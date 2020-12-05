Ботафого Рибейрао
0:1
Конец матча
Фламенго
3' Желтая карточкаRhuan Castro
0:1
55' ГолРибейро Эвертон
83' Желтая карточкаРибейро Эвертон
85' Красная карточкаЛуис Виктор
89' Красная карточкаЭнрике Густаво
50
Jose
Welison
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
50 Jose WelisonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Luiz OtavioПолузащитник
-
22 Бесса ЭберНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
28 Cicero II
-
-
30 David Sousa
-
47 Lucas Campos
-
-
Главный тренер: Ramon Diaz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Энрике БруноНападающий
- Запасные игроки
-
45 Victor HugoВратарь
- Вратарь
-
31 NatanЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
- Нападающий
-
19 Michael 3
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
Ход матча
3'
55'
0:1
83'
85'
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nascimento Leite Matheus3
|6
|0.26
|2.
|Caio Alexandre
|4
|0.17
|3.
|Pedro Raul
|3
|0.13
|4.
|Луис Виктор
|2 (2)
|0.09
|5.
|Хонда Кейсуке
|2 (1)
|0.09
|6.
|Назарио Бруно
|1
|0.04
|7.
|Marcelo Conceicao
|1
|0.04
|8.
|Калу Саломон
|1
|0.04
|9.
|Фернандо Луис IV
|1
|0.04
|10.
|Warley Leandro
|1
|0.04
|11.
|Кану Рубенилсон
|0
|0
|12.
|Марсиньо Силва
|0
|0
|13.
|Guilherme Santos
|0
|0
|14.
|Kevin II
|0
|0
|15.
|Rhuan Castro
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Гильерме
|10
|0.43
|2.
|Рибейро Эвертон
|6
|0.26
|3.
|Энрике Бруно
|5 (1)
|0.22
|4.
|Габриэл Барбоза
|5 (2)
|0.22
|5.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|4
|0.17
|6.
|Диего Рибас
|1
|0.04
|7.
|Витиньо Виктор
|1
|0.04
|8.
|Линкольн
|1
|0.04
|9.
|Луис Филипе
|1
|0.04
|10.
|Natan
|1
|0.04
|11.
|Лео Перейра
|1
|0.04
|12.
|Энрике Густаво
|1
|0.04
|13.
|Мартинс Родригес
|1
|0.04
|14.
|Исла Маурисио
|0
|0
|15.
|Герсон Сантос
|0
|0
|16.
|Виллиан Арао
|0
|0
|17.
|Тьяго Маия
|0
|0
|18.
|Котулио Матеус
|0
|0
|19.
|Роша Педро
|0
|0
|20.
|Michael 3
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Marcelo Conceicao
|5
|0
|2.
|Nascimento Leite Matheus3
|5
|0
|3.
|Caio Alexandre
|5
|0
|4.
|Federico Barrandeguy
|3
|1
|5.
|Рафаэль Форстер
|3
|1
|6.
|Луис Виктор
|2
|1
|7.
|Кану Рубенилсон
|3
|0
|8.
|Guilherme Santos
|3
|0
|9.
|Kevin II
|3
|0
|10.
|Ангуло Иван
|1
|1
|11.
|Назарио Бруно
|2
|0
|12.
|Хонда Кейсуке
|1
|0
|13.
|Кавальери Диего
|1
|0
|14.
|Марсиньо Силва
|1
|0
|15.
|Danilo IV
|1
|0
|16.
|Carlos Renteria II
|1
|0
|17.
|Fernando Costanza
|1
|0
|18.
|Pedro Raul
|1
|0
|19.
|Rhuan Castro
|1
|0
|20.
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|21.
|Warley Leandro
|1
|0
|22.
|Davi Araujo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Энрике Бруно
|7
|0
|2.
|Герсон Сантос
|5
|0
|3.
|Энрике Густаво
|3
|1
|4.
|Луис Филипе
|4
|0
|5.
|Рибейро Эвертон
|4
|0
|6.
|Виллиан Арао
|4
|0
|7.
|Тьяго Маия
|4
|0
|8.
|Исла Маурисио
|3
|0
|9.
|Диего Рибас
|3
|0
|10.
|Natan
|3
|0
|11.
|Рафинья Марсио
|2
|0
|12.
|Витиньо Виктор
|2
|0
|13.
|Габриэл Барбоза
|2
|0
|14.
|Joao Lucas2
|2
|0
|15.
|Алвес Диего
|0
|1
|16.
|Линкольн
|1
|0
|17.
|Кайо Родриго
|1
|0
|18.
|Лео Перейра
|1
|0
|19.
|Гильерме дос Сантос
|1
|0
|20.
|Котулио Матеус
|1
|0
|21.
|Joao Gomes
|1
|0
|22.
|Тулер Матеус
|1
|0
|23.
|Michael 3
|1
|0
|24.
|Педро Гильерме
|1
|0
|25.
|Мартинс Родригес
|1
|0
|26.
