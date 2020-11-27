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Дефенса и Хустисия
0:0
Первый тайм: 37'
Васко да Гама
0' 37'
22
Унсаин
Луис
25
Nestor
Breitenbruch
2
Adonis
Frias
21
Hector
Martinez2
37
Emanuel
Britez
30
Raul
Loaiza
12
Ciro
Rius
35
Valentin
Larralde
3
Marcelo
Benitez
II
29
Пиццини
Франсиско
31
Braian
Romero
29
Lucas
Azevedo
25
Matheus
Miranda
5
Кастан
Леандро
4
Ricardo
Graca
35
Матос
Леонардо
20
Marcos
Junior2
7
Leonardo
Gil
6
Борхес
Нето
22
Picachu
14
Кано
Херман
37
Gustavo
Torres2
Дефенса и Хустисия
Васко да Гама

Ход матча

14'
Nelson Acevedo
Raul Loaiza
 

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Braian Romero 2 0.67
Васко да Гама
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кано Херман 1 0.2
2. Tiago Reis 1 0.2

Карточки

Дефенса и Хустисия
# Игрок      
1. Ciro Rius 1 0
2. Braian Romero 1 0
3. Raul Loaiza 1 0
Васко да Гама
# Игрок      
1. Андрей 3 0
2. Ногейра 1 1
3. Ricardo Graca 2 0
4. Кастан Леандро 1 0
5. Кано Херман 1 0
6. Martin Nicolas Benitez 1 0
7. Picachu 1 0
8. Talles Magno 1 0
9. Cayo Tenorio 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дефенса и Хустисия 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)
 Васко да Гама 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Колон 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:1 Спортиво Лукеньо
Дефенса и Хустисия 0:3 Колон Спортиво Лукеньо 1:2 Дефенса и Хустисия Сантос 2:1 Дефенса и Хустисия Дельфин 3:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:1 Олимпия Асунсьон Дефенса и Хустисия 3:0 Дельфин Олимпия Асунсьон 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:0 Патронато де Парана Дефенса и Хустисия 1:2 Сантос Ривер Плейт 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:0 Росарио Сентраль Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Колон Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 4:1 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус
Васко да Гама Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Сан-Паулу 1:1 Васко да Гама Васко да Гама 0:0 Форталеза Спорт Ресифи 0:2 Васко да Гама Васко да Гама 0:1 Палмейрас
Каракас 0:0 Васко да Гама Гойяс 1:1 Васко да Гама Васко да Гама 1:0 Каракас Васко да Гама 1:2 Коринтианс Интернасьональ 2:0 Васко да Гама Васко да Гама 1:2 Фламенго Байя 3:0 Васко да Гама Атлетико Минейро 4:1 Васко да Гама Васко да Гама 1:1 Брагантино Васко да Гама 0:0 Ботафого Рибейрао Куритиба 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 2:3 Васко да Гама Васко да Гама 1:2 Атлетико Гойяненсе Васко да Гама 1:0 Атлетико Паранаэнсе Сантос 2:2 Васко да Гама
  • Первый тайм
  • 14'
    Raul Loaiza уходит с поля. Nelson Acevedo выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Дефенса и Хустисия
Ничья
Васко да Гама
1.90
3.38
5.78
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.90 3.05 4.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.75 2.65 5.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.73 3.38 5.50
  1.89 2.81 5.78

Самый высокий коэффициент на матч «Дефенса и Хустисия» – «Васко да Гама» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дефенса и Хустисия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Васко да Гама» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дефенса и Хустисия» – «Васко да Гама», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.30 1.20 5.40 1.13 1.90 1.85 2.23 1.66 1.94 1.86 1.68 2.18 1.25 3.65 1.22 3.90 1.16 4.75 1.04 8.80 1.03 9.50 0.00 25.00
5.35 1.11 2.49 1.47 1.92 1.82 1.51 2.63 1.20 4.25 1.16 4.70 1.03 8.50 1.02 9.90
4.30 1.21 2.95 1.40 2.10 1.74 1.75 2.08 1.53 2.51 1.30 3.44 1.49 2.61 1.19 4.54 1.17 5.06
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.50 2.45 1.55 2.44 1.05 8.25 1.05 8.40
2.36 1.55 1.58 2.29 1.26 3.62
1.33 3.26 1.17 4.82 1.33 3.27 1.37 3.13
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.06 1.71 1.47 2.70 1.13 5.00
2.90 1.38 2.01 1.75 1.44 2.66

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.15 1.35
Букмекер Да Нет
12.00 1.02
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
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