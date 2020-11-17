Колон
1:0
Первый тайм: 31'
Сентраль Кордоба
1:0
6' ГолCristian Bernardi
13
Alex
Vigo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
27 Ivan Ramirez
-
-
-
Главный тренер: Alfredo Berti
Ход матча
6'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Cristian Bernardi
|2
|0.67
|2.
|Wilson Morelo
|1
|0.33
|3.
|Лертора Федерико
|1
|0.33
|4.
|Rodrigo Aliendro
|0
|0
|5.
|Чанкалай Томас
|0
|0
|6.
|Alex Vigo
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Cristian Vega
|1
|0.33
|2.
|Juan Ignacio Vieyra
|1
|0.33
|3.
|Риано Клаудио
|0
|0
|4.
|Pablo Arganaraz
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Rafael Delgado
|2
|0
|2.
|Wilson Morelo
|1
|0
|3.
|Лертора Федерико
|1
|0
|4.
|Rodrigo Aliendro
|1
|0
|5.
|Gonzalo Escobar
|1
|0
|6.
|Alex Vigo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Juan Daniel Galeano
|2
|0
|2.
|Jonathan Bay
|2
|0
|3.
|Рибас Себастьян
|1
|0
|4.
|Nahuel Banegas
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Колон
|66.67% (2)
|0
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|Сентраль Кордоба
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Колон Последние 20 матчей: +4 =3 -13Индепендьенте 1:1 Колон Дефенса и Хустисия 0:3 Колон Росарио Сентраль 1:3 Колон Тальерес Кордоба 2:0 Колон
Колон 0:4 Бока Хуниорс Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Колон Колон 1:1 Расинг Авельянеда Дефенса и Хустисия 0:0 Колон Колон 0:1 Банфилд Сентраль Кордоба 1:0 Колон Арсенал Саранди 2:1 Колон Колон 0:2 Альдосиви Велес Сарсфилд 3:1 Колон Колон 3:2 Эстудиантес Ла-Плата Индепендьенте дель Валле 3:1 Колон Колон 0:2 Атлетико Тукуман Ривер Плейт 2:1 Колон Колон 2:1 Годой Крус Колон 2:2 Эстудиантес Ла-Плата Унион Санта-Фе 1:0 Колон
Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +3 =6 -11Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте Сентраль Кордоба 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба
Берасатеги 1:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:1 Сан-Тельмо Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Сентраль Кордоба 0:1 Мидленд Унион Санта-Фе 0:0 Сентраль Кордоба Док Суд 1:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:4 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 1:1 Хенераль Ламадрид Альдосиви 0:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:0 Леандро Н. Алем Ривер Плейт 2:0 Сентраль Кордоба Аргентино Де Мерло 1:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:0 Колон Сентраль Кордоба 0:0 Спортиво Итальяно Сентраль Кордоба 0:3 Ривер Плейт Химнасия Ла-Плата 2:1 Сентраль Кордоба
Последние игры между собой
Колон: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Сентраль Кордоба: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колон
|1:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Индепендьенте
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|4.
|Сентраль Кордоба
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Колон» – «Сентраль Кордоба» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Колон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сентраль Кордоба» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Колон» – «Сентраль Кордоба», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров