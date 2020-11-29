Атлетико Гойяненсе
0:0
Второй тайм: 56'
Интернасьональ
45' Желтая карточкаМоледо Родриго
47' Желтая карточкаRodrigo I
54' Желтая карточкаHenrique Souza Ewerthon III
1
Jean
V
3
Eder
2
4
Gilvan
6
Uendel
19
Rodrigo
I
30
Джонни
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
- Основной состав
-
1 Jean VВратарь
- Защитник
-
3 Eder 2Защитник
-
4 GilvanЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Маркес ЛукасЗащитник
-
18 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
-
16 RithelyПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Marcelo Cabo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 UendelЗащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
- Нападающий
-
11 Yuri AlbertoНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Jose Gabriel
-
25 Jussa
-
-
-
-
Главный тренер: Abel Braga
Ход матча
45'
47'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Renato Kayzer
|4
|0.17
|2.
|Janderson
|2
|0.09
|3.
|Gustavo V
|2
|0.09
|4.
|Ze Roberto III
|2
|0.09
|5.
|Юри
|2
|0.09
|6.
|Маркес Лукас
|2
|0.09
|7.
|Luis Pereira III
|2
|0.09
|8.
|Jose M.F. Moreno Chico II
|1
|0.04
|9.
|Котулио Матеус
|1
|0.04
|10.
|Edson III
|1
|0.04
|11.
|Gilvan
|1
|0.04
|12.
|Jean V
|1
|0.04
|13.
|Nicolas Vichiatto
|0
|0
|14.
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|0
|0
|15.
|Henrique Souza Ewerthon III
|0
|0
|16.
|João Victor6
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Galhardo Thiago
|15 (5)
|0.65
|2.
|Patrick I
|3
|0.13
|3.
|Герреро Паоло
|3
|0.13
|4.
|Эденилсон дос Сантос
|2
|0.09
|5.
|Эрнандес Абель
|2
|0.09
|6.
|Yuri Alberto
|2
|0.09
|7.
|Бошилья Габриэл
|1
|0.04
|8.
|Мусто Дамиан
|1
|0.04
|9.
|Моледо Родриго
|1
|0.04
|10.
|Gustavo1
|1
|0.04
|11.
|José Maurisio3
|1
|0.04
|12.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|0
|0
|13.
|Moises VII
|0
|0
|14.
|Leandro Miguel Fernandez
|0
|0
|15.
|Саравия Ренсо
|0
|0
|16.
|Rodrigo I
|0
|0
|17.
|Peglow
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|João Victor6
|6
|0
|2.
|Gilvan
|5
|0
|3.
|Gustavo V
|4
|0
|4.
|Marlon Freitas
|2
|1
|5.
|Dudu V1
|2
|1
|6.
|Edson III
|3
|0
|7.
|Eder 2
|3
|0
|8.
|Henrique Souza Ewerthon III
|1
|1
|9.
|Willian Moraes
|1
|1
|10.
|Юри
|2
|0
|11.
|Маркес Лукас
|2
|0
|12.
|Ze Roberto III
|2
|0
|13.
|Jose M.F. Moreno Chico II
|2
|0
|14.
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|2
|0
|15.
|Натанаэл
|1
|0
|16.
|Moacir II
|1
|0
|17.
|Renato Kayzer
|1
|0
|18.
|Jean V
|1
|0
|19.
|Janderson
|1
|0
|20.
|Matheus Frizzo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Куэста Виктор
|7
|0
|2.
|Эденилсон дос Сантос
|4
|0
|3.
|Rodrigo I
|4
|0
|4.
|Мусто Дамиан
|2
|1
|5.
|Galhardo Thiago
|2
|1
|6.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|2
|1
|7.
|Д'Алессандро Андрес
|3
|0
|8.
|Моледо Родриго
|3
|0
|9.
|Marcelo Lomba
|3
|0
|10.
|Gustavo1
|3
|0
|11.
|Bruno Praxedes
|3
|0
|12.
|Jose Gabriel
|1
|1
|13.
|Бошилья Габриэл
|2
|0
|14.
|Марсело Родиней
|2
|0
|15.
|Jussa
|2
|0
|16.
|William Pottker
|0
|1
|17.
|Uendel
|1
|0
|18.
|Эрнандес Абель
|1
|0
|19.
|Leandro Miguel Fernandez
|1
|0
|20.
|Энрике Педро
|1
|0
|21.
|Дурадо Родриго
|1
|0
|22.
|Саравия Ренсо
|1
|0
|23.
|Marcos Guilherme
|1
|0
|24.
|Danilo XVI
|1
|0
|25.
|Patrick I
|1
|0
|26.
|Moises VII
|1
|0
|27.
|Yuri Alberto
|1
|0
|28.
