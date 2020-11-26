Кокимбо Юнидо
0:0
Первый тайм: 22'
Спорт Уанкайо
20
Raul
Osorio
22
John
Salas
17
Ruben
Farfan
10
Joe
Abrigo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Raul OsorioЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 John SalasПолузащитник
-
17 Ruben FarfanПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Joe AbrigoНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
19 Villagran
-
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Ribera
- Основной состав
-
57 Joel PintoВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Eder HermozaВратарь
- Защитник
-
15 Jorge BazanПолузащитник
- Нападающий
-
18 Ronal HuaccaНападающий
-
16 Joseph Vega
-
-
23 Victor Pena2
-
27 Luis Campos
-
-
-
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Lautaro Palacios
|2
|0.4
|2.
|Ruben Farfan
|1
|0.2
|3.
|Victor Gonzalez
|1
|0.2
|4.
|Diego Vallejos
|1
|0.2
|5.
|Перейра Федерико
|1
|0.2
|6.
|Joe Abrigo
|1
|0.2
|7.
|Diego Aravena
|1
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Carlos Neumann
|1
|0.2
|2.
|Hugo Angeles
|1
|0.2
|3.
|Daniel Morales I
|1
|0.2
|4.
|Marcos Lliuya
|1
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пинилья Маурисио
|1
|1
|2.
|Перейра Федерико
|1
|1
|3.
|Victor Gonzalez
|1
|0
|4.
|Juan Espinoza
|1
|0
|5.
|Byron Saavedra
|1
|0
|6.
|Joe Abrigo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Marcio Valverde
|3
|0
|2.
|Giancarlo Carmona
|2
|0
|3.
|Alfredo Rojas II
|2
|0
|4.
|Moises Velasquez
|2
|0
|5.
|Камбу Херве
|1
|0
|6.
|Victor Balta
|1
|0
|7.
|Carlos Neumann
|1
|0
|8.
|Ricardo Salcedo
|1
|0
|9.
|Marcos Lliuya
|1
|0
|10.
|Carlos Caraza
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кокимбо Юнидо
|12.5% (1)
|0
|0
|37.5% (3)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|Спорт Уанкайо
|0
|0
|50% (2)
|0
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Кокимбо Юнидо Последние 20 матчей: +8 =4 -8Кокимбо Юнидо 1:2 Унион Ла-Калера Кокимбо Юнидо 2:1 Универсидад Католика Чили Аудакс Итальяно 2:0 Кокимбо Юнидо Эстудиантес Мерида 0:2 Кокимбо Юнидо
Кокимбо Юнидо 1:1 Унион Эспаньола Кокимбо Юнидо 3:0 Эстудиантес Мерида Кокимбо Юнидо 0:2 Универсидад де Консепсьон Кобресал 0:1 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 2:2 Коло-Коло О'Хиггинз 1:4 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 2:1 Сантьяго Уондерерс Курико Юнидо 2:1 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 1:0 Палестино Универсидад Католика Чили 4:1 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 0:0 Аудакс Итальяно Кокимбо Юнидо 1:2 Уачипато Кокимбо Юнидо 0:3 Депортес Икике Унион Ла-Калера 2:0 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 2:1 Ла Серена Универсидад де Чили 1:1 Кокимбо Юнидо
Спорт Уанкайо Последние 20 матчей: +9 =6 -5Карлос Мануччи 2:1 Спорт Уанкайо Мелгар 4:0 Спорт Уанкайо Спорт Уанкайо 4:3 Депортиво Ллакуабамба Спорт Уанкайо 0:0 Универсидад Сезар-Вальехо
Спорт Уанкайо 0:3 Аякучо Куско ФК 0:0 Спорт Уанкайо Ливерпуль Монтевидео 1:2 Спорт Уанкайо Спорт Бойз 3:2 Спорт Уанкайо Спорт Уанкайо 1:1 Ливерпуль Монтевидео Депортиво Мунисипаль 0:0 Спорт Уанкайо Карлос Мануччи 0:1 Спорт Уанкайо Спорт Уанкайо 1:0 Депортиво Бинасьональ Депортиво Ллакуабамба 0:2 Спорт Уанкайо Спорт Уанкайо 0:1 Альянса Универсидад Сенсьяно 0:0 Спорт Уанкайо Спорт Уанкайо 4:3 Универсидад Сан-Мартин Академия Кантолао 1:3 Спорт Уанкайо Спорт Уанкайо 1:1 Альянса Лима Спорт Бойз 0:1 Спорт Уанкайо Спорт Уанкайо 1:0 Карлос Стейн
Победитель
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