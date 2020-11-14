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  2. Матчи
  3. Аргентина
Альдосиви
0:3
Перерыв
Сан-Лоренсо
0'
0:1
17' Гол
Federico Gattoni
0:2
24' Гол
Пиатти Игнасио
25' Желтая карточка
Emanuel Iniguez
0:3
29' Гол
Agustin Peralta
40' Желтая карточка
Nahuel Yeri
1
Поцрнич
Лучано
25
Nahuel
Yeri
6
Jonathan
Schunke
3
Mario
Lopez
21
Emanuel
Iniguez
33
Leandro
Maciel
36
Joaquin
Indacoechea
32
Pablo
Becker
23
Lucas
Villalba
7
Андрада
Федерико
9
Rodrigo
Contreras
23
Fernando
Monetti
4
Перуцци
Джино
6
Federico
Gattoni
2
Донатти
Алехандро
3
Bruno
Pitton
5
Меносси
Лукас
8
Diego
Rodriguez
IV
17
Agustin
Peralta
28
Пиатти
Игнасио
20
Juan
Edgardo
Ramirez
33
Alexander
Diaz
Альдосиви
3-5-2
Сан-Лоренсо
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Альдосиви
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андрада Федерико 1 0.33
2. Rodrigo Contreras 0 0
Сан-Лоренсо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Agustin Peralta 2 0.67
2. Пиатти Игнасио 1 0.33
3. Ромеро Анхель 1 0.33
4. Federico Gattoni 1 0.33
5. Ромеро Оскар 0 0

Карточки

Альдосиви
# Игрок      
1. Mario Lopez 2 0
2. Joaquin Indacoechea 2 0
3. Nahuel Yeri 1 0
4. Jonathan Schunke 1 0
5. Francisco Grahl 1 0
6. Emanuel Iniguez 1 0
Сан-Лоренсо
# Игрок      
1. Diego Rodriguez IV 1 0
2. Agustin Peralta 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Альдосиви 0 0 0 0 0 100% (1)
 Сан-Лоренсо 0 0 50% (1) 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Альдосиви Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Аргентинос Хуниорс 0:1 Альдосиви Альдосиви 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Альдосиви 3:4 Расинг Авельянеда Арсенал Саранди 4:0 Альдосиви
Альдосиви 1:3 Сан-Лоренсо Альдосиви 1:3 Тальерес Ремедиос Банфилд 0:1 Альдосиви Уракан 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:2 Сентраль Кордоба Велес Сарсфилд 1:1 Альдосиви Альдосиви 2:0 Ланус Колон 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:0 Индепендьенте Росарио Сентраль 5:1 Альдосиви Альдосиви 0:3 Химнасия Ла-Плата Альдосиви 1:2 Ривер Плейт Годой Крус 3:2 Альдосиви Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:2 Унион Санта-Фе
Сан-Лоренсо Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Сан-Лоренсо 2:0 Эстудиантес Ла-Плата Аргентинос Хуниорс 0:0 Сан-Лоренсо Патронато де Парана 1:3 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 4:3 Ланус
Альдосиви 1:3 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:0 Велес Сарсфилд Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Сан-Лоренсо 1:3 Тальерес Кордоба Ривер Плейт 0:1 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:0 Патронато де Парана Атлетико Тукуман 2:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 3:0 Аргентинос Хуниорс Индепендьенте 2:1 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:3 Дефенса и Хустисия Уракан 2:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:4 Сентраль Кордоба Банфилд 0:1 Сан-Лоренсо

Последние игры между собой

Альдосиви: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Сан-Лоренсо: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Альдосиви 1:3 Сан-Лоренсо Суперлига Альдосиви 2:2 Сан-Лоренсо Суперлига Сан-Лоренсо 0:1 Альдосиви Примера Альдосиви 1:0 Сан-Лоренсо Примера
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Науэль Ери получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Agustin Peralta бьет в цель!
  • Желтая карточка
    25'
    Emanuel Iniguez получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Пиатти Игнасио бьет в цель!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Federico Gattoni бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Альдосиви
Ничья
Сан-Лоренсо
3.70
3.20
2.55
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.30 2.80 2.33
Бонус: 5 000 ₽ 3.25 2.92 2.50
  3.70 2.67 2.42

Самый высокий коэффициент на матч «Альдосиви» – «Сан-Лоренсо» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Альдосиви» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сан-Лоренсо» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Альдосиви» – «Сан-Лоренсо», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
5.00 1.15 4.60 1.17 1.97 1.77 2.00 1.75 1.71 2.07 1.63 2.18 1.30 3.30 1.17 4.70 3.15 1.33 1.03 10.50 1.47 2.55 1.01 19.00 1.10 6.25 1.03 10.00
5.85 1.09 4.75 1.16 2.44 1.53 1.84 1.96 1.52 2.70 1.22 4.30 1.15 5.10 1.03 9.50 1.02 10.25
6.79 1.11 3.17 1.35 2.22 1.67 1.84 1.99 1.61 2.32 1.38 3.00 1.63 2.31 1.50 2.63 1.17 5.09 3.08 1.36 2.52 1.52 1.93 1.89 1.65 2.24 1.45 2.75
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5 3.75 3.75 4.5 4.5
1.82 1.92 1.44 2.70 1.11 5.80 1.03 9.80 1.33 3.15 1.02 11.00
2.30 1.62 1.53 2.50 1.28 3.68 1.06 9.30 1.04 10.75
1.67 2.21 1.40 2.94 1.54 2.50 1.36 3.20 1.25 3.88 1.12 5.95
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.88 1.86 1.40 2.80 1.12 5.70
2.95 1.40 1.95 1.85 1.44 2.79 1.14 5.70 1.10 7.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.01 1.47
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
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