Атлетико Минейро
1:0
Первый тайм: 24'
Ботафого Рибейрао
1:0
17' ГолСаварино Джефферсон
23' Желтая карточкаСаварино Джефферсон
32
Рафаэл
Пирес
16
Igor
Rabello
23
Натан
Аллан
26
Calebe
20
Hyoran
11
Keno
18
Саша
Эдуардо
2
Kevin
II
- Основной состав
-
32 Рафаэл ПиресВратарь
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
-
26 CalebeПолузащитник
- Полузащитник
-
20 HyoranПолузащитник
- Полузащитник
-
11 KenoПолузащитник
-
18 Саша ЭдуардоНападающий
- Запасные игроки
-
33 SavioПолузащитник
-
34 ДжинПолузащитник
-
38 Marrony
-
46 Filipe Luiz
-
-
-
-
42 Talison
-
-
-
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Kevin IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Luiz OtavioПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Бесса ЭберНападающий
-
34 СезиньяНападающий
-
-
-
-
-
27 Davi Araujo
-
30 David Sousa
-
Главный тренер: Flavio Tenius
Ход матча
17'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Keno
|10 (4)
|0.43
|2.
|Саша Эдуардо
|4
|0.17
|3.
|Marrony
|4 (1)
|0.17
|4.
|Саварино Джефферсон
|3
|0.13
|5.
|Арана Гильерме
|3
|0.13
|6.
|Натан Аллан
|3
|0.13
|7.
|Франко Алан
|3
|0.13
|8.
|Hyoran
|2
|0.09
|9.
|Jair II
|1
|0.04
|10.
|Ревер Умберто
|1
|0.04
|11.
|Igor Rabello
|1
|0.04
|12.
|Guga3
|1 (1)
|0.04
|13.
|Сарачо Федерико
|1
|0.04
|14.
|Варгас Эдуардо
|0
|0
|15.
|Everson
|0
|0
|16.
|Феррейра Мариано
|0
|0
|17.
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|18.
|Marquinhos vi
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nascimento Leite Matheus3
|6
|0.27
|2.
|Caio Alexandre
|4
|0.18
|3.
|Pedro Raul
|3
|0.14
|4.
|Луис Виктор
|2 (2)
|0.09
|5.
|Хонда Кейсуке
|2 (1)
|0.09
|6.
|Назарио Бруно
|1
|0.05
|7.
|Калу Саломон
|1
|0.05
|8.
|Фернандо Луис IV
|1
|0.05
|9.
|Warley Leandro
|1
|0.05
|10.
|Кану Рубенилсон
|0
|0
|11.
|Guilherme Santos
|0
|0
|12.
|Marcelo Conceicao
|0
|0
|13.
|Kevin II
|0
|0
|14.
|Rhuan Castro
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Алонсо Хуниор
|5
|0
|2.
|Jair II
|5
|0
|3.
|Keno
|4
|0
|4.
|Dylan Borrero
|2
|1
|5.
|Арана Гильерме
|3
|0
|6.
|Аллан Соуза
|3
|0
|7.
|Ревер Умберто
|2
|0
|8.
|Саварино Джефферсон
|2
|0
|9.
|Рафаэл Пирес
|0
|1
|10.
|Варгас Эдуардо
|1
|0
|11.
|Саша Эдуардо
|1
|0
|12.
|Феррейра Мариано
|1
|0
|13.
|Hyoran
|1
|0
|14.
|Буэно Веллингтон
|1
|0
|15.
|Victor IV
|1
|0
|16.
|Gabriel Paulista XVI
|1
|0
|17.
|Igor Rabello
|1
|0
|18.
|Франко Алан
|1
|0
|19.
|Marrony
|1
|0
|20.
|Guga3
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Marcelo Conceicao
|5
|0
|2.
|Nascimento Leite Matheus3
|5
|0
|3.
|Caio Alexandre
|5
|0
|4.
|Federico Barrandeguy
|3
|1
|5.
|Рафаэль Форстер
|3
|1
|6.
|Guilherme Santos
|3
|0
|7.
|Ангуло Иван
|1
|1
|8.
|Кану Рубенилсон
|2
|0
|9.
|Назарио Бруно
|2
|0
|10.
|Kevin II
|2
|0
|11.
|Хонда Кейсуке
|1
|0
|12.
|Кавальери Диего
|1
|0
|13.
|Луис Виктор
|1
|0
|14.
|Danilo IV
|1
|0
|15.
|Carlos Renteria II
|1
|0
|16.
|Fernando Costanza
|1
|0
|17.
|Pedro Raul
|1
|0
|18.
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|19.
|Warley Leandro
|1
|0
|20.
|Davi Araujo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Минейро
|8.11% (3)
|13.51% (5)
|21.62% (8)
|21.62% (8)
|16.22% (6)
|18.92% (7)
|Ботафого Рибейрао
|0
|23.81% (5)
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|28.57% (6)
Предыдущие игры
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +11 =3 -6Сеара 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Фламенго
Палмейрас 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:0 Спорт Ресифи Байя 3:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 3:0 Гойяс Форталеза 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:1 Васко да Гама Атлетико Минейро 3:1 Гремио Атлетико Гойяненсе 3:4 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Брагантино Сантос 3:1 Атлетико Минейро Куритиба 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:0 Сан-Паулу Томбенсе 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Томбенсе Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +3 =10 -7Ботафого Рибейрао 1:2 Форталеза Ботафого Рибейрао 1:2 Брагантино Байя 1:0 Ботафого Рибейрао Куяба 0:0 Ботафого Рибейрао
Ботафого Рибейрао 2:2 Сеара Ботафого Рибейрао 0:1 Куяба Ботафого Рибейрао 0:0 Гойяс Гремио 3:1 Ботафого Рибейрао Спорт Ресифи 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Палмейрас Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 1:2 Байя Атлетико Гойяненсе 1:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Сантос Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 2:3 Васко да Гама Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Куритиба
Последние игры между собой
Атлетико Минейро: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Ботафого Рибейрао: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Копа Судамерикана Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 0:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 1:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 4:2 Атлетико Минейро Кубок Бразилии Атлетико Минейро 2:2 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 2:3 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:2 Ботафого Рибейрао Серия A Атлетико Минейро 4:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 3:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 3:0 Атлетико Минейро Серия A Ботафого Рибейрао 3:1 Атлетико Минейро Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|1:0
|23
|13
|3
|7
|40 - 28
|42
|2.
