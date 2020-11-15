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  3. Аргентина
Расинг Авельянеда
0:2
Конец матча
Арсенал Саранди
0'
0:1
4' Гол
Lucas Albertengo
0:2
37' Гол
Jhonatan Candia
39' Желтая карточка
Alejo Antilef
61' Желтая карточка
Лисандро Лопес III
71' Желтая карточка
Carlos Alcaraz
90' Желтая карточка
Leonel Picco
90' Вторая желтая карточка
Лисандро Лопес III
90'+5
1
Ариас
Габриэль
4
Пильюд
Иван
30
Сигали
Леонардо
6
Орбан
Лукас
5
Мена
Эухенио
27
Tiago
Banega
19
Leonel
Ariel
Miranda
26
Carlos
Alcaraz
22
Монтойя
Вальтер
15
Лисандро
Лопес
III
7
Hector
Fertoli
1
Maximiliano
Gagliardo
14
Mateo
Carabajal
2
Fabio
Pereyra
6
Gaston
Suso
3
Эмилиано
Папа
8
Jesus
Soraire
24
Alejo
Antilef
15
Ramiro
Luna
20
Jhonatan
Candia
11
Nicolas
Castro1
9
Lucas
Albertengo
Расинг Авельянеда
4-3-3
Арсенал Саранди
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мартинес Маурисио 1 0.33
2. Leonel Ariel Miranda 0 0
Арсенал Саранди
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Lucas Albertengo 1 0.33
2. Jhonatan Candia 1 0.33
3. Mateo Carabajal 1 0.33
4. Эмилиано Папа 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
# Игрок      
1. Лисандро Лопес III 1 1
2. Сигали Леонардо 1 0
3. Nery Dominguez 1 0
4. Carlos Alcaraz 1 0
Арсенал Саранди
# Игрок      
1. Emiliano Mendez 2 1
2. Alejo Antilef 2 0
3. Leonel Picco 2 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Расинг Авельянеда 0 0 0 0 100% (1) 0
 Арсенал Саранди 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0

Предыдущие игры

Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Унион Санта-Фе 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:4 Атлетико Тукуман Расинг Авельянеда 2:1 Эстудиантес Мерида Насьональ Монтевидео 1:2 Расинг Авельянеда
Альянса Лима 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:1 Насьональ Монтевидео Альдосиви 3:4 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Альянса Лима Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Эстудиантес Мерида 1:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда Колон 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте Аргентинос Хуниорс 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Тукуман Расинг Авельянеда 2:2 Атлетико Паранаэнсе Ланус 1:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Тальерес Кордоба 3:3 Расинг Авельянеда
Арсенал Саранди Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Арсенал Саранди 1:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 1:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 4:0 Альдосиви
Росарио Сентраль 3:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:4 Велес Сарсфилд Индепендьенте 1:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба Патронато де Парана 2:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Арсенал Саранди 2:1 Колон Уракан 0:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Ланус Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди Бока Хуниорс 5:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:2 Сентраль Кордоба Арсенал Саранди 3:3 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 3:0 Эстудиантес Ла-Плата Расинг Авельянеда 2:1 Арсенал Саранди

Последние игры между собой

Расинг Авельянеда: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Арсенал Саранди: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Расинг Авельянеда 2:1 Арсенал Саранди Суперлига Расинг Авельянеда 2:0 Арсенал Саранди Суперлига Расинг Авельянеда 1:0 Арсенал Саранди Примера Расинг Авельянеда 2:1 Арсенал Саранди Примера
Расинг Авельянеда 1:0 Арсенал Саранди Примера Арсенал Саранди 3:1 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 0:2 Арсенал Саранди Примера Арсенал Саранди 1:0 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 0:0 Арсенал Саранди Примера
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Alejo Antilef получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Jhonatan Candia бьет в цель!
  • 30'
    Lucas Albertengo уходит с поля. Leonel Picco выходит вместо него
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Lucas Albertengo бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 36.00 16.00 1.05
Бонус: 5 000 ₽ 47.00 13.00 1.03
Бонус: 5 000 ₽ 1.77 3.80 4.50
  16.81 7.29 1.15

Самый высокий коэффициент на матч «Расинг Авельянеда» – «Арсенал Саранди» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Расинг Авельянеда» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал Саранди» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Расинг Авельянеда» – «Арсенал Саранди», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.00 1.03 7.80 1.06 7.00 1.08 2.55 1.48 2.06 1.71 1.13 5.40 1.68 2.11 1.44 2.70 1.12 5.55 1.12 5.70 1.25 3.75 1.02 11.50 1.02 11.00
9.90 1.01 8.70 1.04 3.54 1.28 2.88 1.42 2.01 1.89 1.50 2.59 1.33 3.20 1.13 5.30 1.09 5.90 1.01 10.75
3.63 1.29 2.79 1.45 2.89 1.41 1.71 2.14 1.43 2.80 1.16 5.16 1.67 2.21 1.47 2.67 1.70 2.16 1.44 2.76 1.11 6.78
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.90 1.84 1.50 2.48 1.11 5.90 1.04 9.00 1.04 9.00
3.04 1.38 2.05 1.77 1.47 2.68 1.14 5.45 1.11 6.70
3.09 1.38 2.54 1.53 1.98 1.85 1.59 2.38 1.36 3.10 1.19 4.59 1.46 2.71
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.47 1.65 2.17 1.25 3.65
3.95 1.25 2.68 1.47 1.69 2.17 1.28 3.68 1.18 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.48 1.50
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
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