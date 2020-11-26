Атлетико Минейро
2:1
Конец матча
Ботафого Рибейрао
1:0
17' ГолСаварино Джефферсон
22' Желтая карточкаСаварино Джефферсон
37' Желтая карточкаАлонсо Хуниор
45' Желтая карточкаKevin II
2:0
50' ГолСаша Эдуардо
2:1
53' ГолMarcelo Conceicao
2:1
80' Не забитый пенальтиKeno
83' Желтая карточкаМарсиньо Силва
88' Желтая карточкаRhuan Castro
88' Желтая карточкаКану Рубенилсон
90' Желтая карточкаЛуис Виктор
32
Рафаэл
Пирес
16
Igor
Rabello
23
Натан
Аллан
26
Calebe
20
Hyoran
11
Keno
18
Саша
Эдуардо
2
Kevin
II
- Основной состав
-
32 Рафаэл ПиресВратарь
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
-
26 CalebeПолузащитник
- Полузащитник
-
20 HyoranПолузащитник
- Полузащитник
-
11 KenoПолузащитник
-
18 Саша ЭдуардоНападающий
- Запасные игроки
-
33 SavioПолузащитник
-
34 ДжинПолузащитник
-
38 Marrony
-
46 Filipe Luiz
-
-
-
-
42 Talison
-
-
-
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Kevin IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Luiz OtavioПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Бесса ЭберНападающий
-
34 СезиньяНападающий
-
-
-
-
-
27 Davi Araujo
-
30 David Sousa
-
Главный тренер: Flavio Tenius
Ход матча
17'
37'
45'
50'
53'
67'
75'
80'
2:1
83'
88'
88'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Keno
|10 (4)
|0.43
|2.
|Саша Эдуардо
|5
|0.22
|3.
|Саварино Джефферсон
|4
|0.17
|4.
|Marrony
|4 (1)
|0.17
|5.
|Арана Гильерме
|3
|0.13
|6.
|Натан Аллан
|3
|0.13
|7.
|Франко Алан
|3
|0.13
|8.
|Hyoran
|2
|0.09
|9.
|Jair II
|1
|0.04
|10.
|Ревер Умберто
|1
|0.04
|11.
|Igor Rabello
|1
|0.04
|12.
|Guga3
|1 (1)
|0.04
|13.
|Сарачо Федерико
|1
|0.04
|14.
|Варгас Эдуардо
|0
|0
|15.
|Everson
|0
|0
|16.
|Феррейра Мариано
|0
|0
|17.
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|18.
|Marquinhos vi
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nascimento Leite Matheus3
|6
|0.27
|2.
|Caio Alexandre
|4
|0.18
|3.
|Pedro Raul
|3
|0.14
|4.
|Луис Виктор
|2 (2)
|0.09
|5.
|Хонда Кейсуке
|2 (1)
|0.09
|6.
|Назарио Бруно
|1
|0.05
|7.
|Marcelo Conceicao
|1
|0.05
|8.
|Калу Саломон
|1
|0.05
|9.
|Фернандо Луис IV
|1
|0.05
|10.
|Warley Leandro
|1
|0.05
|11.
|Кану Рубенилсон
|0
|0
|12.
|Марсиньо Силва
|0
|0
|13.
|Guilherme Santos
|0
|0
|14.
|Kevin II
|0
|0
|15.
|Rhuan Castro
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Алонсо Хуниор
|6
|0
|2.
|Jair II
|5
|0
|3.
|Keno
|4
|0
|4.
|Dylan Borrero
|2
|1
|5.
|Арана Гильерме
|3
|0
|6.
|Саварино Джефферсон
|3
|0
|7.
|Аллан Соуза
|3
|0
|8.
|Ревер Умберто
|2
|0
|9.
|Рафаэл Пирес
|0
|1
|10.
|Варгас Эдуардо
|1
|0
|11.
|Саша Эдуардо
|1
|0
|12.
|Феррейра Мариано
|1
|0
|13.
