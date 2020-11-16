Бока Хуниорс
0:0
Первый тайм: 43'
Тальерес Кордоба
1' Желтая карточкаТевес Карлос
10
Тевес
Карлос
2
Рафа
II
77
Paraguaio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тевес КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
19 Сарате МауроНападающий
-
-
-
-
-
33 Alan Varela
-
-
26 Enzo Roldan
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 ParaguaioНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
10 Joel Sonora
-
-
11 Brian Guzman
-
-
-
-
Главный тренер: Alexander Medina
Ход матча
1'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тевес Карлос
|2
|0.67
|2.
|Абила Рамон
|1
|0.33
|3.
|Лопес Лисандро II
|1
|0.33
|4.
|Сальвио Эдуардо
|0
|0
|5.
|Кардона Эдвин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Diego Valoyes
|1
|0.33
|2.
|Carlos Auzqui
|1
|0.33
|3.
|Tomas Pochettino
|1
|0.33
|4.
|Nahuel Tenaglia
|1
|0.33
|5.
|Joel Sonora
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тевес Карлос
|1
|0
|2.
|Самбрано Очандарте
|1
|0
|3.
|Буффарини Хулио
|1
|0
|4.
|Кампусано Хорман
|1
|0
|5.
|Nicolas Capaldo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мендез Начо
|1
|0
|2.
|Francis Mac Allister
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бока Хуниорс
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|Тальерес Кордоба
|0
|0
|0
|25% (1)
|0
|75% (3)
Предыдущие игры
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +15 =4 -1Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Бока Хуниорс Ланус 1:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Каракас Бока Хуниорс 0:0 Либертад
Индепендьенте Медельин 0:1 Бока Хуниорс Либертад 0:2 Бока Хуниорс Годой Крус 1:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Индепендьенте Медельин Бока Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Каракас 1:1 Бока Хуниорс Колон 0:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Годой Крус Сентраль Кордоба 0:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман Тальерес Кордоба 1:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Бока Хуниорс 2:0 Университарио Лима Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Унион Санта-Фе
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +8 =4 -8Тальерес Кордоба 1:1 Ланус Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Уракан 0:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Колон
Патронато де Парана 3:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 4:2 Уракан Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:2 Бока Хуниорс Дефенса и Хустисия 4:1 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 1:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Унион Санта-Фе Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:3 Расинг Авельянеда Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:4 Ланус Альмагро 1:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 2:1 Тальерес Кордоба
Последние игры между собой
Бока Хуниорс: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Тальерес Кордоба: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Ланус
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Победитель
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