Байя
1:0
Конец матча
Унион Санта-Фе
23' Желтая карточкаRonaldo VI
24' Желтая карточкаGabriel Carabajal
52' Желтая карточкаGregore
71' Желтая карточкаJuan Ignacio Nardoni
1:0
77' ПенальтиGilberto IV
90' Желтая карточкаFranco Troyansky
90' Желтая карточкаRamon1
44
Anderson
IV
26
Gregore
16
Ronaldo
VI
37
Fessin
10
Daniel
XII
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Anderson IVЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 GregoreПолузащитник
-
16 Ronaldo VIПолузащитник
-
37 FessinПолузащитник
-
10 Daniel XIIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Зе КарлосЗащитник
-
14 ЭрнандоЗащитник
- Полузащитник
-
11 РоссиПолузащитник
-
25 ClaysonНападающий
-
-
-
-
-
-
27 Ramon1
-
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Jorge Zules
-
-
-
21 Gaston Comas
-
34 Kevin Zenon
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Manuel Azconzabal
Ход матча
23'
52'
77'
1:0
83'
90'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Gilberto IV
|5 (2)
|1
|2.
|Jose Elber
|2
|0.4
|3.
|Fessin
|2
|0.4
|4.
|Gregore
|2
|0.4
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кабрера Хавьер
|2
|0.4
|2.
|Gabriel Carabajal
|1
|0.2
|3.
|Walter Bou
|1
|0.2
|4.
|Фернандо Андре Маркес
|1 (1)
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Gregore
|2
|0
|2.
|Артур IV
|1
|0
|3.
|Daniel XII
|1
|0
|4.
|Ronaldo VI
|1
|0
|5.
|Juninho Capixaba
|1
|0
|6.
|Ramon1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Franco Troyansky
|3
|0
|2.
|Federico Milo
|2
|0
|3.
|Juan Manuel Garcia
|2
|0
|4.
|Brian Blasi
|2
|0
|5.
|Javier Mendez III
|2
|0
|6.
|Gabriel Carabajal
|1
|0
|7.
|Jalil Elias
|1
|0
|8.
|Matias German Nani
|1
|0
|9.
|Franco Calderon
|1
|0
|10.
|Federico Vera
|1
|0
|11.
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0
|12.
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Байя
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|54.55% (6)
|9.09% (1)
|0
|9.09% (1)
|Унион Санта-Фе
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
Предыдущие игры
Байя Последние 20 матчей: +7 =3 -10Брагантино 4:0 Байя Куритиба 1:2 Байя Байя 2:1 Форталеза Байя 1:0 Ботафого Рибейрао
Байя 4:0 Мелгар Сантос 3:1 Байя Мелгар 1:0 Байя Байя 3:1 Атлетико Минейро Гойяс 1:1 Байя Флуминенсе 1:0 Байя Байя 3:0 Васко да Гама Байя 1:2 Спорт Ресифи Ботафого Рибейрао 1:2 Байя Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Коринтианс 3:2 Байя Байя 0:1 Атлетико Гойяненсе Байя 0:2 Гремио Интернасьональ 2:2 Байя Байя 3:5 Фламенго Байя 1:1 Палмейрас
Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +7 =4 -9Арсенал Саранди 2:3 Унион Санта-Фе Атлетико Тукуман 3:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:0 Расинг Авельянеда Эмелек 1:2 Унион Санта-Фе
Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 0:1 Эмелек Унион Санта-Фе 1:1 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 0:3 Велес Сарсфилд Унион Санта-Фе 1:1 Док Суд Годой Крус 1:3 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Сентраль Кордоба Атлетико Минейро 2:0 Унион Санта-Фе Патронато де Парана 1:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:2 Ривер Плейт Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Минейро Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Аргентинос Хуниорс Тальерес Кордоба 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Уракан Бока Хуниорс 2:0 Унион Санта-Фе
Победитель
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