|Hyoran
|1
|0
|14.
|Буэно Веллингтон
|1
|0
|15.
|Victor IV
|1
|0
|16.
|Gabriel Paulista XVI
|1
|0
|17.
|Igor Rabello
|1
|0
|18.
|Франко Алан
|1
|0
|19.
|Marrony
|1
|0
|20.
|Guga3
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Marcelo Conceicao
|5
|0
|2.
|Nascimento Leite Matheus3
|5
|0
|3.
|Caio Alexandre
|5
|0
|4.
|Federico Barrandeguy
|3
|1
|5.
|Рафаэль Форстер
|3
|1
|6.
|Кану Рубенилсон
|3
|0
|7.
|Guilherme Santos
|3
|0
|8.
|Kevin II
|3
|0
|9.
|Ангуло Иван
|1
|1
|10.
|Луис Виктор
|2
|0
|11.
|Назарио Бруно
|2
|0
|12.
|Хонда Кейсуке
|1
|0
|13.
|Кавальери Диего
|1
|0
|14.
|Марсиньо Силва
|1
|0
|15.
|Danilo IV
|1
|0
|16.
|Carlos Renteria II
|1
|0
|17.
|Fernando Costanza
|1
|0
|18.
|Pedro Raul
|1
|0
|19.
|Rhuan Castro
|1
|0
|20.
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|21.
|Warley Leandro
|1
|0
|22.
|Davi Araujo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Минейро
|7.69% (3)
|15.38% (6)
|20.51% (8)
|23.08% (9)
|15.38% (6)
|17.95% (7)
|Ботафого Рибейрао
|0
|22.73% (5)
|18.18% (4)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|27.27% (6)
Предыдущие игры
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +11 =3 -6Сеара 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Фламенго
Палмейрас 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:0 Спорт Ресифи Байя 3:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 3:0 Гойяс Форталеза 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:1 Васко да Гама Атлетико Минейро 3:1 Гремио Атлетико Гойяненсе 3:4 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Брагантино Сантос 3:1 Атлетико Минейро Куритиба 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:0 Сан-Паулу Томбенсе 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Томбенсе Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +3 =10 -7Ботафого Рибейрао 1:2 Форталеза Ботафого Рибейрао 1:2 Брагантино Байя 1:0 Ботафого Рибейрао Куяба 0:0 Ботафого Рибейрао
Ботафого Рибейрао 2:2 Сеара Ботафого Рибейрао 0:1 Куяба Ботафого Рибейрао 0:0 Гойяс Гремио 3:1 Ботафого Рибейрао Спорт Ресифи 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Палмейрас Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 1:2 Байя Атлетико Гойяненсе 1:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Сантос Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 2:3 Васко да Гама Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Куритиба
Последние игры между собой
Атлетико Минейро: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Ботафого Рибейрао: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Копа Судамерикана Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 0:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 1:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 4:2 Атлетико Минейро Кубок Бразилии Атлетико Минейро 2:2 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 2:3 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:2 Ботафого Рибейрао Серия A Атлетико Минейро 4:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 3:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 3:0 Атлетико Минейро Серия A Ботафого Рибейрао 3:1 Атлетико Минейро Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|23
|13
|3
|7
|41 - 29
|42
|2.
|Фламенго
|22
|11
|6
|5
|37 - 31
|39
|3.
|Сан-Паулу
|20
|10
|8
|2
|31 - 19
|38
|4.
|Интернасьональ
|22
|10
|6
|6
|33 - 22
|36
|5.
|Флуминенсе
|22
|10
|5
|7
|31 - 25
|35
|6.
|Палмейрас
|21
|9
|7
|5
|28 - 21
|34
|7.
|Гремио
|21
|8
|10
|3
|26 - 19
|34
|8.
|Сантос
|22
|9
|7
|6
|30 - 25
|34
|9.
|Коринтианс
|23
|7
|8
|8
|25 - 29
|29
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|22
|8
|4
|10
|19 - 21
|28
|11.
