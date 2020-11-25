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Байя
1:0
Конец матча
Унион Санта-Фе
0'
23' Желтая карточка
Ronaldo VI
24' Желтая карточка
Gabriel Carabajal
52' Желтая карточка
Gregore
71' Желтая карточка
Juan Ignacio Nardoni
1:0
77' Пенальти
Gilberto IV
90' Желтая карточка
Franco Troyansky
90' Желтая карточка
Ramon1
90'+7
1
Douglas
Friedrich
2
Nino
Paraiba
44
Anderson
IV
4
Jose
Ferreira
6
Juninho
Capixaba
26
Gregore
16
Ronaldo
VI
37
Fessin
10
Daniel
XII
7
Jose
Elber
9
Gilberto
IV
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
17
Brian
Blasi
27
Jonathan
Galvan
3
Корвалан
Клаудио
36
Federico
Vera
30
Juan
Ignacio
Nardoni
26
Martin
Ezequiel
Canete
22
Franco
Troyansky
7
Кабрера
Хавьер
10
Gabriel
Carabajal
31
Juan
Manuel
Garcia
Байя
Унион Санта-Фе

Бомбардиры внутри турнира

Байя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Gilberto IV 5 (2) 1
2. Jose Elber 2 0.4
3. Fessin 2 0.4
4. Gregore 2 0.4
Унион Санта-Фе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабрера Хавьер 2 0.4
2. Gabriel Carabajal 1 0.2
3. Walter Bou 1 0.2
4. Фернандо Андре Маркес 1 (1) 0.2

Карточки

Байя
# Игрок      
1. Gregore 2 0
2. Артур IV 1 0
3. Daniel XII 1 0
4. Ronaldo VI 1 0
5. Juninho Capixaba 1 0
6. Ramon1 1 0
Унион Санта-Фе
# Игрок      
1. Franco Troyansky 3 0
2. Federico Milo 2 0
3. Juan Manuel Garcia 2 0
4. Brian Blasi 2 0
5. Javier Mendez III 2 0
6. Gabriel Carabajal 1 0
7. Jalil Elias 1 0
8. Matias German Nani 1 0
9. Franco Calderon 1 0
10. Federico Vera 1 0
11. Juan Ignacio Nardoni 1 0
12. Martin Ezequiel Canete 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Байя 18.18% (2) 9.09% (1) 54.55% (6) 9.09% (1) 0 9.09% (1)
 Унион Санта-Фе 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 20% (1)

Предыдущие игры

Байя Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Брагантино 4:0 Байя Куритиба 1:2 Байя Байя 2:1 Форталеза Байя 1:0 Ботафого Рибейрао
Байя 4:0 Мелгар Сантос 3:1 Байя Мелгар 1:0 Байя Байя 3:1 Атлетико Минейро Гойяс 1:1 Байя Флуминенсе 1:0 Байя Байя 3:0 Васко да Гама Байя 1:2 Спорт Ресифи Ботафого Рибейрао 1:2 Байя Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Коринтианс 3:2 Байя Байя 0:1 Атлетико Гойяненсе Байя 0:2 Гремио Интернасьональ 2:2 Байя Байя 3:5 Фламенго Байя 1:1 Палмейрас
Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Арсенал Саранди 2:3 Унион Санта-Фе Атлетико Тукуман 3:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:0 Расинг Авельянеда Эмелек 1:2 Унион Санта-Фе
Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 0:1 Эмелек Унион Санта-Фе 1:1 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 0:3 Велес Сарсфилд Унион Санта-Фе 1:1 Док Суд Годой Крус 1:3 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Сентраль Кордоба Атлетико Минейро 2:0 Унион Санта-Фе Патронато де Парана 1:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:2 Ривер Плейт Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Минейро Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Аргентинос Хуниорс Тальерес Кордоба 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Уракан Бока Хуниорс 2:0 Унион Санта-Фе
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    24'
    Gabriel Carabajal получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Ronaldo получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.10 2.10 3.95
Бонус: 5 000 ₽ 3.25 1.97 4.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.01 3.42 3.88
  3.50 1.77 4.76

Самый высокий коэффициент на матч «Байя» – «Унион Санта-Фе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Байя» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Унион Санта-Фе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Байя» – «Унион Санта-Фе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
2.33 1.60 1.50 2.55 1.25 3.90 2.23 1.66 1.05 9.50 1.76 2.07 1.04 10.00 1.02 13.00 1.02 13.00 1.06 8.00 1.05 8.70 0.00 23.00
7.50 1.05 6.00 1.11 2.86 1.44 2.01 1.75 1.55 2.29 1.27 3.34 1.18 4.15 1.05 7.50
2.05 1.78 1.69 2.17 1.33 3.25 1.59 2.36 1.17 4.83 1.35 3.14 1.40 2.92 1.62 2.29 1.12 6.02 1.45 2.79 1.14 5.45
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.13 5.80 1.23 4.05 1.13 5.80 1.07 7.70
2.51 1.49 1.64 2.17 1.32 3.20
1.56 2.43 1.32 3.33 1.41 2.86 1.27 3.64
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.05 1.37 2.04 1.64 1.51 2.46 1.18 4.50
3.12 1.33 2.13 1.67 1.48 2.54

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.10 1.12
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.44 1.23
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