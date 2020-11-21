Нэшвилл
3:0
Второй тайм: 82'
Стадион: Ниссан
Интер Майами
5' Желтая карточкаНилис Дилан
1:0
14' ГолЛеаль Рэндэлл
2:0
23' ПенальтиМукхтар Хани
30' Желтая карточкаAlistair Johnston
31' Желтая карточкаТрапп Уилл
3:0
57' ГолМаккарти Дакс
20
Годой
Анибал
10
Мукхтар
Хани
29
Мьюл
Алекс
99
Кадис
Хондер
18
Нилис
Дилан
12
Агудело
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мукхтар ХаниПолузащитник
-
29 Мьюл АлексПолузащитник
-
99 Кадис ХондерНападающий
- Запасные игроки
-
15 Eric MillerЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Daniel RiosНападающий
-
27 Brian Anunga
-
-
-
Главный тренер: Gary Smith
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Нилис ДиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Агудело ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Свит БенЗащитник
- Полузащитник
-
13 Ульоа ВикторПолузащитник
- Нападающий
-
28 Шеа БрекНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Diego Alonso
Ход матча
5'
14'
1:0
23'
2:0
31'
57'
3:0
Предыдущие игры
Нэшвилл Последние 20 матчей: +7 =8 -5Орландо Сити 2:3 Нэшвилл Нэшвилл 0:1 Даллас Нэшвилл 1:1 Чикаго Файр Монреаль Импакт 0:1 Нэшвилл
Нэшвилл 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 3:0 Даллас Хьюстон Динамо 1:3 Нэшвилл Спортинг Канзас-Сити 2:1 Нэшвилл Нэшвилл 0:0 Миннесота Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 1:1 Хьюстон Динамо Нэшвилл 1:0 Ди Си Юнайтед Коламбус Кру 2:0 Нэшвилл Нэшвилл 4:2 Атланта Юнайтед Интер Майами 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Нэшвилл 1:0 Интер Майами Орландо Сити 3:1 Нэшвилл Атланта Юнайтед 2:0 Нэшвилл Даллас 0:0 Нэшвилл
Интер Майами Последние 20 матчей: +7 =3 -10Интер Майами 2:1 Цинциннати Торонто 2:1 Интер Майами Даллас 2:1 Интер Майами Интер Майами 2:1 Орландо Сити
Монреаль Импакт 2:1 Интер Майами Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед Интер Майами 1:0 Хьюстон Динамо Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Интер Майами Интер Майами 2:3 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 3:0 Интер Майами Интер Майами 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 1:2 Интер Майами Орландо Сити 2:1 Интер Майами Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед Интер Майами 0:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 0:0 Интер Майами Нэшвилл 1:0 Интер Майами Интер Майами 3:2 Орландо Сити Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 2:1 Интер Майами
Последние игры между собой
Нэшвилл: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Интер Майами: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Нэшвилл» – «Интер Майами» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Нэшвилл» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Интер Майами» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Нэшвилл» – «Интер Майами», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров