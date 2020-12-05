  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Ботафого Рибейрао
0:0
Первый тайм: 14'
Фламенго
0'
4' Желтая карточка
Rhuan Castro
14'
12
Кавальери
Диего
13
Марсиньо
Силва
14
Marcelo
Conceicao
5
Рафаэль
Форстер
6
Луис
Виктор
50
Jose
Welison
19
Caio
Alexandre
4
Хонда
Кейсуке
10
Назарио
Бруно
9
Pedro
Raul
7
Rhuan
Castro
1
Алвес
Диего
44
Исла
Маурисио
3
Кайо
Родриго
2
Энрике
Густаво
16
Луис
Филипе
7
Рибейро
Эвертон
5
Виллиан
Арао
8
Герсон
Сантос
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
21
Педро
Гильерме
27
Энрике
Бруно
Ботафого Рибейрао
4-3-3
Фламенго
4-4-2

Ход матча

4'
Rhuan Castro
 

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рибейрао
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nascimento Leite Matheus3 6 0.26
2. Caio Alexandre 4 0.17
3. Pedro Raul 3 0.13
4. Луис Виктор 2 (2) 0.09
5. Хонда Кейсуке 2 (1) 0.09
6. Назарио Бруно 1 0.04
7. Marcelo Conceicao 1 0.04
8. Калу Саломон 1 0.04
9. Фернандо Луис IV 1 0.04
10. Warley Leandro 1 0.04
11. Кану Рубенилсон 0 0
12. Марсиньо Силва 0 0
13. Guilherme Santos 0 0
14. Kevin II 0 0
15. Rhuan Castro 0 0
Фламенго
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Гильерме 10 0.43
2. Энрике Бруно 5 (1) 0.22
3. Рибейро Эвертон 5 0.22
4. Габриэл Барбоза 5 (2) 0.22
5. Де Арраскаэта Джорджиан 4 0.17
6. Диего Рибас 1 0.04
7. Витиньо Виктор 1 0.04
8. Линкольн 1 0.04
9. Луис Филипе 1 0.04
10. Natan 1 0.04
11. Лео Перейра 1 0.04
12. Энрике Густаво 1 0.04
13. Мартинс Родригес 1 0.04
14. Исла Маурисио 0 0
15. Виллиан Арао 0 0
16. Тьяго Маия 0 0
17. Котулио Матеус 0 0
18. Роша Педро 0 0
19. Герсон Сантос 0 0
20. Michael 3 0 0

Карточки

Ботафого Рибейрао
# Игрок      
1. Marcelo Conceicao 5 0
2. Nascimento Leite Matheus3 5 0
3. Caio Alexandre 5 0
4. Federico Barrandeguy 3 1
5. Рафаэль Форстер 3 1
6. Кану Рубенилсон 3 0
7. Guilherme Santos 3 0
8. Kevin II 3 0
9. Ангуло Иван 1 1
10. Луис Виктор 2 0
11. Назарио Бруно 2 0
12. Хонда Кейсуке 1 0
13. Кавальери Диего 1 0
14. Марсиньо Силва 1 0
15. Danilo IV 1 0
16. Carlos Renteria II 1 0
17. Fernando Costanza 1 0
18. Pedro Raul 1 0
19. Фернандес Роберто III 1 0
20. Warley Leandro 1 0
21. Davi Araujo 1 0
Фламенго
# Игрок      
1. Энрике Бруно 7 0
2. Герсон Сантос 5 0
3. Луис Филипе 4 0
4. Виллиан Арао 4 0
5. Тьяго Маия 4 0
6. Исла Маурисио 3 0
7. Рибейро Эвертон 3 0
8. Диего Рибас 3 0
9. Natan 3 0
10. Энрике Густаво 3 0
11. Рафинья Марсио 2 0
12. Витиньо Виктор 2 0
13. Габриэл Барбоза 2 0
14. Joao Lucas2 2 0
15. Алвес Диего 0 1
16. Линкольн 1 0
17. Кайо Родриго 1 0
18. Лео Перейра 1 0
19. Гильерме дос Сантос 1 0
20. Котулио Матеус 1 0
21. Joao Gomes 1 0
22. Тулер Матеус 1 0
23. Michael 3 1 0
24. Педро Гильерме 1 0
25. Мартинс Родригес 1 0
26. Gabriel Noga 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ботафого Рибейрао 0 22.73% (5) 18.18% (4) 18.18% (4) 13.64% (3) 27.27% (6)
 Фламенго 16.22% (6) 8.11% (3) 16.22% (6) 27.03% (10) 10.81% (4) 21.62% (8)

