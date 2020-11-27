Дефенса и Хустисия
0:0
Первый тайм: 37'
Васко да Гама
22
Унсаин
Луис
30
Raul
Loaiza
12
Ciro
Rius
22
Picachu
14
Кано
Херман
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Raul LoaizaПолузащитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
27 Enzo Coacci
-
-
-
-
Главный тренер: Креспо Эрнан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 PicachuНападающий
-
14 Кано ХерманНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 НогейраЗащитник
-
13 Сантос ЛукасПолузащитник
-
18 Гомес БруноПолузащитник
-
26 КарлиносПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Henrique X
-
46 Kaio Magno
-
-
-
-
Главный тренер: Са Пинту Рикарду
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Braian Romero
|2
|0.67
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кано Херман
|1
|0.2
|2.
|Tiago Reis
|1
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ciro Rius
|1
|0
|2.
|Braian Romero
|1
|0
|3.
|Raul Loaiza
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Андрей
|3
|0
|2.
|Ногейра
|1
|1
|3.
|Ricardo Graca
|2
|0
|4.
|Кастан Леандро
|1
|0
|5.
|Кано Херман
|1
|0
|6.
|Martin Nicolas Benitez
|1
|0
|7.
|Picachu
|1
|0
|8.
|Talles Magno
|1
|0
|9.
|Cayo Tenorio
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дефенса и Хустисия
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|Васко да Гама
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +8 =6 -6Колон 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:1 Спортиво Лукеньо
Дефенса и Хустисия 0:3 Колон Спортиво Лукеньо 1:2 Дефенса и Хустисия Сантос 2:1 Дефенса и Хустисия Дельфин 3:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:1 Олимпия Асунсьон Дефенса и Хустисия 3:0 Дельфин Олимпия Асунсьон 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:0 Патронато де Парана Дефенса и Хустисия 1:2 Сантос Ривер Плейт 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:0 Росарио Сентраль Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Колон Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 4:1 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус
Васко да Гама Последние 20 матчей: +4 =7 -9Сан-Паулу 1:1 Васко да Гама Васко да Гама 0:0 Форталеза Спорт Ресифи 0:2 Васко да Гама Васко да Гама 0:1 Палмейрас
Каракас 0:0 Васко да Гама Гойяс 1:1 Васко да Гама Васко да Гама 1:0 Каракас Васко да Гама 1:2 Коринтианс Интернасьональ 2:0 Васко да Гама Васко да Гама 1:2 Фламенго Байя 3:0 Васко да Гама Атлетико Минейро 4:1 Васко да Гама Васко да Гама 1:1 Брагантино Васко да Гама 0:0 Ботафого Рибейрао Куритиба 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 2:3 Васко да Гама Васко да Гама 1:2 Атлетико Гойяненсе Васко да Гама 1:0 Атлетико Паранаэнсе Сантос 2:2 Васко да Гама
Победитель
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