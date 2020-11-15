Расинг Авельянеда
0:2
Конец матча
Арсенал Саранди
0:1
4' ГолLucas Albertengo
0:2
37' ГолJhonatan Candia
39' Желтая карточкаAlejo Antilef
61' Желтая карточкаЛисандро Лопес III
71' Желтая карточкаCarlos Alcaraz
90' Желтая карточкаLeonel Picco
90' Вторая желтая карточкаЛисандро Лопес III
27
Tiago
Banega
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Tiago BanegaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Alan Ortiz
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ramiro LunaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Руис АланНападающий
-
-
-
-
-
-
23 Facundo Pons
-
21 Leonel Picco
-
-
Главный тренер: Sergio Rondina
Ход матча
4'
37'
0:2
39'
71'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мартинес Маурисио
|1
|0.33
|2.
|Leonel Ariel Miranda
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Lucas Albertengo
|1
|0.33
|2.
|Jhonatan Candia
|1
|0.33
|3.
|Mateo Carabajal
|1
|0.33
|4.
|Эмилиано Папа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лисандро Лопес III
|1
|1
|2.
|Сигали Леонардо
|1
|0
|3.
|Nery Dominguez
|1
|0
|4.
|Carlos Alcaraz
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Emiliano Mendez
|2
|1
|2.
|Alejo Antilef
|2
|0
|3.
|Leonel Picco
|2
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Расинг Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Арсенал Саранди
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +10 =6 -4Унион Санта-Фе 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:4 Атлетико Тукуман Расинг Авельянеда 2:1 Эстудиантес Мерида Насьональ Монтевидео 1:2 Расинг Авельянеда
Альянса Лима 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:1 Насьональ Монтевидео Альдосиви 3:4 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Альянса Лима Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Эстудиантес Мерида 1:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда Колон 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте Аргентинос Хуниорс 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Тукуман Расинг Авельянеда 2:2 Атлетико Паранаэнсе Ланус 1:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Тальерес Кордоба 3:3 Расинг Авельянеда
Арсенал Саранди Последние 20 матчей: +5 =9 -6Арсенал Саранди 1:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 1:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 4:0 Альдосиви
Росарио Сентраль 3:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:4 Велес Сарсфилд Индепендьенте 1:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба Патронато де Парана 2:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Арсенал Саранди 2:1 Колон Уракан 0:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Ланус Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди Бока Хуниорс 5:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:2 Сентраль Кордоба Арсенал Саранди 3:3 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 3:0 Эстудиантес Ла-Плата Расинг Авельянеда 2:1 Арсенал Саранди
Последние игры между собой
Расинг Авельянеда: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Арсенал Саранди: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|Арсенал Саранди
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|3.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|Расинг Авельянеда
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Победитель
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|10.00
|1.03
|7.80
|1.06
|7.00
|1.08
|2.55
|1.48
|2.06
|1.71
|1.13
|5.40
|1.68
|2.11
|1.44
|2.70
|—
|—
|1.12
|5.55
|—
|—
|1.12
|5.70
|1.25
|3.75
|1.02
|11.50
|1.02
|11.00
|
|9.90
|1.01
|8.70
|1.04
|3.54
|1.28
|2.88
|1.42
|—
|—
|2.01
|1.89
|—
|—
|1.50
|2.59
|—
|—
|1.33
|3.20
|—
|—
|1.13
|5.30
|1.09
|5.90
|1.01
|10.75
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.63
|1.29
|2.79
|1.45
|2.89
|1.41
|1.71
|2.14
|1.43
|2.80
|1.16
|5.16
|1.67
|2.21
|1.47
|2.67
|1.70
|2.16
|1.44
|2.76
|1.11
|6.78
|—
|—
|—
|—