Javier Fabian Toledo
59' Желтая карточка
Cristian David Lucchetti
2:1
60' Пенальти
Gabriel Carabajal
3:1
90' Гол
Матиас Алустиза
90'+5
1
Cristian
David
Lucchetti
2
Marcelo
Ortiz
6
Mauro
Osores
15
Jonathan
Cabral
3
Монсон
Лусиано
26
Мелано
Лукас
21
Эрбес
Кристиан
8
Guillermo
Acosta
23
Ramiro
Carrera
10
Leonardo
Heredia
22
Javier
Fabian
Toledo
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
36
Federico
Vera
17
Brian
Blasi
27
Jonathan
Galvan
3
Корвалан
Клаудио
26
Martin
Ezequiel
Canete
14
Nery
Leyes
10
Gabriel
Carabajal
7
Кабрера
Хавьер
11
Juan
Manuel
Garcia
22
Franco
Troyansky
Атлетико Тукуман
4-4-2
Унион Санта-Фе
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Тукуман
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Gabriel Risso 1 0.33
2. Ramiro Ruiz 1 0.33
3. Матиас Алустиза 1 0.33
4. Javier Fabian Toledo 1 0.33
5. Мелано Лукас 1 0.33
6. Ramiro Carrera 1 0.33
7. Guillermo Acosta 1 0.33
8. Leonardo Heredia 1 0.33
9. Kevin Isa 1 0.33
10. Эрбес Кристиан 0 0
Унион Санта-Фе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандо Андре Маркес 1 0.33
2. Mauro Luna Diale 1 0.33
3. Gabriel Carabajal 1 (1) 0.33
4. Franco Troyansky 0 0

Карточки

Атлетико Тукуман
# Игрок      
1. Ramiro Carrera 2 0
2. Cristian David Lucchetti 1 0
3. Javier Fabian Toledo 1 0
4. Marcelo Ortiz 1 0
5. Gabriel Risso 1 0
Унион Санта-Фе
# Игрок      
1. Mauro Luna Diale 1 0
2. Juan Ignacio Nardoni 1 0
3. Leonel Bucca 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Тукуман 22.22% (2) 11.11% (1) 0 22.22% (2) 11.11% (1) 33.33% (3)
 Унион Санта-Фе 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Арсенал Саранди 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Расинг Авельянеда 1:4 Атлетико Тукуман Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман
Атлетико Тукуман 1:1 Ривер Плейт Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Медельин Атлетико Тукуман 2:2 Ланус Индепендьенте Медельин 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:2 Аргентинос Хуниорс Атлетико Тукуман 2:0 Стронгест Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман Стронгест 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Сан-Лоренсо Унион Санта-Фе 0:1 Атлетико Тукуман Колон 0:2 Атлетико Тукуман
Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Унион Санта-Фе 2:0 Расинг Авельянеда Эмелек 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 0:1 Эмелек
Унион Санта-Фе 1:1 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 0:3 Велес Сарсфилд Унион Санта-Фе 1:1 Док Суд Годой Крус 1:3 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Сентраль Кордоба Атлетико Минейро 2:0 Унион Санта-Фе Патронато де Парана 1:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:2 Ривер Плейт Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Минейро Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Аргентинос Хуниорс Тальерес Кордоба 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Уракан Бока Хуниорс 2:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:1 Атлетико Тукуман Банфилд 3:3 Унион Санта-Фе

Последние игры между собой

Атлетико Тукуман: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Унион Санта-Фе: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
Унион Санта-Фе 0:1 Атлетико Тукуман Суперлига Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Тукуман Суперлига Атлетико Тукуман 0:0 Унион Санта-Фе Суперлига Атлетико Тукуман 1:1 Унион Санта-Фе Примера
Атлетико Тукуман 2:0 Унион Санта-Фе Примера Атлетико Тукуман 0:1 Унион Санта-Фе Примера Б Унион Санта-Фе 2:3 Атлетико Тукуман Примера Б Атлетико Тукуман 1:1 Унион Санта-Фе Примера Б Унион Санта-Фе 1:1 Атлетико Тукуман Примера Б Унион Санта-Фе 1:0 Атлетико Тукуман Националь Б Атлетико Тукуман 0:1 Унион Санта-Фе Националь Б Атлетико Тукуман 1:0 Унион Санта-Фе Националь Б Унион Санта-Фе 2:3 Атлетико Тукуман Националь Б
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 31'
    Монсон Лусиано уходит с поля. Gabriel Risso выходит вместо него
  • 14'
    Ramiro Carrera уходит с поля. Augusto Lotti выходит вместо него
  • Желтая карточка
    13'
    Ramiro Carrera получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.25 5.30 17.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.17 5.10 32.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.52 3.12 3.02
  1.32 4.22 13.62

Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико Тукуман» – «Унион Санта-Фе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико Тукуман» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Унион Санта-Фе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико Тукуман» – «Унион Санта-Фе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
3.90 1.23 5.30 1.14 1.68 2.11 1.87 1.87 1.64 2.18 1.18 4.50 1.22 4.00 1.50 2.48 1.04 9.00 1.37 9.00 0.00 17.00 1.07 7.50
6.50 1.07 5.30 1.13 2.49 1.51 1.91 1.89 1.54 2.64 1.24 4.05 1.16 5.00 1.03 9.40 1.02 9.90
7.14 1.10 2.92 1.40 2.38 1.58 1.86 1.97 1.61 2.33 1.41 2.89 1.66 2.23 1.48 2.63 1.52 2.52 1.22 4.13 2.08 1.75 1.62 2.29
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.15 5.00 1.50 2.48 1.14 5.20 1.05 8.80 1.03 10.00
2.45 1.55 1.58 2.38 1.28 3.64 1.06 8.90 1.04 10.50
1.74 2.10 1.45 2.74 1.46 2.72 1.38 3.08
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.06 1.71 1.47 2.60 1.15 5.00
3.00 1.39 1.99 1.82 1.44 2.77 1.14 5.70 1.10 7.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.00 1.23
Где смотреть матч Атлетико Тукуман 3:1 Унион Санта-Фе онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный