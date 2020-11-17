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  2. Матчи
  3. Аргентина
Колон
2:0
Конец матча
Сентраль Кордоба
0'
1:0
6' Гол
Cristian Bernardi
56' Желтая карточка
Лертора Федерико
62' Желтая карточка
Ismael Alberto Quilez
2:0
82' Гол
Luis Miguel Rodriguez
90' Желтая карточка
Cristian Vega
90'+5
1
Леонардо
Буриан
6
Emanuel
Olivera
2
Bruno
Felix
Bianchi
40
Rafael
Delgado
14
Лертора
Федерико
13
Alex
Vigo
29
Rodrigo
Aliendro
23
Cristian
Bernardi
31
Gonzalo
Escobar
12
Чанкалай
Томас
19
Wilson
Morelo
1
Alejandro
Miguel
Sanchez
29
Ismael
Alberto
Quilez
4
Oscar
Salomon
6
Franco
Sbutoni
12
Jonathan
Bay
14
Juan
Daniel
Galeano
5
Cristian
Vega
16
Рохас
Ариэль
II
32
Juan
Ignacio
Vieyra
9
Риано
Клаудио
28
Pablo
Arganaraz
Колон
3-1-4-2
Сентраль Кордоба
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Колон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Cristian Bernardi 2 0.67
2. Luis Miguel Rodriguez 1 0.33
3. Wilson Morelo 1 0.33
4. Лертора Федерико 1 0.33
5. Rodrigo Aliendro 0 0
6. Чанкалай Томас 0 0
7. Alex Vigo 0 0
Сентраль Кордоба
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Cristian Vega 1 0.33
2. Juan Ignacio Vieyra 1 0.33
3. Риано Клаудио 0 0
4. Pablo Arganaraz 0 0

Карточки

Колон
# Игрок      
1. Лертора Федерико 2 0
2. Rafael Delgado 2 0
3. Wilson Morelo 1 0
4. Rodrigo Aliendro 1 0
5. Gonzalo Escobar 1 0
6. Alex Vigo 1 0
Сентраль Кордоба
# Игрок      
1. Juan Daniel Galeano 2 0
2. Jonathan Bay 2 0
3. Ismael Alberto Quilez 1 0
4. Cristian Vega 1 0
5. Рибас Себастьян 1 0
6. Nahuel Banegas 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Колон 60% (3) 0 0 0 0 40% (2)
Сентраль Кордоба 50% (1) 50% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Колон Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Индепендьенте 1:1 Колон Дефенса и Хустисия 0:3 Колон Росарио Сентраль 1:3 Колон Тальерес Кордоба 2:0 Колон
Колон 0:4 Бока Хуниорс Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Колон Колон 1:1 Расинг Авельянеда Дефенса и Хустисия 0:0 Колон Колон 0:1 Банфилд Сентраль Кордоба 1:0 Колон Арсенал Саранди 2:1 Колон Колон 0:2 Альдосиви Велес Сарсфилд 3:1 Колон Колон 3:2 Эстудиантес Ла-Плата Индепендьенте дель Валле 3:1 Колон Колон 0:2 Атлетико Тукуман Ривер Плейт 2:1 Колон Колон 2:1 Годой Крус Колон 2:2 Эстудиантес Ла-Плата Унион Санта-Фе 1:0 Колон
Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте Сентраль Кордоба 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба
Берасатеги 1:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:1 Сан-Тельмо Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Сентраль Кордоба 0:1 Мидленд Унион Санта-Фе 0:0 Сентраль Кордоба Док Суд 1:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:4 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 1:1 Хенераль Ламадрид Альдосиви 0:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:0 Леандро Н. Алем Ривер Плейт 2:0 Сентраль Кордоба Аргентино Де Мерло 1:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:0 Колон Сентраль Кордоба 0:0 Спортиво Итальяно Сентраль Кордоба 0:3 Ривер Плейт Химнасия Ла-Плата 2:1 Сентраль Кордоба

Последние игры между собой

Колон: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Сентраль Кордоба: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Сентраль Кордоба 1:0 Колон Суперлига
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 35'
    Pablo Arganaraz уходит с поля. Рибас Себастьян выходит вместо него
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Cristian Bernardi бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.18 4.90 33.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.18 3.12 3.54

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
6.15 1.08 4.95 1.15 2.39 1.55 1.80 2.01 1.50 2.77 1.20 4.60 1.14 5.40 1.02 10.25 1.01 10.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.36 1.59 1.53 2.50 1.27 3.76 1.05 9.60 1.04 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.91 1.41 1.90 1.90 1.42 2.88 1.12 6.10 1.09 7.50
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