|Фламенго
|22
|11
|6
|5
|37 - 31
|39
|3.
|Сан-Паулу
|20
|10
|8
|2
|31 - 19
|38
|4.
|Интернасьональ
|22
|10
|6
|6
|33 - 22
|36
|5.
|Флуминенсе
|22
|10
|5
|7
|31 - 25
|35
|6.
|Палмейрас
|21
|9
|7
|5
|28 - 21
|34
|7.
|Гремио
|21
|8
|10
|3
|26 - 19
|34
|8.
|Сантос
|22
|9
|7
|6
|30 - 25
|34
|9.
|Коринтианс
|1:0
|23
|7
|8
|8
|25 - 29
|29
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|22
|8
|4
|10
|19 - 21
|28
|11.
|Байя
|22
|8
|4
|10
|28 - 34
|28
|12.
|Форталеза
|22
|7
|7
|8
|22 - 20
|28
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|22
|6
|9
|7
|20 - 27
|27
|14.
|Брагантино
|22
|6
|8
|8
|29 - 28
|26
|15.
|Сеара
|22
|6
|8
|8
|28 - 33
|26
|16.
|Спорт Ресифи
|22
|7
|4
|11
|19 - 29
|25
|17.
|Васко да Гама
|21
|6
|6
|9
|23 - 27
|24
|18.
|Ботафого Рибейрао
|0:1
|22
|3
|11
|8
|21 - 28
|20
|19.
|Куритиба
|0:1
|23
|5
|5
|13
|20 - 32
|20
|20.
|Гойяс
|20
|3
|6
|11
|22 - 34
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|1:0
|12
|9
|2
|1
|26 - 8
|29
|2.
|Сан-Паулу
|10
|6
|4
|0
|15 - 6
|22
|3.
|Интернасьональ
|11
|6
|4
|1
|20 - 10
|22
|4.
|Флуминенсе
|11
|6
|3
|2
|19 - 11
|21
|5.
|Сеара
|12
|5
|5
|2
|15 - 12
|20
|6.
|Гремио
|10
|5
|4
|1
|16 - 10
|19
|7.
|Байя
|11
|6
|1
|4
|17 - 14
|19
|8.
|Сантос
|11
|5
|4
|2
|19 - 12
|19
|9.
|Фламенго
|11
|5
|4
|2
|18 - 13
|19
|10.
|Брагантино
|11
|5
|3
|3
|18 - 11
|18
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|5
|3
|4
|10 - 9
|18
|12.
|Форталеза
|10
|5
|2
|3
|11 - 7
|17
|13.
|Палмейрас
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|14.
|Спорт Ресифи
|11
|5
|0
|6
|12 - 15
|15
|15.
|Коринтианс
|1:0
|11
|3
|5
|3
|13 - 16
|14
|16.
|Васко да Гама
|10
|3
|3
|4
|9 - 9
|12
|17.
|Гойяс
|11
|3
|3
|5
|15 - 18
|12
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|10
|2
|5
|3
|13 - 15
|11
|19.
|Куритиба
|0:1
|11
|3
|2
|6
|6 - 9
|11
|20.
|Ботафого Рибейрао
|0:1
|12
|2
|5
|5
|12 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|11
|6
|2
|3
|19 - 18
|20
|2.
|Палмейрас
|11
|5
|3
|3
|13 - 9
|18
|3.
|Сан-Паулу
|10
|4
|4
|2
|16 - 13
|16
|4.
|Атлетико Гойяненсе
|12
|4
|4
|4
|7 - 12
|16
|5.
|Сантос
|11
|4
|3
|4
|11 - 13
|15
|6.
|Гремио
|11
|3
|6
|2
|10 - 9
|15
|7.
|Коринтианс
|1:0
|12
|4
|3
|5
|12 - 13
|15
|8.
|Интернасьональ
|11
|4
|2
|5
|13 - 12
|14
|9.
|Флуминенсе
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|10.
|Атлетико Минейро
|1:0
|11
|4
|1
|6
|14 - 20
|13
|11.
|Васко да Гама
|11
|3
|3
|5
|14 - 18
|12
|12.
|Форталеза
|12
|2
|5
|5
|11 - 13
|11
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|3
|1
|6
|9 - 12
|10
|14.
|Спорт Ресифи
|11
|2
|4
|5
|7 - 14
|10
|15.
|Ботафого Рибейрао
|0:1
|10
|1
|6
|3
|9 - 12
|9
|16.
|Байя
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|17.
|Куритиба
|0:1
|12
|2
|3
|7
|14 - 23
|9
|18.
|Брагантино
|11
|1
|5
|5
|11 - 17
|8
|19.
|Сеара
|10
|1
|3
|6
|13 - 21
|6
|20.
|Гойяс
|9
|0
|3
|6
|7 - 16
|3
Победитель
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