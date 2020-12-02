Унион Санта-Фе
0:0
Конец матча
Байя
3' Желтая карточкаJuan Ignacio Nardoni
11' Желтая карточкаGregore
14' Желтая карточкаКорвалан Клаудио
45' Желтая карточкаNino Paraiba
45' Красная карточкаMauro Luna Diale
45' Желтая карточкаКабрера Хавьер
74' Желтая карточкаDaniel XII
75' Желтая карточкаRamon1
90' Желтая карточкаBrian Blasi
17
Brian
Blasi
33
Nery
Leyes
34
Kevin
Zenon
44
Anderson
IV
11
Росси
26
Gregore
27
Ramon1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Nery LeyesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Kevin ZenonНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
21 Gaston Comas
-
Главный тренер: Juan Manuel Azconzabal
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Anderson IVЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 РоссиПолузащитник
- Полузащитник
-
26 GregoreПолузащитник
-
27 Ramon1Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 ЭрнандоЗащитник
- Полузащитник
-
25 ClaysonНападающий
-
-
-
37 Fessin
-
-
-
-
10 Daniel XII
-
-
Главный тренер: Менезес Мано
Ход матча
11'
14'
45'
45'
45'
46'
54'
74'
75'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кабрера Хавьер
|2
|0.33
|2.
|Gabriel Carabajal
|1
|0.17
|3.
|Walter Bou
|1
|0.17
|4.
|Фернандо Андре Маркес
|1 (1)
|0.17
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Gilberto IV
|5 (2)
|0.83
|2.
|Jose Elber
|2
|0.33
|3.
|Fessin
|2
|0.33
|4.
|Gregore
|2
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Brian Blasi
|3
|0
|2.
|Franco Troyansky
|3
|0
|3.
|Federico Milo
|2
|0
|4.
|Juan Manuel Garcia
|2
|0
|5.
|Javier Mendez III
|2
|0
|6.
|Juan Ignacio Nardoni
|2
|0
|7.
|Mauro Luna Diale
|0
|1
|8.
|Корвалан Клаудио
|1
|0
|9.
|Gabriel Carabajal
|1
|0
|10.
|Jalil Elias
|1
|0
|11.
|Matias German Nani
|1
|0
|12.
|Franco Calderon
|1
|0
|13.
|Federico Vera
|1
|0
|14.
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Gregore
|3
|0
|2.
|Daniel XII
|2
|0
|3.
|Ramon1
|2
|0
|4.
|Nino Paraiba
|1
|0
|5.
|Артур IV
|1
|0
|6.
|Ronaldo VI
|1
|0
|7.
|Juninho Capixaba
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Унион Санта-Фе
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|Байя
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|54.55% (6)
|9.09% (1)
|0
|9.09% (1)
Предыдущие игры
Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +6 =4 -10Расинг Авельянеда 1:0 Унион Санта-Фе Байя 1:0 Унион Санта-Фе Арсенал Саранди 2:3 Унион Санта-Фе Атлетико Тукуман 3:1 Унион Санта-Фе
Унион Санта-Фе 2:0 Расинг Авельянеда Эмелек 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 0:1 Эмелек Унион Санта-Фе 1:1 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 0:3 Велес Сарсфилд Унион Санта-Фе 1:1 Док Суд Годой Крус 1:3 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Сентраль Кордоба Атлетико Минейро 2:0 Унион Санта-Фе Патронато де Парана 1:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:2 Ривер Плейт Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Минейро Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Аргентинос Хуниорс Тальерес Кордоба 0:0 Унион Санта-Фе
Байя Последние 20 матчей: +8 =2 -10Байя 1:3 Сан-Паулу Байя 1:0 Унион Санта-Фе Брагантино 4:0 Байя Куритиба 1:2 Байя
Байя 2:1 Форталеза Байя 1:0 Ботафого Рибейрао Байя 4:0 Мелгар Сантос 3:1 Байя Мелгар 1:0 Байя Байя 3:1 Атлетико Минейро Гойяс 1:1 Байя Флуминенсе 1:0 Байя Байя 3:0 Васко да Гама Байя 1:2 Спорт Ресифи Ботафого Рибейрао 1:2 Байя Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Коринтианс 3:2 Байя Байя 0:1 Атлетико Гойяненсе Байя 0:2 Гремио Интернасьональ 2:2 Байя
Последние игры между собой
Унион Санта-Фе: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Байя: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Победитель
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