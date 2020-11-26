  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Атлетико Минейро
1:0
Первый тайм: 24'
Ботафого Рибейрао
0'
1:0
17' Гол
Саварино Джефферсон
23' Желтая карточка
Саварино Джефферсон
24'
32
Рафаэл
Пирес
40
Буэно
Веллингтон
16
Igor
Rabello
3
Алонсо
Хуниор
23
Натан
Аллан
26
Calebe
70
Саварино
Джефферсон
20
Hyoran
10
Сарачо
Федерико
11
Keno
18
Саша
Эдуардо
12
Кавальери
Диего
2
Kevin
II
14
Marcelo
Conceicao
3
Кану
Рубенилсон
6
Луис
Виктор
5
Рафаэль
Форстер
17
Carlos
Renteria
II
13
Марсиньо
Силва
19
Caio
Alexandre
25
Warley
Leandro
9
Pedro
Raul
Атлетико Минейро
3-2-4-1
Ботафого Рибейрао
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Keno 10 (4) 0.43
2. Саша Эдуардо 4 0.17
3. Marrony 4 (1) 0.17
4. Саварино Джефферсон 3 0.13
5. Арана Гильерме 3 0.13
6. Натан Аллан 3 0.13
7. Франко Алан 3 0.13
8. Hyoran 2 0.09
9. Jair II 1 0.04
10. Ревер Умберто 1 0.04
11. Igor Rabello 1 0.04
12. Guga3 1 (1) 0.04
13. Сарачо Федерико 1 0.04
14. Варгас Эдуардо 0 0
15. Everson 0 0
16. Феррейра Мариано 0 0
17. Алонсо Хуниор 0 0
18. Marquinhos vi 0 0
Ботафого Рибейрао
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nascimento Leite Matheus3 6 0.27
2. Caio Alexandre 4 0.18
3. Pedro Raul 3 0.14
4. Луис Виктор 2 (2) 0.09
5. Хонда Кейсуке 2 (1) 0.09
6. Назарио Бруно 1 0.05
7. Калу Саломон 1 0.05
8. Фернандо Луис IV 1 0.05
9. Warley Leandro 1 0.05
10. Кану Рубенилсон 0 0
11. Guilherme Santos 0 0
12. Marcelo Conceicao 0 0
13. Kevin II 0 0
14. Rhuan Castro 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
# Игрок      
1. Алонсо Хуниор 5 0
2. Jair II 5 0
3. Keno 4 0
4. Dylan Borrero 2 1
5. Арана Гильерме 3 0
6. Аллан Соуза 3 0
7. Ревер Умберто 2 0
8. Саварино Джефферсон 2 0
9. Рафаэл Пирес 0 1
10. Варгас Эдуардо 1 0
11. Саша Эдуардо 1 0
12. Феррейра Мариано 1 0
13. Hyoran 1 0
14. Буэно Веллингтон 1 0
15. Victor IV 1 0
16. Gabriel Paulista XVI 1 0
17. Igor Rabello 1 0
18. Франко Алан 1 0
19. Marrony 1 0
20. Guga3 1 0
Ботафого Рибейрао
# Игрок      
1. Marcelo Conceicao 5 0
2. Nascimento Leite Matheus3 5 0
3. Caio Alexandre 5 0
4. Federico Barrandeguy 3 1
5. Рафаэль Форстер 3 1
6. Guilherme Santos 3 0
7. Ангуло Иван 1 1
8. Кану Рубенилсон 2 0
9. Назарио Бруно 2 0
10. Kevin II 2 0
11. Хонда Кейсуке 1 0
12. Кавальери Диего 1 0
13. Луис Виктор 1 0
14. Danilo IV 1 0
15. Carlos Renteria II 1 0
16. Fernando Costanza 1 0
17. Pedro Raul 1 0
18. Фернандес Роберто III 1 0
19. Warley Leandro 1 0
20. Davi Araujo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Минейро 8.11% (3) 13.51% (5) 21.62% (8) 21.62% (8) 16.22% (6) 18.92% (7)
 Ботафого Рибейрао 0 23.81% (5) 19.05% (4) 14.29% (3) 14.29% (3) 28.57% (6)

Предыдущие игры

Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Сеара 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Фламенго
Палмейрас 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:0 Спорт Ресифи Байя 3:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 3:0 Гойяс Форталеза 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:1 Васко да Гама Атлетико Минейро 3:1 Гремио Атлетико Гойяненсе 3:4 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Брагантино Сантос 3:1 Атлетико Минейро Куритиба 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:0 Сан-Паулу Томбенсе 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Томбенсе Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +3 =10 -7
Ботафого Рибейрао 1:2 Форталеза Ботафого Рибейрао 1:2 Брагантино Байя 1:0 Ботафого Рибейрао Куяба 0:0 Ботафого Рибейрао
Ботафого Рибейрао 2:2 Сеара Ботафого Рибейрао 0:1 Куяба Ботафого Рибейрао 0:0 Гойяс Гремио 3:1 Ботафого Рибейрао Спорт Ресифи 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Палмейрас Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 1:2 Байя Атлетико Гойяненсе 1:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Сантос Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 2:3 Васко да Гама Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Куритиба

