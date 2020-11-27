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Хуниор
0:0
Первый тайм: 36'
Унион Ла-Калера
0'
20' Желтая карточка
Борха Мигель
36'
1
Виера
Себастьян
27
Fabian
Viafara
24
Daniel
Rosero
16
Caceres
German
Mera
17
Фуэнтес
Габриэль
18
Didier
Moreno
6
James
Sanchez
28
Edwin
Cetre
29
Гутьеррес
Теофило
8
Инестроса
Фреди
9
Борха
Мигель
1
Alexis
Arias
I
3
Matias
Navarrete
I
17
Cristian
Vilches
33
Erick
Wiemberg
6
Андия
Йонатан
14
Сеймур
Фелипе
11
Juan
Leiva
5
Esteban
Valencia
10
Родригес
Томас
9
Andres
Vilches
8
Кастеллани
Гонсало
Хуниор
Унион Ла-Калера

Бомбардиры внутри турнира

Хуниор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гутьеррес Теофило 1 0.33
Унион Ла-Калера
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастеллани Гонсало 1 0.2
2. Andres Vilches 1 0.2

Карточки

Хуниор
# Игрок      
1. Marlon Javier Piedrahita Londono 1 0
2. Борха Мигель 1 0
3. Leonardo Pico 1 0
4. Фуэнтес Габриэль 1 0
Унион Ла-Калера
# Игрок      
1. Родригес Томас 1 1
2. Кастеллани Гонсало 2 0
3. Juan Leiva 2 0
4. Esteban Valencia 2 0
5. Fernando Cordero 1 0
6. Jeisson Vargas 1 0
7. Alexis Arias I 1 0
8. Андия Йонатан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хуниор 0 0 0 0 0 100% (1)
 Унион Ла-Калера 0 0 50% (1) 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Хуниор Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Хуниор 1:0 Депортес Толима Энвигадо 3:3 Хуниор Хуниор 3:0 Бояка Чико Чьяпас 2:2 Хуниор
Хуниор 2:1 Альянса Петролера Хуниор 0:0 Пласа Колония Кукута Депортиво 1:4 Хуниор Пласа Колония 0:1 Хуниор Хуниор 1:1 Мильонариос Фламенго 3:1 Хуниор Депортиво Перейра 0:2 Хуниор Хуниор 1:1 Америка де Кали Atletico Nacional1 2:2 Хуниор Хуниор 0:1 Депортиво Пасто Патриотас 0:0 Хуниор Хуниор 0:2 Барселона Гуаякиль Энвигадо 1:0 Хуниор Хуниор 4:1 Индепендьенте дель Валле Хуниор 2:1 Агилас Дорадас Барселона Гуаякиль 1:2 Хуниор
Унион Ла-Калера Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Кокимбо Юнидо 1:2 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 1:0 Универсидад де Чили Унион Эспаньола 3:2 Унион Ла-Калера Депортес Толима 1:1 Унион Ла-Калера
Антофагаста 3:1 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 0:0 Депортес Толима Унион Ла-Калера 3:0 Уачипато Сантьяго Уондерерс 0:3 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 1:0 Палестино Унион Ла-Калера 3:2 Аудакс Итальяно Депортес Икике 0:3 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 0:0 Коло-Коло Универсидад де Консепсьон 2:1 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 2:2 Кобресал Курико Юнидо 0:2 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 2:0 Кокимбо Юнидо Унион Ла-Калера 1:1 Универсидад Католика Чили Эвертон Кильота 0:1 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 0:0 Флуминенсе Унион Ла-Калера 2:1 Ла Серена
Лучшие коэффициенты
Хуниор
Ничья
Унион Ла-Калера
1.63
3.62
6.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.63 3.30 6.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.60 2.95 6.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.59 3.62 6.50

Самый высокий коэффициент на матч «Хуниор» – «Унион Ла-Калера» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хуниор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Унион Ла-Калера» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хуниор» – «Унион Ла-Калера», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.45 1.18 5.50 1.12 1.85 1.90 2.23 1.69 1.99 1.84 1.70 2.12 1.25 3.75 1.25 3.85 1.18 4.50 1.02 8.60 1.01 9.30 0.00 23.00
5.40 1.11 2.44 1.49 1.86 1.88 1.52 2.60 1.20 4.25 1.14 4.90 1.02 9.00 1.01 10.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
1.50 2.50 1.58 2.48 1.05 8.25 1.06 8.10
2.38 1.54 1.54 2.38 1.25 3.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.15 1.65 1.50 2.48 1.17 4.70
2.94 1.37 1.95 1.80 1.39 2.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.50 1.27
Букмекер Да Нет
12.00 1.01
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
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