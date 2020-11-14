Альдосиви
0:3
Перерыв
Сан-Лоренсо
0:1
17' ГолFederico Gattoni
0:2
24' ГолПиатти Игнасио
25' Желтая карточкаEmanuel Iniguez
0:3
29' ГолAgustin Peralta
40' Желтая карточкаNahuel Yeri
25
Nahuel
Yeri
32
Pablo
Becker
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Nahuel YeriЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Pablo BeckerПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Перес ФранкоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Хойос Анхель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Ариас РамонЗащитник
- Защитник
-
-
-
38 Siro Rosane
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mariano Soso
Ход матча
17'
24'
0:2
25'
29'
0:3
40'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андрада Федерико
|1
|0.33
|2.
|Rodrigo Contreras
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Agustin Peralta
|2
|0.67
|2.
|Пиатти Игнасио
|1
|0.33
|3.
|Ромеро Анхель
|1
|0.33
|4.
|Federico Gattoni
|1
|0.33
|5.
|Ромеро Оскар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Mario Lopez
|2
|0
|2.
|Joaquin Indacoechea
|2
|0
|3.
|Nahuel Yeri
|1
|0
|4.
|Jonathan Schunke
|1
|0
|5.
|Francisco Grahl
|1
|0
|6.
|Emanuel Iniguez
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Diego Rodriguez IV
|1
|0
|2.
|Agustin Peralta
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Альдосиви
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Сан-Лоренсо
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Альдосиви Последние 20 матчей: +6 =3 -11Аргентинос Хуниорс 0:1 Альдосиви Альдосиви 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Альдосиви 3:4 Расинг Авельянеда Арсенал Саранди 4:0 Альдосиви
Альдосиви 1:3 Сан-Лоренсо Альдосиви 1:3 Тальерес Ремедиос Банфилд 0:1 Альдосиви Уракан 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:2 Сентраль Кордоба Велес Сарсфилд 1:1 Альдосиви Альдосиви 2:0 Ланус Колон 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:0 Индепендьенте Росарио Сентраль 5:1 Альдосиви Альдосиви 0:3 Химнасия Ла-Плата Альдосиви 1:2 Ривер Плейт Годой Крус 3:2 Альдосиви Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:2 Унион Санта-Фе
Сан-Лоренсо Последние 20 матчей: +9 =3 -8Сан-Лоренсо 2:0 Эстудиантес Ла-Плата Аргентинос Хуниорс 0:0 Сан-Лоренсо Патронато де Парана 1:3 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 4:3 Ланус
Альдосиви 1:3 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:0 Велес Сарсфилд Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Сан-Лоренсо 1:3 Тальерес Кордоба Ривер Плейт 0:1 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:0 Патронато де Парана Атлетико Тукуман 2:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 3:0 Аргентинос Хуниорс Индепендьенте 2:1 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:3 Дефенса и Хустисия Уракан 2:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:4 Сентраль Кордоба Банфилд 0:1 Сан-Лоренсо
Последние игры между собой
Альдосиви: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Сан-Лоренсо: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Лоренсо
|3:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|2.
|Альдосиви
|0:3
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|4.
|Эстудиантес Ла-Плата
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Альдосиви» – «Сан-Лоренсо» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Альдосиви» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сан-Лоренсо» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Альдосиви» – «Сан-Лоренсо», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|
|5.00
|1.15
|4.60
|1.17
|—
|—
|1.97
|1.77
|2.00
|1.75
|1.71
|2.07
|1.63
|2.18
|1.30
|3.30
|1.17
|4.70
|3.15
|1.33
|—
|—
|1.03
|10.50
|—
|—
|1.47
|2.55
|—
|—
|1.01
|19.00
|1.10
|6.25
|1.03
|10.00
|
|5.85
|1.09
|4.75
|1.16
|—
|—
|2.44
|1.53
|—
|—
|1.84
|1.96
|—
|—
|1.52
|2.70
|1.22
|4.30
|1.15
|5.10
|—
|—
|1.03
|9.50
|—
|—
|1.02
|10.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|6.79
|1.11
|3.17
|1.35
|2.22
|1.67
|1.84
|1.99
|1.61
|2.32
|1.38
|3.00
|1.63
|2.31
|1.50
|2.63
|—
|—
|1.17
|5.09
|3.08
|1.36
|2.52
|1.52
|1.93
|1.89
|1.65
|2.24
|1.45
|2.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4.5
|4.5
|
|1.82
|1.92
|—
|—
|1.44
|2.70
|—
|—
|1.11
|5.80
|1.03
|9.80
|—
|—
|1.33
|3.15
|—
|—
|1.02
|11.00
|
|2.30
|1.62
|—
|—
|1.53
|2.50
|—
|—
|1.28
|3.68
|1.06
|9.30
|1.04
|10.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|1.67
|2.21
|1.40
|2.94
|1.54
|2.50
|1.36
|3.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.25
|3.88
|1.12
|5.95
|—
|—