|Байя
|22
|8
|4
|10
|28 - 34
|28
|12.
|Форталеза
|22
|7
|7
|8
|22 - 20
|28
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|22
|6
|9
|7
|20 - 27
|27
|14.
|Брагантино
|22
|6
|8
|8
|29 - 28
|26
|15.
|Сеара
|22
|6
|8
|8
|28 - 33
|26
|16.
|Спорт Ресифи
|22
|7
|4
|11
|19 - 29
|25
|17.
|Васко да Гама
|21
|6
|6
|9
|23 - 27
|24
|18.
|Ботафого Рибейрао
|22
|3
|11
|8
|22 - 29
|20
|19.
|Куритиба
|23
|5
|5
|13
|20 - 32
|20
|20.
|Гойяс
|20
|3
|6
|11
|22 - 34
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|12
|9
|2
|1
|27 - 9
|29
|2.
|Сан-Паулу
|10
|6
|4
|0
|15 - 6
|22
|3.
|Интернасьональ
|11
|6
|4
|1
|20 - 10
|22
|4.
|Флуминенсе
|11
|6
|3
|2
|19 - 11
|21
|5.
|Сеара
|12
|5
|5
|2
|15 - 12
|20
|6.
|Гремио
|10
|5
|4
|1
|16 - 10
|19
|7.
|Байя
|11
|6
|1
|4
|17 - 14
|19
|8.
|Сантос
|11
|5
|4
|2
|19 - 12
|19
|9.
|Фламенго
|11
|5
|4
|2
|18 - 13
|19
|10.
|Брагантино
|11
|5
|3
|3
|18 - 11
|18
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|5
|3
|4
|10 - 9
|18
|12.
|Форталеза
|10
|5
|2
|3
|11 - 7
|17
|13.
|Палмейрас
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|14.
|Спорт Ресифи
|11
|5
|0
|6
|12 - 15
|15
|15.
|Коринтианс
|11
|3
|5
|3
|13 - 16
|14
|16.
|Васко да Гама
|10
|3
|3
|4
|9 - 9
|12
|17.
|Гойяс
|11
|3
|3
|5
|15 - 18
|12
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|10
|2
|5
|3
|13 - 15
|11
|19.
|Куритиба
|11
|3
|2
|6
|6 - 9
|11
|20.
|Ботафого Рибейрао
|12
|2
|5
|5
|12 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|11
|6
|2
|3
|19 - 18
|20
|2.
|Палмейрас
|11
|5
|3
|3
|13 - 9
|18
|3.
|Сан-Паулу
|10
|4
|4
|2
|16 - 13
|16
|4.
|Атлетико Гойяненсе
|12
|4
|4
|4
|7 - 12
|16
|5.
|Сантос
|11
|4
|3
|4
|11 - 13
|15
|6.
|Гремио
|11
|3
|6
|2
|10 - 9
|15
|7.
|Коринтианс
|12
|4
|3
|5
|12 - 13
|15
|8.
|Интернасьональ
|11
|4
|2
|5
|13 - 12
|14
|9.
|Флуминенсе
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|10.
|Атлетико Минейро
|11
|4
|1
|6
|14 - 20
|13
|11.
|Васко да Гама
|11
|3
|3
|5
|14 - 18
|12
|12.
|Форталеза
|12
|2
|5
|5
|11 - 13
|11
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|3
|1
|6
|9 - 12
|10
|14.
|Спорт Ресифи
|11
|2
|4
|5
|7 - 14
|10
|15.
|Ботафого Рибейрао
|10
|1
|6
|3
|10 - 13
|9
|16.
|Байя
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|17.
|Куритиба
|12
|2
|3
|7
|14 - 23
|9
|18.
|Брагантино
|11
|1
|5
|5
|11 - 17
|8
|19.
|Сеара
|10
|1
|3
|6
|13 - 21
|6
|20.
|Гойяс
|9
|0
|3
|6
|7 - 16
|3
Победитель
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