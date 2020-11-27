Хуниор
0:0
Первый тайм: 36'
Унион Ла-Калера
20' Желтая карточкаБорха Мигель
28
Edwin
Cetre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Edwin CetreПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
30 Fabian Angel
-
Главный тренер: Luis Perea
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Juan LeivaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лаба МатиасПолузащитник
- Нападающий
-
27 Jorge Romo
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гутьеррес Теофило
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастеллани Гонсало
|1
|0.2
|2.
|Andres Vilches
|1
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Marlon Javier Piedrahita Londono
|1
|0
|2.
|Борха Мигель
|1
|0
|3.
|Leonardo Pico
|1
|0
|4.
|Фуэнтес Габриэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Родригес Томас
|1
|1
|2.
|Кастеллани Гонсало
|2
|0
|3.
|Juan Leiva
|2
|0
|4.
|Esteban Valencia
|2
|0
|5.
|Fernando Cordero
|1
|0
|6.
|Jeisson Vargas
|1
|0
|7.
|Alexis Arias I
|1
|0
|8.
|Андия Йонатан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хуниор
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Унион Ла-Калера
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Хуниор Последние 20 матчей: +10 =6 -4Хуниор 1:0 Депортес Толима Энвигадо 3:3 Хуниор Хуниор 3:0 Бояка Чико Чьяпас 2:2 Хуниор
Хуниор 2:1 Альянса Петролера Хуниор 0:0 Пласа Колония Кукута Депортиво 1:4 Хуниор Пласа Колония 0:1 Хуниор Хуниор 1:1 Мильонариос Фламенго 3:1 Хуниор Депортиво Перейра 0:2 Хуниор Хуниор 1:1 Америка де Кали Atletico Nacional1 2:2 Хуниор Хуниор 0:1 Депортиво Пасто Патриотас 0:0 Хуниор Хуниор 0:2 Барселона Гуаякиль Энвигадо 1:0 Хуниор Хуниор 4:1 Индепендьенте дель Валле Хуниор 2:1 Агилас Дорадас Барселона Гуаякиль 1:2 Хуниор
Унион Ла-Калера Последние 20 матчей: +11 =6 -3Кокимбо Юнидо 1:2 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 1:0 Универсидад де Чили Унион Эспаньола 3:2 Унион Ла-Калера Депортес Толима 1:1 Унион Ла-Калера
Антофагаста 3:1 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 0:0 Депортес Толима Унион Ла-Калера 3:0 Уачипато Сантьяго Уондерерс 0:3 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 1:0 Палестино Унион Ла-Калера 3:2 Аудакс Итальяно Депортес Икике 0:3 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 0:0 Коло-Коло Универсидад де Консепсьон 2:1 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 2:2 Кобресал Курико Юнидо 0:2 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 2:0 Кокимбо Юнидо Унион Ла-Калера 1:1 Универсидад Католика Чили Эвертон Кильота 0:1 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 0:0 Флуминенсе Унион Ла-Калера 2:1 Ла Серена
Победитель
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