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Феникс
0:1
Первый тайм: 24'
Индепендьенте
0'
0:1
4' Гол
Lucas Gonzalez
4' Желтая карточка
Kaique1
23' Желтая карточка
 24'
1
Francisco
Casanova
23
Adrian
Argacha
27
Angel
XXI
6
Leo
Coelho
8
Nicolas
Fernandez3
9
Ignacio
Pereira
10
Bryan
Olivera
20
Manuel
Ugarte
4
Kaique1
28
Jorge
Trinidad
31
Некекаур
Лусиано
20
Соса
Себастьян
16
Бустос
Фабрисио
2
Alan
Franco1
26
Alexander
Barboza
5
Lucas
Rodriguez
I
19
Эрнандес
Пабло
II
22
Lucas
Daniel
Romero
27
Federico
Martinez3
14
Lucas
Gonzalez
9
Alan
Velasco
18
Ромеро
Сильвио
Феникс
Индепендьенте

Ход матча

4'
0:1
Lucas Gonzalez
4'
Kaique1
 
23'
 

Бомбардиры внутри турнира

Феникс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Некекаур Лусиано 3 0.6
2. Maureen Franco 1 0.2
3. Ignacio Pallas 1 0.2
4. Nicolas Machado 1 0.2
5. Bruno Scorza 1 0.2
Индепендьенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ромеро Сильвио 2 (1) 0.4
2. Leandro Miguel Fernandez 1 0.2
3. Lucas Gonzalez 1 0.2

Карточки

Феникс
# Игрок      
1. Adrian Argacha 3 0
2. Bryan Olivera 2 0
3. Maureen Franco 1 0
4. Некекаур Лусиано 1 0
5. Angel XXI 1 0
6. Ignacio Pallas 1 0
7. Agustin Canobbio 1 0
8. Manuel Ugarte 1 0
9. Ignacio Pereira 1 0
10. Kaique1 1 0
Индепендьенте
# Игрок      
1. Санчес-Миньо Хуан 1 1
2. Lucas Daniel Romero 2 0
3. Ромеро Сильвио 1 0
4. Lucas Rodriguez I 1 0
5. Бустос Фабрисио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Феникс 0 14.29% (1) 0 14.29% (1) 14.29% (1) 57.14% (4)
 Индепендьенте 0 66.67% (2) 0 33.33% (1) 0 0

Предыдущие игры

Феникс Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Дефенсор Спортинг 0:1 Феникс Феникс 1:0 Penarol1 Данубио 1:0 Феникс Уачипато 1:1 Феникс
Феникс 3:1 Уачипато Феникс 2:0 Бостон Ривер Насьональ Монтевидео 1:0 Феникс Феникс 0:0 Penarol1 Монтевидео Уондерерс 1:2 Феникс Серро Ларго 0:0 Феникс Рентистас 1:1 Феникс Феникс 1:0 Депортиво Мальдонадо Бостон Ривер 0:0 Феникс Феникс 1:2 Насьональ Монтевидео Данубио 2:0 Феникс Феникс 5:0 Дефенсор Спортинг Серро 2:2 Феникс Ливерпуль Монтевидео 2:2 Феникс Феникс 1:1 Атлетико Прогресо Пласа Колония 1:1 Феникс
Индепендьенте Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Индепендьенте 0:0 Сентраль Кордоба Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Колон Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте
Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба Фас 2:1 Индепендьенте Уракан 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Мунисипаль Лимено Форталеза 2:1 Индепендьенте Санта-Текла 2:0 Индепендьенте Чалатенанго 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 0:1 Химнасия Ла-Плата Индепендьенте 1:1 Арсенал Саранди Индепендьенте 1:1 Сонсонате Индепендьенте 1:0 Форталеза Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте Исидро Метапан 0:1 Индепендьенте
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    23'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    4'
    Kaique получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Lucas Gonzalez бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Феникс
Ничья
Индепендьенте
3.50
3.05
2.28
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 3.50 3.05 2.28

Самый высокий коэффициент на матч «Феникс» – «Индепендьенте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Феникс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Индепендьенте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Феникс» – «Индепендьенте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.00 1.09 5.20 1.15 2.44 1.52 2.20 1.67 1.87 1.93 1.82 1.98 1.48 2.60 1.21 4.10 1.14 4.90 1.03 9.30 1.03 10.00 0.00 25.00
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
1.52 2.65 1.23 3.85 1.04 8.90
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.02 1.74 1.42 2.70 1.13 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.12 1.67
Букмекер Да Нет
6.20 1.10
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
Где смотреть матч Феникс 0:1 Индепендьенте онлайн

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