|Gabriel Noga
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ботафого Рибейрао
|0
|22.73% (5)
|18.18% (4)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|27.27% (6)
|Фламенго
|15.79% (6)
|7.89% (3)
|15.79% (6)
|28.95% (11)
|10.53% (4)
|21.05% (8)
Предыдущие игры
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +3 =9 -8Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:2 Форталеза Ботафого Рибейрао 1:2 Брагантино Байя 1:0 Ботафого Рибейрао
Куяба 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:2 Сеара Ботафого Рибейрао 0:1 Куяба Ботафого Рибейрао 0:0 Гойяс Гремио 3:1 Ботафого Рибейрао Спорт Ресифи 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Палмейрас Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 1:2 Байя Атлетико Гойяненсе 1:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Сантос Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 2:3 Васко да Гама Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:2 Ботафого Рибейрао
Фламенго Последние 20 матчей: +10 =5 -5Фламенго 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго Фламенго 3:1 Куритиба Сан-Паулу 3:0 Фламенго
Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе Фламенго 1:2 Сан-Паулу Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 1:4 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго Интернасьональ 2:2 Фламенго Фламенго 3:1 Хуниор Коринтианс 1:5 Фламенго Фламенго 1:1 Брагантино Фламенго 2:1 Гойяс Васко да Гама 1:2 Фламенго Фламенго 3:0 Спорт Ресифи Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 4:0 Индепендьенте дель Валле Палмейрас 1:1 Фламенго
Последние игры между собой
Ботафого Рибейрао: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Фламенго: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Ботафого Рибейрао 1:2 Фламенго Кариока Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 1:0 Фламенго Чемпионат Кариока Ботафого Рибейрао 2:1 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 1:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Фламенго 4:0 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 2:1 Фламенго Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:1 Фламенго Кубок Бразилии Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Фламенго 2:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 0:0 Фламенго Серия A Ботафого Рибейрао 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 0:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|22
|12
|8
|2
|37 - 20
|44
|2.
|Атлетико Минейро
|23
|13
|3
|7
|41 - 29
|42
|3.
|Фламенго
|23
|12
|6
|5
|38 - 31
|42
|4.
|Палмейрас
|23
|10
|8
|5
|33 - 23
|38
|5.
|Сантос
|24
|10
|8
|6
|36 - 29
|38
|6.
|Гремио
|22
|9
|10
|3
|28 - 20
|37
|7.
|Интернасьональ
|23
|10
|7
|6
|33 - 22
|37
|8.
|Флуминенсе
|0:1
|24
|10
|6
|8
|31 - 26
|36
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|24
|9
|4
|11
|20 - 24
|31
|10.
|Форталеза
|24
|7
|9
|8
|23 - 21
|30
|11.
|Сеара
|0:0
|24
|7
|9
|8
|32 - 34
|30
|12.
|Коринтианс
|24
|7
|9
|8
|25 - 29
|30
|13.
|Байя
|0:0
|24
|8
|5
|11
|29 - 37
|29
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|23
|6
|10
|7
|20 - 27
|28
|15.
|Брагантино
|23
|6
|9
|8
|29 - 28
|27
|16.
|Спорт Ресифи
|23
|7
|4
|12
|21 - 33
|25
|17.
|Васко да Гама
|22
|6
|6
|10
|24 - 31
|24
|18.
|Куритиба
|23
|5
|5
|13
|20 - 32
|20
|19.
|Ботафого Рибейрао
|23
|3
|11
|9
|22 - 30
|20
|20.
|Гойяс
|23
|3
|7
|13
|24 - 40
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|12
|9
|2
|1
|27 - 9
|29
|2.
|Сантос
|13
|6
|5
|2
|25 - 16
|23
|3.
|Сан-Паулу
|10
|6
|4
|0
|15 - 6
|22
|4.
|Интернасьональ
|11
|6
|4
|1
|20 - 10
|22
|5.
|Гремио
|11
|6
|4
|1
|18 - 11
|22
|6.
|Флуминенсе
|0:1
|13
|6
|4
|3
|19 - 12
|22
|7.
|Сеара
|0:0
|12
|5
|5
|2
|15 - 12
|20
|8.
|Байя
|0:0
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|9.
|Палмейрас
|11
|5
|4
|2
|18 - 12
|19
|10.
|Фламенго
|11
|5
|4
|2
|18 - 13
|19
|11.
|Форталеза
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|12.
|Брагантино
|11
|5
|3
|3
|18 - 11
|18
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|12
|5
|3
|4
|10 - 9
|18
|14.
|Спорт Ресифи
|11
|5
|0
|6
|12 - 15
|15
|15.
|Коринтианс
|11
|3
|5
|3
|13 - 16
|14
|16.
|Васко да Гама
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|11
|2
|6
|3
|13 - 15
|12
|18.
|Гойяс
|12
|3
|3
|6
|15 - 21
|12
|19.
|Куритиба
|11
|3
|2
|6
|6 - 9
|11
|20.
|Ботафого Рибейрао
|13
|2
|5
|6
|12 - 17
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|12
|7
|2
|3
|20 - 18
|23
|2.
|Сан-Паулу
|12
|6
|4
|2
|22 - 14
|22
|3.
|Палмейрас
|12
|5
|4
|3
|15 - 11
|19
|4.
|Атлетико Гойяненсе
|12
|4
|4
|4
|7 - 12
|16
|5.
|Коринтианс
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|6.
|Сантос
|11
|4
|3
|4
|11 - 13
|15
|7.
|Гремио
|11
|3
|6
|2
|10 - 9
|15
|8.
|Интернасьональ
|12
|4
|3
|5
|13 - 12
|15
|9.
|Флуминенсе
|0:1
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|10.
|Атлетико Минейро
|11
|4
|1
|6
|14 - 20
|13
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|12
|4
|1
|7
|10 - 15
|13
|12.
|Васко да Гама
|11
|3
|3
|5
|14 - 18
|12
|13.
|Форталеза
|12
|2
|5
|5
|11 - 13
|11
|14.
|Сеара
|0:0
|12
|2
|4
|6
|17 - 22
|10
|15.
|Спорт Ресифи
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|16.
|Ботафого Рибейрао
|10
|1
|6
|3
|10 - 13
|9
|17.
|Байя
|0:0
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|18.
|Куритиба
|12
|2
|3
|7
|14 - 23
|9
|19.
|Брагантино
|12
|1
|6
|5
|11 - 17
|9
|20.
|Гойяс
|11
|0
|4
|7
|9 - 19
|4
Победитель
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