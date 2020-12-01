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Унион Санта-Фе
0:0
Первый тайм: 45+'
Байя
0'
3' Желтая карточка
Juan Ignacio Nardoni
10' Желтая карточка
Gregore
14' Желтая карточка
Корвалан Клаудио
45' Желтая карточка
Nino Paraiba
45'+2
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
36
Federico
Vera
17
Brian
Blasi
27
Jonathan
Galvan
3
Корвалан
Клаудио
30
Juan
Ignacio
Nardoni
33
Nery
Leyes
10
Gabriel
Carabajal
23
Mauro
Luna
Diale
9
Фернандо
Андре
Маркес
34
Kevin
Zenon
1
Douglas
Friedrich
2
Nino
Paraiba
44
Anderson
IV
4
Jose
Ferreira
36
Matheus
Bahia
35
Fernando
Edson
26
Gregore
27
Ramon1
11
Росси
9
Gilberto
IV
7
Jose
Elber
Унион Санта-Фе
Байя

Ход матча

3'
Juan Ignacio Nardoni
 
10'
 
Gregore
14'
Корвалан Клаудио
 
45'
 
Nino Paraiba

Бомбардиры внутри турнира

Унион Санта-Фе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабрера Хавьер 2 0.33
2. Gabriel Carabajal 1 0.17
3. Walter Bou 1 0.17
4. Фернандо Андре Маркес 1 (1) 0.17
Байя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Gilberto IV 5 (2) 0.83
2. Jose Elber 2 0.33
3. Fessin 2 0.33
4. Gregore 2 0.33

Карточки

Унион Санта-Фе
# Игрок      
1. Franco Troyansky 3 0
2. Federico Milo 2 0
3. Juan Manuel Garcia 2 0
4. Brian Blasi 2 0
5. Javier Mendez III 2 0
6. Juan Ignacio Nardoni 2 0
7. Корвалан Клаудио 1 0
8. Gabriel Carabajal 1 0
9. Jalil Elias 1 0
10. Matias German Nani 1 0
11. Franco Calderon 1 0
12. Federico Vera 1 0
13. Martin Ezequiel Canete 1 0
Байя
# Игрок      
1. Gregore 3 0
2. Артур IV 1 0
3. Daniel XII 1 0
4. Ronaldo VI 1 0
5. Juninho Capixaba 1 0
6. Ramon1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Унион Санта-Фе 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 20% (1)
 Байя 18.18% (2) 9.09% (1) 54.55% (6) 9.09% (1) 0 9.09% (1)

Предыдущие игры

Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Расинг Авельянеда 1:0 Унион Санта-Фе Байя 1:0 Унион Санта-Фе Арсенал Саранди 2:3 Унион Санта-Фе Атлетико Тукуман 3:1 Унион Санта-Фе
Унион Санта-Фе 2:0 Расинг Авельянеда Эмелек 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 0:1 Эмелек Унион Санта-Фе 1:1 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 0:3 Велес Сарсфилд Унион Санта-Фе 1:1 Док Суд Годой Крус 1:3 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Сентраль Кордоба Атлетико Минейро 2:0 Унион Санта-Фе Патронато де Парана 1:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:2 Ривер Плейт Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Минейро Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Аргентинос Хуниорс Тальерес Кордоба 0:0 Унион Санта-Фе
Байя Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Байя 1:3 Сан-Паулу Байя 1:0 Унион Санта-Фе Брагантино 4:0 Байя Куритиба 1:2 Байя
Байя 2:1 Форталеза Байя 1:0 Ботафого Рибейрао Байя 4:0 Мелгар Сантос 3:1 Байя Мелгар 1:0 Байя Байя 3:1 Атлетико Минейро Гойяс 1:1 Байя Флуминенсе 1:0 Байя Байя 3:0 Васко да Гама Байя 1:2 Спорт Ресифи Ботафого Рибейрао 1:2 Байя Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Коринтианс 3:2 Байя Байя 0:1 Атлетико Гойяненсе Байя 0:2 Гремио Интернасьональ 2:2 Байя

Последние игры между собой

Унион Санта-Фе: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Байя: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Байя 1:0 Унион Санта-Фе Копа Судамерикана
Лучшие коэффициенты
Унион Санта-Фе
Ничья
Байя
1.75
3.50
5.59
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.73 3.50 5.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.75 2.85 4.90
  1.74 3.26 5.59

Самый высокий коэффициент на матч «Унион Санта-Фе» – «Байя» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Унион Санта-Фе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Байя» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Унион Санта-Фе» – «Байя», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.50 1.18 6.50 1.09 1.85 1.90 2.23 1.67 1.87 1.93 1.25 3.75 1.32 3.20 1.05 8.50 1.08 7.00 1.06 7.80 1.01 14.00 0.00 22.00
6.31 1.11 2.90 1.41 2.27 1.64 1.98 1.85 1.67 2.21 1.50 2.59 1.39 2.97 1.48 2.70 1.17 4.86
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.15 5.00 1.72 2.12 1.14 5.20 1.08 6.90
1.68 2.19 1.40 2.90 1.14 5.58 1.34 3.20 1.33 3.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.75 1.25 2.26 1.59 1.66 2.13 1.18 4.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
Букмекер Да Нет
5.70 1.13
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
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