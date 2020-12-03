  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Форталеза
0:0
Второй тайм: 79'
Коринтианс
0'
20' Желтая карточка
Кантильо Виктор
44' Желтая карточка
David VI
79'
12
Felipe
Alves
2
Tinga
I
26
Жаксон
33
Wanderson
VIII
30
Bruno
Melo
20
Romarinho3
5
Juninho
V
15
Фелипе
11
Osvaldo
17
David
VI
29
Bergson
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
25
Marllon
4
Жил
Карлос
26
Fabio
Santos
IV
5
Gabriel
Paulista
VIII
24
Кантильо
Виктор
11
Отеро
Ромуло
7
Луан
6
Lucas
Piton
77
Jo
Alves
II
Форталеза
4-4-2
Коринтианс
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Веллингтон Паулиста 6 (1) 0.25
2. David VI 5 0.21
3. Bergson 3 0.13
4. Bruno Melo 2 0.08
5. Romarinho3 2 0.08
6. Osvaldo 1 0.04
7. Juninho V 1 (1) 0.04
8. Gabriel Dias 1 0.04
9. Yuri Cesar 1 0.04
10. Фелипе 1 0.04
11. Tinga I 0 0
12. Ronald 0 0
Коринтианс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jo Alves II 3 0.13
2. Жил Карлос 2 0.08
3. Авелар Данило 2 0.08
4. Leo Natel 2 0.08
5. Matheus Alvarenga 2 0.08
6. Fabio Santos IV 2 (2) 0.08
7. Angelo Araos 1 0.04
8. Фагнер Лемос 1 (1) 0.04
9. Отеро Ромуло 1 0.04
10. Рамиро 1 0.04
11. Луан 1 0.04
12. Everaldo 1 0.04
13. Рони 1 0.04
14. Mateus Vital 1 0.04
15. Gustavo Mosquito 1 0.04
16. Gustavo Mantuan 1 0.04
17. Lucas Piton 0 0
18. Касарес Хуан 0 0
19. Xavier 0 0
20. Gabriel Paulista VIII 0 0
21. Кантильо Виктор 0 0

Карточки

Форталеза
# Игрок      
1. Фелипе 7 1
2. Juninho V 5 0
3. Жаксон 5 0
4. David VI 5 0
5. Juan Quintero II 3 1
6. Paulo III 4 0
7. Bruno Melo 3 0
8. Gabriel Dias 1 1
9. Osvaldo 2 0
10. Derley II 2 0
11. Romarinho3 2 0
12. Yuri Cesar 2 0
13. Роджер де Карвальо 0 1
14. Carlinho 1 0
15. Bergson 1 0
16. Joao Paulo XIII 1 0
17. Tinga I 1 0
18. Mariano Vazquez 1 0
19. Ronald 1 0
20. Adriano Marlon 1 0
Коринтианс
# Игрок      
1. Отеро Ромуло 6 1
2. Фагнер Лемос 5 1
3. Рамиро 5 0
4. Gabriel Paulista VIII 5 0
5. Авелар Данило 3 1
6. Кантильо Виктор 4 0
7. Кассио Рамос 2 1
8. Мендес Бруно II 2 1
9. Рони 3 0
10. Xavier 3 0
11. Angelo Araos 3 0
12. Guilherme de Aguiar Camacho 2 0
13. Жил Карлос 2 0
14. Луан 2 0
15. Walter Leandro Capeloza Artune II 2 0
16. Mateus Vital 2 0
17. Marllon 0 1
18. Everaldo 1 0
19. Эдерсон Хонорато 1 0
20. Мичел Маседо 1 0
21. Касарес Хуан 1 0
22. Leo Natel 1 0
23. Lucas Piton 1 0
24. Matheus Alvarenga 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Форталеза 13.04% (3) 8.7% (2) 17.39% (4) 17.39% (4) 30.43% (7) 13.04% (3)
 Коринтианс 17.39% (4) 17.39% (4) 21.74% (5) 8.7% (2) 8.7% (2) 26.09% (6)

Предыдущие игры

Форталеза Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Форталеза 1:1 Гойяс Ботафого Рибейрао 1:2 Форталеза Васко да Гама 0:0 Форталеза Форталеза 2:3 Сан-Паулу
Льянерос 1:1 Форталеза Байя 2:1 Форталеза Форталеза 2:3 Льянерос Атлетико Паранаэнсе 2:1 Форталеза Форталеза 0:1 Флуминенсе Богота 1:1 Форталеза Сан-Паулу 2:2 Форталеза Форталеза 3:1 Реал Сан-Андрес Форталеза 1:0 Сеара Форталеза 2:0 Палмейрас Реал Картахена 2:1 Форталеза Форталеза 3:3 Сан-Паулу Форталеза 1:0 Университарио де Попаян Куритиба 0:0 Форталеза Орсомарсо 3:2 Форталеза Форталеза 2:1 Атлетико Минейро
Коринтианс Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Куритиба 0:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Гремио Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Гойяненсе 1:1 Коринтианс
Америка Минейро 1:1 Коринтианс Коринтианс 1:0 Интернасьональ Коринтианс 0:1 Америка Минейро Васко да Гама 1:2 Коринтианс Коринтианс 1:5 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс Сеара 2:1 Коринтианс Коринтианс 1:1 Сантос Брагантино 0:0 Коринтианс Коринтианс 0:0 Атлетико Гойяненсе Спорт Ресифи 1:0 Коринтианс Коринтианс 3:2 Байя Флуминенсе 2:1 Коринтианс Коринтианс 0:2 Палмейрас Коринтианс 2:2 Ботафого Рибейрао Гойяс 1:2 Коринтианс

