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  2. Матчи
  3. Аргентина
Бока Хуниорс
0:0
Первый тайм: 43'
Тальерес Кордоба
0'
1' Желтая карточка
Тевес Карлос
43'
17
Росси
Агустин
4
Буффарини
Хулио
2
Лопес
Лисандро
II
24
Искиэрдос
Карлос
3
Мас
Эмануэль
14
Nicolas
Capaldo
29
Хара
Леонардо
32
Марони
Гонсало
10
Тевес
Карлос
22
Вилья
Себастьян
27
Franco
Soldano
1
Mauricio
Ariel
Caranta
14
Nahuel
Tenaglia
6
Комар
Хуан
2
Рафа
II
15
Enzo
Hernan
Diaz
5
Federico
Navarro
8
Мендез
Начо
20
Фрагапане
Франко
77
Paraguaio
23
Mateo
Retegui
32
Tomas
Pochettino
Бока Хуниорс
4-2-3-1
Тальерес Кордоба
4-3-3

Ход матча

1'
Тевес Карлос
 

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тевес Карлос 2 0.67
2. Абила Рамон 1 0.33
3. Лопес Лисандро II 1 0.33
4. Сальвио Эдуардо 0 0
5. Кардона Эдвин 0 0
Тальерес Кордоба
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Diego Valoyes 1 0.33
2. Carlos Auzqui 1 0.33
3. Tomas Pochettino 1 0.33
4. Nahuel Tenaglia 1 0.33
5. Joel Sonora 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
# Игрок      
1. Тевес Карлос 1 0
2. Самбрано Очандарте 1 0
3. Буффарини Хулио 1 0
4. Кампусано Хорман 1 0
5. Nicolas Capaldo 1 0
Тальерес Кордоба
# Игрок      
1. Мендез Начо 1 0
2. Francis Mac Allister 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бока Хуниорс 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 25% (1)
 Тальерес Кордоба 0 0 0 25% (1) 0 75% (3)

Предыдущие игры

Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Бока Хуниорс Ланус 1:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Каракас Бока Хуниорс 0:0 Либертад
Индепендьенте Медельин 0:1 Бока Хуниорс Либертад 0:2 Бока Хуниорс Годой Крус 1:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Индепендьенте Медельин Бока Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Каракас 1:1 Бока Хуниорс Колон 0:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Годой Крус Сентраль Кордоба 0:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман Тальерес Кордоба 1:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Бока Хуниорс 2:0 Университарио Лима Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Унион Санта-Фе
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Тальерес Кордоба 1:1 Ланус Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Уракан 0:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Колон
Патронато де Парана 3:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 4:2 Уракан Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:2 Бока Хуниорс Дефенса и Хустисия 4:1 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 1:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Унион Санта-Фе Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:3 Расинг Авельянеда Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:4 Ланус Альмагро 1:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 2:1 Тальерес Кордоба

Последние игры между собой

Бока Хуниорс: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Тальерес Кордоба: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Тальерес Кордоба 1:2 Бока Хуниорс Суперлига Бока Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба Суперлига Бока Хуниорс 2:1 Тальерес Кордоба Суперлига Бока Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба Примера
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    1'
    Тевес Карлос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Бока Хуниорс
Ничья
Тальерес Кордоба
1.55
4.25
6.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.93 2.85 5.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.51 4.25 6.50

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.40 1.02 8.40 1.04 3.46 1.29 2.68 1.47 1.93 1.96 1.49 2.62 1.32 3.26 1.12 5.40 1.09 5.95 1.01 10.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.39 1.97 1.84 1.44 2.79 1.14 5.80 1.10 7.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.64 1.28 2.65 1.48 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 4.80
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