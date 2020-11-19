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Атлетико Минейро
0:2
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
0'
0:1
35' Гол
Christian Cardoso
0:2
45' Гол
Nikao
60' Желтая карточка
Richard Almeida de Oliveira2
61' Желтая карточка
Keno
88' Желтая карточка
Christian Cardoso
90' Желтая карточка
Буэно Веллингтон
90'+7
31
Everson
42
Talison
40
Буэно
Веллингтон
16
Igor
Rabello
13
Арана
Гильерме
8
Jair
II
38
Marrony
11
Keno
15
Сарачо
Федерико
20
Hyoran
18
Саша
Эдуардо
1
Дос
Сантос
Адербар
26
Erick2
34
Энрике
Педру
II
44
Thiago
Heleno
16
Abner2
55
Фернандо
Матос
25
Richard
Almeida
de
Oliveira2
88
Christian
Cardoso
20
Reinaldo
11
Nikao
79
Renato
Kayzer
Атлетико Минейро
4-2-3-1
Атлетико Паранаэнсе
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Keno 9 (3) 0.43
2. Marrony 4 (1) 0.19
3. Саварино Джефферсон 3 0.14
4. Арана Гильерме 3 0.14
5. Саша Эдуардо 3 0.14
6. Натан Аллан 3 0.14
7. Франко Алан 3 0.14
8. Hyoran 2 0.1
9. Jair II 1 0.05
10. Ревер Умберто 1 0.05
11. Guga3 1 (1) 0.05
12. Igor Rabello 1 0.05
13. Сарачо Федерико 1 0.05
14. Варгас Эдуардо 0 0
15. Everson 0 0
16. Феррейра Мариано 0 0
17. Алонсо Хуниор 0 0
18. Marquinhos vi 0 0
Атлетико Паранаэнсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Renato Kayzer 4 0.19
2. Carlos Eduardo III 3 0.14
3. Victor Vitinho4 2 0.1
4. Лео Ситтадини 2 0.1
5. Christian Cardoso 2 0.1
6. Nikao 1 0.05
7. Жеуванио 1 0.05
8. Abner2 1 0.05
9. Фабиньо Энрике 1 0.05
10. Раванелли Феррейра 1 0.05
11. Thiago Heleno 0 0
12. Фернандо Матос 0 0
13. Leo Gomes 0 0
14. Lucas Halter 0 0
15. Erick2 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
# Игрок      
1. Алонсо Хуниор 5 0
2. Keno 5 0
3. Jair II 5 0
4. Аллан Соуза 3 0
5. Ревер Умберто 2 0
6. Арана Гильерме 2 0
7. Саварино Джефферсон 2 0
8. Dylan Borrero 2 0
9. Рафаэл Пирес 0 1
10. Варгас Эдуардо 1 0
11. Саша Эдуардо 1 0
12. Феррейра Мариано 1 0
13. Hyoran 1 0
14. Victor IV 1 0
15. Gabriel Paulista XVI 1 0
16. Igor Rabello 1 0
17. Франко Алан 1 0
18. Marrony 1 0
19. Guga3 1 0
Атлетико Паранаэнсе
# Игрок      
1. Веллингтон III 8 0
2. Christian Cardoso 5 0
3. Жеуванио 4 0
4. Erick2 4 0
5. Thiago Heleno 3 0
6. Лео Ситтадини 3 0
7. Richard Almeida de Oliveira2 3 0
8. Abner2 3 0
9. Nikao 2 0
10. Фернандо Матос 2 0
11. Jonatan VII 2 0
12. Khellven 2 0
13. Лучо Гонсалес 1 0
14. Энрике Педру II 1 0
15. Азеведо Марсио 1 0
16. Агилар Фелипе 1 0
17. Ivaldo 1 0
18. Leo Gomes 1 0
19. Lucas Halter 1 0
20. Альварадо Джейми 1 0
21. Kawan 1 0
22. Victor Vitinho4 1 0
23. Pedrinho VI4 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Минейро 8.57% (3) 11.43% (4) 22.86% (8) 22.86% (8) 14.29% (5) 20% (7)
 Атлетико Паранаэнсе 5.56% (1) 16.67% (3) 33.33% (6) 0 22.22% (4) 22.22% (4)

Предыдущие игры

Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Палмейрас 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:0 Спорт Ресифи
Байя 3:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 3:0 Гойяс Форталеза 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:1 Васко да Гама Атлетико Минейро 3:1 Гремио Атлетико Гойяненсе 3:4 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Брагантино Сантос 3:1 Атлетико Минейро Куритиба 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:0 Сан-Паулу Томбенсе 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Томбенсе Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Сеара
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Гойяс 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Форталеза Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 1:2 Гремио Penarol1 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сеара Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Вильстерман Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Атлетико Паранаэнсе 2:0 Коло-Коло Вильстерман 2:3 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Брагантино

Последние игры между собой

Атлетико Минейро: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 9
Атлетико Паранаэнсе: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 10
Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Минейро Серия A
Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:4 Атлетико Минейро Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 21 12 2 7 37 - 26 38
2. Сан-Паулу 18 10 6 2 29 - 17 36
3. Интернасьональ 21 10 6 5 32 - 20 36
4. Фламенго 21 10 6 5 34 - 30 36
5. Палмейрас 20 9 7 4 28 - 20 34
6. Сантос 21 9 7 5 30 - 24 34
7. Гремио 20 8 9 3 26 - 19 33
8. Флуминенсе 21 9 5 7 29 - 24 32
9. Байя 21 8 4 9 28 - 30 28
10. Атлетико Паранаэнсе 21 7 4 10 18 - 21 25
11. Спорт Ресифи 21 7 4 10 19 - 28 25
12. Коринтианс 21 6 7 8 24 - 29 25
13. Форталеза 20 6 6 8 20 - 19 24
14. Сеара 20 6 6 8 25 - 30 24
15. Атлетико Гойяненсе 21 5 9 7 19 - 27 24
16. Брагантино 21 5 8 8 25 - 28 23
17. Васко да Гама 19 6 4 9 22 - 26 22
18. Ботафого Рибейрао 20 3 11 6 20 - 25 20
19. Куритиба 21 5 5 11 19 - 28 20
20. Гойяс 19 2 6 11 21 - 34 12
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Никао бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Christian Cardoso бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 16.00 6.80 1.15
Бонус: 5 000 ₽ 1.73 3.78 5.05
  26.68 8.86 1.12

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.55 1.12 10.50 1.03 2.11 1.68 3.30 1.31 3.20 1.32 1.93 1.87 1.70 2.15 1.48 2.55 1.21 4.10 1.11 5.80 1.05 8.90 1.05 8.50
13.75 1.03 12.25 1.04 4.40 1.22 3.45 1.32 2.24 1.72 1.73 2.14 1.47 2.72 1.24 4.15 1.18 5.00 1.07 9.10
6.52 1.12 2.42 1.59 2.05 1.81 2.77 1.47 1.65 2.30 1.38 3.10 1.78 2.09 1.49 2.68 1.35 3.26 1.73 2.16 1.47 2.76 1.16 5.56
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.42 2.75 2.21 1.67 1.02 11.00 1.17 4.60 1.02 11.00
3.38 1.32 2.28 1.63 1.55 2.45 1.20 4.60 1.14 5.80
1.94 1.92 1.59 2.40 1.25 3.98 1.69 2.23 1.25 4.00 1.13 6.23
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 1.84 1.90 1.38 2.90
4.60 1.20 3.20 1.35 1.86 1.94 1.39 3.00 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.62 2.20
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
Где смотреть матч Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе онлайн

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