Форталеза
0:0
Второй тайм: 79'
Коринтианс
20' Желтая карточкаКантильо Виктор
44' Желтая карточкаDavid VI
12
Felipe
Alves
2
Tinga
I
26
Жаксон
30
Bruno
Melo
20
Romarinho3
15
Фелипе
11
Osvaldo
17
David
VI
29
Bergson
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
25
Marllon
11
Отеро
Ромуло
7
Луан
77
Jo
Alves
II
- Основной состав
-
12 Felipe AlvesВратарь
-
2 Tinga IЗащитник
-
26 ЖаксонЗащитник
- Защитник
-
30 Bruno MeloЗащитник
-
20 Romarinho3Полузащитник
- Полузащитник
-
15 ФелипеПолузащитник
-
11 OsvaldoПолузащитник
-
17 David VIНападающий
-
29 BergsonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
6 CarlinhoЗащитник
-
88 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Паулу ЖоауНападающий
-
-
23 Max Walef
-
57 Yuri Cesar
-
25 Paulo III
-
14 Ronald
-
-
Главный тренер: Marcelo Chamusca
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
-
25 MarllonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Отеро РомулоПолузащитник
-
7 ЛуанПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Jo Alves IIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 РониПолузащитник
-
39 XavierПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Касарес ХуанПолузащитник
-
8 РамироПолузащитник
- Нападающий
-
22 Mateus VitalНападающий
-
-
18 Leo Natel
-
-
Главный тренер: Vagner Mancini
Ход матча
20'
44'
63'
65'
70'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Веллингтон Паулиста
|6 (1)
|0.25
|2.
|David VI
|5
|0.21
|3.
|Bergson
|3
|0.13
|4.
|Bruno Melo
|2
|0.08
|5.
|Romarinho3
|2
|0.08
|6.
|Osvaldo
|1
|0.04
|7.
|Juninho V
|1 (1)
|0.04
|8.
|Gabriel Dias
|1
|0.04
|9.
|Yuri Cesar
|1
|0.04
|10.
|Фелипе
|1
|0.04
|11.
|Tinga I
|0
|0
|12.
|Ronald
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jo Alves II
|3
|0.13
|2.
|Жил Карлос
|2
|0.08
|3.
|Авелар Данило
|2
|0.08
|4.
|Leo Natel
|2
|0.08
|5.
|Matheus Alvarenga
|2
|0.08
|6.
|Fabio Santos IV
|2 (2)
|0.08
|7.
|Angelo Araos
|1
|0.04
|8.
|Фагнер Лемос
|1 (1)
|0.04
|9.
|Отеро Ромуло
|1
|0.04
|10.
|Рамиро
|1
|0.04
|11.
|Луан
|1
|0.04
|12.
|Everaldo
|1
|0.04
|13.
|Рони
|1
|0.04
|14.
|Mateus Vital
|1
|0.04
|15.
|Gustavo Mosquito
|1
|0.04
|16.
|Gustavo Mantuan
|1
|0.04
|17.
|Lucas Piton
|0
|0
|18.
|Касарес Хуан
|0
|0
|19.
|Xavier
|0
|0
|20.
|Gabriel Paulista VIII
|0
|0
|21.
|Кантильо Виктор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фелипе
|7
|1
|2.
|Juninho V
|5
|0
|3.
|Жаксон
|5
|0
|4.
|David VI
|5
|0
|5.
|Juan Quintero II
|3
|1
|6.
|Paulo III
|4
|0
|7.
|Bruno Melo
|3
|0
|8.
|Gabriel Dias
|1
|1
|9.
|Osvaldo
|2
|0
|10.
|Derley II
|2
|0
|11.
|Romarinho3
|2
|0
|12.
|Yuri Cesar
|2
|0
|13.
|Роджер де Карвальо
|0
|1
|14.
|Carlinho
|1
|0
|15.
|Bergson
|1
|0
|16.
|Joao Paulo XIII
|1
|0
|17.
