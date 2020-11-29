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  2. Матчи
  3. Бразилия
Атлетико Гойяненсе
0:0
Конец матча
Интернасьональ
0'
45' Желтая карточка
Моледо Родриго
47' Желтая карточка
Rodrigo I
54' Желтая карточка
Henrique Souza Ewerthon III
0:0
62' Не забитый пенальти
Galhardo Thiago
69' Вторая желтая карточка
Моледо Родриго
85' Желтая карточка
Leandro Miguel Fernandez
90'+5
1
Jean
V
2
Arnaldo
II
3
Eder
2
4
Gilvan
6
Nicolas
Vichiatto
8
Nascimento
Leite
Matheus
IIIV
5
Willian
Moraes
7
Janderson
10
Henrique
Souza
Ewerthon
III
11
Jose
M.F.
Moreno
Chico
II
9
Ze
Roberto
III
12
Marcelo
Lomba
2
Heitor
Rodrigues
da
Fonseca
4
Моледо
Родриго
15
Куэста
Виктор
6
Uendel
19
Rodrigo
I
30
Джонни
10
Д'Алессандро
Андрес
88
Patrick
I
17
Galhardo
Thiago
11
Yuri
Alberto
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1
Интернасьональ
4-1-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Гойяненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Renato Kayzer 4 0.17
2. Janderson 2 0.09
3. Gustavo V 2 0.09
4. Ze Roberto III 2 0.09
5. Юри 2 0.09
6. Маркес Лукас 2 0.09
7. Luis Pereira III 2 0.09
8. Jose M.F. Moreno Chico II 1 0.04
9. Котулио Матеус 1 0.04
10. Edson III 1 0.04
11. Gilvan 1 0.04
12. Jean V 1 0.04
13. Nicolas Vichiatto 0 0
14. Nascimento Leite Matheus IIIV 0 0
15. Henrique Souza Ewerthon III 0 0
16. João Victor6 0 0
Интернасьональ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Galhardo Thiago 15 (5) 0.65
2. Patrick I 3 0.13
3. Герреро Паоло 3 0.13
4. Эденилсон дос Сантос 2 0.09
5. Эрнандес Абель 2 0.09
6. Yuri Alberto 2 0.09
7. Бошилья Габриэл 1 0.04
8. Мусто Дамиан 1 0.04
9. Моледо Родриго 1 0.04
10. Gustavo1 1 0.04
11. José Maurisio3 1 0.04
12. Heitor Rodrigues da Fonseca 0 0
13. Moises VII 0 0
14. Leandro Miguel Fernandez 0 0
15. Саравия Ренсо 0 0
16. Rodrigo I 0 0
17. Peglow 0 0

Карточки

Атлетико Гойяненсе
# Игрок      
1. João Victor6 6 0
2. Gilvan 5 0
3. Gustavo V 4 0
4. Marlon Freitas 2 1
5. Henrique Souza Ewerthon III 2 1
6. Dudu V1 2 1
7. Edson III 3 0
8. Eder 2 3 0
9. Willian Moraes 1 1
10. Юри 2 0
11. Маркес Лукас 2 0
12. Ze Roberto III 2 0
13. Jose M.F. Moreno Chico II 2 0
14. Nascimento Leite Matheus IIIV 2 0
15. Натанаэл 1 0
16. Moacir II 1 0
17. Renato Kayzer 1 0
18. Jean V 1 0
19. Janderson 1 0
20. Matheus Frizzo 1 0
Интернасьональ
# Игрок      
1. Куэста Виктор 7 0
2. Моледо Родриго 3 1
3. Эденилсон дос Сантос 4 0
4. Rodrigo I 4 0
5. Мусто Дамиан 2 1
6. Galhardo Thiago 2 1
7. Heitor Rodrigues da Fonseca 2 1
8. Д'Алессандро Андрес 3 0
9. Marcelo Lomba 3 0
10. Gustavo1 3 0
11. Bruno Praxedes 3 0
12. Jose Gabriel 1 1
13. Leandro Miguel Fernandez 2 0
14. Бошилья Габриэл 2 0
15. Марсело Родиней 2 0
16. Jussa 2 0
17. William Pottker 0 1
18. Uendel 1 0
19. Эрнандес Абель 1 0
20. Энрике Педро 1 0
21. Дурадо Родриго 1 0
22. Саравия Ренсо 1 0
23. Marcos Guilherme 1 0
24. Danilo XVI 1 0
25. Patrick I 1 0
26. Moises VII 1 0
27. Yuri Alberto 1 0
28. Фукс Бруно 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Гойяненсе 15% (3) 10% (2) 20% (4) 15% (3) 25% (5) 15% (3)
 Интернасьональ 15.63% (5) 25% (8) 15.63% (5) 12.5% (4) 12.5% (4) 18.75% (6)

Предыдущие игры

Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Гойяненсе Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Коринтианс Интернасьональ 2:1 Атлетико Гойяненсе
Куритиба 1:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьональ Атлетико Гойяненсе 0:3 Палмейрас Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:1 Брагантино Сан-Паулу 3:0 Атлетико Гойяненсе Форталеза 0:0 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 0:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Ботафого Рибейрао Атлетико Гойяненсе 3:1 Флуминенсе Атлетико Гойяненсе 3:4 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойяненсе Байя 0:1 Атлетико Гойяненсе Васко да Гама 1:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Гремио
Интернасьональ Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Интернасьональ 1:2 Флуминенсе Америка Минейро 0:1 Интернасьональ Сантос 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Америка Минейро
Интернасьональ 2:2 Куритиба Интернасьональ 2:1 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 1:0 Интернасьональ Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:2 Фламенго Универсидад Католика Чили 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Васко да Гама Спорт Ресифи 3:5 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе Брагантино 0:2 Интернасьональ Гремио 1:1 Интернасьональ Америка де Кали 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Сан-Паулу Интернасьональ 0:1 Гремио Форталеза 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 4:3 Америка де Кали

