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Спорт Уанкайо
0:1
Второй тайм: 81'
Кокимбо Юнидо
0'
0:1
2' Гол
Diego Vallejos
6' Желтая карточка
John Salas
37' Желтая карточка
Diego Aravena
45' Желтая карточка
Перейра Федерико
81'
21
Joel
Pinto
25
Giancarlo
Carmona
3
Victor
Balta
4
Jimmy
Valoyes
2
Hugo
Angeles
7
Marcio
Valverde
6
Alfredo
Rojas
II
13
Daniel
Morales
I
19
Marcos
Lliuya
15
Jorge
Bazan
20
Charles
Junior
Monsalvo
Peralta
1
Matias
Cano
23
Victor
Gonzalez
29
Перейра
Федерико
20
Raul
Osorio
27
Juan
Espinoza
21
Фернандо
Манрикуз
28
Diego
Aravena
22
John
Salas
17
Ruben
Farfan
10
Joe
Abrigo
11
Diego
Vallejos
Спорт Уанкайо
Кокимбо Юнидо

Бомбардиры внутри турнира

Спорт Уанкайо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Carlos Neumann 1 0.17
2. Hugo Angeles 1 0.17
3. Daniel Morales I 1 0.17
4. Marcos Lliuya 1 0.17
Кокимбо Юнидо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Diego Vallejos 2 0.33
2. Lautaro Palacios 2 0.33
3. Ruben Farfan 1 0.17
4. Victor Gonzalez 1 0.17
5. Перейра Федерико 1 0.17
6. Joe Abrigo 1 0.17
7. Diego Aravena 1 0.17

Карточки

Спорт Уанкайо
# Игрок      
1. Marcio Valverde 3 0
2. Moises Velasquez 3 0
3. Giancarlo Carmona 2 0
4. Alfredo Rojas II 2 0
5. Камбу Херве 1 0
6. Victor Balta 1 0
7. Carlos Neumann 1 0
8. Ricardo Salcedo 1 0
9. Marcos Lliuya 1 0
10. Carlos Caraza 1 0
Кокимбо Юнидо
# Игрок      
1. Перейра Федерико 2 1
2. Пинилья Маурисио 1 1
3. Diego Aravena 2 0
4. Victor Gonzalez 1 0
5. Raul Osorio 1 0
6. Juan Espinoza 1 0
7. Byron Saavedra 1 0
8. John Salas 1 0
9. Joe Abrigo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спорт Уанкайо 0 0 50% (2) 0 25% (1) 25% (1)
Кокимбо Юнидо 12.5% (1) 0 0 37.5% (3) 37.5% (3) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Спорт Уанкайо Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Спорт Уанкайо 2:0 Альянса Лима Кокимбо Юнидо 0:0 Спорт Уанкайо Карлос Мануччи 2:1 Спорт Уанкайо Мелгар 4:0 Спорт Уанкайо
Спорт Уанкайо 4:3 Депортиво Ллакуабамба Спорт Уанкайо 0:0 Универсидад Сезар-Вальехо Спорт Уанкайо 0:3 Аякучо Куско ФК 0:0 Спорт Уанкайо Ливерпуль Монтевидео 1:2 Спорт Уанкайо Спорт Бойз 3:2 Спорт Уанкайо Спорт Уанкайо 1:1 Ливерпуль Монтевидео Депортиво Мунисипаль 0:0 Спорт Уанкайо Карлос Мануччи 0:1 Спорт Уанкайо Спорт Уанкайо 1:0 Депортиво Бинасьональ Депортиво Ллакуабамба 0:2 Спорт Уанкайо Спорт Уанкайо 0:1 Альянса Универсидад Сенсьяно 0:0 Спорт Уанкайо Спорт Уанкайо 4:3 Универсидад Сан-Мартин Академия Кантолао 1:3 Спорт Уанкайо Спорт Уанкайо 1:1 Альянса Лима
Кокимбо Юнидо Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Кокимбо Юнидо 0:0 Спорт Уанкайо Кокимбо Юнидо 1:2 Унион Ла-Калера Кокимбо Юнидо 2:1 Универсидад Католика Чили Аудакс Итальяно 2:0 Кокимбо Юнидо
Эстудиантес Мерида 0:2 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 1:1 Унион Эспаньола Кокимбо Юнидо 3:0 Эстудиантес Мерида Кокимбо Юнидо 0:2 Универсидад де Консепсьон Кобресал 0:1 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 2:2 Коло-Коло О'Хиггинз 1:4 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 2:1 Сантьяго Уондерерс Курико Юнидо 2:1 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 1:0 Палестино Универсидад Католика Чили 4:1 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 0:0 Аудакс Итальяно Кокимбо Юнидо 1:2 Уачипато Кокимбо Юнидо 0:3 Депортес Икике Унион Ла-Калера 2:0 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 2:1 Ла Серена

Последние игры между собой

Спорт Уанкайо: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Кокимбо Юнидо: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Кокимбо Юнидо 0:0 Спорт Уанкайо Копа Судамерикана
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Перейра Федерико получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Diego Aravena получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    John Salas получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Diego Vallejos бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Спорт Уанкайо
Ничья
Кокимбо Юнидо
7.70
4.54
2.41
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.70 3.85 1.50
Бонус: 5 000 ₽ 12.50 3.90 1.30
Бонус: 5 000 ₽ 3.20 3.02 2.41
  20.30 4.54 1.26

Самый высокий коэффициент на матч «Спорт Уанкайо» – «Кокимбо Юнидо» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Спорт Уанкайо» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кокимбо Юнидо» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Спорт Уанкайо» – «Кокимбо Юнидо», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
7.80 1.06 5.80 1.12 2.20 1.60 2.02 1.79 1.73 2.10 1.22 3.85 1.25 3.65 1.03 9.75 1.06 8.20 1.04 8.90 1.01 23.00 0.00 22.00
6.85 1.06 5.35 1.11 2.62 1.43 2.00 1.76 1.59 2.42 1.26 3.62 1.18 4.30 1.04 7.80 1.03 8.50
1.85 1.98 1.54 2.48 1.23 4.06 1.78 2.05 1.12 5.90 1.37 3.07 1.53 2.49 1.40 2.91 1.13 5.75 1.14 5.48
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
1.60 2.33 1.57 2.30 1.06 7.90 1.07 7.50
2.40 1.53 1.60 2.25 1.30 3.32
2.49 1.55 2.05 1.80 1.59 2.39 1.39 3.05 1.39 2.98 1.21 4.32 1.40 2.92 1.27 3.71
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.14 1.66 1.49 2.50 1.17 4.70
3.12 1.33 2.09 1.69 1.49 2.51 1.21 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.40 1.52
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
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