|Tinga I
|1
|0
|18.
|Mariano Vazquez
|1
|0
|19.
|Ronald
|1
|0
|20.
|Adriano Marlon
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Отеро Ромуло
|6
|1
|2.
|Фагнер Лемос
|5
|1
|3.
|Рамиро
|5
|0
|4.
|Gabriel Paulista VIII
|5
|0
|5.
|Авелар Данило
|3
|1
|6.
|Кантильо Виктор
|4
|0
|7.
|Кассио Рамос
|2
|1
|8.
|Мендес Бруно II
|2
|1
|9.
|Рони
|3
|0
|10.
|Xavier
|3
|0
|11.
|Angelo Araos
|3
|0
|12.
|Guilherme de Aguiar Camacho
|2
|0
|13.
|Жил Карлос
|2
|0
|14.
|Луан
|2
|0
|15.
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|2
|0
|16.
|Mateus Vital
|2
|0
|17.
|Marllon
|0
|1
|18.
|Everaldo
|1
|0
|19.
|Эдерсон Хонорато
|1
|0
|20.
|Мичел Маседо
|1
|0
|21.
|Касарес Хуан
|1
|0
|22.
|Leo Natel
|1
|0
|23.
|Lucas Piton
|1
|0
|24.
|Matheus Alvarenga
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Форталеза
|13.04% (3)
|8.7% (2)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|30.43% (7)
|13.04% (3)
|Коринтианс
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|21.74% (5)
|8.7% (2)
|8.7% (2)
|26.09% (6)
Предыдущие игры
Форталеза Последние 20 матчей: +6 =6 -8Форталеза 1:1 Гойяс Ботафого Рибейрао 1:2 Форталеза Васко да Гама 0:0 Форталеза Форталеза 2:3 Сан-Паулу
Льянерос 1:1 Форталеза Байя 2:1 Форталеза Форталеза 2:3 Льянерос Атлетико Паранаэнсе 2:1 Форталеза Форталеза 0:1 Флуминенсе Богота 1:1 Форталеза Сан-Паулу 2:2 Форталеза Форталеза 3:1 Реал Сан-Андрес Форталеза 1:0 Сеара Форталеза 2:0 Палмейрас Реал Картахена 2:1 Форталеза Форталеза 3:3 Сан-Паулу Форталеза 1:0 Университарио де Попаян Куритиба 0:0 Форталеза Орсомарсо 3:2 Форталеза Форталеза 2:1 Атлетико Минейро
Коринтианс Последние 20 матчей: +6 =7 -7Куритиба 0:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Гремио Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Гойяненсе 1:1 Коринтианс
Америка Минейро 1:1 Коринтианс Коринтианс 1:0 Интернасьональ Коринтианс 0:1 Америка Минейро Васко да Гама 1:2 Коринтианс Коринтианс 1:5 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс Сеара 2:1 Коринтианс Коринтианс 1:1 Сантос Брагантино 0:0 Коринтианс Коринтианс 0:0 Атлетико Гойяненсе Спорт Ресифи 1:0 Коринтианс Коринтианс 3:2 Байя Флуминенсе 2:1 Коринтианс Коринтианс 0:2 Палмейрас Коринтианс 2:2 Ботафого Рибейрао Гойяс 1:2 Коринтианс
Последние игры между собой
Форталеза: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
Коринтианс: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|23
|13
|3
|7
|41 - 29
|42
|2.
|Сан-Паулу
|21
|11
|8
|2
|34 - 20
|41
|3.
|Фламенго
|22
|11
|6
|5
|37 - 31
|39
|4.
|Палмейрас
|22
|10
|7
|5
|31 - 21
|37
|5.
|Гремио
|22
|9
|10
|3
|28 - 20
|37
|6.
|Интернасьональ
|23
|10
|7
|6
|33 - 22
|37
|7.
|Сантос
|23
|10
|7
|6
|34 - 27
|37
|8.
|Флуминенсе
|23
|10
|6
|7
|31 - 25
|36
|9.
