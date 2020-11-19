Атлетико Минейро
0:2
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
0:1
35' ГолChristian Cardoso
0:2
45' ГолNikao
60' Желтая карточкаRichard Almeida de Oliveira2
61' Желтая карточкаKeno
88' Желтая карточкаChristian Cardoso
90' Желтая карточкаБуэно Веллингтон
31
Everson
42
Talison
16
Igor
Rabello
8
Jair
II
38
Marrony
11
Keno
20
Hyoran
18
Саша
Эдуардо
26
Erick2
16
Abner2
20
Reinaldo
11
Nikao
- Основной состав
-
31 EversonВратарь
-
42 TalisonЗащитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
8 Jair IIПолузащитник
-
38 MarronyПолузащитник
-
11 KenoПолузащитник
- Полузащитник
-
20 HyoranПолузащитник
-
18 Саша ЭдуардоНападающий
- Запасные игроки
-
23 Натан АлланПолузащитник
-
-
46 Filipe Luiz
-
-
-
-
-
-
26 Calebe
-
-
32 Рафаэл Пирес
-
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Erick2Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Abner2Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ReinaldoПолузащитник
-
11 NikaoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
-
27 IvaldoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Жоао ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Bissoli
-
-
-
Главный тренер: Аутуори Пауло
Ход матча
35'
45'
0:2
46'
61'
73'
84'
89'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Keno
|9 (3)
|0.43
|2.
|Marrony
|4 (1)
|0.19
|3.
|Саварино Джефферсон
|3
|0.14
|4.
|Арана Гильерме
|3
|0.14
|5.
|Саша Эдуардо
|3
|0.14
|6.
|Натан Аллан
|3
|0.14
|7.
|Франко Алан
|3
|0.14
|8.
|Hyoran
|2
|0.1
|9.
|Jair II
|1
|0.05
|10.
|Ревер Умберто
|1
|0.05
|11.
|Guga3
|1 (1)
|0.05
|12.
|Igor Rabello
|1
|0.05
|13.
|Сарачо Федерико
|1
|0.05
|14.
|Варгас Эдуардо
|0
|0
|15.
|Everson
|0
|0
|16.
|Феррейра Мариано
|0
|0
|17.
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|18.
|Marquinhos vi
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Renato Kayzer
|4
|0.19
|2.
|Carlos Eduardo III
|3
|0.14
|3.
|Victor Vitinho4
|2
|0.1
|4.
|Лео Ситтадини
|2
|0.1
|5.
|Christian Cardoso
|2
|0.1
|6.
|Nikao
|1
|0.05
|7.
|Жеуванио
|1
|0.05
|8.
|Abner2
|1
|0.05
|9.
|Фабиньо Энрике
|1
|0.05
|10.
|Раванелли Феррейра
|1
|0.05
|11.
|Thiago Heleno
|0
|0
|12.
|Фернандо Матос
|0
|0
|13.
|Leo Gomes
|0
|0
|14.
|Lucas Halter
|0
|0
|15.
|Erick2
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Алонсо Хуниор
|5
|0
|2.
|Keno
|5
|0
|3.
|Jair II
|5
|0
|4.
|Аллан Соуза
|3
|0
|5.
|Ревер Умберто
|2
|0
|6.
|Арана Гильерме
|2
|0
|7.
|Саварино Джефферсон
|2
|0
|8.
|Dylan Borrero
|2
|0
|9.
|Рафаэл Пирес
|0
|1
|10.
|Варгас Эдуардо
|1
|0
|11.
|Саша Эдуардо
|1
|0
|12.
|Феррейра Мариано
|1
|0
|13.
|Hyoran
|1
|0
|14.
|Victor IV
|1
|0
|15.
|Gabriel Paulista XVI
|1
|0
|16.
|Igor Rabello
|1
|0
|17.
|Франко Алан
|1
|0
|18.
|Marrony
|1
|0
|19.
|Guga3
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Веллингтон III
|8
|0
|2.
|Christian Cardoso
|5
|0
|3.
|Жеуванио
|4
|0
|4.
|Erick2
|4
|0
|5.
|Thiago Heleno
|3
|0
|6.
|Лео Ситтадини
|3
|0
|7.
|Richard Almeida de Oliveira2
|3
|0
|8.
|Abner2
|3
|0
|9.
|Nikao
|2
|0
|10.
|Фернандо Матос
|2
|0
|11.
|Jonatan VII
|2
|0
|12.
