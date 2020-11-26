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Кокимбо Юнидо
0:0
Конец матча
Спорт Уанкайо
0'
47' Желтая карточка
Raul Osorio
48' Желтая карточка
Moises Velasquez
77' Желтая карточка
Diego Aravena
90'+6
1
Matias
Cano
23
Victor
Gonzalez
29
Перейра
Федерико
20
Raul
Osorio
27
Juan
Espinoza
21
Фернандо
Манрикуз
28
Diego
Aravena
22
John
Salas
17
Ruben
Farfan
11
Diego
Vallejos
10
Joe
Abrigo
57
Joel
Pinto
24
Carlos
Caraza
25
Giancarlo
Carmona
3
Victor
Balta
2
Hugo
Angeles
6
Alfredo
Rojas
II
4
Jimmy
Valoyes
28
Moises
Velasquez
19
Marcos
Lliuya
13
Daniel
Morales
I
20
Charles
Junior
Monsalvo
Peralta
Кокимбо Юнидо
Спорт Уанкайо

Бомбардиры внутри турнира

Кокимбо Юнидо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Lautaro Palacios 2 0.4
2. Ruben Farfan 1 0.2
3. Victor Gonzalez 1 0.2
4. Diego Vallejos 1 0.2
5. Перейра Федерико 1 0.2
6. Joe Abrigo 1 0.2
7. Diego Aravena 1 0.2
Спорт Уанкайо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Carlos Neumann 1 0.2
2. Hugo Angeles 1 0.2
3. Daniel Morales I 1 0.2
4. Marcos Lliuya 1 0.2

Карточки

Кокимбо Юнидо
# Игрок      
1. Пинилья Маурисио 1 1
2. Перейра Федерико 1 1
3. Victor Gonzalez 1 0
4. Raul Osorio 1 0
5. Juan Espinoza 1 0
6. Byron Saavedra 1 0
7. Joe Abrigo 1 0
8. Diego Aravena 1 0
Спорт Уанкайо
# Игрок      
1. Marcio Valverde 3 0
2. Moises Velasquez 3 0
3. Giancarlo Carmona 2 0
4. Alfredo Rojas II 2 0
5. Камбу Херве 1 0
6. Victor Balta 1 0
7. Carlos Neumann 1 0
8. Ricardo Salcedo 1 0
9. Marcos Lliuya 1 0
10. Carlos Caraza 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Кокимбо Юнидо 12.5% (1) 0 0 37.5% (3) 37.5% (3) 12.5% (1)
 Спорт Уанкайо 0 0 50% (2) 0 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Кокимбо Юнидо Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Кокимбо Юнидо 1:2 Унион Ла-Калера Кокимбо Юнидо 2:1 Универсидад Католика Чили Аудакс Итальяно 2:0 Кокимбо Юнидо Эстудиантес Мерида 0:2 Кокимбо Юнидо
Кокимбо Юнидо 1:1 Унион Эспаньола Кокимбо Юнидо 3:0 Эстудиантес Мерида Кокимбо Юнидо 0:2 Универсидад де Консепсьон Кобресал 0:1 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 2:2 Коло-Коло О'Хиггинз 1:4 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 2:1 Сантьяго Уондерерс Курико Юнидо 2:1 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 1:0 Палестино Универсидад Католика Чили 4:1 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 0:0 Аудакс Итальяно Кокимбо Юнидо 1:2 Уачипато Кокимбо Юнидо 0:3 Депортес Икике Унион Ла-Калера 2:0 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 2:1 Ла Серена Универсидад де Чили 1:1 Кокимбо Юнидо
Спорт Уанкайо Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Карлос Мануччи 2:1 Спорт Уанкайо Мелгар 4:0 Спорт Уанкайо Спорт Уанкайо 4:3 Депортиво Ллакуабамба Спорт Уанкайо 0:0 Универсидад Сезар-Вальехо
Спорт Уанкайо 0:3 Аякучо Куско ФК 0:0 Спорт Уанкайо Ливерпуль Монтевидео 1:2 Спорт Уанкайо Спорт Бойз 3:2 Спорт Уанкайо Спорт Уанкайо 1:1 Ливерпуль Монтевидео Депортиво Мунисипаль 0:0 Спорт Уанкайо Карлос Мануччи 0:1 Спорт Уанкайо Спорт Уанкайо 1:0 Депортиво Бинасьональ Депортиво Ллакуабамба 0:2 Спорт Уанкайо Спорт Уанкайо 0:1 Альянса Универсидад Сенсьяно 0:0 Спорт Уанкайо Спорт Уанкайо 4:3 Универсидад Сан-Мартин Академия Кантолао 1:3 Спорт Уанкайо Спорт Уанкайо 1:1 Альянса Лима Спорт Бойз 0:1 Спорт Уанкайо Спорт Уанкайо 1:0 Карлос Стейн
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.40 1.20 16.00
Бонус: 5 000 ₽ 6.75 1.10 16.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.61 3.75 5.95
  3.50 1.54 7.86

Самый высокий коэффициент на матч «Кокимбо Юнидо» – «Спорт Уанкайо» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кокимбо Юнидо» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Спорт Уанкайо» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кокимбо Юнидо» – «Спорт Уанкайо», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
1.14 5.40 6.40 1.10 1.12 5.60 2.18 1.68 1.84 1.96 1.01 12.50 1.30 3.30 1.22 4.05 1.07 7.20 1.06 7.90 1.01 14.00 0.00 22.00
7.50 1.05 6.40 1.07 2.88 1.36 2.21 1.62 1.70 2.21 1.33 3.14 1.22 3.82 1.06 6.75 1.05 7.50
1.65 2.25 1.38 2.99 1.13 5.73 1.45 2.73 1.37 3.05 1.52 2.51 1.91 1.93 1.65 2.25 1.19 4.51 1.48 2.69 1.15 5.19
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.52 2.40 1.68 2.18 1.06 8.00 1.08 6.90
2.54 1.48 1.68 2.11 1.33 3.12
1.36 3.10 1.19 4.53 1.43 2.80 1.29 3.55 1.32 3.43
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.23 1.61 1.53 2.41 1.19 4.30
3.40 1.29 2.25 1.60 1.53 2.36

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
11.50 1.02
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
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