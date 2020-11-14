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  3. Аргентина
Расинг Авельянеда
0:2
Второй тайм: 73'
Арсенал Саранди
0'
0:1
4' Гол
Lucas Albertengo
0:2
37' Гол
Jhonatan Candia
39' Желтая карточка
Alejo Antilef
61' Желтая карточка
Лисандро Лопес III
73'
1
Ариас
Габриэль
4
Пильюд
Иван
30
Сигали
Леонардо
6
Орбан
Лукас
5
Мена
Эухенио
27
Tiago
Banega
19
Leonel
Ariel
Miranda
26
Carlos
Alcaraz
22
Монтойя
Вальтер
15
Лисандро
Лопес
III
7
Hector
Fertoli
1
Maximiliano
Gagliardo
14
Mateo
Carabajal
2
Fabio
Pereyra
6
Gaston
Suso
3
Эмилиано
Папа
8
Jesus
Soraire
24
Alejo
Antilef
15
Ramiro
Luna
20
Jhonatan
Candia
11
Nicolas
Castro1
9
Lucas
Albertengo
Расинг Авельянеда
4-3-3
Арсенал Саранди
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мартинес Маурисио 1 0.33
2. Leonel Ariel Miranda 0 0
Арсенал Саранди
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Lucas Albertengo 1 0.33
2. Jhonatan Candia 1 0.33
3. Mateo Carabajal 1 0.33
4. Эмилиано Папа 0 0
5. Ramiro Luna 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
# Игрок      
1. Сигали Леонардо 1 0
2. Nery Dominguez 1 0
3. Лисандро Лопес III 1 0
Арсенал Саранди
# Игрок      
1. Emiliano Mendez 2 1
2. Alejo Antilef 2 0
3. Leonel Picco 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Расинг Авельянеда 0 0 0 0 100% (1) 0
 Арсенал Саранди 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Унион Санта-Фе 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:4 Атлетико Тукуман Расинг Авельянеда 2:1 Эстудиантес Мерида Насьональ Монтевидео 1:2 Расинг Авельянеда
Альянса Лима 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:1 Насьональ Монтевидео Альдосиви 3:4 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Альянса Лима Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Эстудиантес Мерида 1:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда Колон 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте Аргентинос Хуниорс 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Тукуман Расинг Авельянеда 2:2 Атлетико Паранаэнсе Ланус 1:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Тальерес Кордоба 3:3 Расинг Авельянеда
Арсенал Саранди Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Арсенал Саранди 1:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 1:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 4:0 Альдосиви
Росарио Сентраль 3:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:4 Велес Сарсфилд Индепендьенте 1:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба Патронато де Парана 2:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Арсенал Саранди 2:1 Колон Уракан 0:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Ланус Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди Бока Хуниорс 5:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:2 Сентраль Кордоба Арсенал Саранди 3:3 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 3:0 Эстудиантес Ла-Плата Расинг Авельянеда 2:1 Арсенал Саранди

Последние игры между собой

Расинг Авельянеда: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Арсенал Саранди: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Расинг Авельянеда 2:1 Арсенал Саранди Суперлига Расинг Авельянеда 2:0 Арсенал Саранди Суперлига Расинг Авельянеда 1:0 Арсенал Саранди Примера Расинг Авельянеда 2:1 Арсенал Саранди Примера
Расинг Авельянеда 1:0 Арсенал Саранди Примера Арсенал Саранди 3:1 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 0:2 Арсенал Саранди Примера Арсенал Саранди 1:0 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 0:0 Арсенал Саранди Примера
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Alejo Antilef получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Jhonatan Candia бьет в цель!
  • 30'
    Lucas Albertengo уходит с поля. Leonel Picco выходит вместо него
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Lucas Albertengo бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Расинг Авельянеда
Ничья
Арсенал Саранди
16.81
7.29
4.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 13.00 6.50 1.22
Бонус: 5 000 ₽ 15.00 6.20 1.17
Бонус: 5 000 ₽ 1.77 3.80 4.50
  16.81 7.29 1.15

Самый высокий коэффициент на матч «Расинг Авельянеда» – «Арсенал Саранди» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Расинг Авельянеда» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал Саранди» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Расинг Авельянеда» – «Арсенал Саранди», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.00 1.03 7.80 1.06 7.00 1.08 2.55 1.48 2.06 1.71 3.75 1.25 1.68 2.11 1.44 2.70 1.62 2.20 1.12 5.70 1.25 3.75 1.02 11.50 1.02 11.00
9.90 1.01 8.70 1.04 3.54 1.28 2.88 1.42 2.01 1.89 1.50 2.59 1.33 3.20 1.13 5.30 1.09 5.90 1.01 10.75
3.63 1.29 2.79 1.45 2.89 1.41 3.22 1.34 2.67 1.47 2.11 1.74 1.67 2.21 1.47 2.67 1.70 2.16 1.44 2.76 1.11 6.78
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.90 1.84 1.50 2.48 1.11 5.90 1.04 9.00 1.04 9.00
3.04 1.38 2.05 1.77 1.47 2.68 1.14 5.45 1.11 6.70
3.09 1.38 2.54 1.53 1.98 1.85 1.59 2.38 1.36 3.10 1.19 4.59 1.46 2.71
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.47 1.65 2.17 1.25 3.65
3.95 1.25 2.68 1.47 1.69 2.17 1.28 3.68 1.18 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.52 2.42
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
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