Спорт Уанкайо
0:1
Второй тайм: 81'
Кокимбо Юнидо
0:1
2' ГолDiego Vallejos
6' Желтая карточкаJohn Salas
37' Желтая карточкаDiego Aravena
45' Желтая карточкаПерейра Федерико
21
Joel
Pinto
15
Jorge
Bazan
20
Raul
Osorio
22
John
Salas
17
Ruben
Farfan
10
Joe
Abrigo
- Основной состав
-
21 Joel PintoВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Jorge BazanПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Eder HermozaВратарь
- Защитник
-
18 Ronal HuaccaНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
16 Joseph Vega
-
27 Luis Campos
-
-
23 Victor Pena2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Raul OsorioЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 John SalasПолузащитник
-
17 Ruben FarfanПолузащитник
-
10 Joe AbrigoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
19 Villagran
-
-
Главный тренер: Juan Ribera
Ход матча
2'
0:1
6'
37'
45'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Carlos Neumann
|1
|0.17
|2.
|Hugo Angeles
|1
|0.17
|3.
|Daniel Morales I
|1
|0.17
|4.
|Marcos Lliuya
|1
|0.17
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Diego Vallejos
|2
|0.33
|2.
|Lautaro Palacios
|2
|0.33
|3.
|Ruben Farfan
|1
|0.17
|4.
|Victor Gonzalez
|1
|0.17
|5.
|Перейра Федерико
|1
|0.17
|6.
|Joe Abrigo
|1
|0.17
|7.
|Diego Aravena
|1
|0.17
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Marcio Valverde
|3
|0
|2.
|Moises Velasquez
|3
|0
|3.
|Giancarlo Carmona
|2
|0
|4.
|Alfredo Rojas II
|2
|0
|5.
|Камбу Херве
|1
|0
|6.
|Victor Balta
|1
|0
|7.
|Carlos Neumann
|1
|0
|8.
|Ricardo Salcedo
|1
|0
|9.
|Marcos Lliuya
|1
|0
|10.
|Carlos Caraza
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Перейра Федерико
|2
|1
|2.
|Пинилья Маурисио
|1
|1
|3.
|Diego Aravena
|2
|0
|4.
|Victor Gonzalez
|1
|0
|5.
|Raul Osorio
|1
|0
|6.
|Juan Espinoza
|1
|0
|7.
|Byron Saavedra
|1
|0
|8.
|John Salas
|1
|0
|9.
|Joe Abrigo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спорт Уанкайо
|0
|0
|50% (2)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|Кокимбо Юнидо
|12.5% (1)
|0
|0
|37.5% (3)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Спорт Уанкайо Последние 20 матчей: +8 =7 -5Спорт Уанкайо 2:0 Альянса Лима Кокимбо Юнидо 0:0 Спорт Уанкайо Карлос Мануччи 2:1 Спорт Уанкайо Мелгар 4:0 Спорт Уанкайо
Спорт Уанкайо 4:3 Депортиво Ллакуабамба Спорт Уанкайо 0:0 Универсидад Сезар-Вальехо Спорт Уанкайо 0:3 Аякучо Куско ФК 0:0 Спорт Уанкайо Ливерпуль Монтевидео 1:2 Спорт Уанкайо Спорт Бойз 3:2 Спорт Уанкайо Спорт Уанкайо 1:1 Ливерпуль Монтевидео Депортиво Мунисипаль 0:0 Спорт Уанкайо Карлос Мануччи 0:1 Спорт Уанкайо Спорт Уанкайо 1:0 Депортиво Бинасьональ Депортиво Ллакуабамба 0:2 Спорт Уанкайо Спорт Уанкайо 0:1 Альянса Универсидад Сенсьяно 0:0 Спорт Уанкайо Спорт Уанкайо 4:3 Универсидад Сан-Мартин Академия Кантолао 1:3 Спорт Уанкайо Спорт Уанкайо 1:1 Альянса Лима
Кокимбо Юнидо Последние 20 матчей: +8 =4 -8Кокимбо Юнидо 0:0 Спорт Уанкайо Кокимбо Юнидо 1:2 Унион Ла-Калера Кокимбо Юнидо 2:1 Универсидад Католика Чили Аудакс Итальяно 2:0 Кокимбо Юнидо
Эстудиантес Мерида 0:2 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 1:1 Унион Эспаньола Кокимбо Юнидо 3:0 Эстудиантес Мерида Кокимбо Юнидо 0:2 Универсидад де Консепсьон Кобресал 0:1 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 2:2 Коло-Коло О'Хиггинз 1:4 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 2:1 Сантьяго Уондерерс Курико Юнидо 2:1 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 1:0 Палестино Универсидад Католика Чили 4:1 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 0:0 Аудакс Итальяно Кокимбо Юнидо 1:2 Уачипато Кокимбо Юнидо 0:3 Депортес Икике Унион Ла-Калера 2:0 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 2:1 Ла Серена
Последние игры между собой
Спорт Уанкайо: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Кокимбо Юнидо: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Победитель
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