Последние игры между собой

Форталеза: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
Коринтианс: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
Коринтианс 1:1 Форталеза Серия A Коринтианс 3:2 Форталеза Серия A Форталеза 1:3 Коринтианс Серия A Форталеза 1:3 Коринтианс Серия B
Коринтианс 2:0 Форталеза Серия B Коринтианс 2:0 Форталеза Кубок Бразилии Форталеза 1:2 Коринтианс Кубок Бразилии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 23 13 3 7 41 - 29 42
2. Сан-Паулу 21 11 8 2 34 - 20 41
3. Фламенго 22 11 6 5 37 - 31 39
4. Палмейрас 22 10 7 5 31 - 21 37
5. Гремио 22 9 10 3 28 - 20 37
6. Интернасьональ 23 10 7 6 33 - 22 37
7. Сантос 23 10 7 6 34 - 27 37
8. Флуминенсе 23 10 6 7 31 - 25 36
9. Форталеза 0:0 24 7 9 8 23 - 21 30
10. Коринтианс 0:0 24 7 9 8 25 - 29 30
11. Сеара 23 7 8 8 32 - 34 29
12. Атлетико Паранаэнсе 23 8 4 11 19 - 24 28
13. Байя 23 8 4 11 29 - 37 28
14. Атлетико Гойяненсе 23 6 10 7 20 - 27 28
15. Брагантино 23 6 9 8 29 - 28 27
16. Спорт Ресифи 23 7 4 12 21 - 33 25
17. Васко да Гама 22 6 6 10 24 - 31 24
18. Ботафого Рибейрао 22 3 11 8 22 - 29 20
19. Куритиба 23 5 5 13 20 - 32 20
20. Гойяс 22 3 7 12 24 - 37 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 12 9 2 1 27 - 9 29
2. Сан-Паулу 10 6 4 0 15 - 6 22
3. Интернасьональ 11 6 4 1 20 - 10 22
4. Гремио 11 6 4 1 18 - 11 22
5. Сантос 12 6 4 2 23 - 14 22
6. Флуминенсе 12 6 4 2 19 - 11 22
7. Сеара 12 5 5 2 15 - 12 20
8. Палмейрас 11 5 4 2 18 - 12 19
9. Фламенго 11 5 4 2 18 - 13 19
10. Байя 12 6 1 5 18 - 17 19
11. Форталеза 0:0 12 5 4 3 12 - 8 19
12. Брагантино 11 5 3 3 18 - 11 18
13. Атлетико Паранаэнсе 12 5 3 4 10 - 9 18
14. Спорт Ресифи 11 5 0 6 12 - 15 15
15. Коринтианс 0:0 11 3 5 3 13 - 16 14
16. Гойяс 11 3 3 5 15 - 18 12
17. Васко да Гама 11 3 3 5 10 - 13 12
18. Атлетико Гойяненсе 11 2 6 3 13 - 15 12
19. Куритиба 11 3 2 6 6 - 9 11
20. Ботафого Рибейрао 12 2 5 5 12 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 11 6 2 3 19 - 18 20
2. Сан-Паулу 11 5 4 2 19 - 14 19
3. Палмейрас 11 5 3 3 13 - 9 18
4. Атлетико Гойяненсе 12 4 4 4 7 - 12 16
5. Коринтианс 0:0 13 4 4 5 12 - 13 16
6. Сантос 11 4 3 4 11 - 13 15
7. Гремио 11 3 6 2 10 - 9 15
8. Интернасьональ 12 4 3 5 13 - 12 15
9. Флуминенсе 11 4 2 5 12 - 14 14
10. Атлетико Минейро 11 4 1 6 14 - 20 13
11. Васко да Гама 11 3 3 5 14 - 18 12
12. Форталеза 0:0 12 2 5 5 11 - 13 11
13. Атлетико Паранаэнсе 11 3 1 7 9 - 15 10
14. Спорт Ресифи 12 2 4 6 9 - 18 10
15. Ботафого Рибейрао 10 1 6 3 10 - 13 9
16. Сеара 11 2 3 6 17 - 22 9
17. Байя 11 2 3 6 11 - 20 9
18. Куритиба 12 2 3 7 14 - 23 9
19. Брагантино 12 1 6 5 11 - 17 9
20. Гойяс 11 0 4 7 9 - 19 4
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    David получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Кантильо Виктор получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Форталеза
Ничья
Коринтианс
4.22
2.98
5.46
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.20 2.08 3.90
Бонус: 5 000 ₽ 3.80 1.66 4.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.40 2.98 3.45
  4.22 1.59 5.46

Самый высокий коэффициент на матч «Форталеза» – «Коринтианс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Форталеза» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Коринтианс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Форталеза» – «Коринтианс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
1.82 1.92 4.70 1.16 1.13 5.40 2.07 1.75 1.76 2.06 1.67 2.20 1.07 7.50 1.18 4.60 1.03 10.00 1.03 10.50 1.02 11.00 0.00 25.00
6.35 1.12 4.90 1.19 2.39 1.59 1.79 2.05 1.48 2.84 1.20 4.70 1.15 5.65 1.04 11.50 1.03 12.50
1.74 2.14 1.46 2.80 1.18 5.09 1.45 2.81 1.33 3.41 1.42 2.95 1.63 2.32 1.47 2.74 1.15 5.60 1.15 5.87
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.40 2.80 1.48 2.65 1.02 11.00 1.04 9.30 1.02 11.00
2.30 1.62 1.51 2.56 1.26 3.85 1.05 9.70 1.04 11.25
1.28 3.73 1.15 5.69 1.32 3.48 1.33 3.48
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.88 1.86 1.40 2.80 1.12 5.70
2.88 1.42 1.90 1.90 1.41 2.91 1.12 6.15 1.09 7.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Где смотреть матч Форталеза 0:0 Коринтианс онлайн

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