Последние игры между собой

Атлетико Минейро: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Ботафого Рибейрао: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Копа Судамерикана
Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Копа Судамерикана Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 0:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 1:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 4:2 Атлетико Минейро Кубок Бразилии Атлетико Минейро 2:2 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 2:3 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:2 Ботафого Рибейрао Серия A Атлетико Минейро 4:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 3:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 3:0 Атлетико Минейро Серия A Ботафого Рибейрао 3:1 Атлетико Минейро Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 1:0 23 13 3 7 40 - 28 42
2. Фламенго 22 11 6 5 37 - 31 39
3. Сан-Паулу 20 10 8 2 31 - 19 38
4. Интернасьональ 22 10 6 6 33 - 22 36
5. Флуминенсе 22 10 5 7 31 - 25 35
6. Палмейрас 21 9 7 5 28 - 21 34
7. Гремио 21 8 10 3 26 - 19 34
8. Сантос 22 9 7 6 30 - 25 34
9. Коринтианс 1:0 23 7 8 8 25 - 29 29
10. Атлетико Паранаэнсе 22 8 4 10 19 - 21 28
11. Байя 22 8 4 10 28 - 34 28
12. Форталеза 22 7 7 8 22 - 20 28
13. Атлетико Гойяненсе 22 6 9 7 20 - 27 27
14. Брагантино 22 6 8 8 29 - 28 26
15. Сеара 22 6 8 8 28 - 33 26
16. Спорт Ресифи 22 7 4 11 19 - 29 25
17. Васко да Гама 21 6 6 9 23 - 27 24
18. Ботафого Рибейрао 0:1 22 3 11 8 21 - 28 20
19. Куритиба 0:1 23 5 5 13 20 - 32 20
20. Гойяс 20 3 6 11 22 - 34 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 1:0 12 9 2 1 26 - 8 29
2. Сан-Паулу 10 6 4 0 15 - 6 22
3. Интернасьональ 11 6 4 1 20 - 10 22
4. Флуминенсе 11 6 3 2 19 - 11 21
5. Сеара 12 5 5 2 15 - 12 20
6. Гремио 10 5 4 1 16 - 10 19
7. Байя 11 6 1 4 17 - 14 19
8. Сантос 11 5 4 2 19 - 12 19
9. Фламенго 11 5 4 2 18 - 13 19
10. Брагантино 11 5 3 3 18 - 11 18
11. Атлетико Паранаэнсе 12 5 3 4 10 - 9 18
12. Форталеза 10 5 2 3 11 - 7 17
13. Палмейрас 10 4 4 2 15 - 12 16
14. Спорт Ресифи 11 5 0 6 12 - 15 15
15. Коринтианс 1:0 11 3 5 3 13 - 16 14
16. Васко да Гама 10 3 3 4 9 - 9 12
17. Гойяс 11 3 3 5 15 - 18 12
18. Атлетико Гойяненсе 10 2 5 3 13 - 15 11
19. Куритиба 0:1 11 3 2 6 6 - 9 11
20. Ботафого Рибейрао 0:1 12 2 5 5 12 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 11 6 2 3 19 - 18 20
2. Палмейрас 11 5 3 3 13 - 9 18
3. Сан-Паулу 10 4 4 2 16 - 13 16
4. Атлетико Гойяненсе 12 4 4 4 7 - 12 16
5. Сантос 11 4 3 4 11 - 13 15
6. Гремио 11 3 6 2 10 - 9 15
7. Коринтианс 1:0 12 4 3 5 12 - 13 15
8. Интернасьональ 11 4 2 5 13 - 12 14
9. Флуминенсе 11 4 2 5 12 - 14 14
10. Атлетико Минейро 1:0 11 4 1 6 14 - 20 13
11. Васко да Гама 11 3 3 5 14 - 18 12
12. Форталеза 12 2 5 5 11 - 13 11
13. Атлетико Паранаэнсе 10 3 1 6 9 - 12 10
14. Спорт Ресифи 11 2 4 5 7 - 14 10
15. Ботафого Рибейрао 0:1 10 1 6 3 9 - 12 9
16. Байя 11 2 3 6 11 - 20 9
17. Куритиба 0:1 12 2 3 7 14 - 23 9
18. Брагантино 11 1 5 5 11 - 17 8
19. Сеара 10 1 3 6 13 - 21 6
20. Гойяс 9 0 3 6 7 - 16 3
Лучшие коэффициенты
Атлетико Минейро
Ничья
Ботафого Рибейрао
1.71
4.25
5.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.57 4.25 5.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.65 3.70 5.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.64 4.15 5.05
  1.71 3.74 5.09

Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико Минейро» – «Ботафого Рибейрао» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико Минейро» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ботафого Рибейрао» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико Минейро» – «Ботафого Рибейрао», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.00 1.02 10.50 1.03 3.75 1.25 3.35 1.30 2.01 1.75 1.95 1.85 1.72 2.12 1.40 2.65 1.22 4.00 1.17 4.70 1.06 8.10 1.05 8.70
11.75 1.00 10.75 1.02 4.20 1.21 3.38 1.32 2.22 1.73 1.72 2.12 1.46 2.64 1.21 4.05 1.15 4.60 1.04 8.00
3.58 1.30 2.77 1.46 2.23 1.68 1.94 1.92 1.71 2.19 1.49 2.69 1.54 2.58 1.32 3.45 1.15 5.86
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 2.23 1.66 1.44 2.65 1.18 4.60 1.10 6.25
3.32 1.33 2.28 1.63 1.55 2.45 1.19 4.60 1.13 5.80
2.80 1.45 2.30 1.65 1.79 2.08 1.50 2.67 1.35 3.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.32 1.86 1.88 1.40 2.85
4.60 1.20 3.20 1.35 1.86 1.94 1.39 3.00 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.01
Букмекер Да Нет
4.20 1.21
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
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