Предыдущие игры

Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +3 =9 -8
Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:2 Форталеза Ботафого Рибейрао 1:2 Брагантино Байя 1:0 Ботафого Рибейрао
Куяба 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:2 Сеара Ботафого Рибейрао 0:1 Куяба Ботафого Рибейрао 0:0 Гойяс Гремио 3:1 Ботафого Рибейрао Спорт Ресифи 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Палмейрас Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 1:2 Байя Атлетико Гойяненсе 1:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Сантос Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 2:3 Васко да Гама Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:2 Ботафого Рибейрао
Фламенго Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Фламенго 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго Фламенго 3:1 Куритиба Сан-Паулу 3:0 Фламенго
Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе Фламенго 1:2 Сан-Паулу Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 1:4 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго Интернасьональ 2:2 Фламенго Фламенго 3:1 Хуниор Коринтианс 1:5 Фламенго Фламенго 1:1 Брагантино Фламенго 2:1 Гойяс Васко да Гама 1:2 Фламенго Фламенго 3:0 Спорт Ресифи Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 4:0 Индепендьенте дель Валле Палмейрас 1:1 Фламенго

Последние игры между собой

Ботафого Рибейрао: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Фламенго: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Серия A Фламенго 3:0 Ботафого Рибейрао Кубок Кариоки Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Серия A Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Серия A
Ботафого Рибейрао 1:2 Фламенго Кариока Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 1:0 Фламенго Чемпионат Кариока Ботафого Рибейрао 2:1 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 1:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Фламенго 4:0 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 2:1 Фламенго Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:1 Фламенго Кубок Бразилии Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Фламенго 2:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 0:0 Фламенго Серия A Ботафого Рибейрао 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 0:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 22 12 8 2 37 - 20 44
2. Атлетико Минейро 23 13 3 7 41 - 29 42
3. Фламенго 0:0 23 11 7 5 37 - 31 40
4. Палмейрас 0:0 23 10 8 5 31 - 21 38
5. Сантос 0:0 24 10 8 6 34 - 27 38
6. Гремио 22 9 10 3 28 - 20 37
7. Интернасьональ 23 10 7 6 33 - 22 37
8. Флуминенсе 23 10 6 7 31 - 25 36
9. Форталеза 24 7 9 8 23 - 21 30
10. Коринтианс 24 7 9 8 25 - 29 30
11. Сеара 23 7 8 8 32 - 34 29
12. Атлетико Паранаэнсе 23 8 4 11 19 - 24 28
13. Байя 23 8 4 11 29 - 37 28
14. Атлетико Гойяненсе 23 6 10 7 20 - 27 28
15. Брагантино 23 6 9 8 29 - 28 27
16. Спорт Ресифи 23 7 4 12 21 - 33 25
17. Васко да Гама 22 6 6 10 24 - 31 24
18. Ботафого Рибейрао 0:0 23 3 12 8 22 - 29 21
