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Унион Санта-Фе
0:0
Конец матча
Байя
0'
3' Желтая карточка
Juan Ignacio Nardoni
11' Желтая карточка
Gregore
14' Желтая карточка
Корвалан Клаудио
45' Желтая карточка
Nino Paraiba
45' Красная карточка
Mauro Luna Diale
45' Желтая карточка
Кабрера Хавьер
74' Желтая карточка
Daniel XII
75' Желтая карточка
Ramon1
90' Желтая карточка
Brian Blasi
90'+9
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
36
Federico
Vera
17
Brian
Blasi
27
Jonathan
Galvan
3
Корвалан
Клаудио
30
Juan
Ignacio
Nardoni
33
Nery
Leyes
10
Gabriel
Carabajal
23
Mauro
Luna
Diale
9
Фернандо
Андре
Маркес
34
Kevin
Zenon
1
Douglas
Friedrich
2
Nino
Paraiba
44
Anderson
IV
4
Jose
Ferreira
36
Matheus
Bahia
11
Росси
35
Fernando
Edson
26
Gregore
27
Ramon1
7
Jose
Elber
9
Gilberto
IV
Унион Санта-Фе
Байя

Бомбардиры внутри турнира

Унион Санта-Фе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабрера Хавьер 2 0.33
2. Gabriel Carabajal 1 0.17
3. Walter Bou 1 0.17
4. Фернандо Андре Маркес 1 (1) 0.17
Байя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Gilberto IV 5 (2) 0.83
2. Jose Elber 2 0.33
3. Fessin 2 0.33
4. Gregore 2 0.33

Карточки

Унион Санта-Фе
# Игрок      
1. Brian Blasi 3 0
2. Franco Troyansky 3 0
3. Federico Milo 2 0
4. Juan Manuel Garcia 2 0
5. Javier Mendez III 2 0
6. Juan Ignacio Nardoni 2 0
7. Mauro Luna Diale 0 1
8. Корвалан Клаудио 1 0
9. Gabriel Carabajal 1 0
10. Jalil Elias 1 0
11. Matias German Nani 1 0
12. Franco Calderon 1 0
13. Federico Vera 1 0
14. Martin Ezequiel Canete 1 0
Байя
# Игрок      
1. Gregore 3 0
2. Daniel XII 2 0
3. Ramon1 2 0
4. Nino Paraiba 1 0
5. Артур IV 1 0
6. Ronaldo VI 1 0
7. Juninho Capixaba 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Унион Санта-Фе 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 20% (1)
 Байя 18.18% (2) 9.09% (1) 54.55% (6) 9.09% (1) 0 9.09% (1)

Предыдущие игры

Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Расинг Авельянеда 1:0 Унион Санта-Фе Байя 1:0 Унион Санта-Фе Арсенал Саранди 2:3 Унион Санта-Фе Атлетико Тукуман 3:1 Унион Санта-Фе
Унион Санта-Фе 2:0 Расинг Авельянеда Эмелек 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 0:1 Эмелек Унион Санта-Фе 1:1 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 0:3 Велес Сарсфилд Унион Санта-Фе 1:1 Док Суд Годой Крус 1:3 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Сентраль Кордоба Атлетико Минейро 2:0 Унион Санта-Фе Патронато де Парана 1:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:2 Ривер Плейт Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Минейро Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Аргентинос Хуниорс Тальерес Кордоба 0:0 Унион Санта-Фе
Байя Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Байя 1:3 Сан-Паулу Байя 1:0 Унион Санта-Фе Брагантино 4:0 Байя Куритиба 1:2 Байя
Байя 2:1 Форталеза Байя 1:0 Ботафого Рибейрао Байя 4:0 Мелгар Сантос 3:1 Байя Мелгар 1:0 Байя Байя 3:1 Атлетико Минейро Гойяс 1:1 Байя Флуминенсе 1:0 Байя Байя 3:0 Васко да Гама Байя 1:2 Спорт Ресифи Ботафого Рибейрао 1:2 Байя Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Коринтианс 3:2 Байя Байя 0:1 Атлетико Гойяненсе Байя 0:2 Гремио Интернасьональ 2:2 Байя

Последние игры между собой

Унион Санта-Фе: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Байя: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Байя 1:0 Унион Санта-Фе Копа Судамерикана
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Кабрера Хавьер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    УДАЛЕНИЕ! - Mauro Luna Diale увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    45'
    Северино до Рамос Клементино да Сильва Нино получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    14'
    Корвалан Клаудио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Gregore получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    3'
    Juan Nardoni получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.90 1.90 3.75
Бонус: 5 000 ₽ 4.50 1.62 3.10
  6.06 1.37 5.44

Самый высокий коэффициент на матч «Унион Санта-Фе» – «Байя» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Унион Санта-Фе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Байя» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Унион Санта-Фе» – «Байя», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
1.75 2.01 6.50 1.09 1.11 5.80 2.23 1.67 1.87 1.93 1.09 6.50 1.32 3.20 1.05 8.50 1.08 7.00 1.06 7.80 1.01 14.00 0.00 22.00
1.43 2.76 3.11 1.36 1.69 2.15 1.85 1.96 1.59 2.35 1.40 2.91 1.67 2.21 1.50 2.59 1.14 5.40 1.48 2.70 1.17 4.86
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.15 5.00 1.72 2.12 1.14 5.20 1.08 6.90
1.68 2.19 1.40 2.90 1.14 5.58 1.34 3.20 1.33 3.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.75 1.25 2.26 1.59 1.66 2.13 1.18 4.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
10.00 1.03
Букмекер Да Нет
5.70 1.13
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
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