|Khellven
|2
|0
|13.
|Лучо Гонсалес
|1
|0
|14.
|Энрике Педру II
|1
|0
|15.
|Азеведо Марсио
|1
|0
|16.
|Агилар Фелипе
|1
|0
|17.
|Ivaldo
|1
|0
|18.
|Leo Gomes
|1
|0
|19.
|Lucas Halter
|1
|0
|20.
|Альварадо Джейми
|1
|0
|21.
|Kawan
|1
|0
|22.
|Victor Vitinho4
|1
|0
|23.
|Pedrinho VI4
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Минейро
|8.57% (3)
|11.43% (4)
|22.86% (8)
|22.86% (8)
|14.29% (5)
|20% (7)
|Атлетико Паранаэнсе
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|33.33% (6)
|0
|22.22% (4)
|22.22% (4)
Предыдущие игры
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +12 =2 -6Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Палмейрас 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:0 Спорт Ресифи
Байя 3:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 3:0 Гойяс Форталеза 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:1 Васко да Гама Атлетико Минейро 3:1 Гремио Атлетико Гойяненсе 3:4 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Брагантино Сантос 3:1 Атлетико Минейро Куритиба 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:0 Сан-Паулу Томбенсе 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Томбенсе Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Сеара
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +6 =5 -9Гойяс 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Форталеза Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 1:2 Гремио Penarol1 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сеара Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Вильстерман Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Атлетико Паранаэнсе 2:0 Коло-Коло Вильстерман 2:3 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Брагантино
Последние игры между собой
Атлетико Минейро: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 9
Атлетико Паранаэнсе: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 10
Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:4 Атлетико Минейро Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|21
|12
|2
|7
|37 - 26
|38
|2.
|Сан-Паулу
|18
|10
|6
|2
|29 - 17
|36
|3.
|Интернасьональ
|21
|10
|6
|5
|32 - 20
|36
|4.
|Фламенго
|21
|10
|6
|5
|34 - 30
|36
|5.
|Палмейрас
|20
|9
|7
|4
|28 - 20
|34
|6.
|Сантос
|21
|9
|7
|5
|30 - 24
|34
|7.
|Гремио
|20
|8
|9
|3
|26 - 19
|33
|8.
|Флуминенсе
|21
|9
|5
|7
|29 - 24
|32
|9.
|Байя
|21
|8
|4
|9
|28 - 30
|28
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|21
|7
|4
|10
|18 - 21
|25
|11.
|Спорт Ресифи
|21
|7
|4
|10
|19 - 28
|25
|12.
|Коринтианс
|21
|6
|7
|8
|24 - 29
|25
|13.
|Форталеза
|20
|6
|6
|8
|20 - 19
|24
|14.
|Сеара
|20
|6
|6
|8
|25 - 30
|24
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|21
|5
|9
|7
|19 - 27
|24
|16.
|Брагантино
|21
|5
|8
|8
|25 - 28
|23
|17.
|Васко да Гама
|19
|6
|4
|9
|22 - 26
|22
|18.
|Ботафого Рибейрао
|20
|3
|11
|6
|20 - 25
|20
|19.
|Куритиба
|21
|5
|5
|11
|19 - 28
|20
|20.
|Гойяс
|19
|2
|6
|11
|21 - 34
|12
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико Минейро» – «Атлетико Паранаэнсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико Минейро» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико Паранаэнсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико Минейро» – «Атлетико Паранаэнсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|5.55
|1.12
|10.50
|1.03
|2.11
|1.68
|—
|—
|3.30
|1.31
|—
|—
|3.20
|1.32
|1.93
|1.87
|1.70
|2.15
|—
|—
|1.48
|2.55
|—
|—
|1.21
|4.10
|1.11
|5.80
|1.05
|8.90
|1.05
|8.50
|
|13.75
|1.03
|12.25
|1.04
|4.40
|1.22
|—
|—
|3.45
|1.32
|—
|—
|2.24
|1.72
|—
|—
|1.73
|2.14
|—
|—
|1.47
|2.72
|—
|—
|1.24
|4.15
|1.18
|5.00
|1.07
|9.10
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|6.52
|1.12
|2.42
|1.59
|2.05
|1.81
|2.77
|1.47
|1.65
|2.30
|1.38
|3.10
|1.78
|2.09
|1.49
|2.68
|1.35
|3.26
|1.73
|2.16
|1.47
|2.76
|1.16
|5.56
|—
|—
|—
|—