Последние игры между собой

Атлетико Гойяненсе: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
Интернасьональ: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
Интернасьональ 2:1 Атлетико Гойяненсе Кубок Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьональ Кубок Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 3:1 Интернасьональ Серия A
Интернасьональ 4:1 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 0:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 0:0 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 2:2 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:1 Атлетико Гойяненсе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 23 13 3 7 41 - 29 42
2. Сан-Паулу 21 11 8 2 34 - 20 41
3. Фламенго 22 11 6 5 37 - 31 39
4. Палмейрас 22 10 7 5 31 - 21 37
5. Интернасьональ 23 10 7 6 33 - 22 37
6. Сантос 23 10 7 6 34 - 27 37
7. Флуминенсе 22 10 5 7 31 - 25 35
8. Гремио 21 8 10 3 26 - 19 34
9. Форталеза 23 7 8 8 23 - 21 29
10. Коринтианс 23 7 8 8 25 - 29 29
11. Атлетико Паранаэнсе 23 8 4 11 19 - 24 28
12. Байя 23 8 4 11 29 - 37 28
13. Атлетико Гойяненсе 23 6 10 7 20 - 27 28
14. Брагантино 22 6 8 8 29 - 28 26
15. Сеара 22 6 8 8 28 - 33 26
16. Спорт Ресифи 23 7 4 12 21 - 33 25
17. Васко да Гама 21 6 6 9 23 - 27 24
18. Ботафого Рибейрао 22 3 11 8 22 - 29 20
19. Куритиба 23 5 5 13 20 - 32 20
20. Гойяс 21 3 7 11 23 - 35 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 12 9 2 1 27 - 9 29
2. Сан-Паулу 10 6 4 0 15 - 6 22
3. Интернасьональ 11 6 4 1 20 - 10 22
4. Сантос 12 6 4 2 23 - 14 22
5. Флуминенсе 11 6 3 2 19 - 11 21
6. Сеара 12 5 5 2 15 - 12 20
7. Гремио 10 5 4 1 16 - 10 19
8. Палмейрас 11 5 4 2 18 - 12 19
9. Фламенго 11 5 4 2 18 - 13 19
10. Байя 12 6 1 5 18 - 17 19
11. Брагантино 11 5 3 3 18 - 11 18
12. Форталеза 11 5 3 3 12 - 8 18
13. Атлетико Паранаэнсе 12 5 3 4 10 - 9 18
14. Спорт Ресифи 11 5 0 6 12 - 15 15
15. Коринтианс 11 3 5 3 13 - 16 14
16. Васко да Гама 10 3 3 4 9 - 9 12
17. Гойяс 11 3 3 5 15 - 18 12
18. Атлетико Гойяненсе 11 2 6 3 13 - 15 12
19. Куритиба 11 3 2 6 6 - 9 11
20. Ботафого Рибейрао 12 2 5 5 12 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 11 6 2 3 19 - 18 20
2. Сан-Паулу 11 5 4 2 19 - 14 19
3. Палмейрас 11 5 3 3 13 - 9 18
4. Атлетико Гойяненсе 12 4 4 4 7 - 12 16
5. Сантос 11 4 3 4 11 - 13 15
6. Гремио 11 3 6 2 10 - 9 15
7. Интернасьональ 12 4 3 5 13 - 12 15
8. Коринтианс 12 4 3 5 12 - 13 15
9. Флуминенсе 11 4 2 5 12 - 14 14
10. Атлетико Минейро 11 4 1 6 14 - 20 13
11. Васко да Гама 11 3 3 5 14 - 18 12
12. Форталеза 12 2 5 5 11 - 13 11
13. Атлетико Паранаэнсе 11 3 1 7 9 - 15 10
14. Спорт Ресифи 12 2 4 6 9 - 18 10
15. Ботафого Рибейрао 10 1 6 3 10 - 13 9
16. Байя 11 2 3 6 11 - 20 9
17. Куритиба 12 2 3 7 14 - 23 9
18. Брагантино 11 1 5 5 11 - 17 8
19. Сеара 10 1 3 6 13 - 21 6
20. Гойяс 10 0 4 6 8 - 17 4
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Моледо Родриго получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.60 2.25 3.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.80 1.50 6.80
Бонус: 5 000 ₽ 3.06 3.12 2.46

Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико Гойяненсе» – «Интернасьональ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико Гойяненсе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Интернасьональ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико Гойяненсе» – «Интернасьональ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
1.57 2.31 5.40 1.13 1.07 7.50 1.92 1.87 1.68 2.18 1.02 11.00 1.23 3.90 1.03 10.00 1.04 9.60 1.03 9.50 0.00 24.00
7.30 1.10 5.65 1.15 2.57 1.52 1.91 1.91 1.55 2.61 1.24 4.15 1.17 5.15 1.05 10.25 1.04 11.00 1.00 19.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.27 3.55 1.58 2.39 1.09 6.50 1.05 8.20
2.50 1.53 1.59 2.36 1.29 3.60 1.06 8.80 1.05 9.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.00 1.75 1.44 2.65 1.14 5.20
3.12 1.36 2.00 1.81 1.45 2.75 1.14 5.65 1.10 6.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
5.60 1.11
Букмекер Да Нет
4.20 1.21
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