|Фукс Бруно
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Гойяненсе
|15% (3)
|10% (2)
|20% (4)
|15% (3)
|25% (5)
|15% (3)
|Интернасьональ
|15.63% (5)
|25% (8)
|15.63% (5)
|12.5% (4)
|12.5% (4)
|18.75% (6)
Предыдущие игры
Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: +6 =7 -7Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Гойяненсе Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Коринтианс Интернасьональ 2:1 Атлетико Гойяненсе
Куритиба 1:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьональ Атлетико Гойяненсе 0:3 Палмейрас Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:1 Брагантино Сан-Паулу 3:0 Атлетико Гойяненсе Форталеза 0:0 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 0:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Ботафого Рибейрао Атлетико Гойяненсе 3:1 Флуминенсе Атлетико Гойяненсе 3:4 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойяненсе Байя 0:1 Атлетико Гойяненсе Васко да Гама 1:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Гремио
Интернасьональ Последние 20 матчей: +7 =6 -7Интернасьональ 1:2 Флуминенсе Америка Минейро 0:1 Интернасьональ Сантос 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Америка Минейро
Интернасьональ 2:2 Куритиба Интернасьональ 2:1 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 1:0 Интернасьональ Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:2 Фламенго Универсидад Католика Чили 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Васко да Гама Спорт Ресифи 3:5 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе Брагантино 0:2 Интернасьональ Гремио 1:1 Интернасьональ Америка де Кали 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Сан-Паулу Интернасьональ 0:1 Гремио Форталеза 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 4:3 Америка де Кали
Последние игры между собой
Атлетико Гойяненсе: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
Интернасьональ: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|23
|13
|3
|7
|41 - 29
|42
|2.
|Сан-Паулу
|21
|11
|8
|2
|34 - 20
|41
|3.
|Фламенго
|22
|11
|6
|5
|37 - 31
|39
|4.
|Палмейрас
|22
|10
|7
|5
|31 - 21
|37
|5.
|Интернасьональ
|0:0
|23
|10
|7
|6
|33 - 22
|37
|6.
|Сантос
|23
|10
|7
|6
|34 - 27
|37
|7.
|Флуминенсе
|22
|10
|5
|7
|31 - 25
|35
|8.
|Гремио
|21
|8
|10
|3
|26 - 19
|34
|9.
|Форталеза
|23
|7
|8
|8
|23 - 21
|29
|10.
|Коринтианс
|23
|7
|8
|8
|25 - 29
|29
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|23
|8
|4
|11
|19 - 24
|28
|12.
|Байя
|23
|8
|4
|11
|29 - 37
|28
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|23
|6
|10
|7
|20 - 27
|28
|14.
|Брагантино
|22
|6
|8
|8
|29 - 28
|26
|15.
|Сеара
|22
|6
|8
|8
|28 - 33
|26
|16.
|Спорт Ресифи
|23
|7
|4
|12
|21 - 33
|25
|17.
|Васко да Гама
|21
|6
|6
|9
|23 - 27
|24
|18.
|Ботафого Рибейрао
|22
|3
|11
|8
|22 - 29
|20
|19.
|Куритиба
|23
|5
|5
|13
|20 - 32
|20
|20.
|Гойяс
|21
|3
|7
|11
|23 - 35
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|12
|9
|2
|1
|27 - 9
|29
|2.
|Сан-Паулу
|10
|6
|4
|0
|15 - 6
|22
|3.
|Интернасьональ
|0:0
|11
|6
|4
|1
|20 - 10
|22
|4.
|Сантос
|12
|6
|4
|2
|23 - 14
|22
|5.
|Флуминенсе
|11
|6
|3
|2
|19 - 11
|21
|6.
|Сеара
|12
|5
|5
|2
|15 - 12
|20
|7.
|Гремио
|10
|5
|4
|1
|16 - 10
|19
|8.
|Палмейрас
|11
|5
|4
|2
|18 - 12
|19
|9.
|Фламенго
|11
|5
|4
|2
|18 - 13
|19
|10.
|Байя
|12
|6
|1
|5
|18 - 17
|19
|11.
|Брагантино
|11
|5
|3
|3
|18 - 11
|18
|12.
|Форталеза
|11
|5
|3
|3
|12 - 8
|18
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|5
|3
|4
|10 - 9
|18
|14.
|Спорт Ресифи
|11
|5
|0
|6
|12 - 15
|15
|15.
|Коринтианс
|11
|3
|5
|3
|13 - 16
|14
|16.
|Васко да Гама
|10
|3
|3
|4
|9 - 9
|12
|17.
|Гойяс
|11
|3
|3
|5
|15 - 18
|12
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|11
|2
|6
|3
|13 - 15
|12
|19.
|Куритиба
|11
|3
|2
|6
|6 - 9
|11
|20.
|Ботафого Рибейрао
|12
|2
|5
|5
|12 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|11
|6
|2
|3
|19 - 18
|20
|2.
|Сан-Паулу
|11
|5
|4
|2
|19 - 14
|19
|3.
|Палмейрас
|11
|5
|3
|3
|13 - 9
|18
|4.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|12
|4
|4
|4
|7 - 12
|16
|5.
|Сантос
|11
|4
|3
|4
|11 - 13
|15
|6.
|Гремио
|11
|3
|6
|2
|10 - 9
|15
|7.
|Интернасьональ
|0:0
|12
|4
|3
|5
|13 - 12
|15
|8.
|Коринтианс
|12
|4
|3
|5
|12 - 13
|15
|9.
|Флуминенсе
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|10.
|Атлетико Минейро
|11
|4
|1
|6
|14 - 20
|13
|11.
|Васко да Гама
|11
|3
|3
|5
|14 - 18
|12
|12.
|Форталеза
|12
|2
|5
|5
|11 - 13
|11
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|11
|3
|1
|7
|9 - 15
|10
|14.
|Спорт Ресифи
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|15.
|Ботафого Рибейрао
|10
|1
|6
|3
|10 - 13
|9
|16.
|Байя
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|17.
|Куритиба
|12
|2
|3
|7
|14 - 23
|9
|18.
|Брагантино
|11
|1
|5
|5
|11 - 17
|8
|19.
|Сеара
|10
|1
|3
|6
|13 - 21
|6
|20.
|Гойяс
|10
|0
|4
|6
|8 - 17
|4
Победитель
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