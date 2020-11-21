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  3. США: МЛС: Плей-офф: 1/16 финала
Нэшвилл
3:0
Второй тайм: 82'

Стадион:
Интер Майами
0'
5' Желтая карточка
Нилис Дилан
1:0
14' Гол
Леаль Рэндэлл
2:0
23' Пенальти
Мукхтар Хани
30' Желтая карточка
Alistair Johnston
31' Желтая карточка
Трапп Уилл
3:0
57' Гол
Маккарти Дакс
82'
1
Joe
Willis
12
Alistair
Johnston
25
Циммерман
Уолкер
4
David
Romney
2
Ловитц
Дэниел
6
Маккарти
Дакс
20
Годой
Анибал
8
Леаль
Рэндэлл
10
Мукхтар
Хани
29
Мьюл
Алекс
99
Кадис
Хондер
1
Маккарти
Джон
2
Пауэлл
Альвас
5
Фигаль
Хорхе
20
ДеЛаГарза
Эй
Джей
18
Нилис
Дилан
6
Трапп
Уилл
8
Матуиди
Блез
33
Амброуз
Майки
7
Морган
Льюис
10
Писарро
Родольфо
12
Агудело
Хуан
Нэшвилл
4-2-3-1
Интер Майами
3-4-2-1

Предыдущие игры

Нэшвилл Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Орландо Сити 2:3 Нэшвилл Нэшвилл 0:1 Даллас Нэшвилл 1:1 Чикаго Файр Монреаль Импакт 0:1 Нэшвилл
Нэшвилл 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 3:0 Даллас Хьюстон Динамо 1:3 Нэшвилл Спортинг Канзас-Сити 2:1 Нэшвилл Нэшвилл 0:0 Миннесота Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 1:1 Хьюстон Динамо Нэшвилл 1:0 Ди Си Юнайтед Коламбус Кру 2:0 Нэшвилл Нэшвилл 4:2 Атланта Юнайтед Интер Майами 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Нэшвилл 1:0 Интер Майами Орландо Сити 3:1 Нэшвилл Атланта Юнайтед 2:0 Нэшвилл Даллас 0:0 Нэшвилл
Интер Майами Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Интер Майами 2:1 Цинциннати Торонто 2:1 Интер Майами Даллас 2:1 Интер Майами Интер Майами 2:1 Орландо Сити
Монреаль Импакт 2:1 Интер Майами Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед Интер Майами 1:0 Хьюстон Динамо Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Интер Майами Интер Майами 2:3 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 3:0 Интер Майами Интер Майами 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 1:2 Интер Майами Орландо Сити 2:1 Интер Майами Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед Интер Майами 0:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 0:0 Интер Майами Нэшвилл 1:0 Интер Майами Интер Майами 3:2 Орландо Сити Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 2:1 Интер Майами

Последние игры между собой

Нэшвилл: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Интер Майами: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Интер Майами 0:0 Нэшвилл МЛС Нэшвилл 1:0 Интер Майами МЛС
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 33'
    Dylan Nealis уходит с поля. Пеллегрини Матиас выходит вместо него
  • Желтая карточка
    31'
    Трапп Уилл получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Alistair Johnston получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Мукхтар Хани из команды Нэшвилл забивает с точки!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Леаль Рэндэлл бьет в цель!
  • Желтая карточка
    5'
    Dylan Nealis получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nissan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Нэшвилл
Ничья
Интер Майами
2.50
4.71
9.79
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.50 3.10 3.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.05 11.00 35.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.06 3.25 3.88
  1.36 4.71 9.79

Самый высокий коэффициент на матч «Нэшвилл» – «Интер Майами» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Нэшвилл» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Интер Майами» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Нэшвилл» – «Интер Майами», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.20 1.07 5.70 1.13 5.90 1.10 2.00 1.81 1.72 2.12 3.05 1.35 1.70 2.15 1.22 3.75 2.30 1.58 1.04 8.30 1.23 3.90 1.01 17.00 1.03 10.00
6.65 1.07 5.45 1.11 2.64 1.46 1.94 1.86 1.56 2.58 1.24 4.05 1.18 4.65 1.04 9.00 1.03 9.10 1.00 11.00
7.73 1.10 6.04 1.14 2.32 1.65 1.97 1.90 2.77 1.46 2.19 1.71 1.91 1.95 1.60 2.39 1.45 2.82 1.35 3.24 1.10 7.57
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.47 1.55 2.40 1.90 1.85 1.05 8.20 1.20 4.20
2.45 1.55 1.64 2.26 1.29 3.60 1.07 8.30 1.05 10.25
2.48 1.57 2.04 1.84 1.57 2.47 1.38 3.17 1.75 2.13
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.11 1.71 1.47 2.60 1.15 5.00
3.04 1.38 2.08 1.75 1.46 2.72 1.15 5.30 1.10 6.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.42 1.52
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
4.20 1.21
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