|Форталеза
|0:0
|24
|7
|9
|8
|23 - 21
|30
|10.
|Коринтианс
|0:0
|24
|7
|9
|8
|25 - 29
|30
|11.
|Сеара
|23
|7
|8
|8
|32 - 34
|29
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|23
|8
|4
|11
|19 - 24
|28
|13.
|Байя
|23
|8
|4
|11
|29 - 37
|28
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|23
|6
|10
|7
|20 - 27
|28
|15.
|Брагантино
|23
|6
|9
|8
|29 - 28
|27
|16.
|Спорт Ресифи
|23
|7
|4
|12
|21 - 33
|25
|17.
|Васко да Гама
|22
|6
|6
|10
|24 - 31
|24
|18.
|Ботафого Рибейрао
|22
|3
|11
|8
|22 - 29
|20
|19.
|Куритиба
|23
|5
|5
|13
|20 - 32
|20
|20.
|Гойяс
|22
|3
|7
|12
|24 - 37
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|12
|9
|2
|1
|27 - 9
|29
|2.
|Сан-Паулу
|10
|6
|4
|0
|15 - 6
|22
|3.
|Интернасьональ
|11
|6
|4
|1
|20 - 10
|22
|4.
|Гремио
|11
|6
|4
|1
|18 - 11
|22
|5.
|Сантос
|12
|6
|4
|2
|23 - 14
|22
|6.
|Флуминенсе
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|7.
|Сеара
|12
|5
|5
|2
|15 - 12
|20
|8.
|Палмейрас
|11
|5
|4
|2
|18 - 12
|19
|9.
|Фламенго
|11
|5
|4
|2
|18 - 13
|19
|10.
|Байя
|12
|6
|1
|5
|18 - 17
|19
|11.
|Форталеза
|0:0
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|12.
|Брагантино
|11
|5
|3
|3
|18 - 11
|18
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|5
|3
|4
|10 - 9
|18
|14.
|Спорт Ресифи
|11
|5
|0
|6
|12 - 15
|15
|15.
|Коринтианс
|0:0
|11
|3
|5
|3
|13 - 16
|14
|16.
|Гойяс
|11
|3
|3
|5
|15 - 18
|12
|17.
|Васко да Гама
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|11
|2
|6
|3
|13 - 15
|12
|19.
|Куритиба
|11
|3
|2
|6
|6 - 9
|11
|20.
|Ботафого Рибейрао
|12
|2
|5
|5
|12 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|11
|6
|2
|3
|19 - 18
|20
|2.
|Сан-Паулу
|11
|5
|4
|2
|19 - 14
|19
|3.
|Палмейрас
|11
|5
|3
|3
|13 - 9
|18
|4.
|Атлетико Гойяненсе
|12
|4
|4
|4
|7 - 12
|16
|5.
|Коринтианс
|0:0
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|6.
|Сантос
|11
|4
|3
|4
|11 - 13
|15
|7.
|Гремио
|11
|3
|6
|2
|10 - 9
|15
|8.
|Интернасьональ
|12
|4
|3
|5
|13 - 12
|15
|9.
|Флуминенсе
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|10.
|Атлетико Минейро
|11
|4
|1
|6
|14 - 20
|13
|11.
|Васко да Гама
|11
|3
|3
|5
|14 - 18
|12
|12.
|Форталеза
|0:0
|12
|2
|5
|5
|11 - 13
|11
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|11
|3
|1
|7
|9 - 15
|10
|14.
|Спорт Ресифи
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|15.
|Ботафого Рибейрао
|10
|1
|6
|3
|10 - 13
|9
|16.
|Сеара
|11
|2
|3
|6
|17 - 22
|9
|17.
|Байя
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|18.
|Куритиба
|12
|2
|3
|7
|14 - 23
|9
|19.
|Брагантино
|12
|1
|6
|5
|11 - 17
|9
|20.
|Гойяс
|11
|0
|4
|7
|9 - 19
|4
Победитель
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