19. Куритиба 23 5 5 13 20 - 32 20
20. Гойяс 23 3 7 13 24 - 40 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 12 9 2 1 27 - 9 29
2. Сантос 0:0 13 6 5 2 23 - 14 23
3. Сан-Паулу 10 6 4 0 15 - 6 22
4. Интернасьональ 11 6 4 1 20 - 10 22
5. Гремио 11 6 4 1 18 - 11 22
6. Флуминенсе 12 6 4 2 19 - 11 22
7. Сеара 12 5 5 2 15 - 12 20
8. Палмейрас 0:0 11 5 4 2 18 - 12 19
9. Фламенго 0:0 11 5 4 2 18 - 13 19
10. Байя 12 6 1 5 18 - 17 19
11. Форталеза 12 5 4 3 12 - 8 19
12. Брагантино 11 5 3 3 18 - 11 18
13. Атлетико Паранаэнсе 12 5 3 4 10 - 9 18
14. Спорт Ресифи 11 5 0 6 12 - 15 15
15. Коринтианс 11 3 5 3 13 - 16 14
16. Васко да Гама 11 3 3 5 10 - 13 12
17. Атлетико Гойяненсе 11 2 6 3 13 - 15 12
18. Гойяс 12 3 3 6 15 - 21 12
19. Ботафого Рибейрао 0:0 13 2 6 5 12 - 16 12
20. Куритиба 11 3 2 6 6 - 9 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 12 6 4 2 22 - 14 22
2. Фламенго 0:0 12 6 3 3 19 - 18 21
3. Палмейрас 0:0 12 5 4 3 13 - 9 19
4. Атлетико Гойяненсе 12 4 4 4 7 - 12 16
5. Коринтианс 13 4 4 5 12 - 13 16
6. Сантос 0:0 11 4 3 4 11 - 13 15
7. Гремио 11 3 6 2 10 - 9 15
8. Интернасьональ 12 4 3 5 13 - 12 15
9. Флуминенсе 11 4 2 5 12 - 14 14
10. Атлетико Минейро 11 4 1 6 14 - 20 13
11. Васко да Гама 11 3 3 5 14 - 18 12
12. Форталеза 12 2 5 5 11 - 13 11
13. Атлетико Паранаэнсе 11 3 1 7 9 - 15 10
14. Спорт Ресифи 12 2 4 6 9 - 18 10
15. Ботафого Рибейрао 0:0 10 1 6 3 10 - 13 9
16. Сеара 11 2 3 6 17 - 22 9
17. Байя 11 2 3 6 11 - 20 9
18. Куритиба 12 2 3 7 14 - 23 9
19. Брагантино 12 1 6 5 11 - 17 9
20. Гойяс 11 0 4 7 9 - 19 4
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    4'
    Rhuan Castro получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ботафого Рибейрао
Ничья
Фламенго
6.10
4.40
1.55
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.50 4.40 1.55
Бонус: 5 000 ₽ 5.80 4.40 1.53
Бонус: 5 000 ₽ 6.10 4.33 1.53
  6.08 4.36 1.53

Самый высокий коэффициент на матч «Ботафого Рибейрао» – «Фламенго» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ботафого Рибейрао» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фламенго» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ботафого Рибейрао» – «Фламенго», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
14.50 1.01 10.00 1.03 4.10 1.21 3.25 1.31 2.15 1.70 1.92 1.88 1.69 2.17 1.44 2.70 1.21 4.10 1.16 4.80 1.05 8.40 1.04 8.90 0.00 15.00
12.75 1.03 11.25 1.04 4.15 1.24 3.26 1.35 2.18 1.76 1.69 2.20 1.45 2.79 1.22 4.40 1.17 5.20 1.06 9.40
4.50 1.21 2.63 1.50 2.21 1.70 1.97 1.90 1.70 2.20 1.55 2.52 1.45 2.83 1.17 5.37
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.18 1.68 1.50 2.50 1.17 4.60
3.26 1.34 2.20 1.67 1.54 2.48 1.18 4.80 1.13 6.05
3.31 1.36 2.80 1.45 2.20 1.70 1.72 2.17 1.51 2.63 1.33 3.37
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 1.84 1.90 1.38 2.90
4.60 1.20 3.12 1.36 1.83 1.97 1.40 2.95 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.79 1.95
Букмекер Да Нет
4.40 1.20
Букмекер Да Нет
3.15 1.32
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